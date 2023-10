İstanbul'da Cumhuriyet'in 100. Yıl coşkusunu yaşayabileceğiniz mekanlar!

TIKLA! - Cumhuriyet'in 100. Yılına özel konserler!

Sunset Grill & Bar - 100. Yıl Tasting Menü

İstanbul gastronomi sahnesinin en parlak yıldızlarından Sunset Grill & Bar'da Cumhuriyet'in 100. Yılına özel, çok özel bir tadım menüsü! Hem de, Ulu Önder Atatürk'ün sevdiği yemeklerle...

Sunset'in yaratıcı mutfak direktörü Fabrice Canelle'in Cumhuriyet tarihinin en özel Türk lezzetlerini modern bir tarz ile yorumladığı ve ülkemizde üretilen en özel yerli şaraplar eşleştirmesiyle deneyimleyebileceğiniz limitli kapasitede servis edilecek bu çok özel menüyü kaçırmamak için yerinizi hemen ayırtın! Bu özel tadım menüsü yalnızca 25 - 30 Ekim tarihleri arasında misafirlerle buluşacak...

Rez: 0212 287 03 57

Frankie İstanbul - Özel Menü ve Kutlama

Galataport İstanbul'un şık detaylarıyla büyüleyen, eğlenceli ve kutlamalarıyla iz bırakan gurme mekanı Frankie İstanbul, Cumhuriyet'in 100. Yılına özel olarak 29 Ekim akşamı, konuklarına unutulmaz bir gecce yaşatacak!

29 Ekim akşamı saatler 18:30'u gösterdiğinde; Frankie'de coşkulu 100. Yıl geccesi başlıyor. 19:00 - 00:00 arası ise Frankie şeflerinin gecceye özel olarak hazırladığı menünün ardından şehrin ışıklarıyla Cumhuriyet coşkusu yaşanacak! Bu özel gecce için hazırlanan menüde; Sea Bass Marin, Cured Bonita, Tarama & Artichoke, Frankie Greens Salad, Local Jumbo Prawns Tempura, Grilled Octopus ve Mushroom Spaghetti gibi lezzetler yer alıyor. Geccenin tatlı kapanışı ise tabii ki Baklava ile yapılacak!

Rez: 0212 401 05 57

Feriye İstanbul - 100. Yıl Cumhuriyet Geccesi

Boğaz'ın ayrıcalıklarla dolu mekanı Feriye, Cumhuriyetimizin 100. Yılında unutulmaz bir gecceye hazırlanıyor. Cumhuriyetin 100. Yılında, tarihe tanıklık eden Feriye'de, 100 yıl öncesine gitmeye hazırlanın!

Michelin Guide tavsiyeli Feriye'nin özenle hazırladığı Cumhuriyet Geccesi'nde hem tarihe tanıklık edecek hem de gecceye özel hazırlanın menü eşlinde unutulmaz bir lezzet deneyimi yaşayacaksınız. Coşkumuzun içimize sığmadığı bu o özel günde, Feriye'nin her detayıyla özenle hazırladığı bu gecce; duygularınızı en coşkulu halde yaşamanız için sizi bekliyor. Feriye'de gerçekleşecek 100. Yıl Cumhuriyet Geccesi'nde rıhtımda Tango & Vals ve Zeybek gösterileri gerçekleşecek. Aynı zamanda Ulu Önder Atatürk'ün en sevdiği şarkılardan hazırlanan müzik dinletisiyle maziye kısa bir tura çıkacaksınız. Aynı zamanda Mapping gösterisi eşliğinde Boğaz'ın en özel lokasyonunda, olması durumunda havai fişek gösterilerine ve kutlamalara da tanık olmak için sizi de Feriye'ye bekliyoruz...

Rez: 0538 483 20 21

Liman İstanbul - Atatürk'ün Sevdiği Yemekler Özel Menü

Galataport İstanbul'un ruha dokunan ve tarihi yaşatan detaylarıyla dikkat çeken mekanı Liman İstanbul'da 29 Ekim'e özel bir menü!

Türk Mutfağı'nın en özel yorumlamalarına imza atan mekan, 29 Ekim günü Atatürk'ün sevdiği yemeklerle donattığı sofralarına sizi davet ediyor. Ana yemek olarak Boğaz Lüfer Izgara sunulacak olan menünün paylaşımlıkları ise göz kamaştırıyor. Ev Yapımı Tereyağı, Francala Ekmeği, Haşhaş Kıtırı, Beyaz Leblebi, Tarama, Karides, Lakerda, Fava, Bamya Turşusu, Peynirli Trakya Baklava Börek ve Hardaliye Shot; menüde yer alan paylaşımlıklar. Tatlı seçeneklerinde ise; Hayrabolu Tatlısı ve Beyaz Leblebi Kurabiyesi olacak...

Rez: 0212 877 09 48

Lacivert Restaurant & Bar - Brunch

Yaklaşık 1 yıl kadar süren tadilatının ardından Eylül ayında kapılarını yeniden İstanbul'a açan Lacivert Restaurant; ikonikleşen ve çok özlenen Pazar Brunch'larına 29 Ekim itibariyle başlıyor!

29 Ekim coşkusunu, enerjisini ve keyfini çıkarmak isteyen herkes için Lacivert Brunch’ı mükemmel bir seçenek. Özenle hazırlanan bir seçkiyle sunulan Brunch, manzara eşliğinde coşku dolu bir kutlama yaşatmaya hazırlanıyor.

Rez: 0216 413 42 24

Vogue Restaurant & Bar - 100. Yıl Kutlaması ve Özel Menü

İstanbul'un moda ikonu mekanlarından Vogue Restaurant, Cumhuriyet'in 100. Yılına hem özel bir menü hem de unutulmaz bir havai fişek gösterisiyle eşlik edebileceğiniz mekanlardan.

Büyüleyen Boğaz manzarasıyla her daim insanın içini titretmeyi başaran mekan, 29 Ekim geccesinede yine misafirlerine unutulmaz anlar yaşatmaya hazırlanıyor.

Rez: 0212 227 44 04

16 Roof - Eğlenceli Ritimlerle Cumhuriyet Coşkusu

Boğaz’da eğlencenin en lezzetli hali 16 Roof, Swissôtel The Bosphorus’ta! Cumhuriyet'in 100. Yılını kutlayacağımız 29 Ekim'de 16 Roof'ta coşkuyu yaşayabilir; Boğaz'a hakim konumu sayesinde İstanbul'un coşkusunu yaşayabilirsiniz.

29 Ekim'de 16 Roof DJ kabininde Ollie olacak; yerinize bir an bile duramayacağınız ritimlerle bu büyük kutlamayı en renkli şekilde yaşayabilirsiniz. Tasarımı, havası, hizmeti ve lezzetleriyle sizi kendisine hayran bırakacak! Aynı zamanda unutulmaz bir gastronomik deneyim de 16 Roof'ta sizi bekliyor. Asya ve Türk dokunuşlarının en güzel örneklerini sunan ünlü şef Taha Emrah Özçelik’in mutfağından çıkan tabaklar ile bu muhteşem coşkuya lezzet katabilirisiniz.

Rez: 0543 326 81 11

Biz İstanbul - 100. Yıla Özel Atatürk'ün Sevdiği Yemekler Menüsü

İstanbul'u yaşayan ve yaşatan Biz İstanbul; nefes kesen manzarası ve tarihe ışık tutan gastronomi yolculuğu ile Cumhuriyet'in 100. Yılını çok özel bir menü ile kutluyor.

29 Ekim'e özel olarak servis edilecek olan menü, Ulu Önder Atatürk'ün sevdiği yemeklerle hazırlanacak. Menünün hikayesi ise tüyleri diken diken eden cinsten... Tarihler 10 Kasım'ı göstermeye yaklaştığında Ata'mız için getirtilmeye çalışılan enignardan ve mezelerden en çok tercih ettiği Fava'yı aynı tabakta sunan; Favalı Enginar! Ulu Önder'in yurtdışı seyahatlerinde deneyip beğendiği ve sonrasında Yalova Devlet Çiftliği'nde eklinmesini sağladığı Kuşkonmaz'dan ilham alan; Zeytinyağlı Kuşkonmaz! Atatürk'ün çocukluk yıllarının gözdesi; Selanik Usılü Ispanaklı Börek! Ve tabii ki Ata'mızın favorisi; Kuru Fasulye Pilav! Biz İstanbul'un hazırladığı bu özel menünün tatlı seçeneği ise; Güllü Kaymaklı Peynir Tatlısı! Son olarak ise Az Şekerli Türk Kahvesi; tabii siz yine tercihinize göre için ama Atatürk sabah kahvesini sade alırken, sonrasında gün boyu az şekerli kahveyi tercih edermiş...

Rez: 0212 806 07 66

Kalbur Et - 2 Gün Boyunca Coşkulu Kutlamalar

Açıldığı günden beri her detayı ile konuklarına kendine hayran bırakan Kalbur Et; Cumhuriyet'in 100. Yıl coşkusunu her anıyla yaşayabileceğiniz mekanlar arasında!

28 Ekim Cumartesi ve 29 Ekim Pazar ; 2 gün boyunca Kalbur Et'te kutlamalar hız kesmeyecek. Cumhuriyet Bayramı'na özel pastalar kesilecek, marşlar hep bir ağızdan söylenecek, balonlarla coşku her saniye artacak. Hem damaklarınızdan silinmeyecek bir lezzet deneyimi yaşamak, hem de bu coşkuya ortak olmak istiyorsanız bir an önce rezervasyonunuzu yaptırın!

Rez: 0216 594 54 91

The Peninsula İstanbul Hotel - Senfoni Eşliğinde Brunch

İstanbul Boğazı'nın kıyısında, Tarihi Yarımada manzarasına sahip benzersiz konumu ile The Peninsula Istanbul, misafirlerini Türkiye Cumhuriyeti’nin 100.yılının kutlanacağı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Sinema Senfoni Orkestrası’nın büyüleyici performansı eşliğinde unutulmaz bir Brunch deneyimine davet ediyor.

The Peninsula Brunch, 29 Ekim Pazar günü Cumhuriyet Bayramı’nı kutlamak üzere misafirlerini otelin tarihi Yolcu Terminali binasında yer alan restoranı The Lobby’de 13:00-16:00 saatleri arasında, Sinema Senfoni Orkestrası eşliğinde ağırlayacak. The Lobby’nin yüksek tavanlı zarif iç alanı ve dünyaca ünlü peyzaj mimarı Enzo Enea’nın tasarladığı büyüleyici bahçelerle çevrili terasında servis edilecek Cumhuriyet’in 100. yılının kutlanacağı The Peninsula Brunch, 29 Ekim’e özel olarak Atatürk’ün sevdiği lezzetlerden dokunuşlarla Türk ve dünya tatlarını bir araya getiriyor.

Rez: 0212 931 28 88

Pera Palace Hotel - Cumhuriyet Balosu

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ünde konakladığı Pera Palace Hotel'de, 100 yıl sonra yeniden Cumhuriyet Balosu!

Bu muhteşem baloda; Cumhuriyet'in ilk yıllarına ait lezzetler sunulurken Atatürk'ün sevdiği şarkılar çalacak ve Vals gösterileri de eksik olmayacak! Yiğit Özşener’in sunumuyla gerçekleşecek geccede, Ata'mızın sevdiği şarkıları ve Türkçe müziğin klasiklerini Zeynep Özyılmazel’in enfes performansı ile dinleyerek; geçmişte Atatürk’ün konakladığı ve şimdi ise müze odasına dönüştürülen 101 No.lu odayı rehber eşliğinde deneyimleyerek tarihe tanıklık edebilirsiniz...

Rez: 0212 377 40 00

Restoran Modern - Cumhuriyet'in 100. Yıl Yemeği

İstanbul Modern'in içerisinde yer alan Restoran Modern'de Cumhuriyet'in 100. Yıl Yemeği etkinliğinde buluşalım!

29 Ekim 2023 Pazar günü, Restoran Modern’in “Cumhuriyet’in 100. Yıl Yemeği”nde bir araya geliyor; tarihi yarımada ve Boğaz manzarası eşliğindeki 100. yıl kutlamalarına tanıklık edebilirsiniz! Yemek 19:00'da başlayacak.... Etkinliğe keman eşliğinde canlı DJ performansı da eşlik edecek...

Rez: 0539 613 58 54

Sekizdeyiz - Canlı Müzik Eşliğinde 100. Yıl

Anadolu Yakası'nda; Suadiye Sahil'de konumlanan ve son dönemin bölgede dikkat çeken mekanları arasına giren Sekizdeyiz'de Cumhuriyet coşkusu, 29 Ekim'de katlanarak artmaya devam edecek.

29 Ekim Pazar günü Cumhuriyet'in 100. Yılını canlı müzik eşlinde kutlamak isterseniz Sekizdeyiz sizi bekliyor! Canlı müzik 21:00 itibariyle başlayacak...

Rez: 0216 445 84 45

Madera - 100. Yıl Özel Menü & Kutlamalar

Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nin alt kısmında bulunan Madera'da, 100. Yıl coşkusunu yaşamaya ne dersiniz?

Cumhuriyeti’nin 100. Yılını Madera’da özel menüyle kutlamak ve Boğaz’daki gösterilere tanık olmak için sizi 29 Ekim Günü 19.00-00.00 arası Madera’ya bekliyoruz!

Rez: 0536 778 89 20

Double Tree by Hilton Bodrum Işıl Club Resort

29 Ekim günü özel etkinliklere ve atölyelere de ev sahipliği yapacak olan DoubleTree by Hilton Bodrum Işıl Club Resort, özellikle tatilini Cumhuriyet Bayramı’ nda da dolu dolu geçirmek isteyenler için özel bir program hazırladı. Percussionozi Bodrum Bandosu Gösterisi, Ritim Atölyesi ve Skorpina Restoran’da gerçekleşecek özel menü tadımı ile DoubleTree by Hilton Bodrum Işıl Club Resort misafirleri keyifli zaman geçirebilecekler. 29 Ekim günü DoubleTree by Hilton Bodrum Işıl Club Resort misafirleri günü Bodrum Bandosu’nun geleneksel Türk marşlarından Cumhuriyet coşkusunu yansıtan özel parçalarına eşlik ederek başlarken gün ortasında gerçekleşecek ritim atölyesiyle trompet ve diğer müzik aletleri eşliğinde geleneksel Türk marşlarını söyleyecek, ritimlerle coşkuyu paylaşacaklar.

Skorpina Restoran’da Cumhuriyet’in 100.Yıl Sofrası’nda Atatürk’ün sevdiği mezelerden oluşacak menüyü Atatürk’ün sevdiği müzikler eşliğinde deneyimleyecekler. Misafirler, Atatürk’ün sevdiği mezelerin tadını çıkarırken, Cumhuriyet coşkusunu da beraberinde yaşayacaklar. DoubleTree by Hilton Bodrum Işıl Club Resort Tüm gece boyunca, Atatürk’ün sevdiği müzikler çalacak ve dans ederek Cumhuriyetin 100. yılını coşkuyla kutlanacak.