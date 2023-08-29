Happiest Hours of Tuesdays: Sunset ritimlerini keşfet!

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29 Ağustos Salı (yani bugün) Sunset'te eğlence doruk noktasına ulaşıyor! Salı'yı Cumartesi havasında yaşamak isteyenler için saat 18:30 - 20:30 arası Happy Hour'da Vedat Dilber'in keyifli müziklerini dinlerken içkilerinizi Sirena Yachts sponsorluğunda %50 indirimli içmenin keyfini yaşayacaksınız.

Ayrıca 22:30'dan sonra oldukça önemli bir DJ misafir Sunset'te konuk oluyor! Dünyaca ünlü başarılı DJ Pantelis sadece 29 Ağustos geccesine özel olarak After Sunset'te performans sergileyecek! Bu özel gecceyi kaçırmayın deriz...