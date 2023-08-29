Türkiye ve dünyada yeme-içme sektörünün liderlerinden biri olan d.ream’in bünyesinde barındırdığı, Bodrum’un popüler tatil yerlerinden biri olan Yalıkavak’ta konumlanan Fenix Bodrum, 2023 Restaurant & Bar Design Awards in the Club/Night Venue kategorisinde Shortlist’te kendisine yer buldu.

Bu prestijli ödüllerin sahipleri 4 Eylül 2023’te sahiplerini bulacak.

Tropik iklimlerin sıcak havasını yansıtan büyüleyici dekorasyonunun arkasında WANGAN Studio imzası bulunan Fenix’te modern Asya ve Güney Amerika füzyon mutfaklarından oluşan zengin menüsü ile misafirlere unutulmaz bir gastronomi deneyim vadediliyor.

Kaliteli yemek ve iyi müziği şık ambiyansıyla tamamlayan Fenix’in ikonikleşmiş görkemli barı, mekanın en gözde simgesi olmaya devam ederken yenilenen mimari yapıdaki totemler ve palmiye ağaçları ise misafirlere tropikal bir bahçede oldukları hissini yaşatıyor.