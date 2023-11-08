Swissotel The Bosphorus'un dünyaca ünlü Hint Mutfağı Madhu's 1. Yılını kutladı!

Swissotel The Bosphorus, Istanbul Genel Müdürü Uğur Talayhan ev sahipliğinde gerçekleşen özel gecceye Sanjay- Reena Anand, Enis Arıkan, Ahmet Faik, Cansel Elçin, Zeynep Tuğçe Bayat, İdil Yazar, Cem Telvi, Cihan Nacar, Göksel, Jale Balcı, Tuğba-Nuri Develi, Doğuş Çobakçor, Özge Özder-Sinan Güleryüz, Rachel Araz, Sabit Akkaya, Kayra Şenocak gibi isimler katıldı.

İstanbul’da Hint yemeği konusuna iddialı bir giriş yapan ve bu konudaki açığı özel bir lezzet deneyimi ile kapatan Madhu’s’un 1. yaş davetinde konuklara Madhu’s Group Executive Chef Amaardeep Anand’ın hazırladığı en özel lezzetlerden seçenekler sunulurken, gece boyu devam eden müzikler Madhu’s’un İstanbul yeme - içme ve eğlence hayatının nabzını tutmaya devam edeceğini gösterdi...

İngiltere’nin Ödüllü Hint Restoranı Madhu’s 1 Yaşında!

Madhu’s, hazırlanması ve sunulması en zor mutfaklardan birisi olan Hint mutfağının, dünyadaki en büyük temsilcileri arasında yer alan bir restoran. Londra merkezli restoran, dört jenerasyondur bu işi yapıyor. Geleneksel Hint mutfağını, modern dokunuşlarla yaklaşık yüzyıla yakın zamandır sahip olduğu tecrübesi ve uzmanlığıyla geliştiren Madhu’s, bu alanda hem Londra’nın hem dünyada oldukça yüksek bir popülariteye sahip.

Aldığı dünya çapında prestijli ödüllerle de kalitesini tescilleyen Madhu’s, aynı zamanda Büyük Britanya kraliyet ailesinin de catering hizmetlerini yürütüyor. Önemli tören ve seremonilerde rol alan restoran, misafirlerinden tam puan almasıyla biliniyor. Madhu’s İstanbul şubesinde de önemli lezzetleriyle catering hizmetini sürdürüyor.

Türkiye’de ilk restoranını Swissotel the Bosphorus’ta açan Madhu’s hint restoranı olarak misafirlerine unutamayacakları özel deneyimler vaat ediyor. İlk olarak mimarisiyle sizi büyüleyecek restoranda, sizi karşılayan Buda heykeli ile başka bir evrene ışınlandığınızı hissediyorsunuz. Etkileyici tasarımı, ışıklandırması ve atmosferiyle nefesinizi kesecek mekanda hem otantikliği hem konforu bir arada sunan düzeniyle sizi içine alacak. Ayrıca bahçe kısmında da Boğaz havasını solurken nefis tabaklarınızın tadına doya doya varabilirsiniz!

LEZZET ÖNERİSİ: İstanbul’da hint restoranları denilince akla ilk gelen restoran olma konusunda en güçlü aday olan Madhu’s’ta mutlaka denemeniz gereken lezzetlerden bahsetmek gerekirse ilk sırada Nyamah Choma yer alıyor. Madhu’s’un imza yemeği olan biber ve limonla marine edilmiş premium kuzu kaburgadan oluşan Nyamah Choma, kaçırmamanız gereken lezzetlerde ilk sırada.​​​​​​​

Yalnızca Lezzet Değil, Eğlence de Madhu’s’ta!

Hint mutfağı yemeklerinin en lezzetli hallerini sunan Madhu’s, damak çatlatan tabakların yanında size keyifli dakikalar yaşatacak eğlencelerle de akşamınıza renk katacak. Hem görsel hem işitsel şölenler yaratacak aktivitelerle unutamayacağınız bir deneyim sizi bekliyor.

Özellikle ilerleyen saatlerde artan tempo ile İstanbul’un önde gelen kulüplerinden birisine dönüşen Madhu’s, kaliteli şovlarıyla sizi kendisine bağlayacak. Ethnic House ve Organic House’un ritmine kendinizi kaptırarak gecenize dansı ve keyfi ekleyeceksiniz.