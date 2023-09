İbiza'ya yakın kadraj: En iyi 14 İbiza restoranı

İbiza'nın yemek sahnesinin adanın efsanevi gecce kulübü sahnesinin yanında ikinci planda kaldığı bir dönem vardı. Ancak adanın ilk raver'ları büyüdükçe, restoranlar yeni popüler yerler haline geldikçe bu durum yavaş yavaş değişti. Yüksek plaj barlarından birinci sınıf suşilere ve ham ve rustik kırsal mücevher mekanlarla kadar, bu yıl rezervasyon yapabileceğiniz en iyi masalara sahip restoranların özelliklerini sizlere aşağıda sıralıyoruz

İbiza'daki en iyi restoranları nasıl seçiyoruz?

Bu listedeki her restoran editörlerimiz tarafından bağımsız olarak seçilmiş ve gidilecek yeri bilen ve o restoranda mutlaka yemek yiyen bir Gecce Gusto Traveller editörü tarafından yazılmıştır.

Editörlerimiz, restoranları seçerken, bir destinasyona dair özgün ve içeriden bir deneyim sunan hem lüks hem de uygun fiyatlı restoranları göz önünde bulundurmaktadır. Her zaman göze çarpan yemekler, harika bir konum ve sıcak hizmetin yanı sıra ciddi sürdürülebilirlik referansları da arıyoruz. Yeni restoranlar açıldıkça ve mevcut restoranlar geliştikçe bu listeyi düzenli olarak sizler için güncelliyor olacağız.

Beachhouse

Birkaç kelimeyle: Deniz kenarındaki sofistike yer!



Uzun süredir yerel rakiplerinin peşinde olan Sofia Mehta'nın hareketli, Beachouse'u, kendisini gecce geç saatlere kadar süren bir plaj partisi mekanından, yerel, sürdürülebilir ürünlere odaklanan aydınlatıcı bir menüye sahip muhteşem bir sahil restoranına sessizce yeniden konumlandırdı. Gürültülü çılgınların arasında ve Mehta'nın imzası olan Boho'nun yanı sıra gün doğumu yogası ve kahvaltı seanslarını, açık kömürlü ızgarayı ve sahildeki olağanüstü dolunay akşam yemeklerini duymuş, varlıklı tatilcilerden oluşan yetişkin bir kalabalıkla birlikte. Tanınmış ziyaretçilerin ve ada sakinlerinin Nomad kokteyllerini yudumlamak, adanın en iyi DJ'lerini dinlemek ve yıldızların altındaki kumlarda dans etmek için bir araya geldiği geceler sizler için muhteşem bir denemeyim olacaktır!



Chiringuito Manolito, Formentera

Birkaç kelimeyle: Yalınayak plaj kulübesi





Beach Club 10.7'nin arkasındaki İsveç-İtalyan güç çifti Ida ve Vittorio, Provence gülü, spagetti vongole ve yanında tiramisu servis ediliyor ve uğrayan herkes için basit bir focaccia sandviçleri ve dondurmalar var. İşte sizin için harika bir buluşma olacak mekan .

Zuma

Birkaç kelimeyle: Nefis japon sashimi noktası



Marina Ibiza'da tartışmasız en önemli noktaya sahip olan (chi-chi Ibiza Gran Hotel'in tepesinde ve Club Chinois'in hemen yanında yer alan) Zuma her zaman bir hit . İki yıl sonra ve bu, İbiza'nın en gösterişli misafirlerinin bir araya gelerek adanın müzik endüstrisinin Pacha öncesi gelip gidişini izlerken tempura, tataki ve mükemmel suşi yemek için toplandığı süper şık, iyi dekore edilmiş bir mekan. Ön taraftaki masalar, İbiza'nın görkemli Dalt Vila duvarlarının ve ziyaret eden yatların muhteşem manzarasını sunarken rahat banketler ve alçak seviyeli aydınlatma, çatının geri kalan kısmının cüretkar ve muhteşem görünmesini sağlıyor. Kulüp öncesi oturma (geceyarısını kadar eğlenmeyi seven kişiler için saat 23:00) en canlı olanıdır, enerjisi o kadar yoğundur ki nefesiniz kesilebilir

Ibiza Food Studio

Birkaç kelimeyle: Modern kaliteli yemeklerin merkezi





İbiza Kasabası'nın henüz soylulaştırılmamış barrio'su Sa Penya'nın kanunsuz arka sokaklarında, şef sahibi (ve özel yerel işletme) Boris Buono, sade İskandinav güç merkezi Noma'daki görev süresi boyunca öğrendiği dersleri aldı ve bunları yerel İbicencan ürünlerine uyguladı. Karanlık, seksi, buharlı ve cesurun tam sağ tarafında olan bir odada, Buono, baş aşçı Arno Hendriks ve ekibi dışarıdaki sokaktan yükselen gitar sesleri eşliğinde soteliyor, buharda pişiriyor ve eğlenceli mutfak simyası üzerinde çalışıyor. İbiza'da dışarıda yemek ve kesinlikle kaliteli yemek böyle olmalı. Gezegeni ve onun refahını yaptıkları her şeyin merkezine koyan canlı ve kararlı gençler tarafından hazırlanan, adanın en olağanüstü yerel ürünlerinin canlı, içten ve samimi mekanı.



Es Torrent

Birkaç kelimeyle: Yükseltilmiş klasik





İbiza'nın orijinal deniz ürünleri restoranı ve hala en iyisi olan Es Torrent, adadaki chiringuitos'un görkemlisidir. Cilalı ahşap, beyaz çarşaflar, şık kristal ve sofistike hizmet, bu San José klasiğini ikon alemlerine yükseltiyor, ancak kalbinde, o zamandan beri İbiza'nın en iyi paella ve guisat de peix'ini (adanın zengin, kaya balığı yahnisi) sunan mütevazı salaş balık restoranı kalıyor. 1983.

Not: Öğle yemeğinden sonra yüzmek ve siesta yapmak için mükemmel olan küçük çakıllı koydaki imrenilen plaj yataklarından birini rezerve etme şansını yakalamak için çok önceden rezervasyon yaptırmanız gerketiğini söyleyelim.

Nudo

Birkaç kelimeyle: Çağdaş chiringuito



2022'nin sürpriz hiti Nudo daha da iyi olmaya devam ediyor. Sevimsiz bir plaj restoranının dört genç şef arkadaş tarafından yeniden canlandırılması, İbiza'nın en havalı chiringuito'sunun ortaya çıkmasına neden oldu; sadeliğin oyunun adı olduğu, sade ve buz gibi tertemiz taze bir plaj mekânı. Yemek pişirmeye neredeyse İskandinav yaklaşımıyla genç ekip, kireçle söndürülmüş crudolar, buzda mineralli istiridyeler ve remoulade ve ev yapımı turşuyla servis edilen kızarmış balık tacoslarından oluşan canlı bir menü için ateşli bir takipçi kitlesi geliştirdi. Atmosfer iyimser, fiyatlar makul ve rahat, taze yüzlü yaklaşım tam olarak doğru geliyor.

Amalur

Birkaç kelimeyle: Yeniden canlanan kurum





Amalur, İbiza'nın kaliteli yemek ortamının zirvesi olduğu 1981'den beri bir İbiza kurumu olmuştur. Yakın zamanda Formentera'nın rakipsiz Can Carlos'unun İtalyan sahibi Francesco Manzoli tarafından yeniden canlandırılan bu restore edilmiş Santa Gertrudis finca, bir kez daha zirvede. Öğle yemeği, tatil yapan ailelerin (ve kusursuz davranışlara sahip çocukların) yanı sıra yakınlardaki Morna Uluslararası Koleji'nden gelen varlıklı ada zenginleri ile dolu, Gecceleri Amalur, romantik çiftlerin istiridye, tagliata ve parmesan benekli dana carpaccio ile ziyafet çektiği, şehvetli, baştan çıkarıcı, mum ışığında bir yerdir. Yeni yapılan yükseltilmiş teras bahçesinin tamamı benekli gölgeler, sallanan fenerler, bordo ve beyaz çizgili şemsiyelerden oluşuyor ve İbiza'nın kuzey bölgelerine Amalfi Sahili şıklığından bir parça getiriyor.

Nagai

Birkaç kelimeyle: Finca'da suşi rüyası



Bir zamanlar Leah Tilbury'nin yabaniden de vahşi Ocho'suna ev sahipliği yapan efsanevi San Juan yolundaki aynı başıboş fincada yer alan Nagai, 300 kişilik şehrine yakışan rahat, bohem bir atmosfer için İbiza suşi restoranlarının çoğunun sade şıklığından kaçınan şık bir mekan. Yaz aylarında aksiyon, mum ışığında masaların sashimi, hosomaki, tempura ve pirinç yemekleriyle dolu olduğu duvarlı terasa odaklanıyor. Kışın, ateşle aydınlatılan mekanın iç mekanında çorbalar, erişteler ve sıcak Japon tapaslarından oluşan içinizi ısıtan bir menü için mükemmel bir ara geçiştir. Ortak sahibi Melchior, İbiza'da doğup büyüdü ve adanın en saygın şifacılarından ve vizyonerlerinden biridir. Onun köklü varlığı ve adanın tarihi ve mirasıyla olan derin bağlantısı, Nagai'yi gerçekten özgün bir deneyim haline getiriyor.

Jondal

Birkaç kelimeyle: Görülecek ve gidilmesi gereken şık kalabalığı olan plaj





Casa Jondal'ın kaktüs biberli, mikro çimentolu, dalgaların karaya attığı odun gölgeli atriyumundan Instagram'da paylaşım yapmadıysanız, İbiza'ya hiç gittiniz mi? Endülüslü El Bulli mezunu Rafa Zafra'nın yüksek chiringuito'sunun Cala Jondal kumlarında açılmasından bu yana üç yıl geçti ve restoranın ateşli popülaritesinde herhangi bir azalma emaresi görünmedi . Aylar önceden rezervasyon yaptırılan İbiza'nın haute set'inin öğle yemeği yediği, ağaçların altındaki rustik ahşap masalarda saatlerce oyalandığı ve İbiza'nın deniz hasadının en iyilerine dayanan ve çiğ olarak servis eden deniz ürünleri ağırlıklı bir menüde yol almaya çalıştığı yer burası. kurutulmuş, buharda pişirilmiş, sotelenmiş veya ızgarada pişirilmiştir. Tamamen krem ​​rengi nevresimler, dokuma kilimler ve dinlendirici, sallanan yelken tonlarından oluşan dekor, şoförlü 4x4 ile gelen ve büyük boy Celine güneş gözlüklerinin arkasından dikizleyen konuklar kadar zarif ve pahalıdır.

Macao Café

Birkaç kelimeyle: Seksi İtalyan akşam yemeği mekanı



Pizza! Makarna! Gecce 01'de akşam yemeği! Santa Gertrudis'in İtalyan cesur Macao Café'sinde, fenerlerle dolu, beyaz keten yataklı yemek terası, yaz aylarında İbiza'nın ünlü yüzlerinin gerçek bir onaylı listesi olan, zahmetsizce ama havalı bir yer. Kremalı burrata, çıtır doldurulmuş kabak çiçekleri ve daha fazla pappardelle ragu, müdavimlerin akın etmesini sağlayan şeylerdir; ayrıca neşeli - sınırda gürültülü - gecce geç saatlere kadar uzanan bir atmosfer ve adadaki en iyi ev yapımı Limoncello.

La Paloma

Birkaç kelimeyle: Kuzeyin kalp atışı





Gecce veya gündüz, yaz veya kış, Kuzey İbiza'nın ritmine, bohem, elle boyanmış güzelliği ve olağanüstü ev yemekleri ile 25 yıllık bir başarı öyküsü haline getiren aile işletmesi restoran La Paloma kadar uyumlu çok az yer vardır. . La Paloma, gündüzleri, İbiza'nın kuzey sakinlerinin Orta Doğu esintili falafel salatası, humus ve ızgara patlıcan menüsünü yemek için toplandığı bol güneş alan bir bahçe ve teras kafedir. Gecceleri, rüya gibi, ördek yumurtası mavisi alan adanın en güzel açık hava restoranına dönüşüyor; burada neşeli hippiler, müzisyenler ve süpermodeller ağustosböceği dolu portakal ağaçlarının altında toplanıp kurucu ortak Prasuna'nın elle doldurulmuş mantısını kemiriyor. veya balzamik ve kekik sırlı solomillo.

Cas Pagés

Birkaç kelimeyle: Rustik tercih



Rezervasyon yok, kredi kartı yok, süslü ayak hareketleri yok, 40 yaşındaki Cas Pagés (kelimenin tam anlamıyla "kır evi" anlamına geliyor) olduğu kadar lo-fi ve rahat. Kuzeydeki güzel San Carlos köyünün hemen güneyinde yer alan bu rustik, retro mekân, basit ve geleneksel ada yemeklerinde uzmanlaşmıştır - ızgara et, odun fırınında pişmiş kuzu eti ve patatesli ensalada payesa, ızgara biber ve zeytinli zahmetsiz salatalar. Fenerlerle dolu ağaçların altında tembel yaz akşamları geçirmek için oldukça kapalı bir bahçe terası veya kış aylarında her gün tıka basa dolu olan rahat bir kapalı oda bulunmaktadır. Not: mekana Çok erken ya da çok geç gelin; ikisi arasında herhangi bir arada gelirseniz yer bulma konusunda hiç şansınız olmaz.

Finca La Plaza

Birkaç kelimeyle: Köyün sırrı





İbiza'nın büyük silahlarıyla (La Paloma, Macao, Wild Beets, Il Buco) omuz omuza çalışan, ampullerle dolu bahçe restoranı Finca La Plaza, Santa Gertrudis'teki ana meydanın hemen arkasında sıkışıp yerini bulmayı başardı. Kaktüsler ve titreyen mumlar, Aztek parlaklığında minderler ve doğal dokuma sandalyeler var; hala ölçülü ve büyümüş, modern ama yine de köklü hissediyor. Josper fırını, Galiçya usulü T-bone suyu, kömürleşmiş yavru tavuk, limonlu ızgara enginar ve koçanın üzerinde kararmış mısırın yanı sıra burrata ve dumanlı babagannuş kaseleri sunuyor. Şef Antonio Laruso'nun kendinden emin yemeklerini yaparken izlemek heyecan verici olacak.

OKU Restaurant

Birkaç kelimeyle: Bir deniz ürünleri kutlaması





OKU Ibiza'nın Mark Vaessen'i OKU Restaurant'ın yönetici şefi olarak işe alırken doğru seçimi yaptığına şüphe yok. Ekip, Mayıs 2022'de dengeli ve düşünülmüş bir ortamın yanı sıra zarif ve lezzetli bir yemek deneyimi sunan yeni bir menü ve görünümü bu sezon tanıttı. Menü, OKU Ibiza'nın sağladığı rahat, dünyevi ortamı yansıtıyor ve Mark Vaessen'in Japon mutfağı ve İspanyol lezzetlerine olan tutkusunu yansıtıyor. Her yemek özeldi ama bizim için birkaç yıldız vardı; taze bir ısırık veren asitli dokunuşlarla ipeksi Gambero rojo; jalapeño vuruşuyla eşleştirilen mükemmel çıtır hamachi panipuri; tart ponzu sosu ve taze salatalıklarla süslenmiş istiridye. Ve son olarak, Mark'ın temel tatlısı La Tierra, saf çikolata, kakao, fıstık ve mandalinanın muhteşem (ve güzel bir şekilde sunulan) birleşimidir. OKU Restaurant'taki ekip kusursuz bir şekilde birlikte çalışarak unutamayacağınız bir yemek ve daha fazlasını istemenizi sağlayan bir atmosfer yaratıyor.