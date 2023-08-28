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Boğaz havası & sanat molası: Feriye İstanbul!

Farklı yaşam alanlarıyla İstanbul'un en özel konumunda misafirlerine ağırlayan Feriye İstanbul; sanat ve şarabı buluşturan harika bir etkinlik için meraklılarını bekliyor. Paint & Wine, 1 Eylül'de Rıhtım Feriye'de! İşte detaylar...

Boğaz havası & sanat molası: Feriye İstanbul!
EATING & DINING
Yayın Tarihi : 28-08-2023 11:14

Bi' Boğaz havası. bir sanat molası...

Renkli fırça darbelerinize şarabınız eşlik etsin! 1 Eylül Cuma günü 18:00'da Rıhtım Feriye'de Paint & Wine etkinliğini mutlaka not etmelisiniz. Şarabın ve sanatın buluştuğu bu muhteşem etkinlik; Rıhtım Feriye'nin büyülü ambiyansıyla birleşiyor ve tadına doyulmaz anlara imza atıyor. 

İstanbul Boğazının gözde noktasında yer alan, denize sıfır konumu, İstanbul’un ikonik manzarasıyla misafirlerini buluşturan Feriye, yeni nesil şehir yaşam tarzına uyumlu dokunuşlarla misafirlerine unutulmaz anlar yaşatmaya tüm hızıyla devam ediyor. Boğazın yanı başında sosyal ve kültürel yaşam merkezi haline gelen Feriye’de artık herkes kendine uyanı buluyor. Festivallerden tiyatro oyunlarına, konserlerden sergilere, açık hava etkinliklerinden lokanta ve cafe’sine, atölye çalışmalarından spor etkinliklerine uzanan geniş bir yelpaze oluşturan Feriye’de herkes keyfine, zevkine uyan bir dokunuş bulacak. Farklı disiplinlerden etkinlikleri ve kişileri bünyesinde buluşturacak, kültürel& sanatsal içerik ve programların yanı sıra cafe’si, fuayesi, lokantası ve parkıyla sosyal hayata fark katacak yenilikleriyle dönüşen Feriye’de yeni bir dünyanın kapıları açılıyor.

Kentte kentli gibi yaşayan herkesi tek çatı altında buluşturacak olan yeni Feriye’de hayat artık çok daha renkli. 

Biletler ve ayrıntılı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz. 

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