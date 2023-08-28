Barselona’da ne yenir & ne içilir?

Paella – Arros Negre

Paella, aslen Valensiya bölgesinin İspanyol pirinç yemeğidir. Fakat turistik mekanlarda ve yerel tüm restoranlarda bulabileceğiniz bu yemek, günümüzde insanların damak zevklerine göre tavuklu veya vejeteryan olarak da yapılmaktadır.

Esas tatmanızı önerdiğimiz Arròs Negre ise, Paella’ya benzer şekilde, mürekkep balığı ve pirinçten yapılan bir Katalan yemeğidir. Arròs Negre’yi Paella’dan ayıran en büyük özellik, mürekkep balığının mürekkebinin de kullanılarak siyah şekilde servis edilmesidir. Farklılık arayanların kesinlikle tatması gerek bir yemektir.

Barselona'da iyi Paella için: Restaurant 7 Portes

7 Portes'nin spesiyallerinden biri de pirinçtir. En bilinen tarifi "Paella Paella Parellada" olsa da mekanın menüsünde geleneksel siyah pilavdan, enginarlı hafif baharatlı tavşan pilavı ve Kalamata zeytinli gibi daha yenilikçi kreasyonlara kadar çeşit çeşit Paella seçeneği bulunuyor!

Restoran hakkında bilgi almak isterseniz, web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

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Samfaina

Geleneksel bir Katalan sosu olan bu yemek, aslında sote domates, biber ve patlıcandan oluşur. Yani kısaca bizim Şakşuka yemeğimiz ile benzer şekilde pişirilir. Farklı olarak Katalanlar içine Morina balığı ekleyip servis ediyorlar.

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Tapas

Eskiden İspanyollar içkilerinin içine toz ve sinek girmesin diye ve çoğunlukla şarabın ağır kokusunu gizlemek için, üzerlerine tabak koyarlarmış. Daha sonra bu tabakları içkiye yakışan mezelerle doldurmaya başlamışlar. “Tapa”, kelime anlamı olarak “kapak” demektir. Aslında Tapas’ın içki ile tüketim “koşulu” buradan gelmektedir. Günümüzde ise Tapas, barlarda tadabileceğiniz enfes farklı lezzetler barındırmaktadır. Tavsiye isteyenlere ise, frenk soğanlı yılan balığını ya da tütsülenmiş ahtapotu tavsiye ederim.

Barselona'da iyi Tapas için: La Tasqueta de Blai

Olduğun gibi kabul görmeye hazırlanabileceğin bir mekan burası. Kocamn gülümselerle karşılanıyorsunuz, istisnasız! Tapas çeşitleri bir hayli fazla ve bölgenin en meşhurlarından. Aile sofrasının bir parçası gibi hissediyorsunuz.

Restoran hakkında bilgi almak isterseniz, web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

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Escalivada

Escalivada, sebzelerin ızgara veya kavrularak pişirildiği geleneksel bir Katalonya yemeğidir. Genellikle patlıcan, biber ve bazen soğan, domates, kıyılmış sarımsak ve tuzdan yapılır.

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Churros

Eğer İspanya sınırlarındaysanız, tüm yorgunluğu atmak için Churros kadar mantıklı bir başka seçeneğiniz yoktur. Yaş fark etmeksizin, tüm İspanyolların zevkle yediği bu tatlı, Tulumba tatlısından daha büyük, kızarmış hamur parçaları ve sıcacık çikolata sosu ile servis edilir.

Barselona'da iyi Churros için: Granja La Pallaresa

Tarihi 1947 yılına dayanan bir gurme aslında ve çizgilerini hiç bozmadan yollarına devam edenlerden. Gün içinde de tam anlamıyla mekan tıklım tıklım oluyor; ama gerçekten buna değer!

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İspanyol Omleti – Tortilla

Pazar kahvaltılarımızın vazgeçilmezi olan patatesli yumurtadan biraz daha nemli ve daha dolgun olan bu lezzet, aslında ilk bakıldığında çok da ümit vadetmeyen bir tad gibi duruyor. Fakat soğuk bira ile akşamüstü lezzeti olarak bir şans verirseniz sizi yarı yolda bırakmaz.

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Esqueixada

Esqueixada, geleneksel soğuk bir bir Katalan başlangıcıdır. Kıyılmış morina balığı, domates, soğan, zeytinyağı, sirke ve haşlanmış yumurtadan yapılır.

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Crema Catalana

İspanyolların geleneksel lezzetlerin biri, daha doğrusu onların Creme Brüle’sidir. Fakat lezzetleri, iklim ve yapılış şekillerinden dolayı az da olsa fark edebilir. Yemeklerden sonra tüketebileceğiniz hafif / sütlü bir tatlıdır.

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Sangria

Tipik olarak içinde kırmızı şarap, meyve parçaları, şeker veya bal gibi bir tatlandırıcı ve rom ya da votka gibi kuvvetli bir içki bulunan, tüketmesi zevkli bir içki türüdür. İspanya’da kaynaşma, kalabalık olma ve parti kültürü yaygın olduğu için restoranlarda sürahi ile servis edilir. Sangria malzemelerinde meyve sınırlaması yoktur. En sevdiğiniz meyveleri şarap ile karıştırarak siz de düzenlediğiniz davetlerde farklılık yaratabilirsiniz.

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Mató

Mató, inek veya keçi sütünden yapılmış, tuz eklenmemiş taze bir Katalonya peyniridir. Genellikle bal ile servis edilir. Fakat şahsen satın alma fırsatınız olursa, rakı ile denemenizi tavsiye ederiz.