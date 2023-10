Wine & Dine: Gusto dokunuşlarla en keyifli şarap içebileceğiniz mekanlar!

İstanbul’da şarap içmek için gidilebilecek yerleri yazarken bu kadar zorlanacağımızı hiç düşünmemiştik açıkçası. Bir kez daha şehirde “Enoteca” (şarap evi) tarzı yerlerin ne kadar eksik olduğunu fark ettik!



O yüzden Gecce Food Gusto gurmelerinin ve editörlerinin şarap içmekten keyif aldığı restoranları tek tek kendilerinden öğrendik ve sizler için aşağıda bir araya getirdik!

Mekanların bir kısmını şarap menüleri geniş ve çeşitli olduğu için, bir kısmını şarap servisleri iyi olduğu için, bir kısmını da fiyat/performans dengesinden ötürü listeye aldık.

İşte İstanbul’da şarap içmek için gidebileceğiniz mekanlar!



Sunset Grill & Bar, @sunsetgrillbar

Nadir bulunan, değerli bir şarap aklınıza düşerse, tadına bakmak için her zaman Sunset’e gelebilirsiniz. Türkiye'nin en zengin kavı olarak tanınan Sunset Restaurant bünyesinde 650 çeşidi aşkın şarap barındırıyor.

2004 yılında İstanbul’a yeni bir konsepti getiren Sunset, o tarihten bu yana tüm dünyada nadir bulunan ve en değerli şarapların servisini başarı ile sürdürmekte.

Rezervasyon ve detaylı bilgi için; 0212 287 03 57



Paper Moon, @papermoontr

Şehrin ikonikleşen İtalyan kaçamağı Paper Moon; her zaman harika bir fikirdir! Gurmelerimizin de vazgeçilmezleri arasında her daim ilk sırada olmayı başaran yegane mekandır kendisi...

Mekana attığınız ilk adımdan itibaren bambaşka bir atmosfer ile karşılaştığınız Paper Moon'da yemek ve şarap eşleştirmelerine dikkat edilir. Zengin ve geniş kavı sayesinde, Paper Moon'un imza lezzetlerine en uygun eşleştirmeyi yapabiliyorsunuz.

Rezervasyon ve detaylı bilgi için; 0539 697 36 16

29, @29_yirmidokuz

Kavi tescillenmiş bir klasik! Geçtiğimiz aylarda, The World of Fine Wine'ın Regional Awards ödüllerinde; "Best Short Wine List" ve "Best Design Wine List" ödüllerini toplayan 29; gurmelerimizin de vazgeçilmezleri arasında ilk sıralarda!

Kusursuz hizmet kalitesine imza lezzetler ve Boğaz'ın eşsiz manzarası da eklenince 29; unutulmaz gusto bir deneyim halini alıyor. Farklı ülkelere ait mutfakları Türk lezzetleri ile harmanlayan ve mevsime göre adapte eden zengin menüsüyle 29, restoran ve gecce kulübü konsepti ile lezzet ve eğlence deneyiminde şehrin vazgeçilmez destinasyonu olmaya devam ediyor.

Rezervasyon ve detaylı bilgi için; 0212 358 29 29



Da Mario, @damarioist

Etiler şubesi ile klasikleşen, sonrasında ise lezzet rüzgarlarını İstinyePark'ta estirmeye deam eden Da Mario; kavıyla şehrin en iddialıları arasında yer alıyor.

Keyif dolu ambiyansında İtalya'nın en özel gurme tatlarını sofralarında buluşturan Da Mario; seçkin şarap menüsüyle de göz dolduranlardan.

Rezervasyon ve detaylı bilgi için; Etiler 0212 263 74 84; İstinyePark 0212 232 02 32



The Galliard, @thegalliardbrasserie

Gurmelerimizden her detayı ile tam not alan mekanlar arasında yerini yıllardır üst sıralarda koruyan The Galliard; şarap misali yıllar içinde güzelleşen mekanlar arasında.

Vadistanbul, Emaar Square Mall ve Metropol İstanbul'da şubeleri bulunan mekan lezzet dolu seçeneklerinin yanına eşleşen şaraplarıyla dikkat çekiyor.

Rezervasyon ve detaylı bilgi için; 444 0 233



Filo D'olio, @filodoliotr

İtalyan Şef Danilo Zanna’nın yarattığı Filo D’olio markası lezzet, servis ve üstün müşteri memnuniyetiyle misafirlerine alternatifsiz bir deneyim sunuyor.

Haftanın 7 günü hizmet veren Filo D’olio, misafirlerini şık, rahat ortamı, sıcakkanlı ve güler yüzlü hizmeti ile karşılıyor. İtalyan lezzetlerinin yanı sıra şarap kavıyla da dikkat çeken mekanlar arasında. Şef Danilo Zanna'nın imza lezzetleri arasında yer alan Risotto Blue di Mare, yanında seçeceğiniz nefis bir beyaz şarapla eşsiz bir deneyim yaşatıyor; gurmelerimizin favorisi deniz esintisini hissettiren mavi Risotto kesinlikle denenmeli.

Rezervasyon ve detaylı bilgi için; 0212 285 03 01



Gril Prime, @grillprimetr

Damağınıza layık lezzetleriyle Grill Prime Restaurant ve Kasap, Palladium Tower ve Vadistanbul AVM’de sizleri bekliyor.

Grill Prime’in ferah ve şık atmosferinde, sevdiklerinizle keyifli ve güzel anılar biriktirebilirsiniz. Et dünyasına yaptığı özel ve butik dokunuşlarla dikkat çeken Grill Prime; gurmelerimizin şarap yudumlamaktan gerçek anlamda keyif aldığı yerler arasında! Damaklarınıza imza atacak nefis Cafe de Paris yanında kırmızı bir şarap harika bir fikir!

Rezervasyon ve detaylı bilgi için; Ataşehir 0216 504 07 20; Vadistanbul 0212 803 74 22



BigChefs, @bigchefscafe

Dünya Mutfağı'nın özenli lezzetlerini misafirleriyle buluşturan ve bu tutkunu Türkiye'nin hatta dünyanın birçok farklı noktasında yaşatan BigChefs; günün her anı için ideal mekanların başında geliyor.

Mekanın yaratıcı Gamze Cizreli'nin yaşama, doğaya ve insana güzel dokunuşlarıyla hayat bulan BigChefs; keyfimizi her daim ikiye katlayanlar arasında oldu! Her şubesi ile ayrıcalığı yaşatan ve lezzettiyle imza atanlar arasında. Geniş menüsüne eşlik eden keyifli şarap kavı da kesinlikle denenmeli.

Rezervasyon ve detaylı bilgi için web sitesini ziyaret edebilirsiniz.



Gina, @ristorante_gina

İstanbul’un en iyi İtalyan restoranlarından Gina, eşsiz İtalyan lezzetlerini geniş bir şarap menüsü, özel kokteylleri ve zarif iç mekan tasarımıyla harmanlayarak misafirleriyle buluşturuyor.

Gecce Food Gusto gurmeleri tarafında sıkça ziyaret edilen mekan; her seferinde gurmeleri büyülemeyi başaranlar arasında. İtalyan hükümeti tarafından lezzet, hizmet ve ürün kalitesi için verilen "Marchio Ospitalitâ Italiana" sertifikasıyla ödüllendirilen Gina’nın imza lezzetleri arasında ev yapımı makarnalar ve deniz mahsülleri yer alıyor. Yemeklere geniş bir şarap menüsü ve klasik kokteyllerin yanı sıra, Gina için özel olarak yaratılan PPM, Village Beauty, Negroni Berry gibi özel Negroniler eşlik ediyor.

Rezervasyon ve detaylı bilgi için; Kanyon 0212 353 52 86; Galataport İstanbul 0212 401 03 87

Oly House, @olyhouseistanbul

İtalyan Mutfağı'nın şehirdeki en yeni trendi olan Oly House; her anıyla unutulmaz, her lokmasıyla damaklara kazınan bir deneyim yaşatanlardan.

Gecce Food Gusto gurmeleri tarafında daha ilk adımda etkileyici bulunan Oly House; sektörün deneyimli ismi Sezgin Yüce imzası taşıyor. Orjinaline sadık kalınarak hazırlanan İtalyan lezzetlerine eşlik eden şarap kavı oldukça iddialı. Aynı zamanda Oly House'un barına da göz atmanızı öneririz; özellikle sonbaharın büyüsüyle inanılmaz keyifli bir hal aldı!

Rezervasyon ve detaylı bilgi için; 0212 323 23 70

Inari, @inariomakase

Japon Mutfağı denildiğinde, son dönemde sektörün ilk akla gelen markası olan Inari; Gecce Food Gusto gurmelerinden ilk günden beri en yüksek puanları alanlar arasında!

Etiler, Kuruçeşme ve Vadistanbul'da farklı konseptlerde muhteşem lezzetleri misafirleriyle buluşturan mekanın oldukça iddialı bir şarap kavı bulunuyor. Inari Omakase, Japon yaşam tarzının, benzersiz dokunuşlarla yeniden yorumlandığı bir restoran… Burada zamanın nasıl geçtiğini anlamazsınız. Bunun sebebi ise masanıza gelen her yeni tabağın size yaşattığı heyecandır.

Rezervasyon ve detaylı bilgi için; 0212 323 23 70

Kirpi Restaurant, @kirpirestaurant

İstanbul'un en samimi mekanlarından biri olan Kirpi'nin hangi şubesine dilerseniz gidin böyle samimi ve cool bir mekanda bu kadar zengin çeşit şarabın nasıl olduğuna inanamayacaksınız.

Çok sıcak ve samimi bir ortama sahip olan mekan adeta kendinizi evinizde hissetmeniz için dizayn edilmiş bir. Garsonlar o kadar ilgiliki bize kalırsa ne sevdiğinizi söyleyin ve gerisini onlara bırakın, sizin için sevebileceğiniz tüm çeşitleri tattıracaklardır. Bozcaada ve Kapadokya şaraplarını da bulabileceğiniz mekanda, yerli ve yabancı birçok marka mevcut. Paylaşımlık tabaklar, Makarna, et ve salata çeşitleri dışında mekanın Pizzaları da oldukça iddiali. Ayrıca peynir ve kuru et tabakları da kusursuz.

Rezervasyon ve detaylı bilgi için web sitesini inceleyebilirsiniz...

Suvla Kanyon, @suvlabistrowinebar

Restoranın arkasında bir şarap markası olunca şarapla ilgili her şey tam da olması gerektiği gibi haliyle. Toplanıp şarap içmek için dışarı çıkılıyorsa gidilebilecek en risksiz mekanlardan biridir Suvla. Şarabın yanında yemek isteyeceğiniz her şey muhtemelen yemek menülerinde var.

Şarküteri tabakları, peynir tabakları, deniz mahsülleri, kısaca şarabın yanında iyi gidecek pek çok şey Suvla’da. Buranın bir güzel tarafı da şarap mönülerinde kendi şarapları dışında diğer butik üreticilerin şaraplarına da yer vermeleri. Şişe açtırmak istemeyenler için kadeh şarap seçenekleri de oldukça fazla. Sadece şarap denemek isterseniz tadım setleri de gayet güzel düşünülmüş. Kanyon’dan sonra şimdi Anadolu yakasında, Emaar’da da bir şubeleri var.

Rezervasyon ve detaylı bilgi için; 0507 056 34 47



The Urban Goat, @theurbangoat.ist

Aslında gurmelerimizin yeni keşfettiği bir yer olmasına rağmen sık sık tercih ettikleri bir mekan olmuş. Nişantaşı’nda şık pek çok mekan var ama pek çoğu şarap içmek için ideal yerler değiller. Urban Goat’ın şarap mönüsü yerli butik üretici ağırlıklı.

Büyük üreticilerin sevdiğimiz şarapları da var öte yandan. Buranın gurmelerimiz ve editörlerimiz tarafından sevilen bir başka tarafı fiyatları. Şarapları market fiyatının çok az üstünde bir fiyatla sunuyor. Şarap seçmekte zorlanırsanız mutlaka fikir alın, çünkü önerileri sayesinde daha önce denemediğiz ama çok seveceğiniz şaraplara denk gelebilirsiniz . Şarap servislerine gelince. Siz söylemeden şarabı karafa alan ender mekanlardan birisi.

Rezervasyon ve detaylı bilgi için; 0555 041 42 02

Beyoğlu Şaraphanesi, @beyooglusaraphanesi

Henüz yeni sayılabilecek bir yer olmasına rağmen şarap eksenli bir mekan olmasından dolayı listenize eklemeniz gerektiğini ısrarla söylüyor Gecce Food Gusto ekibi . Her ne kadar “yeni nesil” tabirini sevmesek de buraya yeni nesil şaraphane de diyebiliriz.

Şarap menüleri oldukça geniş, fiyatlar uygun diyebilecek seviyede. Şarap seçimi konusunda profesyonel destek aldıkları çok açık, böyle zamanlarda konuyu bilen birilerinin eline bırakmak hem işletmeciler için hem bizler için en iyisi. Mekan biraz gürültülü olsada iyi şaraplar ve sunum sayesinde sizi fazla rahatsız etmeyecektir!

Rezervasyon ve detaylı bilgi için; 0212 245 45 40



Viktor Levi Şarap Evi, @viktorlevimoda

Moda'da tarihi bir köşkte uzun yıllardır hizmet veren Viktor Levi, İstanbul'un en eski şarap evlerinden.. Türkiye'nin dört bir yanından toplanan üzümlerle yaptıkları şaraplarıyla bir hayli iddialılar.

Sahibi Bozcaada'da üzüm toplayıcılığına başlayarak daha sonraları bu güzel şarapları üretmeye başlıyor. Vişne şarabı gibi değişik lezzetlerin bulunduğu Viktor Levi Şarap Evi'nde şişe fiyatları da gayet makul fiyatlara başlıyor. Viktor Levi aynı zamanda dünya mutfağından sunduğu leziz yemeklerle de sadece şarap evi olarak hizmet vermediğini gösteriyor. İthal peynir tabağı, yerli peynir tabağı, mezeler, salatalar, makarnalar ve leziz ana yemekler eşliğinde otantik bir ortamda günün her saatini keyifli geçireceğinize bir mekan olarak Gecce Food Gusto ve editörleri tarafından öneriliyor!

Rezervasyon ve detaylı bilgi için; 0216 449 93 29



Corvus Wine & Bite, @corvuswines

Şaraphane ve tapas olan Corvus wine&bite, şık ve rahat ortamıyla Akaretler W Hotel'in alt katında hizmet veriyor. Latince karga ailesinin genel adı anlamına gelen Corvus, Reşit Soley'in mimarlıktan Bozcaada'da şarap üreticiliğine geçmesiyle yaratılmış bir marka..

Soley'in, markasını insanlarla buluşturmak için açtığı şarap evinde çoğunluğu Corvus şarapları oluşturuyor. Her biri keyifli içime sahip olan şaraplar arasında Gecce Food Gusto Gurmeleirinin favorisi Karga Blush.. Bu özel şaraplara; Bozcaada ve Çanakkale'den gelen özel tatlar eşlik ediyor. Geyikli'den getirdikleri ekmek eşliğinde ezine ve sepet peyniri, Bozcaada'nın taze otları, yumuşacık bonfile, Tarabya Kıyı Balık'tan hergün taze taze gelen tarama size önereceğimiz lezzetlerin başında yer alıyor.

Rezervasyon ve detaylı bilgi için; 0212 260 54 70

Pano Wine Bar, @panowinebar

Beyoğlu'nun en eski mazisine sahip olan mekanlardan biri olan Pano, 100 yılı aşkın bir geçmişe sahip.

Şuanda Özgür Şef'in himayesinde yeniden kapılarını aralayan mekan ilk açıldığı zamanlarda meyhane olarak hizmet vermekteydi. Daha sonra şarap evi olarak devam etmeye karar vererek Pano Şaraphanesi adını aldı. Sadece o tarihi gözünüzde canlandırmak için bile gitmeniz gereken bir şarap evi. Sahibi Özgür Şef olunca menüye o pamuk gibi steaklerin eklenmemesi de kaçınılmaz olmuş. Karışık ızgaradan, t-bone steak'e kadar pek çok alternatif mevcut. Ayrıca lezzetli atıştırmalıklar, salatalar, yerli peynir tabağı, karides güveç menüde tercih edebileceğiniz lezzetler arasında yer alıyor.



Rezervasyon ve detaylı bilgi için; 0212 292 66 64

