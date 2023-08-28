Barselona’yı Barselona yapan dahi Mimar Antoni Gaudi’nin 10 eseri

La Sagrada Família



Barselona’nın Mallorca Caddesi’nde bulunan bu bazilika, mimari özelliklerinin yanı sıra bitmemesiyle de ünlenmiştir. Gaudi, bu eserini 1882 yılında yapmaya başlamıştır. Ama 1926’da bir tramvayın altında kalarak ölmesi, eserin yarım kalmasına sebep olmuştur.

Mimarisiyle görenleri büyüleyen bu eserin, bu kadar yavaş ilerlemesinin sebeplerinden biri, halkın bağışlarıyla inşasının devam ediyor olmasıdır. Bazilika ile ilgili yapılan son açıklamaya göre, tahmini olarak 2026-2028 yıllarında bitirilmesi planlanmaktadır.

Casa Vicens



Barselona’nın Gracia bölgesindeki Les Carolines Caddesi’nde bulunan Casa Vicens’in Art Nouveau akımının ilk binalarından olduğu düşünülmektedir. Ayrıca bu yapı, Gaudi’nin tasarladığı ilk evdir. Gaudi, Neo-Klasisizm ve Modernizm akımlarıyla iç içe geçen bu evi, 1883-1888 yılları arasında tamamlamıştır. Yapının restorasyonu 2015-2017 yıllarında tamamlanmış ve ziyarete açılmıştır.

Casa Vicens, UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer almaktadır.

Park Güell



Antoni Gaudi’nin Barselona’nın Gracia bölgesindeki Olot Caddesi’nde bulunan bu renkli parkı 14 yılda bitirdiğini biliyor muydunuz? Bu kadar sene söz konusu olsa da, parkın yarım kaldığını belirtmek gerekiyor. Yarım günde ancak gezilebilen bu park, 1926 yılında halka açılmıştır.



UNESCO, 1984 yılında, parkı ‘Antoni Gaudi Eserleri’ başlığı altında ‘Dünya Mirası Alanı’ ilan etmiştir. Dünyaca ünlü mimarın, bu parkın içinde evi de bulunmaktadır. Parka giriş ücretsizken, Gaudí’nin evini ziyaret etmek için bilet almak gerekmektedir.

Casa Milà /La Pedrera



Barselona’nın tam merkezindeki Eixample semtinde, Passeig de Gracia Caddesi’nde bulunan bu eser, 1906-1910 yıllarında, dört senede Gaudi tarafından inşa edilmiştir. Pere Milà için yaptığı bu binayı, daire ve ofislerden oluşan bir rezidans olarak tasarlamıştır. Modern binanın ön yüzü, dalgalı bir denizi temsil etmektedir.

Casa Batlló

Barselona’nın ana caddelerinden biri olan Passeig de Gracia’da bulunan bu bina, Gaudi’nin baş yapıtlarındandır. Bina ayrıca Casa del Ossos (Kemikler Evi) olarak da bilinmektedir. Dönemin varlıklı ailelerinden Batlló ailesi için yapılan bu yapının en ilginç yanı, ön cephesinin üst kısmında bulunan ejderha sırtıdır. Yılda 1 milyonu aşkın ziyaretçisi bulunan Casa Batlló, Barselona’nın simgesel yapılarından da biridir.

Palau Güell



Barselona’nın El Raval bölgesindeki Nou de la Rambla Caddesi’nde bulunan yapı, 1886-1888 yılları arasında inşa edilmiştir. Dönemin Katalan iş insanı Eusebi Güell için bu konağı tasarlayan Gaudi, binanın bacalarını 20 farklı mozaik ile süslenmiştir. Ayrıca bu yapıda Jack Nicholson’ın oynadığı ‘The Passenger’ filminin bir sahnesi de çekilmiştir.



Barselona’nın ana caddelerinden biri olan Passeig de Gracia’da bulunan bu bina, Gaudi’nin baş yapıtlarındandır. Bina ayrıca Casa del Ossos (Kemikler Evi) olarak da bilinmektedir. Dönemin varlıklı ailelerinden Batlló ailesi için yapılan bu yapının en ilginç yanı, ön cephesinin üst kısmında bulunan ejderha sırtıdır. Yılda 1 milyonu aşkın ziyaretçisi bulunan Casa Batlló, Barselona’nın simgesel yapılarından da biridir.

Colegio de las Teresianas



Barselona’nın üst bölgelerinde yer alan Ganduxer Caddesi’ndeki Teresian Koleji, Gaudi’nin en düşük bütçe ile yaptığı eserdir. Gaudi burayı tasarlarken, kadınlar için yatılı kolej ve rahibeler için çalışma ve toplanma evi olarak düşünmüştür. Teresian Koleji, Katalan mimar Gaudi’nin az bilinen eserlerinden biridir.

Casa Calvet



Barselona’nın Eixample semtindeki Casp Caddesi’nde bulunan Calvet Evi, hem ticari mülk hem de konut olarak bir tekstil üreticisi için tasarlanmıştır. İnşası 1898 yılında başlayan bina, 1900 yılında bitmiştir. Gaudi, bu eseriyle Barselona Belediyesi tarafından ‘Şehrin En İyi Tasarlanmış Binası’ ödülünü almıştır.

Gaudí’nin çizgisine göre, bu bina geleneksel sayılmaktadır. Simetrisi, dengesi ve alışılmadık atmosferi, Gaudi’nin çalışmalarına bakıldığında sıra dışı bir durumdur.

Bellesguard



Barselona’nın Sarrià-Sant Gervasi bölgesindeki Bellesguard Caddesi’nde bulunan bu eser, Casa Figueres (Figueres Evi) olarak da bilinmektedir. Yapı, Gaudi tarafından 1900-1909 yılları arasında inşa edilmiştir. Birçok elden geçen ev, 1944 yılından beri Guilera Ailesi’ne aittir. Ziyaretçilerden gelen yoğun talep ve evin restorasyon ihtiyacı, aileyi, evi halka açmaya itmiştir.

Bellesguard, 2009 yılından beri halka açıktır ve 2013 yılından itibaren resmi turlara ev sahipliği yapmaktadır. Gotik ve Art Nouveau akımlarının tam ortasında yer alan bu binada Sembolizmin etkileri ve imalar da göze çarpmaktadır.

Escuelas de la Sagrada Família



Sagrada Família’nın yakınındaki Sardenya ve Mallorca Caddelerinin tam kesişiminde yer alan bu okulları Gaudi, Sagrada Família’nın yapımında çalışan işçilerin çocukları için bir okul olarak tasarlamıştır. Okullar, 1909 yılında hem onlar için hem de okulun yakınında yaşayan düşük gelirli ailelerin çocukları için açılmıştır. Bina üç sınıf, bir şapel ve bir salondan oluşmaktadır. İspanya İç Savaşı çıktığında, okul zarar görmüş, ama daha sonra gerçekleştirilen restorasyonlarla, şimdiki halini almıştır.