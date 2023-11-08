Bağdat Caddesi’nin ritmini hissettiren gusto: Kirpi Restaurant, Suadiye!

Öncelikle kısa bilgilerle başlayalım. Kirpi, İstanbul’un birçok farklı lokasyonunda şubesi bulunan bir restoran; Suadiye, Koşuyolu, Erenköy, Akasya Avm, Buyaka Avm ve Galataport İstanbul … Koşuyolu şubesi uzun zamandır bizim favorimiz olarak önde gidiyordu; özellikle yaz ayları boyunca o yeşillikler arasına gizlenmiş kocaman arka bahçesi kesinlikle çok keyifliydi. Geçtiğimiz günlerde ise; özellikle iş çıkış saatinden sonra ve hafta sonları önündeki sıranın, bekleyenin hiç bitmediği Suadiye şubesinin kapılarından içeri girdik. Tabii biz erken bir saatte gittiğimiz için kapıda sıra yoktu bu sefer; ama özellikle hafta sonu akşamları tercih edecekseniz mutlaka rezervasyonunuzu yaptırmanızı öneririz.

Cadde’nin ruhunu yaşamanın en lezzetli yolu!

Kirpi Suadiye şubesi tam olarak Bağdat Caddesi’nin üzerinde bulunuyor. Yani Cadde’nin o yaşayan ruhunu hissetmek için harika bir seçim; hele bir de hava güzelken gittiyseniz geniş ve ferah bahçesinde çok keyifli bir deneyim yaşamanız mümkün. Bizim gibi sporlu alış verişli bir kaçamak gün için; ya da güne leziz bir başlangıç yapmaya kahvaltıya, kahveye, bilgisayarınızı alıp çalışmaya, öğle molasına, akşam yemeğine… Günün her anına ve ruhun her moduna hem çok keyifli hem de çok lezzetli bir şekilde uyum sağlayan bir mekan Kirpi Restaurant!

Keyifli ferah bahçesinde farklı oturma alanlarının içinden geçip mekanın içine girdiğinizde ise sizi son derece keyifli bir bar karşılıyor. Dekorasyonundaki detaylara, duvarlardaki modern yorumlama tablolara bayıldık! Özellikle iç mekanı dikkatli incelerseniz ne demek istediğimizi anlayacaksınız; inanılmaz keyifli ve birbiriyle uyum içinde bir dekorasyon hakim!

Kirpi Restaurant Suadiye şubesinin gizli bahçesi bizde 2. katı! Bu üst katta hem açık alan bir balkon hem de iç mekan bulunuyor. Cadde’yi biraz daha yukarıdan izleyelim, kendimizi biraz daha izole edelim derseniz üst kattaki balkonu tercih edebilirsiniz; Cadde’nin yeşillikleri arasında kalacaksınız! Fakat ne yalan söyleyelim Kirpi Suadiye’nin üst katında kapalı bölümü kesinlikle tercih ederiz. Minimal dokunuşlarla ev konforu sağlanmış bu alanda. Soğuk akşamlarda büyüleyen dev otantik şömine başında şarabımızı yudumladığımızı hayal ettik burada; ki kar bir yağsın soluğu da bu şöminenin başında almaya niyetimiz var! :) Grup yemekleri ve özel günleriniz için bu alan kesinlikle aklınızda bulunmalı…

Tandır’ı bir de Kirpi’de deneyin!

Ambiyansı kadar geniş menüsüyle de kalbimizin tam orta yerinden vurdu bizi Kirpi! Dünya Mutfağı ’ndan özenle seçilmiş ve yorumlanmış lezzetlerle dolu, oldukça geniş bir menü ile hizmet veriyorlar. Güne başlamak için şehrin en keyifli noktalarından biri. Oldukça geniş kahvaltı seçenekleri var; Vegan seçenekleri de mevcut glutensiz seçenekleri de… Paylaşımlı tabakları ve başlangıçları da heyecan verici diyebiliriz; Bambuda Tempura Karides & Kabak favorilerimiz arasında! Hafif, vegan ve glutensiz seçeneklerin de yer verildiği bir menüsü var. Plate’ler, salatalar, makarnalar, pizzalar, Pizzetta’lar, hamburgerler, dürümler, deniz mahsülleri… Gerçek anlamda Dünya Mutfağı’nı bol çeşit ve özenle sunuyorlar.

Ama bizim son favorimiz kesinlikle Tandır! Her lokmasında farklı bir lezzet keşfetmek ve doyurucu bir seçenek arıyorsanız Güveçte Dana Tandır kesinlikle denemeniz gerekenler arasında! Kurutulmuş yaban Mersinli safranlı jamin pilavı, sumaklı maydonoz salatası, naneli yoğurt, ev yapımı humus, roka salatası ve ızgara tırtılla ekmekleri ile servis ediliyor. Humusları da uzun zamandır yediklerimiz arasında en iyisi diyebiliriz!

“Ben o Tandır’ı ekmeğin arasında alayım.” derseniz de kesinlikle Dana Tandır Burger’i denemelisiniz! Tandır etini toprak güveçte yaklaşık 5 saat boyunca, kısık ateşte pişiriyorlar; inanılmaz bir lezzet! Hamburger ekmeklerini de ayrıca kendileri yapıyorlar. Sarımsaklı mayonez sos, Cheddar, karamelize soğan ve marul salatası…

Yeşilden de etten de vazgeçmek istemeyenler için ise; yine kocaman doyurucu bir porsiyonla favorilerimiz arasına girmeyi başaran Humus Yatağında Kinoalı Köfteli Kale Salata’yı şiddetle tavsiye ediyoruz. Humusları zaten bir efsane! Sumaklı ve sarımsaklı sos ile çevrilmiş taze kale otu, nane, maydonoz ve roka yaprakları, file badem, Kinoa, çilek, humus, mitini köfteler, acılı zeytinyağı sos ve kızarmış tortilla çubukları…

Kirpi Suadiye: 0216 403 10 67

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