Vakko yeni oteliyle çok yakında İstanbul ile buluşmaya hazırlanıyor!

Çengelköy'de uzun yıllardır hizmet veren Sumahan on the Water'a veda zamanı geldi! 19. yüzyıldan kalma eski bir Osmanlı fabrikasından dönüştürülen ve Boğaz’ın hemen kıyısında taş duvarları, kemerli pencereleri ve kendi özel iskelesi ile ayrıcalıklı bir yapı olarak dikkat çeken Sumahan on the Water, yakın zamanda Vakko Hotel & Residence Sumahan olarak kapılarını açmaya hazırlanıyor. Bu benzersiz lokasyonda, misafirler ayrıca Vakko L’Atelier’nin sunduğu keyifli anların tadını çıkarabileceğiz!

Vakko Hotel & Residence'ın ikinci şubesi olacak olan Sumahan şimdiden tüm ilgiyi üzerine çekmeyi başardı. Vakko, İstanbul’da moda, kültür-sanat ve sosyal hayatın merkezi Nişantaşı’nda konuklarına kişiye özel deneyimler yaşatan Vakko Hotel & Residence Istanbul’un ardından ikinci otel açılımını, Boğaz’ın en güzel noktasında konumlanan Sumahan on the Water ile yapıyor.

Vakko Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko ise yeni otel ile ilgili duygularını şu sözlerle anlattı: “Vakko Hotel & Residence Sumahan ile bir hayalimizi daha gerçekleştiriyoruz. Boğaz’ın tüm güzelliklerine hakim bu muhteşem yapının, İstanbul’u ziyaret eden ve burada konaklayan herkesin hafızasında unutulmaz hatıralarla kalacağına eminiz. Dolayısıyla burayı sadece ikinci otelimiz olarak değil, İstanbul’a değer katan bir armağan olarak görüyoruz.”

Vakko Hotel Residence Nişantaşı projesinde de imzası bulunan Fransız mimarlar tarafından, yapının mimari DNA’sı ve orijinal dokularına sadık kalınarak tasarlanacak olan otel, eşsiz Boğaz manzarasına hakim 12 adet konforlu yaşam alanıyla, kısa ve uzun dönem konaklamak isteyen misafirlerine özel kulüp sistemi ve Vakko dünyasının ayrıcalıkları ile çok özel bir İstanbul deneyimi sunacak. Otel içerisinde Vakko L’Atelier, Club Privee, Bistro Bar gibi Vakko şıklığını yaşatan alanlar da yer alacak.

Geçmişin romantizmini, zamansız Vakko çizgisi ve işlevsel, modern lükslerle buluşturacak olan Vakko Hotel & Residence Sumahan’ın, sakinlikten keyif alanlar için, şehrin içinde ama kaosundan uzakta, Vakko imzasıyla yeniden tasarlanmış çok özel bir otel olarak Mayıs 2024’te konuklarına kapılarını açması planlanıyor.