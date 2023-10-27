Cumhuriyet'in 100. Yılına özel konserler!

TIKLA! - İstanbul'da Cumhuriyet'in 100. Yıl coşkusunu yaşayabileceğiniz mekanlar!

Galataport İstanbul

Tarih: 29 Ekim / Saat: 14:00 - 17:00

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Cumhuriyet’in 100. Yılında Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası; Galataport İstanbul, Doğuş Meydanı’nda! 29 Ekim 2023 Pazar günü, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yılı için Galataport İstanbul, Doğuş Meydanı’nda buluşuyoruz. İlk seans 14.00, ikinci seans ise 17.00’de gerçekleşecek.

Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası (DÇSO) “Cumhuriyet 100. Yıl Konseri” ücretsiz ve herkese açık olarak gerçekleşecek. Prof. Rengim Gökmen yönetimindeki DÇSO, Ankara Devlet Opera ve Bale sanatçısı Görkem Ezgi Yıldırım ve İzmir Devlet Opera ve Bale Sanatçısı Teyfik Rodos’un yanı sıra Başak Doğan yönetimindeki çağdaş topluluk Vokal Akademi Pop & Caz Korosu ile sahne alacak.

Sanatın ve genç yeteneklerin gücünü, 29 Ekim’de Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün sevdiği şarkılar ve Türk valslerinden tangolara, türkülerden kalplerimize dokunan Türk marşlarına geniş bir repertuvarla hatırlatacak, Cumhuriyet’in 100. yılı coşkusunu yaşatacak bu özel konsere davetlisiniz.

Pera Müzesi

Tarih: 29 Ekim / Saat: 15:30

Biletler: biletix.com

Pera Müzesi Türk Müziği Konserleri Ekim ayında, "Cumhuriyetimizin 100. Yıl Konseri" ile devam ediyor. Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca’nın aziz hatırasına saygıyla düzenlenen konserler, Türk müziğinin tarihsel, kültürel, geleneksel, sosyolojik, antropolojik, felsefi, edebi yönlerine ilişkin sunuş ve sohbetler de içeriyor.





Sunuculuğunu Osman Nuri Özpekel’in yaptığı, günümüzün usta yorumcuları ve sâzendelerinin, büyük bestekârların seçme eserlerini seslendirecekleri programların Ekim ayındaki misafir solistleri Burcu Göktürk ve İbrahim Suat Erbay.

Zorlu PSM

Tarih: 28 Ekim / Saat: 11:00

BabyConcerts 28 Ekim’de Zorlu PSM - %100 Studio'da her zaman bildiğiniz konseptle, fakat bu sefer Cumhuriyetimizin 100. yılına yakışan bir programla sizlerle.

Haydi gelin çocuklar, 100 yıllık Cumhuriyetimizin kuruluşuna küçük Efe’yle beraber siz de tanık olun. Ailesiyle beraber Ege’nin minik bir köyünde yaşayan Efe’nin hayatı, Cumhuriyetin ilanından sonra art arda yapılan devrimlerle nasıl değişip renkleniyor öğrenmek istemez misiniz? Kırmızı-beyaz kıyafetlerinizi giyin, bayraklarınızı alın ve konserimize gelin. 100.yıl coşkusunu birlikte yaşayalım!

Zorlu PSM

Tarih: 29 Ekim / Saat: 15:00

Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yılına özel olarak hazırlanan "1923" müzikali, Zorlu PSM'de tiyatroseverlerle buluşacak. Dans koreografileri, canlı orkestra kullanımı, ve dönem kostümleri ile cumhuriyet coşkusunu yaşatmayı amaçlayan bu müzikal, başrollerde Kerem Alışık, Özge Özder ve Ece Dizdar'ı ağırlıyor.

The Grand Tarabya Hotel

Tarih: 29 Ekim / Saat: 11:00

Biletler: biletix.com

İstanbul’un zamansız hazinesi The Grand Tarabya Hotel, Cumhuriyetimizin 100. Yılını coşkuyla kutlamaya hazırlanıyor. Cumhuriyet Bayramı’nda gerçekleşecek konser sanatseverler için unutulmaz anlar vadediyor.

29 Ekim Pazar günü Boğaz’ın kalbindeki Panorama Salon ’da gerçekleşecek konserde klasik müziğin en sevilen besteleri bayram coşkusuyla birleşiyor.

Dünyaca ünlü orkestralar ve şeflerle birlikte konserler vererek uluslararası alanda tanınmış piyanist Cana Gürmen ve birçok yarışmada ödül kazanmış yetenekli viyolonsel sanatçısı Çağ Erçağ’ın zengin repertuvarı bu özel günde müzikseverleri bekliyor.

Müze Gazhane

Tarih: 29 Ekim

Etkinlik ve atölyeler ücretsizdir.

Atölyeler hakkında daha fazla bilgi için tıklayın.

Cumhuriyet Bayramı coşkusu Müze Gazhane’de yaşanacak! Farklı birçok kültürel etkinliğe ev sahipliği yapan Müze Gazhane, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda her yaş grubuna özel, tüm güne yayılan bir dizi etkinliği İstanbullularla buluşturuyor.

İBB Kültür tarafından organize edilen etkinlikler kapsamında atölyeler, konserler, gösteriler ve çok daha fazlası Müze Gazhane’de olacak. 29 Ekim’de Müze Gazhane’ye gelin; Cumhuriyet Bayramı coşkusunu hep birlikte yaşayalım!

Maltepe Etkinlik Alanı

Tarih: 28 - 29 Ekim

Etkinlik ücretsizdir.

Cumhuriyetimizin 100’üncü yaşını, 2 gün sürecek etkinliklerle Maltepe’de kutluyoruz. Kutlamalar 28 Ekim Cumartesi günü; Gazapizm, Melike Şahin, Madrigal, Ozbi, Selçuk Balcı, Nova Norda ve Kolektif konserleriyle başlayacak, 29 Ekim Pazar günü Zülfü Livaneli, İskender Paydaş ve Orkestrası, Duman, Kubat, Edis, Sıla, Mazhar Alanson, Adamlar, Sevcan Orhan, İlyun Bürkev, Cümbüş Cemaat ve Ersin Show ile devam edecek. Birbirinden renkli gösterilerin, sürpriz etkinliklerin, çocuklar için atölyelerin de yer alacağı kutlamalara ulaşım ücretsiz olacak.

İBB MECLİSİ’NDE ÖZEL OTURUM DÜZENLENECEK

TBMM’nin ardından Türkiye’nin en büyük ikinci meclisi olan İBB Meclisi de Cumhuriyet’in 100. yaşında özel bir oturum ile kutlayacak. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun daveti ile meclis üyeleri bir araya gelecek. İBB Meclis Salonu’nda Cumhuriyetin 100. Yıl Birleşimi Meclis Özel Oturumu düzenlenecek.

Atatürk Kültür Merkezi

Tarih: 29 Ekim

29 Ekim akşamı İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) bir araya gelecek ve unutulmaz anlar yaşatacak.

İzleyiciler, konserden bir saat önce koro şefi Volkan Akkoç ile çalışarak milli marşları seslendirecekler.

Tekfen Filarmoni Orkestrası

Tarih: 28 Ekim / AKM, İstanbul

Tekfen Filarmoni Orkestrası, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla İstiklal Marşı'nın bilinmeyen hikayesini anlatacak bir konser düzenliyor. 28 Ekim'de gerçekleşecek olan bu özel etkinlik, unutulmaz anlara sahne olacak.

100. Yıl Konserleri'nde, Aziz Shokhakimov yönetimindeki Tekfen Filarmoni, Masis Aram Gözbek yönetimindeki MAGMA Filarmoni Korusu, Göksel Baktagir, Yurdal Tokcan, Ercan Irmak'tan oluşan saz heyeti ile Sumru Ağıryürüyen ve Faik Mansuroğlu'nun seslendirmesi; Ceyda Düvenci, Mert Fırat ve Yüğüt Sertdemir'in anlatımıyla İstiklal Marşı'mızın bilinmeyen hikayesini 28 Ekim'de İsanbul'daki AKM'de gururla sahneleyecek!

Sertab Erener

Tarih: 29 Ekim / Ataşehir Bulvarı, İstanbul

Etkinlik ücretsizdir.

Cumhuriyet Bayramı’nın 100. yıl dönümü Ataşehir’de on binlerin katıldığı fener alayı yürüyüşü ve Sertab Erener konseri ile kutlanacak.

Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Atatürk’ün anıtına çelenk sunma töreni, 28 Ekim Cumartesi günü Cumhuriyet Meydanı’nda saat 13.00'te başlayacak. 29 Ekim Pazar günü ise fener alayı korteji için saat 19.00’da Atatürk Mahallesi Migros önünde toplanılacak, kortej yürüyüşe saat 19.15’te başlayacak. Ataşehir Bulvarı’nda yapılacak yürüyüş boyunca; bando, ışık, mapping, hologram ve projeksiyon gösterisi yapılacak.

Melike Şahin

Tarih: 29 Ekim / Maçka Demokrasi Parkı, İsanbul

Etkinlik ücretsizdir.

Cumhuriyetimizin 100. yılını Şişli’de birbirinden keyifli konserlerle kutlamaya hazır mısınız?

28 Ekim’de Betül Demir, 29 Ekim’de Melike Şahin ile Cumhuriyetimizin 100. yılını hep birlikte coşku içinde kutlayacağız!

Pinhani

Tarih: 29 Ekim / Beykoz Sahili, İsanbul

Etkinlik ücretsizdir.

Cumhuriyet Bayramı’nın 100. Yıl coşkusunu Pinhani ile yaşayın! Parçalarıyla sevilen grup, Beykoz Sahili’nde ücretsiz bir konserle sahneye çıkacak.

Pinhani’nin büyüleyici müziği, 29 Ekim 2023 Pazar günü saat 20.00’de dinleyicileri büyülemeye hazır. Bu ücretsiz konser, müzikseverler için unutulmaz bir hediye niteliğinde. Pinhani hayranları, Cumhuriyet’in 100. yılına özel bu etkinliği kaçırmamalı.​​​​​​​

Cem Adrian

Tarih: 29 Ekim / Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi, Küçükçekmece​​​​​​​, İstanbul

Etkinlik ücretsizdir.

Küçükçekmece Belediyesi, Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümünü dinletilerden, konserlere, sportif turnuvalardan, sergilere dolu dolu bir etkinlik programıyla kutlamaya hazırlanıyor.

Kentin cadde ve sokaklarını bayraklarla donatan Küçükçekmece Belediyesi, bir hafta boyunca farklı etkinliklerle devam edecek 100. yıl coşkusunu, 29 Ekim’de sevilen sanatçı Cem Adrian konseriyle doruğa çıkaracak.​​​​​​​

Zülfü Livaneli

Tarih: 29 Ekim / Caddebostan Etkinlik Alanı, İstanbul

Etkinlik ücretsizdir.

Türk müziğinin özgün sesi Zülfü Livaneli, İstanbul’da Cumhuriyet Bayramı’nın 100. yıl coşkusunu kutlayacak.

Kadıköy Belediyesi tarafından düzenlenen bu ücretsiz konser, 29 Ekim 2023 Pazar günü Kadıköy’de gerçekleşecek. Unutulmaz şarkıları ve derin anlamlı sözleriyle Zülfü Livaneli, bu özel günde sizlerle buluşacak. Cumhuriyet Bayramı’nın 100. Yılı için bu muhteşem etkinlik kaçırılmamalı.

Burak Kut

Tarih: 29 Ekim / Sarıyer, İstanbul

Etkinlik ücretsizdir.

100. yıl coşkusunu ve şölenini Sarıyer'de yaşayalım! Cumhuriyet şölenini birbirinden güzel halk dansları, sahne gösterileri, yarışmalar ve konserler ile hep beraber doyasıya Sarıyer'de kutluyoruz.



Etkinlik kapsamında Burak Kut, Yonca Evcimik, Mansur Ark ve Grup Vitamin sahnede olacak!

Göksel

Tarih: 29 Ekim / Bakırköy, İstanbul

Etkinlik ücretsizdir.

Söyleşiler, sergiler, imza günleri, halk oyunları, spor karşılaşmaları, konserler, tiyatro oyunları ile Bakırköy Belediyesi'nin bir hafta sürecek etkinlikleriyle Cumhuriyetin coşkusunu yaşayın!