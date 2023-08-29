Şehre dönüşün eğlenceli trendi 16 Roof'ta eğlence dolu bir hafta!

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Haftanın 7 günü kesintisiz eğlencesi ile unutulmaz anlar yaşatan 16 Roof, bu hafta da oldukça eğlenceli anlara imza atıyor. Boğaz'ın muhteşem ışıltısı eşliğinde enerjinizi yükseltecek, yazın ışıltısını şehirde de yaşamanızı sağlayacak akşamlara hazır olun. Damaklara imza atan lezzetleri ve kulakların pasını silen ritimleriyle kendinizi bu cezbeden müziğe bırakın ve rahatlayın! 16 Roof'un imza kokteyllerini de denemeyi sakın unutmayın.

16 Roof, boğazda bar keyfini DJ performanslarıyla katlayarak açık havada eğlenceden aldığınız tadın artmasını sağlıyor. Birbirinden ünlü isimlerin konuk olduğu DJ kabinimizin, dans ihtiyacınızı karşılayacğından emin olabilirsiniz.

16 Roof'ta bu hafta

29 Ağustos Salı DJ kabininde Ollie olacak. 30 Ağustos Çarşamba akşamı ise "Beat Goes On" diyor ve Özgür Bay kabindeki yerini alıyor! 31 Ağustos Perşembe Pekiner, 1 Eylül Cuma Murat Tokuz, 2 Eylül Cumartesi Tal Barahya DJ kabininde olacak olan isimler. 3 Eylül Pazar ise Happy Hour'da Marica & Ollie sizi bekliyor olacak.

Avrupa ve Asya kültürüyle yorumlanan Türk Mutfağı

Asya ve Türk dokunuşlarının en güzel örneklerini sunan ünlü şef Taha Emrah Özçelik’in mutfağından çıkan tabaklar ile sevdiklerinize ve kendinize özel bir gün armağan edin.

Mutfakta edindiği deneyimleri Asya ve Türk dokunuşlarıyla en baştan yazan tecrübeli ve ünlü şef Taha Emrah Özçelik’in hazırladığı 16 Roof menüsünde yer alan ve Asya mutfağından başlayan bir lezzet yolculuğuna çıkaran özel lezzetlerin yanı sıra Türk mutfağı malzemelerinin hem modern hem geleneksel teknikler ile buluştuğu ‘Lakerda’, ‘Turşu Bonfile’, ‘Su Böreği’, ‘Tandır Karides’, ‘Testi Kebabı’ ve ‘Fındıklı Erişteli Kuzu Sırtı’ mutlaka denenmesi gereken ve unutamayacağınız seçenekler olarak sunuluyor.

16 Roof'un menüsünü incelemek için tıklayın.