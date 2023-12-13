Semt Turları: Cihangir’in en iyi mekanları

İstanbul’un başlı başına, kendi halinde cazibe merkezi Cihangir! Renkliliği, çeşitliliği; her anıyla her zevke hitap eden eşsiz bir semt. Cihangir’de gezilecek yerler listesinin büyük bir kısmını aslında tarihi yapılar oluşturuyor. Ama özellikle son dönemde keşfetmenizi bekleyen küçüklü büyüklü birçok mekan da semte dahil olmuş durumda. Hatta birkaç tane müze bile bulabilirsiniz.

İngiliz Guardian gazetesinin ”Dünyanın yaşanacak en iyi 5 yeri” sıralamasında dördünce sırada alan Cihangir, nostaljik duraklarıyla da hafızanızı tazeleyecek semtler arasında yer alıyor. Cihangir ve Çukurcuma’da gezip görülecek çok sayıda tarihi ve turistik yer olmasına rağmen, bölge daha çok mekanlarıyla seviliyor. Her sokağın ve her köşe başının farklı bir hikayesi olan Cihangir’de, tarihi evler arasında kaybolarak gezmek de bu semtte yapılacak en güzel şeylerden.

İki kulesiyle dikkat çeken Aya Triada Kilisesi, Cihangir turunuzun başlangıç noktası olabilir. Bu yapı için İstanbul’un en görkemli kiliselerinden birisi demek mümkün doğrusu. Cihangir’in belki de en edebiyat kokan yerlerinden biri Masumiyet Müzesi. Orhan Pamuk’un 2008 yılında yayımlanan Masumiyet Müzesi adlı kitabında yer alan objelerin sergilendiği bir müze aslında. Aynı zamanda İstanbul’un ilk şehir müzesi olma işlevini taşıyor. 2013 senesinde bu binada müzeye çevrilen 3 katlı bina ise 1897 yılında inşa edilmiş. Masumiyet Müzesi, edebiyat aşıklarının kaçırmaması gereken bir durak.

Asri Turşucu’da kesinlikle uğramanı gereken yerlerden; Adile Naşit ve Münir Özkul’un meşhur Neşeli Günler’inin çekildiği yer… Sonrasında uzun uzun tartışabilirsiniz; en iyi turşu sirkeli mi yoksa limonlu mu olur diye. :) Instagram fotoğrafları için en güzel spotlardan biri olan Adile Naşit Çıkmazı, bölgede orijinal haliyle kalmış birkaç sokaktan biri. Asri Turşucu’dan çıkıp sola dönün, 2 dakika yürüdükten sonra ilk sağda Adile Naşit Çıkmazı’nı görebilirsiniz. Burada yapılacak pek bir şey yok. Tarihi sokak Adile Naşit’in anısına düzenlenmiş ve birkaç Instagram fotoğrafı çekmek için güzel bir spot.

Orhan Kemal‘in anısını yaşatmak adına belediye tarafından kurulmuş olan müze, 2000 yılında kapılarını aralamış. Mutlaka gezmenizi öneririz. 3 katlı bir binada faaliyet gösteren müze içerisinde Orhan Kemal’in ve ailesinin fotoğrafları, kitaplarının orijinal olan ilk baskıları, yazar hakkında yazılan tez ve makaleler, özel mektuplar, kullandığı daktilo, özel eşyaları ve öldüğünde yüzünden alınan maske gibi birbirinden değerli eserleri görebiliyorsunuz.

Cihangir Çukurcuma’da gezilecek yerler arasında önemli bir yere sahip olan Zenovitch Apartmanı, mimarisiyle dikkat çeken tarihi bir bina. Burayı da atlamayın…

Cihangir’de mutlaka gitmeniz gereken 10 mekan

Emily’s Garden

Rez: 0546 244 81 45

Hayran kalacağınız bir Cihangir sakini karşınızda! Her karesinde Akdeniz’i hissettiren bir dekorasyona sahip; durum böyle olunca bu esinti tabii ki menüsüne de yansımış durumda. Şehrin göbeğinde gizli bir bahçede sakin ve keyifli bir gün geçirmek istiyorsanız, şık dekorasyonu ve yaz-kış açık arka bahçesiyle ziyaretçilerinden tam not alıyor.

Kronotrop

Nitelikli kahvenin izini sürenlerin her daim radarında olan mekanın Cihangir şubesi de kahve keyfi yapmak için tercih edilebilecek en güzel mekanlar arasında. Saat 07:00’de açılıp 23:30’a kadar kahve sevenleri ağırlayan Kronotrop’un tatlıları da kahveleri kadar leziz.

Kaktüs

Rez: 0212 243 57 31

Cihangir’in kalbinde Metro Bar konseptli harika bir restoran. Kapılarını her sabah 09:00 itibariyle nefis kahvaltısıyla açıyor. Gün boyu da lezzette tavan yapan seçenekleriyle misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Hava kararmaya başlayınca müziğin sesi de ritmi de bir tık artmaya başlıyor. Kokteyllerini kesinlikle denemelisiniz.

Demeti

Rez: 0212 244 06 28

Cihangir’de keyfine doyulmaz bir manzara sunan Demeti; sohbet muhabbet eşliğinde kadehleri tokuşturmak için çok keyifli, çok samimi bir mekan. Bolca nostalji, çokça lezzeti aynı çatı altında buluşturmuşlar.

Cafe Smyrna

Rez: 0212 244 24 66

Semtin en eski mekanlarından olan Cafe Smyrna, günün her saatinde uğranabilecek popüler bir mekan. Kapılarını açtığı 2002 yılından bu yana kalitesinden ve lezzetinden ödün vermeden misafirlerini ağırlayan Smyrna’nın müdavimleri bir hayli fazla. Yüksek tavanlı ferah bir mekanda hizmet veren kafe antikalarla bezeli dekorasyonuyla da beğeni topluyor.

Rose Marine

Rez: 0212 249 62 77

Ne yiyeceğinizi seçmekte zorlanacağınız kadar zengin bir menüye sahip olan mekan, semtin bohem duruşundan uzak bir mekan. Pastel tonlardaki dekorasyonuyla hayli şık. Kahvaltıdan akşam yemeğine keyifle karnınızı doyurabileceğiniz lezzetler bulabileceğiniz Rose Marine’in harika bir saklı bahçesi de var.

1Kahve

Kendisi tam bir köşe kahve! Cihangir’İn ruhunu tam olarak yansıtan, taze demlenmiş kahvenizi yudumlarken her anında keyif alacağınız bir Cihangir sakini. Karpatka’yı harika yapıyorlar kesinlikle denemelisiniz!

Pürtelaş Ocakbaşı

Rez: 0212 244 00 48

Neşeli sohbetlerin leziz mekanı; hem de içerde Ocakbaşı da var, isterseniz başına oturabilirsiniz! Mezeleri efsane ama kendinizi ara sıcaklara hatta etlere ayırmanızı şiddetle tavsiye ederiz!

Firuz

Rez: 0212 252 02 42

Haftanın her günü kahvaltı! İşte buna hayır diyemezsiniz. Firuz aynı zamanda pet friendly bir mekan olmasıyla da dikkat çekiyor. Rengarenk ve çok eğlence; cıvıl cıvıl bir mekan kendisi.

Loti Liva

Rez: 0530 139 62 90

Otelin üç katına zarif bir şekilde yayılarak Cihangir’in ruhunu kendine özgü bir stille yansıtan mekan; bölge geneline göre oldukça şıklardan. İlk katı küresel mutfak harikalarının bir karışımını sunmak için titizlikle seçilmiş büyüleyici bir yemek deneyimi yaşatıyor.