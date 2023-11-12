İstanbul'da yeniden İsviçre kış masalı: Chalet geri döndü!

DİKKAT DİKKAT; kış resmen geliyor! Artık buna eminiz; çünkü Chalet yeni sezona "Merhaba!" dedi... İstanbul'un merkezinde, kendinizi şımartmak istediğiniz kaçamaklar için çok özel bir alternatif olan Chalet, 10 Kasım itibariyle kapılarını açtı...

İsviçre Alpleri'nin ruhunu ve atmosferini sunan Chalet, ödüllü şeflerinin hem geleneksel hem de modern tabakları ile damaklardan silinmeyen bir gastronomi deneyimi için sizi bekliyor! Swissotel The Bosphorus'un bahçesine konumlanan Chalet için kışın en ateşlisi desek, doğru bir tespit...

İsviçre Dağ Evi Konseptinde Leziz Anlar

Ağaçların arasında, şömine ile eşsiz bir atmosferi tatmaya ne dersiniz? 120 yıllık, tarih ve lezzetli kokularla donanmış İsviçre’den gelen dağ evinde veya camla kaplı, size ve sevdiklerinize özel iglolarda enfes tatlar Chalet Restaurant’ta, Swissotel The Bosphorus, İstanbul’da! Burada, Alpler'in ruhunu yansıtan konsepti ve menüsü sayesinde İstanbul’da kışlık restoran keyfini sonuna kadar çıkartacaksınız.

Menüde bulunan özel seçenekler ile kendinizi şımartın: Raklet peyniri, röşti, sıcak şarap, zengin likör ve fondü seçeneklerini birleştiren menü, İsviçre Mutfağı'nın benzersiz yıldızlarını bir arada sunuyor.

Mutlaka denemeniz gereken tatların başında gelen Peynir Fondü, İsviçre’den gelen özel set ve peynirlerle hazırlanarak kolay kolay unutamayacağınız bir deneyim sunuyor. Yalnızca menüsüyle değil, atmosferiyle de Chalet, bir İsviçre restoranından çok daha fazlasını vaat ediyor...

Rez: 0543 326 81 11