Eğlence ve gastro trendleriyle Bozcaada'nın en renkli festivalleri!

Bozcaada'nın güzelliğini anlatmaya ne kelimeler ne fotoğraflar yetiyor! Mesela adanın tatlı rüzgarını, mayhoş üzüm kokularını, ada mutfağının leziz tatlarını nasıl anlatabiliriz ki? Eylül ayının tatlı güneşinde, Bozcaada'nın sokaklarında bazen bir flanör gibi amaçsızca bazen leziz bir kokunun peşinde gezintiler yapmak, rüzgarı hissetmek ve tabii caz ritimlerine kendini kaptırmak için festivalde buluşalım!

Bozcaada Caz Festivali: 8 – 9 – 10 Eylül 2023

2017'de ilk defa düzenlenen festival adanın en özel noktalarından biri olan Aya Paraskevi manastırının bahçesinde yapılıyor. Tarihi çınar ağaçlarının altına kurulan sahnede 3 gün boyunca Türkiye'nin iyi müzisyenleri sahne alıyor. Bu seneki programın detayları için festivalin resmi web sitesini inceleyebilirsiniz.

Festivalde bu yıl, “Istanbul Sessions” projesiyle saksafon sanatçısı İlhan Erşahin; “Cereyanlı” projesiyle Alp Ersönmez; Elif Çağlar, Çağrı Sertel, Alp Ersönmez ve Volkan Öktem’in olduğu Sonic Boom; ‘multiverse’ projesi ile Çağrı Sertel ve ona eşlik eden Korhan Futacı; çello, davul ve sözler eşliğiyle eşsiz parçalar ortaya çıkaran ikili Maya Belsitzman&Matan Ephrat özlediğimiz festival ruhunu geri getiriyor. Çeşitli alanlardan esinlenerek yarattıkları müzikleriyle tür sınırlarını aşan dörtlü Fazer ve doğaçlama caz müzik yapan Sketchbook Quartet de bu sene konuk ettiğimiz yükselen yetenekler arasında. Festival özel projesi Bozcaada Ensemble, Kalben&Ceylan Ertem&Seçil Akmirza ile ilk kez deneyimleyeceğimiz bir performans sunuyor. Festivalin son gününde ise Büyük Ev Ablukada Akustik ile hep bir ağızdan şarkılar söylüyoruz. Farklı jenerasyonlardan birçok müzisyenle buluşacağımız, disiplinlerarası Keşif programıyla gastronomiden beden odaklı atölyelere birçok farklı alanda birlikte zaman geçireceğimiz için heyecanlıyız!

Caza biraz da sanat!

Bozcaada Caz Festivali'nin görsel dünyasını hazırlayan Monroe Creative Studio, her yıl bir sanatçıyla iş birliği yaparak festivalin görsel sanatlarla bağına yeni bir katman ekliyor. Bu sene Ece Ağırtmış'ın festivale özel çalıştığı eseri Bozcaada Caz Festivali'nin "oyuncu" yaklaşımıyla eğlenceli bir diyalog içinde!

Festivalin "oyun" temeasının izini sahnede de sürmek mümkün. Cazın doğaçlamadan beslenen ve bu anlamda oyunla yakın bir ilişki içinde olan doğasını yansıtan projeler sahnede yerini alacak. Sanatçıların güncel tınılar ile enstrümantal yeteneklerini birleştirdikleri performansların her birinde farklı bir deneyime tanık oluyorsunuz.

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Bağbozumu Festivali 2-3 Eylül 2023

2 gün süren festival, adalı şarap üreticilerinin kendi bağlarında düzenledikleri sembolik bağbozumuyla başlıyor. Bunun için bağ işçileriyle birlikte traktörlere binilip bağlara gidiliyor. Toplanan üzümler, eski günlerde olduğu gibi eşek sırtında, at arabasıyla, traktör ve pırpırla, canlı müzik eşliğinde tören alanına taşınıyor. Festival boyunca kale içinde konserler ve iki yarışma düzenleniyor. Yarışmalarda adanın genç kızları arasından bir üzüm güzeli ve adanın en iyi Çavuş üzümü seçiliyor.

Konusu açılmışken...

Bozcaada'nın en iyi Bağ Evi konaklama detaylarına da göz atalım!

Vinea Bozcaada Bağ Evi - 0539 201 64 16

Yaşamın kaosundan uzaklaşıp doğanın içinde nefes alacağınız, sadece 6 odalı bir bağ evi! Üzüm kokularının arasında, adanın mis rüzgarının tam ortasında unutulmaz bir deneyim sunan Vinea; sakin, huzurlu ve aynı zamanda hayvan dostu. 6 odalı bağ evinden konaklamanın en güzel yanlarından biri de huzurlu bir ortamda anın tadını çıkarmak. Sabahları nefis bir Ege kahvaltısı da var!

Kardinal Bağ Evi - 0534 564 44 77

Kardinal Üzümü etrafını sarmış bir konaklama deneyiminde kendinizi bulmaya, ruhunuzu arındırmaya ve yöresel lezzetlerin tadını çıkarmaya hazır olun. Minimal ve samimi detaylarla süslenen odaları ve huzur veren bağı bir harika. Meşhur Kardinal Üzümü hakkında da yeri gelmişken ufak bir bilgilendirme yapalım; tane rengi kırmızı- mor arasında, yapısı yuvarlak, tanesi çok iri olan bir sofra üzümü çeşidi...

Poyraz Bağ Evleri - 0536 201 92 72

Doğayla iç içe bir deneyimle; Poyraz'da kendinizi kendi evinizde, ait olduğunuz yerde hissedeceksiniz! Yemyeşil bahçeye açılan teraslı odaları, etrafı bağlarla ve meyve ağaçlarıyla çevrili bir cennet parçası, zarif ve sade detaylar ve mutlaka denemeniz gereken anne eli değmiş lezzetler...

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Run the Island 9- 10 Eylül 2022

2019'da ilk defa düzenlenen koşu maratonu, sıradışı bir festival olma özelliğini taşıyor. Sadece asfaltta değil, bağ yollarında da koşarak adanın güzelliğini yaşayacak sporcular. Koşu dışında çok çeşitli spor aktiviteleri ve konserler de olacak.

Tüm bilgiler için: www.runtheislandbozcaada.com

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Bozcaada Uluslararası Ekolojik Belgesel Festivali (BIFED) 11-15 Ekim 2023

İlki 2014'de düzenlenen BIFED, Türkiye ve Bozcaada’ya dünyanın en nitelikli çevre filmlerini getirmek ve hem sanatın hem ekolojinin birlikte varolduğu yeni bir alan yaratmak amacıyla yapılıyor. Kendini şöyle anlatıyor Bifed: Bazı şeyleri altı yıl geçmesine karşın hala yapamıyoruz. Neleri yapmıyoruz mesela: BIFED hala başvuru ücreti almıyor. BIFED hala tamamen yerel kaynaklarla ve dayanışmayla sürüyor. Modayı takip etmiyor, göçmen kuşlar gibi o festivalden bu festivale birlikte uçan yılın popüler filmleri BIFED için ilginç değil: Kendi sorunlarını anlatan, üçüncü dünyayı egzotik bir malzeme gibi sömürmeyen içten belgesellerin doğal olarak programı oluşturduğu yapı da değişmedi. Bizler, BIFED ekibi olarak elimizden geldiğince konuklarımızla küçük adamızın her şeyini paylaşmaya çalışıyoruz.

Tüm dünyayı saran delilik yaşadığımız bu güzel mavi gezegeni yok etmeyecekse bunda yaptığınız -her şeye rağmen büyük bir cesaretler, büyük bir direnişin çok kıymetli parçaları olarak yaptığınız- belgeselllerin önemi büyük. Lütfen geliniz bunları dolu salonlarımızda birlikte izleyelim ve dünyanın halleri üzerine endişelenin yalnızca biz olmadığımızı hissedelim, birlikte. dayanışarak.

http://www.bifed.org

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Dört Mevsim Bozcaada

Bozcaada genelde yaz tatili için tercih edilmesine rağmen deniz mevsimi dışında da ziyaret edilebilecek sıradışı bir yer. Şarap ve yemek kültürü, doğası ve iklimi onu her mevsim çekici kılıyor. Günübirlik geziler adayı tam anlamıyla keşfetmek için yeterli değil. Bu, görülecek yerlerin çok fazla olmasından dolayı değil ama adanın ritmini yakalamak ve hissetmek için ne kadar uzun kalsanız o kadar iyi oluyor.

İLKBAHAR: Adanın doğal olarak en yeşil göründüğü mevsim ilkbahar. Çiçekler hem kırları hem de bağları renklendiriyor. Havaların ısınmasıyla birlikte ada halkının kendini dışarıya attığı, mangal ve piknik keyfine başladığı görülüyor. Otel ve restoranların çoğu 23 Nisan tatili için açılış hazırlıklarına başlıyor. Binalar, masa ve sandalyeler boyanıyor, bahçelere yeni çiçekler ekiliyor. Bu tarihe yetişemeyen işletmeler ise 1 Mayıs’ta mutlaka açılmış oluyorlar.

YAZ: Adada Mayıs sonundan Ekim ortasına kadar rahatlıkla denize girilebiliyor. Ama deniz tatili yapmak isteyenler özellikle temmuz ve ağustos aylarını tercih ediyor. Yaz ayları adanın bol rüzgarlı ve nemsiz havası sayesinde bunaltıcı geçmiyor. Okulların kapanış-açılış tarihleri arası ve bayram tatilleri adanın en yoğun olduğu dolayısıyla konaklama fiyatlarının en yüksek olduğu dönemler.

SONBAHAR: Adanın en huzurlu mevsimi sonbahar. Yazın bile soğuk olan deniz sonbaharda ısınmış oluyor. Koylar, oteller, restoranlar size kalıyor. Arka planda bağbozumu devam ediyor. Kasa kasa toplanan üzümler traktörlerle fabrikalara taşınıyor. Sonbahar uzun yürüyüşler, bisiklet gezileri, bağlarda kalan üzümleri, olgunlaşmış böğürtlen ve incirleri yemek için de ideal zaman. Mekanların çoğu 29 Ekim'e kadar açık oluyorlar.

KIŞ: Adada kış genel olarak güneşli geçiyor. Yağmur yağsa bile bulutlar hemen dağılıyor ve ardından güneş açıyor. Dolayısıyla kışın bile kasvetli bir hava olmuyor. Kışın poyraz sebebiyle hava sıcaklığı daha soğuk hissediliyor. Kar ise nadir olarak yağıyor. Aralık-mart arası adada sosyal hayatın en sönük olduğu dönem. Merkezde ısıtmalı oteller, az sayıda restoran ve çay bahçesi açık oluyor. Merkez dışındaki tesisler genelde kapalı oluyor.