İstanbul'un en iyi şömineli mekanları

29

Rez: 0212 358 29 29

Kısa bir süre önce kapılarından içeri girdiğimiz ve mekanın başarılı şefi Fırat Yakut önerisiyle güncel olarak deneyimlediğimiz 29 yolculuğunda aklımıza kazınan bir detay da mekanın şömineli bölümü! Havaların içimizi buz kestiği bu günlerde gastronomi deneyiminin zirvesini yaşarken aynı zamanda içinizi de ısatacak bir seçenek! Boğaz'ın büyüleyen manzarasını karşınıza alıp, kendinizi 29'a ve farklı dokunuşlarla dolup taşan menüsüne bırakın. Geleneksel lezzetlerin modern dokunuşlarla nasıl ahenkle dans ettiğine hayran kalacaksınız...

BUNA DA GÖZ ATMALISINIZ! - İstanbul'u mutfağına yansıtan kültürel bir gusto: 29

Kirpi Restaurant Suadiye

Rez: 0212 358 29 29

Sıkı takipçilerimiz hatırlar; şehrin birçok farklı noktasında hizmet veren Kirpi'nin Suadiye şubesini geçtiğimiz gün keyifli bir ziyaret gerçekleştirmiştik. Bağdat Caddesi'nin tüm ritmini bahçesinde yaşatan mekanın üst katını kesinlikle deneyimlemelisiniz! Hele ki içimizi donduran bu soğuk günlerde... Keyif veren detaylarla dekore edilmiş; aynı zamanda evinizin sıcaklığını da yaşatan mekanın üst katında bulunan şömine ise keyfinizi ikiye katlayacak cinsten.

BUNA DA GÖZ ATMALISINIZ! - Bağdat Caddesi'nin ritmini hissettiren gusto: Kirpi Suadiye

Chalet

Rez: 0543 326 81 11

İsviçre Alpleri'nin ruhunu ve atmosferini sunan Chalet, ödüllü şeflerinin hem geleneksel hem de modern tabakları ile damaklardan silinmeyen bir gastronomi deneyimi için sizi bekliyor! Swissotel The Bosphorus'un bahçesine konumlanan Chalet için kışın en ateşlisi desek, doğru bir tespit...İç mekanında şömine keyfi, dışarda ise içinizi ısıtan ateş! Bir kış masalından beklediğiniz her şey bir arada...

BUNA DA GÖZ ATMALISINIZ! - İstanbul'da yeniden İsviçre kış masalı: Chalet geri döndü

Umus İstanbul

Rez: 0535 100 20 57

Yakın zamanda Gecce Gusto ekibi olarak kapılarından girdiğimiz Umus İstanbul; her anıyla büyüleyen Anadolu Yakası seçeneklerinden. Özellikle mekanın yetenekli ustası Ali Mayda'nın özenle hazırladığı et ve kebaplar bir harika! Mekanın genel ambiyansı ise oldukça şık, botanik ve ferah. İç kısımda yer alan şömineli bölümde ise soğuk kış günlerinde içinizi ısıtırken unutulmaz bir gastronomi deneyimi yaşamanız mümkün.

BUNA DA GÖZ ATMALISINIZ! - Keşfetmeniz gereken şık lezzet kaçamağı: Umus İstanbul

Kalbur Et

Rez: 0216 594 54 91

Anadolu Yakası'ndan tüm şehre lezzet efsanesini duyuran bir et & kebap klasiği haline gelen Kalbur Et; şık dekorasyonuyla da dikkat çekenlerden. Mekana girer girmez sizi karşılayan şömine ise bu dekorasyonun büyüsünü daha da hissettirenlerden. Hele ki şu günlerde yolunuz Kalbur Et'e düşerse - ki bizce özellikle o yolu düşürün! - yeni yıl ışıltısının da eklendiği mekana hayran kalmamanız imkansız hale geliyor!

BUNA DA GÖZ ATMALISINIZ! - Sektörel Sohbetler: Metin Akdemir, Kalbur Et Kebap

BigChefs Suadiye

Rez: 0850 214 73 05

Suadiye'nin huzur dolu kollarında bir Dünya Mutfağı klasiği haline gelen BigChefs'in ev sıcaklığındaki ambiyansını kesinlikle öneriyoruz. İç kısımda bulunan şömine alanı ise soğuk kış günlerine sıcacık anlar katıyor. Her şubesi ile kalbimizde taht kuran BigChefs'in Suadiye şubesinin samimiyeti gerçekten bir başka!

Hodan İstanbul

Rez: 0533 304 76 34

Zamansız bir klasik diyebiliriz Hodan için; Beyoğlu'nun tarihi dokusuna katılan modern bir yorumlama. Yerel tarıma önem veren ve mevsimsel, taze ürünlerin kullanımını özellikle tercih eden mekan, menüsüyle, tasarımıyla, atmosferiyle ve ekibiyle göz kamaştırıyor. Hodan, başarılı bir şef mutfağından lezziz yemeklerin keyfine vararak unutulmaz gastronomik bir deneyimin parçası olurken bir yandan da sakin kutlamalarınız için tercih edebileceğiniz alternatif bir mekan olarak sizleri kucaklıyor. ​​​​​​​

Villa Emma

Rez: 0530 918 36 63

Şık ve zarif dekorasyonu, merkezi konumu ve Dünya Mutfağı ağırlıklı menüsüyle kısa sürede Etiler’in klasikleri arasında yerini almıştı. Menüsünde spesifik bir mutfağa bağlı kalmayarak; Uzak Doğu katkılı bir Akdeniz mutfağı sunuyorlar. Sıcak ve samimi atmosferi ile sizi kendi evinizdeymişsinizcesine güvenle sarıp sarmalıyor. Şöminenin karşısındaki masada romantik ve keyifli bir akşam yemeğinin tadını çıkarırken bir yandan da gastronomik bir festivalin içerisinde bulabilirsiniz kendinizi.

Hidden House

Rez: 0212 257 00 75

Lezzet dolu, samimi ve sofistike bir mola! İster bahçede isterseniz de kapalı ortamında şömine başında kitabınızı okuyabilir ve bir yandan da sıcak kahvenizi yudumlayabilirsiniz. Kahvaltıdan akşam yemeğine kadar geniş bir menü sunan mekanı hem tek başınıza hem de arkadaşlarınızla vakit geçirmek için tercih edebilirsiniz.​​​​ Sabah saatleri için tercih ettiyseniz şehrin en iyi Granola'sının burada olduğunu hatırlatalım. Aynı zamanda bir İtalyan klasiği olan Margherita Pizzası da kesinlikle tavsiye ettiklerimiz arasında!

Brio Italian

Rez: 0532 416 96 62

Kilyos taraflarının huzuru bir başka oluyor, kabul edelim! Şehirden birazda olsa uzaklaşmak ve kendinizi gurme ellere bırakmaktan daha güzel ne olabilir ki... Hele ki Brio; soğuk kış günlerinden merkezine sıcacık yanan ateşi koymuş bir mekan ki, hem içinizi ısıtıyor hem de İtalyan Mutfağı'na kattığı lezzetlerle kendinizden geçmenize yardımcı oluyor!

The Townhouse

Rez: 0216 463 14 15

İstanbul'un açık ara kendinizi evinizde hissettiren en iyi kokteyl barı diyebiliriz! Gastro pub olan The Townhouse’daki menüden ister yemek ister atıştırmalık seçebilir ya da içeceğinizle ambiyansın tadını çıkarabilirsiniz. Dekorasyon detaylarındaki şıklık ve her anıyla ışıldayan bir mekan olması; bağımlılık yapıyor. Bizden söylemesi!

Mürdüm

Rez: 0545 375 75 75

Anadolu Hisarı, Göksu'nun huzur dolu ambiyansının tam ortasına konumlanan ve özellikle kebap yorumlamalarıyla dikkat çeken sıcacık bir mekan. İç mekanda ateşin çevresine konumlanan masalarında buz gibi havayı unutuyor; masanıza gelen gurme dokunuşlarla bambaşka dünyalara yolculuğa çıkıyorsunuz. Kesinlikle denemelisiniz.

Brasserie Noir

Rez: 0216 380 00 05

Suadiye’nin popüler mekanlarından biri olan Brasserie Noir, yemekleri kadar ortamıyla da iddialı. Etrafında yer alan deri koltuklarda keyifle şarabınızı yudumlarken yanıbaşınızda sıcaklığını hissedeceğiniz güzel bir şöminesi de bulunuyor. Şık bir ortamda güzel bir akşam yemeği yiyip, şömine başında keyif yapmak için tercih edilebilecek güzel bir mekan.

Corinne Brasserie

Rez: 0542 293 94 94

Çukurcuma’nın yokuşlu sokakları bazen aradığımızı bile farkında olmadıklarımızı karşımıza çıkarır. Corinne Art & Boutique Hotel içine gizlenmiş bir lezzet dünyası! Kendi halinde tavrıyla aslında oldukça ince düşünülen zevklere hitap eden mekan; hayatın her anına uyum sağlamayı başaranlardan.

Gazebo

Rez: 0552 669 84 87

İstanbul'u doya doya yaşatan bir Yeniköy klasiği. Uzun yıllardır vezgeçilmez bir romantik kendisi! Hem manzarası hem ambiyansı ile misafirlerini her seferinde büyülemeyi başaran bir serüven sunan Gazebo, soğuk havalarda içinizi ısıtan bir alternatif olarak karşımıza çıkıyor.

Stefano by İsmet Saz

Rez: 0530 106 29 29

Başarılı ve lezzet dolu şef İsmet Saz'ın dokunuşlarıyla hayat bulan Stefano; mini şömine detayıyla içimizi ısıtanlardan. Işıltılı bir dekorasyonda Boğaz'ın nefes kesen manzarası eşliğinde birbirinden özel lezzetleri denemek için elinizi çabuk tutmanızı kesinlikle öneriyoruz.

Backyard

Rez: 0532 131 74 04

Backyard, tarihi Fransız Yetimhanesi’nin bahçesinde konumlanıyor. Sizi özel hissettirmeye içeri girdiğiniz an başlayan restoran, kahvaltı ve brunchlarını klasik Türk tatlarına modern bir yorum yaparak sunuyor. Mevsimsel ürünlerle hazırlanan lezzetlerinde sağlıklı seçenekler de sunan Backyard’da, Aperitivo saatlerine özel tapas seçenekleri de servis ediliyor.​​​​​​​

Harvard Cafe

Rez: 0212 287 10 51

Bir Etiler klasiği olan mekanın Kartal'da da bir şubesi bulunuyor. Yenilenen bahçesindeki ağaçların arasında, yeşille harmoni içerisinde lezzetlerini sunan mekanın paket servisi de mevcut. Şöminenin sıcaklığında ısınırken canlı müziğin keyfini çıkarabileceğiniz Harvard Cafe’nin uğrak mekanlarınız arasına gireceğine eminiz.

Geyikli Restoran

Rez: 0531 228 40 40

Turkcell Platinum Park içerisinde bulunan Geyikli Restoran; tam olarak hakkını veriyor desek yalan olmak! Yaz aylarında birçok farklı etkinliğin daha aktif bir şekilde gerçekleştiği bu yaşam alanının restoranı; soğuk havalarda da tercih edebileceğiniz sakin ve sıcacık bir kaçamak sunuyor. Şömine başında tam olarak bir dağ evi konseptinde; dışarda da gerçekten geyikler dolaşıyor!

Ahali279

Rez: 0212 202 53 76

Haftanın yedi günü açık olan Ahali279, yeşilliklerin içinde sabahın erken saatlerinden serin akşam saatlerine kadar doyasıya vakit geçirebileceğiniz saklı bir cennet. Soğuk kış günlerinde içinizi ısıtacak sıcacık şarabınızın tadını çıkarabileceğiniz mekan; konumu, kaliteli servisi, zengin menüsü ve estetik dekorasyonuyla organizasyonlar için de harika bir seçim.​​​​​​​