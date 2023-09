Bodrum’un en iyi mekanları - Part II

Muse

Rez: 0532 735 68 01

Bodrum’un gıpta edilen hayaller yaşamından esinlenen bir deneyime hazırlanın. Modern Ege’nin en taze lezzetlerine açılan bir sayfa! Yazın son demlerine girdiğimiz şu günlerde, Bodrum’a veda etmeden mutlaka uğramanız gereken bir mekan. Başarılı şef Tolga Hellaç ve ekibinden son bir yaz yemeği için bu hafta Muse’a bekleniyorsunuz. Lezzet favorimiz açık ara Grilled Tenderloin; ama kokteyllerini de denemeden geçmeyin.

Eleos

Rez: 0252 385 43 28

Bir Bodrum vazgeçilmezi haline gelen Eleos’tayız! İstanbul’da her anıyla mucizelere imza atan Eleos; mavi ve beyazın büyülü dokusuyla ve sofistike ambiyansı ile sizi sarıp sarmalayanlar arasında. Bodrum’un ruhunu en iyi yansıtan mekanların başında gelen Eleos; misafirlerine sunduğu lezzet şöleniyle de hem damaklara hem akıllara kazınanlardan. Özellikle Rum, Yunan ve Ermeni Mutfağı’nın özel lezzetlerini kendilerine has dokunuşlarla sofralara getiren mekanda tek bir lezzet favorisi seçmek bir hayli zorlayıcı! Her anıyla büyülenmeye hazır olun…

Naru

Rez: 0541 104 40 48

Bodrum’un yöreselliğiyle ön plana çıkanı Naru; yeşilin en güzel tonlarının içinde sizi bekleyenlerden. Yazın son demlerinin keyfini çıkarmak için Ege’nin kıyısından başlayan lezzet şovunun bir parçası olmak için elinizi çabuk tutmanızı öneririz. Mevsimselliği ve lokal malzemeyi parlatan; şeflerinin dokunuşlarıyla yepyeni bir deneyim yaşatan Naru’da lezzet favorimiz; dry ged Levrek, bamya, enginar, rezene yağı ve Kefal yumurtasıyla harmanlanan bir lezzet olan Olta Balığı. Aynı zamanda Naru’da, Deniz Tarağı’da kesinlikle denemeniz gereken lezzetler arasında; Bodrum’un bereketli koylarından sizin için tek tek elle toplanıyor, fırçalanıyor, kabuğunun göbekli tarafı özellikle seçiliyor. Sarımsak, limon turşusu, acı kıl biber ve Kefal yumurtası eşliğinde heyecanlar servis ediliyor.

Memedof

Rez: 0252 385 46 46

Yılların Bodrum klasiği! Balık konusunda uzmanlaşan ve mutfağında her daim mevsimselliği ön planda tutup, tazeliği prensip edinmiş bir lezzet efsanesi. Meze seçenekleri ile baş döndürülen; ara sıcakları ile unutulmaz bir deneyime doğru yelken açtırıyor. Her balıkçıda klasik haline gelen Kalamar, Karides gibi tatların yanı sıra; deniz mahsüllerine sihirli dokunuşlar yaptıkları Bademli Dil ve Karides Beğendi gibi farklı seçenekleri de bulunuyor.

Fener

Rez: 0252 393 63 93

Akyarlar’da muhteşem bir gün batımı manzarası deneyimlemeye hazır olun. Begonvillerin arasında, Ege’nin ve Fener’in yanı başında romantizmin doruklara ulaştığı bir yer burası. Her anıyla çok özel buluşmalara ev sahipliği yapan bir mekan Fener. 1978 yılından beri eşsiz çizgisini bozmayan; her lokmasının damaklarda bir ziyafete dönüştüğü mekanın özellikle mezeleri kesinlikle denenmesi gerekenler arasında!

Tuzz

Rez: 0539 854 22 14

Yahşi’de kusursuz bir dokunuş! Khai Bodrum’un iskelesine konumlanan 10 eşsiz masa ile hizmet veren Tuzz; başarılı şef Nilay Lale’nin özel dokunuşlarıyla hayat bulanlardan. Bölgenin lokal tatlarını özenle keşfeden ve bunlara sihirli dokunuşlarla hayat veren bir restoran Tuzz. Menüde mevsimsel olarak değişiklikler de sıkça görülüyor haliyle. Karamelize çikolata, yoğurt mus, mandalina confit ve tatlı fesleğenle hayat bulan Bodrum Mandalinası kesinlikle denenmesi gereken kapanış lezzetleri arasında. Sunumuyla da kendine aşık eden Mussels with Crispy Yufka kesinlikle keşfedilmesi gereken bir tat!

Limon

Rez: 0554 740 62 60

İşte Bodrum’un gün batımı klasiği! Birbirinden özel lezzetlerin sofralarda buluştuğu Limon; her anıyla sonsuz keyfi ayaklar altına serenler arasında. Bol kahkahanın, bol sohbetin eksik olmayan Limon masalarının lezzetleri de bir o kadar iddialı! Limon Böreği kesinlikle denemeniz gerekenler arasına ilk sırada! Kabak Çiçeği Dolması’nı da Limon yorumuyla tatmanızı şiddetle tavsiye ederiz. Gün batımından yaklaşık yarım saat önce Limon masalarında yerinizi alırsanız, bu eşsiz keyfi sonuna kadar yaşayabilirsiniz. Aynı zamanda Limon’un imza kokteyllerini de kesinlikle denemelisiniz.

Barbarossa

Rez: 0530 061 84 36

Karşı adalara selam vermeye ne dersiniz? Bir şubesi Paros Adası’nda bulunan mekanın Bodrum tercihi Caresse, a Luxury Collection Resort & Spa’nın içerisi. Yunan dokunuşlarıyla dolup taşan unutulmaz bir gastronomi deneyimi sunan Barbarossa; Yunanistan’ın geleneksel lezzetleri ve Ege’nin büyüleyen ruhunu Bodrum’da buluşturuyor. Caresse Bodrum’un nefes kesici deniz manzarası eşliğinde eşsiz tatlarını konuklarına sunuyor. Caresse Bodrum’un içerisinde yer alan deniz restoranında yemeklere Yunan müzikleri eşlik ediyor.

Satsuma

Rez: 0535 425 48 70

Gümüşlük sahilinin lezzetleriyle ve renkleriyle ışıldayanı Satsuma; gündüz Beach, akşamları ise muhteşem lezzetler saçan bir balık restoranı. Doyumsuz tatların samimiyetle buluştuğu, dostlukla harmanlandığı bir mekan burası.

Eskiyer

Rez: 0536 616 60 53

İstanbul, Yeniköy’den de tanıdığımız Eskiyer; Yalıkavak’ın en güzel ışıltısı içinde misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Tüm ince düşünülmüş detaylarıyla hayran bırakan Eskiyer; ambiyansıyla sizi bambaşka dünyalara yolculuğa çıkaranlardan. Sıcacık bir sohbetin içimize işlediği, saatlerin su gibi aktığı ve her şeyin mümkünmüş gibi göründüğü zamanlara imza atıyor. Ege’ye aşık, denizine hayran olanların bayılacağı lezzetler Eskiyer sofralarında buluşuyor. Levrek Lokum kesinlikle denenmesi gereken tatları arasında!

Tenzo

Rez: 0533 350 87 70

Bodrum’da dikkatleri üzerine çeken, efsane bir Japon Mutfağı! 12 ay açık olup hizmet veren Tenzo’nun genç, dinamik şefi Ceren Ercengiz ve ortağı Efe Güngördü tarihi mekanda yoğun ilgi görüyorlar. Genç, dinamik şef Ceren Ercengiz, Singapur ve Tayvan’da işi derinlemesine öğrenmiş olması iddialı bir mutfağa sahip olmasına sebep olurken restoranları aynı zamanda bir sergi alanı. Sushi seçenekleri bir harika! Menünün en yeni beğenilenlerinden Dana Kaburga Ramen kesinlikle denenmeli!

Meltem Lokantası

Rez: 0252 313 83 73

Bodrum’da nefes kesici bir ev yemekleri deneyimi yaşatan Meltem Lokantası; her lokmasıyla gerçek lezzeti sonuna kadar yaşamanızı sağlıyor. Günlük olarak hazırlanan ve anne eli değmiş kıvamanda tatlarla buluşabileceğiniz Meltem Lokantası’nda; her lezzetin yer başka! Çoban Kavurma bir efsane! Kabak Tatlısı mutlaka denenmeli!

Bağarası

Rez: 0541 848 33 83

Meyve ile sebzenin büyülü buluşmasına tanık olalım! Mis kokulu ağaçlarla çevrili bir bahçenin içinde; tüm detaylarıyla sempatik ve samimi bir lezzet kaçamağı. Meze çeşitleri günlük yapılıyor ve farklılık gösterebiliyor. Zeytinyağlılar ise oldukça iddialı; özellikle Cibezli Dolma kesinlikle denenmesi gerekenler arasında. Ana yemeklerden ise Çöp Şiş damaklara imza atar cinsten. Yıllardır kalitesini bozmayan Bağarası’nın gecce sonundaki geleneği ise İsmail Bey’in sandalye üzerine çıkarak çaldığı düdük ile insanları susturarak anlattığı fıkra.

Kurul Bitez

Rez: 0549 403 48 48

Bodrum’un en özel lokasyonlarından birinde Ocakbaşı keyfine davetlisiniz. Geleneksel Gaziantep Mutfağı’nın baş rolde olduğu; mutfağın özünü bozmadan, farklı dokunuşlarla sunan Kurul; tüm detaylarıyla hayran bırakan, farklı bir konsept sunuyor. Mezeler, ara sıcaklar, kebaplar, fırından lezzetler ve tatlılardan oluşan menünün meze kısmı çok şık tabaklara porsiyonlanmış bir şekilde tepsiyle masanıza kadar geliyor ve siz içinden istediğinizi seçebiliyorsunuz.

Dereköy Lokantası

Rez: 0533 663 10 87

Eylül’de Bodrum’un esas güzel zamanlarının başladığını düşünenlerdenseniz; Dereköy Lokantası kapıları sizler için açılıyor. Zişan Alntıncaba imzası taşıyan tabaklarda mevsimsellik ve lokal ürünler her daim ön plana çıkıyor. Adeta bir lezzet bahçesine dönüşen tatlı bahçesi, boho chic dekorasyonu ve cool atmosferiyle son derece minimalist bir mekân olan Dereköy Lokantası’nın mutfağı yeni ve özel tatlar peşinde; menüsünde ise Ege’nin leziz otları, enfes mezeler ve deniz mahsulleri hakim.

Ent Restaurant

Rez: 0532 253 48 24

Ege’nin dikkat çeken ve özellikle Bodrum yöresine ait lezzetlerle harmanlanan gerçek bir gastronomi deneyimi sunan Ent, her anıyla hayran bırakıyor. Şef Reserve Yalıkavak’ta konumlanan Ent, kusursuz bir şef restoranı. Kanada ve Avusturya’nın önemli restoranlarında çalışmış olan ve ardından hayalini kurduğu Yeni Anadolu Mutfağı konseptini hayata geçirmek adına 2014 yılında Bodrum’a taşınan şef Yoldaş Sönmez yaşadığı coğrafyanın ürünlerine sadık, geleneksel yöntemlere saygılı, yaratıcı ve yenilikçi mutfak anlayışına sahip.

Kavanoz

Rez: 0553 175 92 22

Arnavutköy’ün sevilen mekanlarından Kavanoz, geçen sene olduğu gibi bu sene de Yalıkavak sırtındaki gün batımıyla dikkat çeken yerinde, müdavimlerine eşsiz bir deneyim yaşatmaya devam ediyor. Meksika’nın bohem havası ile Bodrum’a renk getiren Kavanoz’da güneşi batırırken favori kokteyllerden olan Eda’lı Gelin veya Yeşil Ördek’i tercih edebilirsiniz. Favori lezzetimiz ise kesinlikle Misolu fırın Akya.

Lika

Rez: 0555 191 57 59

Bodrum’a farklı bir yaşam alanı sunan Lika; Yalıkavak’taki Birdcage 33’ün içerisinde konumlanıyor. Karma mutfak deneyimi, yemek, müzik, kokteyl ve çok daha fazlasını bir araya getiren restoran kendi dünyasını ve özünü yaratarak sıcak bir atmosfer sunuyor. Başarılı şef Sara Tabrizi ve ekibinin imzasıyla birbirinden farklı lezzetler keşfedebilirsiniz. Paylaşımlı menülerle bir kültüre bağlı kalmadan ama kimliği ve hikayesi olan bir uyumu ortaya çıkarıyorlar. Yemeğe eşlik eden müzikler ise akşamları pop blended Jazz olarak başlıyor ve ilerleyen saatlerde hareketleniyor.

Gozo

Rez: 0533 810 12 83

Bodrum’un kalbinde enfes bir İspanyol Mutfağı deneyimi! Akdenizli İspanya’nın Ege’de Bodrum kıyılarına vurmasının keyfi de bir başka oluyor. Konuklar ilk olarak Prosecco ve portakal ve limonlu zeytin/pan con tomate tabağı ile karşılanıyor. Gozo menüsünde klasik İspanyol ürünleri ağırlıklı ve hepsi de gerçek reçetelere sadık kalarak hazırlanıyor. Çoğu İspanya’dan olmak üzere Fransa, İtalya, Arjantin, Yeni Zelanda ve Almanya’dan gelen kav menüsü ise Gozo’nun artılarından. Gozo’da serin bir başlangıç yapmanızı sağlayacak Portakallı Levrek Carpaccio bizim favorilerimizden!

Ru

Rez: 0533 322 05 64

Renkleriyle büyüleyecek bir Ege kaçamağı! Yakaköy’de, Dibeklihan Kültür ve Sanat Köyü’nde açılan Ru Bodrum yemek ve kokteyl menüsüne sahip bir mekan. Mekanın kendi arka bahçesinde ülkenin farklı şehirlerinden gelen tohumlarla ekilen bahçeden elde edilenlerle menü şekilleniyor.

Kurochan by Ioki

Rez: 0532 253 28 22

Mandarin Oriental’in büyülü dünyasında, Peru ve Japon lezzetlerinden ilham alan modern ve yenilikçi bir dokunuş. Bodrum’un fine-dining konseptli restoranlarından olan mekanın bu yaz yenilenen menüsünde Perulu şeflerin katkılarıyla hazırlanan menüde Ceviche Roll, Osaka Roll ve Chizu Roll dikkat çekiyor. Chimichurri sos ile hazırlanan ahtapot ızgara, hafif acı sosu ile Salmon Tetsuyu ve şefin özel sosu ile birlikte servis edilen Black Cod öne çıkan lezzetlerden.

Şişko Perihan

Rez: 0530 590 92 92 (Sadece Whatsapp’ta rezervasyon alıyorlar.)

Arnavutköy’ün en sevilenlerinden Şişko Perihan, Yalıkavak’ta unutulmaz anlar yaşatmaya devam ediyor. Zeytin ağaçlarının altında, rahat masalarda misafirlerini ağırlayan Şişko Perihan, Bodrum’da günü batırmak için mükemmel yerlerden biri. Yalıkavak’a özel çatlak sarma ve Ayşe Kadın Burrata mekanın mutlaka tadılması gereken lezzetlerinden.

Oi Filoi

Rez: 0533 305 30 20

Fark yaratan bir dokunuş arayanlara, yaz bitmeden şiddetle tavsiye edilir! Gümüşlük’teki Habitat’ın içerisinde açılan Oi Filoi, Ege’nin karşı kıyısındaki Yunan lezzetlerini Bodrum’a taşıyor. Adı Yunanca’da dostlar anlamına gelen Oi Filoi, adına yakışır bir şekilde arkadaşlarla oturup uzun uzun zamanın keyfini çıkarmak için ideal bir ortam sunuyor. Mekan Cumadan Salı’ya her akşam 19.00’da misafir kabul ediyor.