Kendini doğduğu günden itibaren Tanrıça hisseden Hailey Bieber...

Yaş 18

Hailey Bieber 18 yaşındayken modellik dünyasında kendine yer edindiğinde, bazen Yunan mitolojisine gerçekten ilgi duyduğunu ağzından kaçırırdı. 2015 yılında İlyada ve Odysseia'yı (o zamanlar Hailey gibi yeni lise öğrencisi olan birinin bir dergi röportajında ​​isimlendirmeye hazırlandığı türden metinler söylüyordu zaten ) seyahat ederken eski Yuna tanrılarının hikayelerini okuduğunu ve ilgili duyanlarında okumaları olarak önerdi. Aynı yılın sonlarında W'ye söylediği gibi, ''Eski yunan tanırları Homer büyüleyici."



Bugündeyiz

Şimdi 26 yaşında olan Hailey bu konuyu açan GQ editörü Eileen Carter'a gülüyor. :) "Okulda öğrendiğim en sevdiğim şey buydu" diye doğruluyor. "Bu tanrı ve tanrıçaların fikirlerine ve hikayelerine o kadar takıntılıydım ki."

Tanrıça Hailey!

Birkaç yıl sonra Hailey, ikinci adı olan Rhode'un (nihayetinde 2022'de piyasaya sürdüğü gişe rekorları kıran cilt bakım markasının adı olacak) böyle eski bir tanrıdan geldiğini keşfetti: Onikiada'nın Rodos adasının koruyucusu ve kişileştirilmiş hali olan Rhode. . O, okyanusun kudretli tanrısı Poseidon'un deniz perisi kızı ve akkor güneş tanrısı Helios'un karısıydı; Bazı mitlerin iddia ettiği gibi adanın kendisi de onların birleşmesinden doğmuştur.

Hailey, anne tarafından aktarılan soyadı için "Geriye dönüp bakarsanız" diyor ve "bu oradan geliyor" diyor.



Hailey ve GQ editörü Eileen Carter, Karayipler'de Grand Cayman 'daki Palm Heights tatil beldesindeki özel sohbet barı Bambi's'in kırmızı kadife kanepelerinden birinde buluşur, gün batımından hemen önce. Kendilerine ait alanda sadece ikisi varken sessiz ve sakin bir ortamda!!!



Dışarıda, hiçbir şeyden haberi olmayan tatilciler günün son ışıklarını yakalıyor; plaj sonrası duş veya akşam yemeği öncesi kestirme zamanı yaşarken onlar röportaja başlıyor! Aslında o öğleden sonra erken saatlerde, diğer misafirler tarafından çevrelenmiş olmalarına rağmen nispeten göze çarpmayan Hailey ve arkadaşları, donmuş içeceklerini yudumlayarak yarı saydam turkuaz suda yürüyorlardı, buzlu kasırga gözlükleri yüzen bir sörf tahtası üzerinde dengelenmişti. “Karayipler bambaşka bir yoğunlukta” diyor Hailey. "Nemi seviyorum çünkü cildimi burası bana çok lezzetli hissettiriyor."

Kaderin öngördüğü gibi Hailey Bieber, Ege Denizi kıyılarından değil, Hudson Nehri kıyılarından gelen günümüzün bir tanrıçası olacaktı. Kendisiyle aynı adı taşıyan peptid serumları ve meyvelerle kaplanmış Erewhon smoothie'leri satın almak için akın eden Z kuşağı ve Y kuşağı kadınları arasında efsanevi bir isim;

Onun seksi erkeksi tarzını, kusursuz güzellik rejimini ve yıldızlarla dolu hayatını idolleştirenler.

Bugün, koyu renk saçları bob tarz kesilmiş saçları üstüne çektiği , boz kahverengi bir mini elbise ve The Row marka beyaz deri parmak arası terliklerini giymiş. Ellerinde narin dövmeler var, parmaklarında altın yüzükler var, tırnakları minik çileklerle boyanmış. Cildi, bir Instagram filtresinin hayat bulduğundan daha temiz; neden kendi güzellik markasının en iyi figürü olduğunun öne çıkan bir hatırlatıcısı. Boynunda, üzerinde elmas kabuklu baloncuklu "B" harfi bulunan ince zincirli bir kolye var.

Hailey Bieber olmadan önce, aktör Stephen Baldwin'in (Babası dört Baldwin erkek kardeşin en küçüğü) en küçük kızı olan Hailey Baldwin ve iki kızını Nyack, New York'ta büyüten Annesi Brezilya doğumlu grafik tasarımcısı Kennya Baldwin'di. Hailey Karayiplere yalnız gelmedi kocası JUSTİN'de kendisine eşlik etsede 3 günlük çekim boyunca ekibimiz kendisini hiç görmedik diyor GQ editörü ve şu anda tesisin çevresinde bir yerlerde bulunan Justin Bieber ile Hailey birlikte öncelikle Los Angeles'ta yaşıyorlar. Bu arada Karayipler Palm Heights'ta birkaç gün kaldıkları süre boyunca Justin, görünmemek konusunda hepimize iyi bir iş çıkardı.)

Hailey kişisel olarak dost canlısı ve ayakları yere basan, aynı zamanda anlaşılır bir şekilde korunan biri. Manhattan'ın bir saat kuzeyinde sakin bir yerleşim bölgesinde büyümüş, Hıristiyan inancıyla büyümüş ve sekizinci sınıftan itibaren evde eğitim almış. 17 yaşında taşındı. Limonatasını yudumlarken "Sadece yetişkin olmak için sabırsızlanıyordum" diyor. "Gençtim, gözlerim açıktı, süper bağımsızdım, taşınmak için sabırsızlanıyordum, kendi paramı kazanmak için sabırsızlanıyordum."

Liseden sonra dünyası bir atari salonuna dönmüştü. Artık kapalı olan West Village gece kulübüne atıfta bulunarak, "New York City'ye taşınıyorsunuz ve saat 17'de Up & Down'dasınız" diye kıkırdıyor. Kendisi ve aralarında Jenner ve Hadid kardeşlerin de bulunduğu arkadaşları, sosyal medyanın megavatlık model etkileyicilerinin ilk dalgasını oluştururken moda kampanyaları ve marka ciro anlaşmaları düzenlemeleri arasında hayatı sakinlikten birden devasa atari salonuna dönüyor Bammm!

Hailey, hâlâ sakar bir ortaokul öğrencisiyken, 2009'da Today şovundaki performansından önce Justin Bieber adında 15 yaşındaki Kanadalı bir şarkıcıyla kısa bir süre tanıştırılıyor; bu, amcası Alec'in onun için yarattığı ve yakaladığı bir fırsattı!!!Bir noktada bana "Onunla aslında 12 yaşımdayken tanıştım" diye hatırlattı, "yani onu gerçekten uzun zamandır tanıyorum." Yıllar sonra New York'ta bir kilise ayininde tekrar bir araya geldikten sonra yakın arkadaş oldular, sonra flört ettiler, ayrıldılar, tekrar bir araya geldiler ve sonunda 2018'de Manhattan adliyesinde evlendiler ve ardından Güney Carolina'da The Notebook'tan ilham alan büyük bir düğün yaptılar. 1 yıl sonra. Hayatı bir anda devasa bir hal aldı; yeni deneyimler, ihanetler ve zaferlerle dolu yüksek profilli bir maceraya dönüştü.

Sürekli hareket onu çevik bir gezgin haline getirdi: “Evim bana sanki her yerde olabilirmişim gibi geliyor. Köpeklerim ve kocamla olduğum sürece her yerde iyiyim ve her yer evim olabilir'' diyor. Ailesinin hayatı hakkında ne düşündüğünü sorduğumda şöyle diyor: “Babam bazen 'Şaşırmadım' diyor. Bu tür hızlı tempolu bir yaşamın sana doğal geldiğini hissediyorum.'”

Hailey'nin uzun süredir arkadaşı olan Kelia Moniz'e göre, Hailey her zaman böyle olmuştur: havalı, peşinde istikrarlı ve aynı zamanda harika bir zevke sahip güzel bir piliç. Hailey ile ilk kez Nyack'tan ayrıldıktan kısa bir süre sonra tanışan Moniz, "Kız nelerden hoşlandığını biliyor" diyor, o zamanlar "her ikisi de sadece dünyayı dolaşan küçük minicik kızlardı."

Honolulu'lu profesyonel bir sörfçü olan Moniz, Hailey'nin çok az kişinin şahit olabileceği iş dışı bir versiyonunu biliyor. "Yaşadığı hayat çok büyük, kontrolünüz dışında olan şeylerle dolu" diye açıklıyor. “Modellikten eş olmaya kadar yaptığı her şeyde her zaman tutkusu vardı, şimdi ise çok başarılı bir iş kadını olduğu çok açık. İçinde bulunduğu her küçük bölüm asla tesadüf değil.

Hailey'e gerekli soruyu soruyorum: Hangi Sex and the City kızısın?

"Her biriyle farklı nedenlerden dolayı kendimi özdeşleştiriyorum" diyor; bu, mükemmel bir yanıt. Bir süre düşündükten sonra konuyu detaylandırıyor.

"Kahretsin, bazen Charlotte 'un fal taşı gibi açılmış masumluğunun bazı açılardan bana biraz daha genç olduğum zamanları hatırlattığını düşünüyorum. Her şey şöyle: 'Peki, neden bunu denemiyorsun?'” diyor ve ikna edici bir Kristin Davis izlenimi veriyor. Carrie'nin şehirli kız cesaretini ve moda sevgisini yansıtıyor. Samantha'nın "kesinlikle umurunda olmadığını ama her şeyin altında aslında gerçekten çok umursadığını" anlatıyor. (Samantha'nın seks kitabını karıştıracağı konusunda hemfikiriz.)

“Peki, sonuncusu kim? Miranda. Onun sadece süper beyinli, analitik olan biri olduğunu hissediyorum. Ben de çok analitik biriyim, bu yüzden kendimi bununla bir nevi özdeşleştiriyorum. Bir bölüm izliyordum, sanırım dün geceydi ve şöyle dedi: 'Erkekler hakkında konuşmayı bitirdiğinizde bana haber verin. Artık yedinci sınıfta değiliz. Önemli bir şey hakkında konuşalım.

Hailey çoğu zaman Miranda şapkasını taktığında (ki bu, SATC'nin ikinci sezonunun 14. bölümüne göre, bir eşofman ceketinin kapüşonunun üzerine giyilen bir balıkçı şapkasıdır), bu Rhode'u koştuğu zamandır. Şirketin kurucusu ve kreatif direktörü olarak, gelişen girişimi tohumdan büyüttü. Bugün ürünleri mükemmel olana kadar test ediyor. Neyin akışkan ve sürümü kolay olduğuna, markanın hayranlarının neye yönelebileceğine dair keskin fikirleri var; mesela Rhode'un "sırlanmış çörek" teni sağlama konusundaki kararlılığını vurgulamak için Krispy Kreme ile ortaklık yapmak gibi.

Hailey, modellik kariyerinden itibaren, markanın kimliğini şekillendirmek için fotoğrafçılar, makyaj sanatçıları, stilistler gibi endüstri yeteneklerinden oluşan bir Rolodex'i işe aldı. Ünlülerin yönetimindeki işletmeler alanında ise Rhode'un reklam kampanyaları özellikle sanatsal kampanyalar bunlar. Sınırlı sayıda üretilen tropikal aromalı dudak balsamının piyasaya sürülmesi için Hailey, Anguilla'daki plajda minimal makyajla poz verdi ve işaret parmağıyla ikiye bölünmüş çarkıfelek meyvesinin posasını çıkardı. Rhode bu yaz Glazing Milk adlı nemlendirici ürünü piyasaya sürdüğünde, markanın başkanı Lauren Ratner, Hailey'nin kuru, çatlak çölü ve kuru çölü yan yana koymak için "Çölde berrak bir küvette, süt banyosunda fotoğrafımın çekilmesini istiyorum" dediğini hatırlıyor. Ürünün sönmüş bir cilde sütün verdiği yumuşaklığı ve ipeksi havasını vaad etmekti amaç kampanyada diyor!

Daha önce muhteşem kadın giyim markası Reformation'ın pazarlamasını yürüten Ratner, "Vizyon gerçekten onun beyninden geliyor" diyor. (O ve Hailey, yapım şirketi OBB Media'nın kurucusu ve CEO'su ve 2020 YouTube belgesel dizisi Justin Bieber: Seasons'ın yöneticisi olan kocası Michael D. Ratner aracılığıyla tanıştı.) "İzleyicileriyle organik, özgün bir şekilde bağlantı kurabiliyor. Çünkü o zaten insanların ne istediğini tahmin edebiliyor ve bunu onlara verebiliyor.”

Ancak Ratner'ın Hailey'nin Rhode'u inşa etmesiyle ilgili en çok gurur duyduğu şey "kendi üzerine bahse girmeye karar vermesi".

Hailey açısından marka temel bir varlık oldu ve Hailey, "yalnızca güvenimi ve güvenliğimi artırdığını" söyledi. O ve Justin bu yaz beşinci yıl dönümlerini kutladılar; şimdi, yarım on yıl sonra, "birey olarak kimliği daha da sağlamlaşıyor."

Bieber'ların etrafındaki mitoloji, eski ilham perilerinin olup bitenlerinin onda biri kadar bile olmasa bile, sürekli olarak karmaşık. Bazen bu, Hailey ve J.B.'nin sanki iki ayrı gezegendeki etkinliklere katılıyormuş gibi birlikte dışarı çıkmak için giyindikleri görsel şaka kadar zararsız olabiliyor. Hailey, "Çok komik çünkü pek çok insanın bunun hakkında konuştuğunu görüyorum" diyor. Her şeyden önce Justin'in genellikle ondan önce giyindiği konusunda ısrar ediyor. Ama aynı zamanda, "o akşam yemeğinde bol eşofman giymek isteyebilir ve ben de sırf böyle hissettiğim için minicik bir elbise giymek isteyebilirim. Orada oturup 'Ben bunu giyeceğim, sen de bunu giyeceksin' diye düşünemeyiz." Kim ne isterse dışarı çıkarken onu giyeriz ve bu çok ta eğlenceli oluyor :) diyor Hailey!

GQ editörü Eileen Carter der ki ''Toplantımızın üzerinden çok geçmeden, Hailey'nin Times Meydanı'ndaki bir Rhode etkinliğinde kırmızı-sıcak bir elbise ve topuklu ayakkabılar giydiği viral bir örnek yaşandı; paparazzi fotoğrafları Justin'in onu saçma gri eşofman ve sarı Crocs'la takip ettiğini gösterdi ve bu da TikTok'un koltuğuna ilişki uzmanlarını çağırdı. (Hailey'nin arkadaşı olan Moniz için bu yorum gerçekten onun enerjisini yükseltiyor: "Sanki Justin'in günü değildi. Hailey'nin günüydü. Karısına destek olmak için oradaydı, nokta. Ama aynı zamanda hala havalı görünüyor, yani bu adamdan nefret edemiyorum.”) Çok az ünlü çift stil konusunda Bieber'lar kadar eğleniyor, her ne kadar Hailey birbiriyle çatışan kıyafetleriyle medyaya bulaştığını itiraf etmese de. Bazen evlilikte ve diğer durumlarda en iyi uzlaşma, hiç uzlaşmamaktır.

Ancak diğer zamanlarda dedikodu daha samimi: "Son zamanlarda herkes 'Aman Tanrım, o hamile' diyordu ve bu daha önce de birçok kez başıma geldi" diyor Hailey, bir söylenti hakkında beni kendi soruma karşı geride bırakıyor. internette dolaşıyordu. “Cesaret kırıcı bir şey var, Lanet olsun, bir kez olsun şişip hamile kalamaz mıyım? 'Ah, evet, umurumda değil' dersem yalan olur."

"Bunun doğru olacağı bir gün geldiğinde, sen..." ellerini havaya kaldırıp dünyanın genelini işaret ederek, "internette olduğu gibi, en son öğrenen kişi siz olacaksınız." İlk röportajlarda Hailey, ebeveynlerinin yaptığı gibi gelecekteki kendi ailesini ilgi odağı dışında büyütmek istediğinden bahsetti. Artık bu ilgi odağının "muhtemelen tamamen kaçınılmaz" olduğunu kabul ediyor. Bu evlenmeden önceydi. O zamanlar kiminle evleneceğimi bilmiyordum, ama şimdi dünyaca ünlü bir şarkıcı ile evli olduğuma eminim.” diyor ;)

"Belki 18 yaşındayken çocukları belirli şeylere göre yetiştirmeme fikri hoşuma gitmişti ama şimdi hayatım 18 yaşımdakinden çok farklı" diyor. “Henüz burada bir çocuk bile yokken ne yapacağımı ya da yapmayacağımı söylemek çok zor. Henüz köpek ebeveyni dışında ebeveyn olmanın nasıl bir his olduğunu bile bilmiyorum. Ve bu hiçbir şekilde aynı şey değil.

Anneliği dört gözle beklediği bir şey olduğunu belirtiyor Hailey ve Aynı zamanda çok özel ve samimi bir şey olduğunu dile getiriyor! ( yanii aslında bebek istediklerinin sinyalini veriyor Hailey) Yeri geldiğinde gelecek olan bir şey. Ve açıkçası, günün sonunda insanların bunu bu kadar önemsemesi de bana ve Justin'e çok komik geliyor. Bırakın ben bedenim ile yapmak istediğimi yapayım, siz de vücudunuzla yapmak istediğinizi yapın ve bırakalım öyle olsun." Diyor Hailey;)

Hailey, bir gün çocuklarının tıpkı kendisi gibi ünlü bir soyadıyla büyüyeceğini biliyor. Deneyimlerinden anladığı kadarıyla bu, "onlar için harika ve aynı zamanda zorlayıcı olacak." Bu yılın başlarında, kayırmacılığın büyük çocukları söylemi internette dolaşırken, Hailey ve Justin'in stilisti Karla Welch, Hailey'nin bir paparazzi gösterisi önünde üzerine giydiği bir "Nepo Bebek" tişörtü hayal etti. doktor randevusuna giden yol. Palm Heights'ta, gelecekteki Baldwin-Bieber yavrularıyla "Nepo Baby" tulumlarının eşleştirilmesi konusunda şakalaşıyoruz. “Evet, bebeğim için!” diye bağırıyor. "Bu dahice olurdu"



GQ editörü Eileen Carter ''Plaja götürülmeden ve palmiye yapraklarının gölgelediği özel bir yemek masasına geçemeden önce, bir an için on yıldan az bir sürede kat ettiği mesafeyi düşünüyoruz ve Hailey o anda bize dönüp şunu söylüyor. "Bazen 18 yaşında olmanın ve New York City'de koşmanın çılgın kendiliğindenliğini özlüyorum" diyor. “Sanki bu bir daha asla benim hayatım olmayacak. Ayrıca o zamanlar daha fazla anonimlik duygusu da vardı ve bir daha geri dönebileceğimi sanmıyorum, bu yüzden belki de bunu biraz daha takdir etmeliydim.

Giderek artan kamusal yaşamına olan ilgiye rağmen, Hailey'nin gidişatı oldukça istikrarlı görünüyor. “Olmam gereken yerin burası olduğunu hissediyorum” diyor. “Farklı nedenlerden dolayı kendime ya da bedenime bu kadar bağlı hissetmediğim zamanlar oldu. Şu anda hayatımda kendimi çok net, çok sağlam, çok mutlu hissediyorum. Sadece önümde olana odaklandım."

Bu röportajın bir versiyonu ilk olarak GQ'nun Kasım 2023 sayısında "Hailey Bieber'ın Odyssey'i" başlığıyla yayınlandı ve oradan alındı;)

Ve röportajı yapan Eileen Carter GQ dergisinin kadrolu yazarıdır.