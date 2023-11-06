LACMA Art + Film Gala 2023 dün gecce Los Angeles'ta gerçekleşti!

Sanat, film ve moda dünyası @gucci tarafından organize edilen LACMA'yı konuşuyor!

LACMA Art + Film Gala; geçtiğimiz gecce Los Angeles Sanat Müzesi'nde gerçekleşen büyüleyici bir organizasyonla sektöre damgasını vurdu. 2023 yılında 12.si gerçekleşen gecceyi; Amerikalı film yapımcısı David Fichner ve yeni bir çağı başlatan kamuya açık sanat eserlerinin yartısıcı inanılmaz Judy Baca da onurlandırdı! Moda ve sanat camiasının ve tüm dünyanın merakla takip ettiği gecce, bir çok dünyaca ünlü ismi de bir araya getirdi.

LACMA mütevelli heyetinden moda tasarımcısı Eva Chow ve ünlü aktör Leonardo DiCaprio, üst üste 12. kez etkinliğe eş başkanlık yaparken; Gucci Kreatif Direktörü Sabato De Sarno ise Gala'nın ev sahibi Komite Başkanı oldu! Galadan elde ediler gelir ise LACMA'nın küratöryel çalışmaları için kullanılacak...

Yönetmen Michael Govan; ödüle layık görülen film yapımcısı David Fincher ve sanatçı Judy Baca'yı " Çalışmaları tarih ve insan doğası hakkında hayati yorumlar sunan güçlü hikaye anlatıcıları!" olarak tanımladı.

Baca, birçok işbirlikçisine dikkat çekerek şunları söyledi: "Bu gecce benimle birlikte sahnede, çoğu zaman her şeye rağmen, hikayelerimizi hatırlamak ve onları duvarlara boyamak için çalışmalarımızın bu takdirini derin bir şükranla kabul eden yüzlerce, muhtemelen binlerce insan var."

Fincher ise duygularını şu sözlerle dile getirdi: “Sanırım yönetmenliğe hiçbir zaman sanatsal olarak bakmadım çünkü belirli bir günü atlatmak için pek çok gerçek sanatçıya ihtiyaç vardı. Bu akşam Judy'nin yanında durduğum için minnettarım."



Lenny Kravitz'in özel performansına da yer verilen geccede, üç kez Michelin Yıldızı Ödülü sahibi Gucci Osteria da Massimo Bottura'nın şefi Mattia Agazzi'nin Beverly Hills'te hazırladığı akşam yemeği de yer aldı!

Gucci'nin sunduğu LACMA Art+Film Gala 2023'te pek çok ünlüyü bir araya getirdi!

Cumartesi akşamı LACMA Art + Film Galasından birkaç fotoğrafa göz atın!

Los Angeles Sanat Müzesi'nde gerçekleşen yıldızlarla dolu etkinliğe Ben ve J.Lo, Leonardo DiCaprio, Keanu Reeves, Andrew Garfield ve Jessica Chastain gibi ünlü isimler katıldı...

Eşbaşkanlar arasında DiCaprio, LACMA mütevelli heyeti Eva Chow, Gucci Kreatif Direktörü Sabato De Samo ve Gucci Başkanı ve CEO'su Jean-François Palus yer aldı. Tüm göz alıcı görünümleri seviyoruz!