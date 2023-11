Kasım'da bahçe ve teras keyfi: En iyi & yeni mekanlar!

İstanbul'da yeni mekan alarmı! Nefis lezzet deneyimleri, Kasım ayında bahçe ve teras keyfi için İstanbul’un en yeni lezzet duraklarını Gecce Food Gusto ekibi sizin için listeledi.

Tarihi dokusu ve muhteşem manzarasıyla İstanbul, birbirinden büyüleyici ambiyanslara ve nefis mutfaklara sahip çeşitli mekân alternatifleri sunuyor. Peşine düşülecek yüzlerce, hatta binlerce lezzetin arasında karar vermek zor olsa da yeni mekânlar hepimizin daima merak konusu değil mi?

Şehrin yeni İtalyanlarından artizan bakery noktalarına, sevilen müdavim mekanların yeni şubelerinden dünyaca ünlü restoran zincirlerine ev sahipliği yapan ilk şubelere kadar İstanbul’da sizleri bekleyen en yeni mekanları sizler için keşfettik! Sizler de bir sonraki buluşmanızı bu yazımıza göz atmadan planlamayın ve hafta sonu programı yapmayın deriz...

Güzelburç Antakya, Nişantaşı

Antakya’nın meşhur lezzetlerini sunan Güzelburç Antakya Nişantaşı’nın ve şehrin en yeni restoranlarından. Özellikle tepsi kebabı, susamlı ekmeği, mezeleri ve künefesiyle deneyenlerin beğenisini kazanan restoranın mutfağına giren malzemelerini Antakya’daki yerel üreticilerden aldığını da söylemek gerekli.

Harbiye, Mim Kemal Öke Cad. 3A, Nişantaşı/İstanbul; 05301371831

Locale 1874, Beyoğlu

Pera’da bulunan Adahan DeCamondo Otel’in terasında Tarihi Yarımada manzaralı Locale 1874 lezzetleriyle de sevilen bir mekan. Sezonun mekanda bir yeniliği de terasta konumlanan yeni konsept barı Locale 1874. Kokteylleri, haftanın dört akşamı DJ partileri ve davetleri ile müdavimlerini ağırlıyor.

Asmalı Mescit Mah. General Yazgan Sok. No: 14 Beyoğlu İstanbul; 02123932757

Sumakh, Hyatt Levent

Yalıkavak Marina’nın çok beğenilen restoranlarından Sumakh çok yakın bir zamanda Hyatt Centric Levent Istanbul içerisinde açılacak. Aralık ayında açılması beklenen Sumakh, geleneksel Azeri mutfağını baharatların öne çıktığı tatlarla menüye taşımasıyla tanınıyor.

Büyükdere Cad. No:136; 02122995555



Minoa Pera, Beyoğlu

Meşrutiyet Caddesi’nde, No: 99’da, mimar Vallaury imzasını taşıyan 1896 yapımı görkemli binada kapılarını açtı; Minoa Pera. Minoa Pera’nın kitabevi bölümü açıldı. İngilizce kitapların yer aldığı giriş katında ayrıca Vallaury Cafe, Jules Verne Bar ve Minoa Sahne adındaki etkinlik alanı da olacak. Minoa Sahne’de perşembe akşamı Mehmet Baydur’un eseri ‘Güne Bakan Cam Kırıkları’ Kerem Atabeyoğlu ve Almıla Uluer tarafından sahnelenmeye başladı. Yeni etkinlikler için de takipte kalın.

Evliya Çelebi, Meşrutiyet Cd. No:99, Beyoğlu/İstanbul; 02122366393

Arça Restaurant & Grill, Haliç

Haliç manzarasına karşı lezzetli sofralarda buluşmak isteyenler için İstanbul’un yeni bir mekanı var. Çilingir sofrasından ilham alınan Arça Restaurant & Grill‘in menüsünde kuru cacık, köz patlıcan salatası, humus, içli köfte gibi tatlar göze çarpıyor. Adını ardıç ağacının geçmiş dönemlerdeki simgesel anlamından alan restoranın menüsü, dekorasyonu ve manzarası da uzun uzun sohbet edilecek konseptle tasarlanmış.

Silahtarağa Cad. No:87, Eyüpsultan/İstanbul; 02128001246



Lacivert Restaurant & Bar, Anadolu Hisarı

Yenilenen yüzüyle sezon başında yeniden aramıza katılan Lacivert; Boğaz'a komşu iskelesiyle gastronomi şovuna kaldığı yerden devam ediyor. Baştan sona yenilenen iskelesi ve genişleyen bahçesiyle Boğaz'ın ışıltısına eşilk etmekte üstüne yok! Şef Rüştü Öztürk imzalı tatları ile her lokmasında baş döndürücü. Özlenen Pazar Brunch'ları da başladı, kaçırmayın deriz.

Anadolu Hisarı, Körfez Cad. 57/A, Beykoz; 0216 413 42 24

Arwin, Cihangir

Tarihi Yarımada'nın sofistike ruhuna lezzet katan Arwin Cihangir; şehre tepeden bakan etkileyici terasıyla Kasım ayında yazdan kalma günler için kesinlikle değerlendirilmesi gereken bir seçenek. Geçtiğimiz sezon yenilenen menüsü ve dekoruyla tüm gözleri üzerine çekmeyi başaran mekan; her damak zevkine hitap eden menüsüyle kesinlikle denenmesi gerekenler arasında!

Firuzağa Mahallesi, Defterdar Yokuşu No:19, Beyoğlu; 05355227946

Nadide Meyhane, Esentepe

İstanbul'un tüm kaosundan bir adımda uzaklaşmak kulağa harika geliyor değil mi? Nadide Meyhane; bir solukta sizi kolunuzdan tutum Ege'nin içinizi açan sahillerine götürme konusunda bir hayli iddialı! Özellikle yenilenen dekorasyonuyla çok daha ışıltılı bir hal alan keyifli bahçesi bu günlerin keyfini çıkarmak için ideal!

Esentepe Mahallesi, Matbuat Sok. No:12, Şişli; 05339490977

Beyti, Florya

Konu et olunca akan suları durduran bir klasik! Florya'nın huzurlu ambiyansını kucaklayan ve tarihi çarpıcı sayfalarından yolculuğa çıkaran Beyti, farklı açık alanlarıyla size yeşillikler arasında bir bahçe keyfi yaşatanlardan. Her lokmasında unutulmaz bir gastronomi deneyimi sunan mekan; damağınıza imza atma garantili...

Orman Sokak No:8, Florya; 02126632990

Umus İstanbul, Maltepe

Şehrin bir diğer yanında harika bir keyif! Umus İstanbul, Küçükyalı sahilinin yeşili ve huzuru içerisinde konumlanan, keyif dolu detaylarıyla dikkat çeken bahçesiyle Kasım ayının yazdan kalma günlerini yaşatma konusunda bir uzman! Hem de birbirinden özenli et seçenekleriyle ve mezeleriyle de bizim favorilerimiz arasında...

Turgut Özal Bulvarı No:83, Maltepe; 05351002057

The Galliard, Vadistanbul

Şehrin gastronomi sahnesinde hem şıklığıyla hem lezzetiyle uzun yıllardır parlayan bir yıldız haline gelen The Galliard; özellikle Vadistanbul şubesinin bahçesiyle gönlümüzü çalanlardan! Güzel havanın tadını çıkartırken aynı zamanda şık sunumlarıyla dikkat çeken lezzet seçeneklerine bayılacaksınız.

444 0 233

Grill Prime, Ataşehir Palladium Tower & Vadistanbul

Kendine has tarzı ve konseptiyle şehirde Country havası estiren ve lezzet dokunuşlarıyla et algısını değiştirmeyi başaran Grill Prime; hem Ataşehir hem de Vadistanbul şubesiyle açık havanın keyfini doyasıya yaşatanlardan. Sabahın erken saatlerinden itibaren kahvaltı ile başlayan lezzet serüveni; gün boyu hız kesmeden devam ediyor.

Ataşehir Palladium Tower; 02165040720

Vadistanbul; 02128037422

Kirpi Restaurant, Suadiye & Koşuyolu

Şehrin bir çok farklı lokasyonunda konumlanan Kirpi'nin bu aralar favorimiz Koşuyolu ve geçtiğimiz günlerde ziyaret ederek her detayını sizlerle paylaştığımız Suadiye şubesi! Koşuyolu şubesi ile adeta yeşillikler arasına gizlenmiş koca bir arka bahçe; Suadiye şubesi ise Bağdat Caddesi'nin tam kalbinde sokağın ritmini hissettiren açık alanlarıyla dikkat çekiyor.

www.kirpirestaurant.com

Kalbur Et Kebap, Şerifali

Et dünyasına açılan vazgeçilmez deneyimlerin başında gelen Kalbur Et Kebap, botanik atmosferinde dizayn edilmiş keyifli kış bahçesi ile güzel havalarda keyfine doyum olmayan bir seçenek oluyor. Geniş ve ferah yapısı ile dikkat çeken mekanın imza lezzetleri de denenmeye kesinlikle değer bir gastronomik deneyim sunuyor.

Şeriafli Mahallesi, Turcan Caddesi Atabek Sokak No:25, Ataşehir; 0216 594 54 91

Zihni Bar, Nişantaşı

Zihnir Bar, tekrar kapılarını açtı. 1980 yılından beri hafızalarda yer eden mekan müdavimleriyle tekrar buluştu. Dans, müzik ve eğlence yine mekanda müdavimlerini bekliyor.

Valikonağı Cad. No: 39 Şişli İstanbul; 05540257079

La Plage No: 14, Suadiye

Suadiye’de Plaj Yolu Sokak’ta açılan La Plage No: 14, semtin en yenilerinden. Karides ceviche, Çanakkale domates&stracciatella, ahtapot semizotu salatası, vişneli steak tartar burada tadabileceğiniz lezzetlerden. Mekan her gün 12.00-02.00 saatlerinde açık.

Plaj Yolu Sok. No: 14B Suadiye İstanbul; 05330591414

Pera 77, Beyoğlu

Kapılarını açan Pera 77, şehrin en yeni caz sahnelerinden biri. Çarşamba’dan Cumartesi’ye, haftanın 4 günü yerli ve yabancı müzisyenleri ağırlayacak olan mekanda caz kulübün sıcak ortamı da yaşatılıyor.

Asmalı Mescit, Meşrutiyet Cd. No:15 Beyoğlu – İstanbul; 05345769994