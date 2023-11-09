Melek Zeynep Bulut'un ödüllü eseri "Açık Yapıt" AKM'de!

Yapıtlarında soyut ve somut deneyimleri heykel-mekan, mekan-içgüdüsel deneyim analizleri ile işlerken eserlerini kamusal alana bir temas nesnesi olarak yerleştirip sahneler yaratan Melek Zeynep Bulut’un performatif, deneysel bir mekan kurgusu olan eseri Açık Yapıt, Cumhuriyet’imizin 100. yıl kutlamaları kapsamında Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) sanatseverlerle buluşuyor.

Melek Zeynep Bulut eseriyle bu yıl Londra'da Somerset House'da London Design Biennale'in 2023 edisyonunda Türkiye'yi gururla temsil ettiğine işaret ederek, "Eserimiz 47 ülke ile çeşitli üniversiteler arasından seçilerek Kamu Ödülü kazandı ve uluslararası alanda literatüre geçti. Fakat bizim için en değerli şey, Taksim'de burada Cumhuriyetimizin 100. yılı çatısı altında sizlerle buluşmak.” diyerek duygularını dile getiriyor.

İnsanlık tarihi boyunca geçi sınırları belirleme, toplumsal hiyerarşi temsili olan kavramların anlamları üzerine tartışmayı temel alan “Açık Yapıt”ı 19 Kasım’a kadar ziyaret edebilirsiniz…

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