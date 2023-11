Yılın Moda Geccesi: CFDA 2023 Ödülleri Sahiplerine Kavuştu...

CFDA Nedir?

CFDA; Council of Fashion Designers of America kelimelerinin kısaltılmışıdır. Türkçesi Amerika Moda Tasarım Konseyi’dir.



1962 yılında kurulan konseyin 450’den fazla tasarımcı üyesi bulunuyor. Üyeler yalnızca giyim tasarımı alanında bulunmuyor. Aksesuar alanında da ünlü isimlerin bulunduğu bir topluluk CFDA. Konseyin amacı ise Amerikalı tasarımcıları birleştirmek, uluslararası ekonomi ve bilinirlikte başarılı olmalarını sağlamaktır.

Etkinlik, 6 Kasım Pazartesi geccesi New York City'deki Amerikan Doğa Tarihi Müzesi'nde gerçekleştirildi.

2023 CFDA Ödüllerinin ev sahibi #AnneHathaway’di!!!!



New York’taki Amerikan Doğa Tarihi Müzesi’nde gerçekleşen gecceye oyuncu kırmızı halıda #RalphLauren denim elbise giydi ve kıyafetini #Bulgari mücevherler ile tamamladı.



Kırmızı halıda yürüyen 75 ünlü CFDA ödül töreninde yer aldı!



2023 CFDA Moda Ödülleri'ne pek çok ünlü katıldı ve yıldızlarla dolu etkinliğe katılan herkesin kısa bir özetini hazırladık!

Kim Kardashian, Gwyneth Paltrow ve Anne Hathaway , 6 Kasım Pazartesi geccesi New York City'deki Amerikan Doğa Tarihi Müzesi'nde kırmızı halıda yürüyen A Listesindeki isimlerden sadece birkaçıydı.

CFDA Moda Ödülleri 2023'te En İyi Giyinen – Geccenin En Sevilen Görünümlerini sizler için bir araya getirdik

Serena Williams



FYI: Serena is wearing a Thom Browne dress.

Demi Moore



FYI: Demi is wearing Carolina Herrera .

Kim Kardashian



FYI: Kim is wearing Chrome Hearts .

Anne Hathaway



FYI: Anne is wearing a Ralph Lauren dress and Bulgari jewelry.



Vanessa Hudgens

FYI: Vanessa is wearing a Vera Wang dress.

Emily Ratajkowski

FYI: Emily is wearing a Tory Burch dress and a Brilliant Earth bracelet.

Amelia Gray Hamlin



FYI: Amelia is wearing an Alaia dress.



Naomi Watts

FYI: Naomi is wearing Carolina Herrera .

Winnie Harlow

FYI: Winnie is wearing Marc Jacobs .

Coco Rocha

FYI: Coco is wearing Christian Siriano .

Nicky Hilton

FYI: Nicky is wearing alice + olivia .

Law Roach



FYI: Law is wearing Luar .

Leni Klum



FYI: Leni is wearing Hellessy.

Alton Mason



FYI: Alton is wearing Dolce&Gabbana .

Rauw Alejandro



FYI: Rauw is wearing Willy Chavarria .

Karlie Kloss

FYI: Karlie is wearing a Thom Browne dress and Tabayer jewelry.

Kim Petras



FYI: Kim is wearing vintage Christian Lacroix

Reece Feldman

FYI: Reece is wearing Thom Browne.

Martha Stewart



FYI: Martha is wearing a Dennis Basso dress.

CFDA yalnızca Amerikan moda sektörüne değil tüm dünyada bu sektöre değer katan bir kurum. Kurumun altına imzasını attığı 9 kitap bulunuyor. Bunlar:

* American Fashion

* American Fashion Accessories

* American Fashion Menswear

* American Fashion Home

* American Fashion Cookbook

* Geoffrey Beene: an American Fashion Rebel

* American Travel

* IMPACT: Fifty Years of the Council of Fashion Designers of America (CFDA’nın 50 yılı)

* The Pursuit of Style: Amerika’nın en iyi moda tasarımcılarından tavsiyeler ve düşünceler.



50 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren kuruluş 1981 yılından beri her sene tıpkı Oscar gibi ödüller dağıtıyor. Birçok sanatçının ve insanın ilgi duyduğu bu ödül töreni fazlasıyla konuşuluyor ve burada ödül alan kişiler ciddi popüleriteye sahip oluyor.



Kuruluşun içerisinde fazlasıyla tanıdık isimler bulunuyor. Michael Kors, Ralph Lauren, Tom Ford, Reed Krakoff, Tommy Hilfiger, Thom Browne gibi isimler kurumdaki direktör koltuğunda bulunmuş ya da bulunan isimlerden bazıları.

İşte 2023 yılının CFDA ödüllerinin sahipleri:



En İyi Kadın Giyim Tasarımcısı: Yılın Amerikalı Kadın Giyim Tasarımcısı

Catherine Holstein @cateholstein @Khaite_ny

En İyi Erkek Giyim Tasarımcısı: Yılın Amerikalı Erkek Giyim Tasarımcısı: Willy Chavarria @newyorkwilly @willychavarrianewyork

En İyi Aksesuar Tasarımcısı: Yılın Amerikalı Aksesuar Tasarımcısı: Ashley Olsen ve Mary Kate Olsen @therow

En İyi Gelecek Vaat Eden Tasarımcı: Yılın Yükselen Tasarımcısı: Rachel Scott @diotima.world



Yılın Uluslararası Tasarımcısı : Jonathan Anderson @jonathan.anderson @loewe @jw_anderson

