  • 03 EYLÜL Pazar 03:47
  • HV
Gecce Mekan | Şehrin En İyi Mekanları
Advert

Happiest Hours of Tuesdays: Sunset ritimlerini keşfet!

Kim demiş eğlence için hafta sonunu beklemek zorundayız diye? Sunset ile Salı günleri de eğlence dolu anlar sizi bekliyor...

Happiest Hours of Tuesdays: Sunset ritimlerini keşfet!
EATING & DINING
Yayın Tarihi : 29-08-2023 07:42

Rez: 0212 287 03 57

29 Ağustos Salı (yani bugün) Sunset'te eğlence doruk noktasına ulaşıyor! Salı'yı Cumartesi havasında yaşamak isteyenler için saat 18:30 - 20:30 arası Happy Hour'da Vedat Dilber'in keyifli müziklerini dinlerken içkilerinizi Sirena Yachts sponsorluğunda %50 indirimli içmenin keyfini yaşayacaksınız.

Ayrıca 22:30'dan sonra oldukça önemli bir DJ misafir Sunset'te konuk oluyor! Dünyaca ünlü başarılı DJ Pantelis sadece 29 Ağustos geccesine özel olarak After Sunset'te performans sergileyecek! Bu özel gecceyi kaçırmayın deriz... 

Şehre dönüşün eğlenceli trendi 16 Roof'ta eğlence dolu bir hafta!
Gia Urla: Yaşamın tadını öncelikli kılan lokal bir deneyim
YORUMLAR