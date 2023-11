Netflix’in bu kadar popülerleşmesinin ardından ise televizyon izleme alışkanlığımız sona erdi gibi ve artık bilgisayardan ve elimizdeki telefondan bir şeyler izleme alışkanlığına dönüştü.

İşte 2023 En İyi Netflix Drama Dizileri:





2023 En İyi Drama Dizileri



The Cook of Castamar – IMDb: 7.4

Castamar Dükü Diego ölen eşinin yasını tutmaktadır. Hem kral hem de annesi onun eski hayatına geri dönmesini istemektedir. Diğer yandan iyi bir eğitim görmüş Clara’nın yaşantısına tanıklık ederiz. Clara da babasını kaybetmesi üzerine yoksul bir yaşama girmiş ve agorafobi hastalığına yakalanmıştır. Daha sonra dükün evinde çalışmaya başlayan Clara aşçı olur. İlerleyen bölümlerde farklı karakterlerin hayatından da bahsedilirken, Diego ve Clara’nın da aşk hikayesi anlatılır. Ancak onları bu hikayede bekleyen bir çok engel de vardır.

Monarca – IMDb: 7.8



Dünyaca ünlü yıldız Salma Hayek’in yapımcılığını üstlendiği Monarca dizisi sizleri Meksika elitlerinin yolsuzluk ve skandallarla dolu dünyasıyla buluşturuyor! 20 yılı aşkın süredir Amerika’da kendi düzenini kuran ve hayatından çok memnun görünen Ana Maria’nın aldığı bir telefonla dizi başlıyor. Meksika’da tekila imalatı, turizm ve inşaatla uğraşan, ülkenin önde gelen ailelerinden birinin kızı olan Ana Maria, ailesinin yardım istemesiyle Meksika’ya dönüş yapıyor. Bölümleri izledikçe polis ve kartellerle başı dertte olan ailenin ve aile şirketi olan Monarca’nın mücadelesini Ana Maria da vermeye başlıyor. Ortaya çıkan sırlar, entrikalar, siyasi etkenler, Meksika içinde görebileceğiniz toplumsal dengeler sizi diziye daha da bağlıyor. Senaristiliğini Fernando Rovzar, Julia Denis, Ana Sofia Clerici ve Sandra García Velten’in yaptığı dizinin başrollerini Irene Azuela ve Juan Manuel Bernal’a Osvaldo Benavides ve Rosa María Bianchi paylaşıyor.



Unorthodox – IMDb: 8.0

Netflix’in en yeni mini dizilerinden biri olan Unorthodox, yayınlandığı ilk günden beri beğeni toplamayı başardı. Gerçek olayları anlatan bu distopik hikâye, dış dünyadan bağımsız bir hayat süren Hasidik cemaatinin kuralları ile baş etmeye çalışan Esther isimli genç bir kadını anlatıyor.

Giny & Georgia – IMDb: 7.5



Dizi ikinci sezonuyla izleyicilerini karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Özgür ruhlu Georgia, çocukları Ginny ve Austin ile birlikte sıfırdan başlamak için kuzeye taşınır ancak yeni başlangıçlara giden yolun engebeli olabileceğini görür.

Ateşböceği Yolu – IMDb: 7.6





Kristin Hannah’ın çok satan Firefly Lane isimli kitap serisinden uyarlanan dizi Türkiye’de Ateşböceği Yolu ismiyle Netflix’te izleyiciyle buluştu! Dizi küçük yaşlardan bu yana arkadaşlıkları devam eden 40’lı yaşlardaki Kate ve Tully’nin dostluğunu konu alıyor. Uzun yıllardır hem iyi hem de kötü zamanlarda birbirlerine destek olan arkadaşlıklarına tanıklık ederken bir yandan da başrollerin inişli çıkışlı hayatlarına tanıklık ediyoruz. Dizinin yapımcılığını Breaking Bad, No Tomorrow, Dawson’s Greek dizilerinden tanıdığımız Emmy ödüllü Maggie Friedman üstleniyor. Zaman zaman romantik bazense hüzün dolu ama sımsıkı bir dostluğa tanıklık etmek isterseniz Ateşböceği Yolu mutlaka listenize eklemeniz gereken dizilerden biri!

Maestro (Ada ve Maestro) – IMDB: 8.3

Yunanistan’ın göz alıcı adalarından biri olan Paksu Adası’nda geçen dizide, bir müzisyen adaya bir festival düzenlemeye gider. Burada sürpriz bir aşk yaşar ve kendini başka insanların sorunlarının içinde bulur.



Elite – IMDb: 7.3

Ülkede yaşanan bir deprem sebebiyle okulları yıkılan üç genç, ülkenin en seçkin okuluna gitmeye hak kazanıyor. Kaydolduktan sonra zengin öğrencilerle arasında başlayan çatışma bir cinayete sebep oluyor… Elite 4.sezonuyla şimdi Netflix’te.



Dark Desire – IMDb: 6.5



Yönetmen koltuğunda Epigmenio Ibarra ve Kenya Marquez’in yer aldığı Meksika yapımı Dark Desire dizisi yeni bir heyecanlı serüvene başlamak isteyenler için güzel bir seçenek olacaktır! Yayınlandığı günden itibaren ilgiyle karşılanan dizi, evli bir hukuk öğretmeni olan Alma’nın bir hafta sonunda yaptığı bir kaçamak ile başlıyor. Kimsenin bilmediği bu kaçamak sonrasında Alma en yakınlarını bile sorgulamaya başlıyor. Bir kadın ve üç erkeğin ilişkisine odaklanan dizide başrolleri Maite Perroni, Alejandro Speitzer, Erik Hayser ve Jorge Poza gibi oyuncular paylaşıyor.



Manifest – IMDb: 7.1



Kayıplar, talihsizikler ve kaygı verici işaretleriyle karşı karşıya olan Stone ailesi ve 828 sefer sayılı uçuş yolcuları, aldıkları Çağrı’ların gerçek anlamını çözmeye çalışır. Dizinin 4. sezonu 1 Kasım itibariyle izleyicilerle buluştu.

Copenhagen Cowboy – IMDb: 6.8

Hayatı boyunca insanlara şans getirmesi için satılan, gizemli ve doğaüstü yeteneklere sahip bir kadın ona kötülük yapanlardan hesap sormaya başlar



Borgen – IMDb: 8.5

Danimarka’nın ilk kadın başbakanı Birgitte Nyborg’un hikâyesini anlatan Borgen, yayın hayatına 2010’da başladı. Danimarka yapımı, hem politika hem dram içeren dizide başbakan seçildikten sonra Birgitte Nyborg’un yaşadıklarına dikkat çekiyor. Dürüst bir politikacı olan Nyborg, işin içine siyaset, medya ve sorumluluklar girince yaşadığı sevinçleri, üzüntüleri ve zorluklarla nasıl mücadele ettiğini görüyoruz.

The Days – IMDb: 7.2

Gerçek hayattan uyarlanan The Days dizisi seyirci karşısına çıkmak için gün sayıyor. Dizinin yönetmen koltuğunda Hideo Nakata ve Masaki Nishiura yer alıyor. Senaristliği ise Ryusho Kadota ve Jun Masumoto üstlendi.

After Life – IMDb: 8.4

Ricky Gervais’in en yeni dizisi olan After Life, o kadar çok sevildi ki Gervais hemen ikinci sezonun senaryosunu yazmaya başladı. Tony isimli karakterin çok sevdiği eşini kanser yüzünden kaybetmesinin ardından geçirdiği yas süreci dizide işleniyor. İlk sezonu 6 bölümden oluşan dizi, hem kederi ve mizahı çok iyi harmanlıyor. The Office ve Ricky Gervais hayranlarının seveceği bir dile sahip olan diziyi bir günde yiyip yutabilirsiniz.



Maid – IMDb: 8.4

1 Ekim 2021 tarihi itibarı ile Netflix aracılığı ile hayatımıza giren ve Stephanie Land’in “Maid: Hard Work, Low Pay” ve “A Mother’s Will to Survive” adlı anı kitaplarından esinlenerek Molly Smith Metzler tarafından yaratılan, bir Amerikan draması olan Maid, şiddet dolu bir ilişkiden kaçan genç bir annenin, zorlu koşullar altında da olsa geçimini sağlamak ve çocuğuna daha iyi bir gelecek inşa etmek için hizmetçilik yapmaya başlamasını konu ediniyor.

Pieces of Her – IMDb: 6.3

Karin Slaughter’ın çok satan romanından uyarlanan “Pieces of Her”, ilk sezonu ile Netflix ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Başrolünde Emmy ve Altın Küre ödüllü Toni Collette’nin yer aldığı dizide, gizli bir geçmişe sahip Laura karekterinin kızı Andy Oliver’ın yaşadığı küçük kasabadaki vahşi bir saldırının gizli tehlikeleri ve ölümcül sırlarını açığa çıkarmasıyla annesinin karanlık geçmişine dair parçaları tamamlamaya başlıyor. İlk sezonu 8 bölümden oluşan dizide, David Wenham, Jessica Barden, Bella Heathcote, Terry O’Quinn ve Joe Dempsie gibi başarılı isimleri de izleyeceğiz.

How To Get Away With Murder – IMDb: 8.1

Bir grup hırslı hukuk öğrencisi ile onların kriminal savunma derslerine giren gizemli profesörleri; hem kendi hayatlarını değiştirecek, hem de tüm üniversiteyi çalkalayacak bir cinayet davasına karışırlar. Grey’s Anatomy, Scandal gibi dizilerle tanıdığımız Shonda Rhimes’ın imzası bulunan dizinin başrolünde; başarılı aktris Viola Davis bulunuyor.

Inside Man – IMDb: 6.6

Doctor Who ve Sherlock gibi yapımların senaryolarını kaleme Steven Moffatt‘ın oldukça iddialı yeni dizisi Inside Man‘in başrolünde yine Doctor Who‘dan tanıdığımız David Tennant yer alıyor. Oyuncu ve teknik kadrosuyla göz dolduran yapım, 31 Ekim’de Netflix Türkiye kütüphanesine izleyicilerle buluştu. Inside Man’in konusu ise şöyle; gizem çözme konusunda hünerli Amerikalı bir idam mahkumu, genç bir İngiliz gazetecinin aniden ortadan kaybolan arkadaşını aramasına yardım eder