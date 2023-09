The Populist: Hafta sonu için dinamik eğlence & gurme kaçamaklar sizi bekliyor!

The Populist'te hafta sonu!

Şehrin iki farklı lokasyonunda misafirlerini ağırlayan The Populist; Yapı Kredi bomontiada ve Galataport İstanbul şubeleriyle sizi bekliyor! Eğlencenin ve eğlenceli gurme lezztlerin buluştuğu The Populist, bu hafta sonu da oldukça renkli, eğlenceli. İşte iki şube için hafta sonu etkinlik takvimi...

Eğlencesi eksik olmayan kalabalık masalara, leziz yemeklere ve ödüllü craft lezzetler eşlik ediyor! The Populist aynı zamanda heyecanlı, canlı ve yaşayan atmosferiyle sizi hayattaki başka pencerelerin de keşfine çıkarıyor.

İyi yemek arayışındakilere The Populist'ten favori lezzetlerimizi de söylemeden geçmeyelim. Tütsülenmiş Tavuk But ve Tavuk Burger bir harika! Fırında Kuzu Kokoreç ve ev yapımı acılı mayonezin enfes birleşimi ile Kokoreç Topları'da kesinlikle denemeniz gerekenler arasında. Churros patates, peynir sos, brisket et ve bu eşsiz birlikteliği dengelemek için süzme yoğurt; kesinlikle denemelisiniz!