Gia Urla: Yaşamın tadını öncelikli kılan lokal bir deneyim

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Cayır cayır yakan sıcakları geride bırakmaya başladığımıza ve yılın en mucizevi ayı Eylül'ü karşılamaya başladığımıza göre; Urla'nın da en keyifli zamanları geldi demektir. O zaman şehirden küçük kaçamaklar yapalım ve rotaları Urla'ya çevirelim. Bölge doğanın neredeyse kutsanmış sınırları içinde yer alıyor. Alabildiğine parlayan üzüm bağları, kokusuyla mest eden Lavanta tarlaları, büyüleyen Enginar bahçeleri...

Doğanın kutsadığı Urla'da kesinlikle denemeniz gereken bir tavsiyemiz var: Gia Urla!

Urla'da doğayla iç içe geçen ambiyansında misafirlerine unutulmaz bir deneyim yaşatan Gia Urla, her anıyla hem damak zevkinize hem de ruhunuza özel dokunuşlar yapıyor. Son dönemin en gözdesi Urla'da, doğanın kalbine konumlanan tadına doyulmaz bir gurme! Rafine Ege lezzetleriyle damaklara imza atan Gia Urla; keyif dolu ambiyansıyla da akıllardan silinmeyecek bir hatıra yaratıyor...

Reçeteler lokalden, ilhamı topraktan!

Gia Urla, mevsime bağlı dönemsel olarak değişen menüsüyle misafirlerine her lokmasıyla unutulmaz bir deneyim yaşatanlardan. Toprağın, bölgenin ve mevsimin ritmini dinleyerek oluşturdukları menüleri ile gurme bir deneyimden bile daha fazlasını sunuyorlar.

Lokal ürünleri ve üreticileri her daim ilk sırada tutuyorlar. Yerel üreticiden aldıkları ürünleri yalın pişirme teknikleriyle sentezleyip modern sunumlar ile prezente ediyorlar. Taze olanı direkt herhangi bir aracı ve tedarikçi olmadan gidip yerinden alıp; malzemenin iyisine ulaşılabilirliğin vermiş olduğu rahatlıkla ürünlerin değerlerini değiştirmeden yalın bir şekilde servis ediyorlar. Bulundukları bölgenin bize değerleri kullanarak hikayelerine yön veriyor ve bunları misafirleriyle paylaşıyorlar.