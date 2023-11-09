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Melek Zeynep Bulut'un ödüllü eseri "Açık Yapıt" AKM'de!

Geçtiğimiz Haziran ayında Londra Tasarım Bienali'nde Türkiye'yi temsil eden ve halk oylamasıyla "Public Award"ı kazanan; üstüne bir de Eylül ayında Londra Tasarım Festivali 20. Yıl Özel Seçkisi'ne davet alan sanatçı ve mimar Melek Zeynep Bulut'un ses getiren "Açık Yapıt" eseri Türkiye'de ilk kez AKM İstanbul'da sergileniyor. İşte detaylar...

Melek Zeynep Bulut'un ödüllü eseri
STYLE & CULTURE
Yayın Tarihi : 09-11-2023 21:47

 

Yapıtlarında soyut ve somut deneyimleri heykel-mekan, mekan-içgüdüsel deneyim analizleri ile işlerken eserlerini kamusal alana bir temas nesnesi olarak yerleştirip sahneler yaratan Melek Zeynep Bulut’un performatif, deneysel bir mekan kurgusu olan eseri Açık Yapıt, Cumhuriyet’imizin 100. yıl kutlamaları kapsamında Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) sanatseverlerle buluşuyor.

Melek Zeynep Bulut eseriyle bu yıl Londra'da Somerset House'da London Design Biennale'in 2023 edisyonunda Türkiye'yi gururla temsil ettiğine işaret ederek, "Eserimiz 47 ülke ile çeşitli üniversiteler arasından seçilerek Kamu Ödülü kazandı ve uluslararası alanda literatüre geçti. Fakat bizim için en değerli şey, Taksim'de burada Cumhuriyetimizin 100. yılı çatısı altında sizlerle buluşmak.” diyerek duygularını dile getiriyor. 

İnsanlık tarihi boyunca geçi sınırları belirleme, toplumsal hiyerarşi temsili olan kavramların anlamları üzerine tartışmayı temel alan “Açık Yapıt”ı 19 Kasım’a kadar ziyaret edebilirsiniz…

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