With Kids: İstanbul’da çocuk oyun alanı olan lezzet dolu mekanlar

ANADOLU YAKASI

Günaydın Et, Kalamış

Anadolu Yakası’nın en huzurlu kıyısı Kalamış’ta bulunan Günaydın; yetişkinler için şık ve lezzet dolu bir ambiyans sunarken aynı zamanda çocuklar için de oldukça keyifli bir oyun alanıyla hizmet verenlerden. Şehirde et konusuna imzasını atan ve lezzetini kanıtlayan Günaydın; aile buluşmaları için oldukça popüler bir mekan!

Rez: 0216 348 23 36

Kalbur Et, Şerifali

Hem çocuklar hem yetişkinler için harika bir lezzet dünyası! Kalbur Et oyun alanıyla çocukların harika vakit geçirmesinin her ayrıntısını düşünen mekanlardan. Çocuklu aileler için her bakıma muhteşem bir seçenek diyebiliriz! Büyükler birbirinden özel lezzetlerin keyifli kış bahçesinde tadını çıkarırken, çocuklar da oyun alanında eğlenceye doyuyorlar.

Rez: 0216594 54 91

Köşebaşı, Bağdat Caddesi

Lezzetleriyle büyükten küçüğe her misafirini büyülemeyi başaran Köşebaşı; aile buluşmaları için Bağdat Caddesi’nin vazgeçilmezleri arasında. Yetişkinler yemeğin tadını uzun sohbetlerle çıkarırken, çocuklar da Köşebaşı’nın oyun alanında, oyun ablası ile birlikte oldukça keyifli vakit geçiriyorlar.

Rez: 0216 467 53 53

Kaşıbeyaz, Watergarden

Anadolu Yakası’nın merkezi olmaya doğru adım adım yaklaşan Ataşehir’de bulunan Watergarden İstanbul tam bir restoran cenneti. Ateşli ve müzikli havuz showları ile de kitleleri kendine çeken Watergarden’daki en özel restoran şüphesiz ki, İstanbul’da kebap deyince akla ilk gelen isimlerden olan Kaşıbeyaz! Çocuk oyun alanlarında çocukların eğitimli ablalar eşliğinde keyifli vakit geçirebilmeleri için A’dan Z’ye her şey düşünülmüş. 1-5 yaş grubu çocuklar için müzikli eğitici kitaplar, 1-8 yaş grubu için yaratıcı hobi enstrümanları, oyun tüneli.

Rez: 0216 441 20 40

Sahan Vega, Ataşehir

İstanbul’da beş şubesi bulunan Sahan’ın en beğenilen şubesi Batı Ataşehir’deki. Türk mutfağının geleneksel lezzetlerinden oluşturulan geniş menüsüyle beğenilen mekanın oldukça geniş bir çocuk oyun alanı bulunuyor.

Rez: 0216 315 37 37

Lodos Balık, Küçükyalı

Küçükyalı sahilinde keyif dolu bir balıkçı olan Lodos Balık, üst katından bulunan geniş oyun alanı ile dikkat çekenler arasında. Deniz mahsülleri ve keyfi birleştiren Lodos sofralarını ailecek tercih edebilirsiniz. Oyun alanlarında oyun ablası da bulunuyor…

Rez: 0216 417 22 00

Tike, Çekmeköy

Çocuklarla gidilecek en keyifli, en eğlenceli ve en lezzetli noktalardan birisi de Tike’nin Çekmeköy şubesi! Tike’nin çocuklar için ayırdığı kısımlara sadece oyun alanı demek haksızlık olabilir aslında; çünkü gerçekten çocuklar için kocaman, yepyeni bir dünya yaratmışlar. Dev top havuzları bile var!

Rez: 0507 772 75 75

Cafe Fio, Bağdat Caddesi

Cafe Fio, Bağdat Caddesi'nin işlek sokaklarından birinde yer alıyor. Geniş, açık ve kapalı alanı ile keyifli sohbetleriniz için uygun bir tercih haline geliyor. Cafe Fio içerisinde büyük bir alanda çeşitli oyuncaklar ile çocukların keyifli ve verimli vakit geçirebilmesi için alan sağlıyor. Park yeri için özel otoparkı bulunmuyor. Bu mekan, haftanın her günü açık ve saat 09.00 ile 00.00 arasında hizmet veriyor.

Rez: 0532 262 51 78

Kuleli Yakamoz Restaurant, Çengelköy

Çengelköy sahilde hizmet veren ve denize sıfır konumuyla beğenilen Kuleli Yakamoz’un dış alanında minik bir çocuk parkı bulunuyor. Özellikle hafta sonu kahvaltılarında ailelerin tercihi...

Rez: 0216 318 95 05

AVRUPA YAKASI

Develi, Florya

Lezzette boyut atlatan ve ambiyansı ile büyüleyen bir klasik olan Develi Florya; çocuklar için de eğlenceye doyacakları bir oyun alanı hazırlayanlardan. Büyüklerin - çocuklara göre :) - sıkıcı dünyasında kalmak yerine Develi Florya’nın oyun alanında diledikleri gibi eğlenebiliyorlar. Menüsünde yer alan ve hepsi birbirinden güzel seçeneklerden dilediğinizi seçip; bu lezzetin ve sohbetin keyfini çıkarmak da büyüklere kalıyor…

Rez: 0212 662 50 00

Meos Balık, Florya

Florya sahilinde muhteşem bir manzara eşliğinde denizden çıkan en özel lezzetlerin sunulduğu Meos Balık; çocuklu aileler için de harika bir seçenek. Omega’yı depolayan çocuklar heyecanla oyun alanının keyfini çıkarabiliyor! :)

Rez: 0212 663 87 60

Nuar Restaurant, Beylikdüzü

Beylikdüzü’nde açıldığı günden beri bölgeye bambaşka bir soluk katan Nuar; lezzetleriyle tüm hızıyla büyülemeye devam edenlerin başında geliyor. Aynı zamanda çocuklu aileler için de tadına doyulmaz bir seçenek; çocukların çok sevdiği oyun alanıyla tüm aile için harika bir seçenek!

Rez: 0212 327 68 27

Şazeli, Florya

Geniş alanı ve şık dekorasyonuyla İstanbul’un popüler steakhouse’ları arasında olan Şazeli Florya’nın açık ve kapalı olmak üzere iki ayrı çocuk oyun alanı bulunuyor. Çocuklu ailelerin rahatlıkla gelip keyifli vakit geçirebilirler.

Rez: 0212 547 01 01

Seraf, Bağcılar

Bağdılar’da hizmet veren, görkemli yapısı ve şık dekorasyonuyla dikkat çeken Seraf Restaurant, Anadolu mutfağının en güçlü temsilcilerinden biri. En üst katında çocuk oyun odası bulunan mekan, çocuklu aileler için de oldukça ideal.

Rez: 0533 925 73 75

Uludağ, Florya

Florya’da hizmet veren Uludağ Restaurant, geniş alanıyla özellikle büyük gruplar için ideal bir mekan. İki ayrı çocuk oyun alanıyla kalabalık ve çocuklu ailelere de uygun.