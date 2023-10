Gül ve Kenan Erçetingöz önerileriyle Roma'yı keşfetmeye hazırlanın!

Roma tarihi birçok sahneye ev sahipliği yapmış, üzerine filmler çekilmiş, her yıl on milyon turisti ağırlayan ambiyanslarıyla oldukça popüler bir şehirdir!

Kimine göre aşıkların kimine göre Gladyatörlerin şehri. Yüzyıllardır birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, imparatorların uğruna şehirler yaktığı Roma bugün de bütün iştihamıyla kendisini ziyaret etmeyi gelenleri büyülemeye devam ediyor.

Aşk Çeşmesi’nden Kolezyum’a Pantheon’dan İspanyol Merdivenleri’ne adeta bir açık hava müzesi olan bu şehirde insan yürürken tarihin içinde kendini kaybediyor ve şehrin ruhuyla yeniden hayat buluyor.

Roma'da espresso barları ve gelatocularıyla Roma, gastronomi severlerin de vazgeçilmez adresi. “Beş P”; pasta (makarna), pancetta (bacon), pomodoro (domates), pecorino (koyun peyniri) ve peperoncino (acı biber) ile kurulan İtalyan mutfağı, dünyanın her yerinde 7’den 70’e herkesin favorisi olurken en iyi örneklerini de tabii ki başkent Roma'da bulabiliyoruz!

Roma'da hem gözünüzü hem tatlarıyla midenizi doyuracak yeme içme mekanlarını Gül & Kenan Erçetingöz kendi deneyimleri ile aşağıda sizler için sıraladı!

Roma'nın her zaman hareketli, sokaklarında kaybolup dinamik ve kalabalık ara sokaklarında, her köşede karşımıza çıkan geleneksel aile işletmeleri, trattoriaları ile hareketli ve en dinamik, sofistike mekanları ve yerlerine haydi birlikte göz atalım.

Roma’nın En İyi Kahve ve Kahvaltı Mekanları

All’Antico Vinaio - @allanticovinaiofirenze

Gül & Kenan Erçetingöz'ün Roma’da, Pantheon yakınlarında keşfettikleri bu mekana mutlaka uğramalısınız! Mekana oturmadan elinize aldığınız lezzetli sandviç ve kahve ile Roma sokaklarını lezzetle dolanacağınız durak noktanız olmalı!

Pantheon’un arka sokağındaki bu sandviçci, focaccia arasında malzemelerle dolu çok çeşitli sandviçler deneyebileceğiniz bir yer. Aslında Floransa çıkışlı ama bir şubesi de Roma’da. Bizim tüm Roma seyahati boyunca aklımıza kazınan en lezzetli şey burada yediğimiz sandviçti. Porsiyonu oldukça büyük, iki kişi paylaşarak yemek mantıklı ve kesinlike ayak üstü sabah ya da öğle atıştırmalıklarınız için öneriyorsunuz ve haftanın her günü açık!



Coromandel - @ristorantecoromandel

İtalyan kahvaltısından farklı bir alternatif arıyorsanız, rotanızı büyük Amerikan tarzı kahvaltı ve brunch tabaklarıyla Coromandel’e çevirmenizi öneriyoruz.

Coromandel'in Sadık müşteri kitlesiyle restoran, farklı şeyler arayan çoğunluğu genç Romalılar arasında da popülaritesini koruyor. Egg benedict, waffle, bagel ve günlük çıkan ev kekleriyle Coromandel uzun kahvaltıların, arkadaş toplantılarının ve bol kahkahalı sohbetlerin evi haline gelmiş şirin bir mekan! özellikle şehirde yaşayanlar tercih ediyor!

Marigold - @marigold_roma

Roma’nın ortasında bir İskandinav durak; mekandan gittiğinizde Gül&Kenan ERÇETİNGÖZ sizlere Tarçınlı bun ve meyveli brioche sipariş verip yanına yine iddialı oldukları sabah kahvenizi sipariş etmenizi öneriyor!

Mottoları “hygge”; Danimarkaca mutluluk, huzur ve sıcaklık anlamına gelen bu kelime restoranın dekorasyonundan sunduğu ürünlere kadar her noktada merkezde bulunuyor. Yabani bahar çiçekleriyle süslenmiş basit, sade masalar tasarımın temelini oluştururken el yapımı seramik ürünler ortamı daha da kucaklayan bir eve çeviriyor. Lokal ve eko-bilinçli üreticilerden tedarik edilen ürünlerle hazırlanan tabaklar, haftalık olarak mevsime bağlı değişimler gösteriyor. Sebze temelli hafif tabakları diğer öğünler için de sağlıklı bir alternatif.

Porto Fluviale - @portofluviale

Romalı gençlerin favorisi Porto Fluviale, geç kahvaltı / erken öğle yemeğiniz için ideal bir adres.

Porto Fluviale'de Sokağa yayılmış masalarıyla şehrin günlük rutinini izlerken keyifle kahvenizi içebilirsiniz. Gün boyu devam eden menüsünde ise herkese uygun doyurucu tabaklar yer alıyor. Pizzaları ve Venedik usulü cichettileri sabah kahvaltı harici gün boyu deneyebilirsiniz.

Sant’Eustachio Il Caffè - @santeustachioilcaffe

Güne bir İtalyan gibi başlamak istiyorsanız ve benim gibi bir otantik bir espresso tutkunuysanız burayı es geçmemelisiniz! Kenan Erçetingöz özellikle mekanın barında kahve ve kruvasan keyfi yapmanızı öneriyor.

Sant’Eustachio, 1938’den beri kendini sürekli yenileyen tarzıyla hem lokallerin hem turistlerin favorisi. “İl miglior caffè del mundo” yani dünyadaki en iyi kahve olduklarını söyleyecek kadar iddialılar. Sırları ise odun ateşiyle çalışan kahve makineleri. İyi bir kahve için uğrayacağınız ilk adres olmalı!

Sciascia - @sciasciacaffe1919

Bizler gibi lokallerin gittiği kafeleri merak edenlerseniz, Sciascia Caffè’ye mutlaka gitmenizi öneririz.

1919 yılından beri hizmet veren mekanın kahveleri zaten enfestir Bunun yanı sıra kahvenin yanında kruvasan yiyebilir ya da çeşit çeşit çikolatalardan tercih edebilirsiniz! Hatta mekanda oyalanmadan paket servisi alıp Roma'nın otantik sokaklarının keyfini kahve eşliğinde çıkarabilirsiniz!

Giolitti - @giolittiofficial

20. yüzyıl’ın başlarından kalma Giolitti en ünlü ve en eski Roma dondurması markalarından biri ancak çok fazla şubeleştiği için son gittiğimizde artık butik özelliklerini kaybetmiş yerlerden biri olarak çıktı karşımıza!

Giolitti Dondurmalarında çok fazla şeker kullanmıyor ve meyveli olanlarsa en sevilenler. Bu arada, kahve ve hamur işi tatlılar da bulunuyor ama herkesin favorisi dondurma. Biz sabah kahve ve Kruvasan için gittik ve üzerine meyveli bir dondurma yedik! Yine de Roma'nın en iyi dondurma ve kahve dükkanı olarak popüleritesini koruyor!

Pasticceria Barberini - @pasticceria_barberini

Kahve, kruvasan ve tatlılarıyla şehirdeki ideal mola noktalarından. Çok çeşitli tatlıları ve sandviçleri var. Dilerseniz bardan siparişinizi alıp ayakta hızlıca yiyebilirsiniz. Masa için ekstra minik bir ücret alıyorlar. Fiyatlar çok uygun diyemeyiz ama ortalama bi seviyede.

Forno Conti & Co. - @fornocoti.roma

Via Gusti’de yer alan Forno Conti & Co, kahvaltı, öğle yemeği ya da brunch için en uygun mekanlardan ve bizimde her gittiğimizde tercih ettiğimiz bir yer sizlerede Gül&Kenan ERÇETİNGÖZ çifti olarak burayı öneririz!

Menüsünde geleneksel kahvaltının yanında pizza, çörek ve kruvasanlar da bulabilirsiniz. Ekmekleri de çok çeşitli. Menüde değişiklikler yapmaktan hoşlanıyorlar, bu da her gittiğinizde yeni bir tat deneyimleyebilmenize imkan yaratıyor. Mekan çok büyük değil, belirli saatlerde yer bulmakta zorlanabilirsiniz. Aklınızda olsun Mekan Pazar günleri kapalı .

Roma’nın En İyi Restoranları

Gusto - @gusto_roma

Kenan Erçetingöz olarak Roma’daki favori restoranım kesinlikle Gusto’ dur. Gusto’yu 13 sene önce, mekan açıldıktan hemen sonra, bir arkadaşımın beni buraya götürmesiyle öğrendim ve o zamandan beri her gittiğimde müdavimi oldum! Özellikle Pizzaları efsane Her zaman, domates sosu olmayan ve beyaz pizza olarak bilinen Pizza Ciliegina’yı sipariş ederim.



İçerik olarak müthiş bir dengeye sahip, içinde çeri domates, roka, pişirilmiş zeytin, parmesan dilimleri ve tabi ki bolca mozzarella peyniri bulunmaktadır.

Dalu Ristorante - @dalu_ristorante (Gül ERÇETİNGÖZ deneyimi ve önerisi ile sizlere önerimizdir.)

Mekan, Roma’nın en canlı bölgelerinden biri olan Trastevere’de bulunuyor. İçeriğe girdiğiniz anda sizi sıcak bir atmosfer karşılıyor. Hem tadım hem à la carte menüsü bulunan Dalù’da, yediğiniz hiçbir şeyden pişman olmayacağınızı garanti edebiliri! özellikle uskumru balığı ve gnocchi yemenizi öneririz.



Felice A Testaccio - @feliceatestaccio

En iyi La Cacio e Pepe kesinlikle Kenan ERÇETİNGÖZ öneriyor.

Felice A Testaccio sizi ağırlayan Romalı bir aile gibidir. 1936’da kurulduğundan beri nesilden nesile aktarılan orijinal tariflerle müşterilerine hizmet vermektedir. Romalı bir aile tarafından kurulan bu işletme lezzetini şehrin kültüründen ve toprağından aldığını söylüyor. Restoranı babasından devralan Franco ise geleneklerin verdiği lezzeti modern bir alanda sunmaya devam ediyor. Özenle tedarik edilmiş, taze ürünler ise tariflerini mükemmelleştiriyor. A la Carte menülerinin yanı sıra günlük menüyle çıkan Roma mutfağı klasiklerini deneyebilirsiniz. Aynı zamanda İtalya’nın her bölgesinden geniş bir şarap menüsü de sunuyor. Roma mutfağının ünlü klasiği Cacio e Pepe’nin de orijinal tarifini burada bulabilirsiniz. Taze makarna, pecorino, parmesan ve karabiberin mükemmel uyumu Roma’yı tekrar tekrar ziyaret etmeniz için bile yeter.



Antico Arco - @antico_arco_roma

En iyi otantik Roma mutfağıGül ERÇETİNGÖZ öneriyor.

Roma’nın en popüler restoranlarından Antico Arco, gerçek Roma klasiklerini orijinal tarifleriyle sunan az sayıda mekândan biri. Beyaz örtülü masaları, takım elbiseli garsonlarıyla Roma şıklığının da temsilcisi. Amaçları ise hem çalışanları hem de misafirleri için mutlu bir ortam yaratmak. Özenle seçtikleri organik malzemeleri tedarik ederken yeşil bir tedarik zinciri izlediklerine de dikkat ediyorlar. Yedi parçalık tadım menüsü ve a la carte opsiyonuyla hizmet veren restoranın trüflü karbonarası, cacık soslu somon fümesi ve çikolatalı suflesi en popüler yemeklerinden.

180 Grammi Pizzeria Romana - @180grammipizzerieroma

En iyi otantik Roma usulü pizza Kenan ERÇETİNGÖZ öneriyor!

Otantik Roma pizzası nasıl olur derseniz; ekstra ince ve çıtır. Roma’daki en iyi pizzacıyı aradığınızda da her yerde karşınıza çıkan 180 Grammi, popülerliğinin sebebini lezzetiyle ispatlıyor. Elle açılan hamurları da farkları. Ayrıca pie’ları ve lazanya soslu canneloni’leri da oldukça tercih ediliyor.

Imago - @hotelhasslerroma

En romantik akşam yemeği (Gül ve Kenan Erçetitngöz öneriyor)

Hotel Hassler’in üst katında panaromik manzarasıyla Imago, modernleştirilmiş İtalyan mutfağının en ünlü temsilcilerinden. Mermer zemin, ince ahşap masalar, sarı ışıklar ve aynalarla dekore edilmiş mekan arka planda çalan sakin müziği ve canlı bir tabloyu andıran manzarasıyla misafirlerine romantik bir ortam sunuyor. İspanyol Merdivenleri’nden Pantheon’a kadar birçok tarihi yapıyı ayaklarınız altına seriliyor. Yıllardır Grace Kelly’den Leonardo diCaprio’ya birçok önemli ismi ağırlamış bu mekân şimdilerde de Şef Andrea Antonini’nin hazırladığı tabaklar ise bu deneyimi tamamlıyor. Restorandan hem ruhunuz hem de mideniz doymuş olarak ayrılacaksınız.

Enoteca La Torre a Villa Laetitia - @enotecalatorre_villalaetitia

Roma'nın en ilginç mekan olarak (Gül & Kenan ERÇETİNGÖZ öneriyor.)

Villa Laetitia’nın içinde yer alan bu şık restoran, Roma’nın en genç Michelin yıldızlı şefi Domenico Stile tarafından yönetiliyor. Kendi toprakları Napoli’den öğrendikleri ve yıllarca birlikte çalıştığı uluslararası şeflerin tekniklerini harmanlayarak deniz ürünleri temelli bir menü oluşturuyor. Detaylar, profesyonellik ve yüksek mutfak bilgisi Eroteca La Torre’nin sırrı. Mekân ise tabaklar kadar büyüleyici. Anna Fendi Venturini’nin yaşadığı ve Giulio Cesare Delettrez Fendi tarafından dekore edilen bu villa, erken 20. yüzyılın en iyi örneklerinden. Rönesans ve Barok dönemini yansıtan binada yerlere kadar uzanan Art Deco pencerelerle çevrili salonda yemek deneyiminiz bir başka olacak.

Nino - @ristorante_nino_1934_roma

Kesinlike Kenan ve Gül ERÇETİNGÖZ öneriyor özellikle beyaz trüflü ravioli denemeye değer.

80 yıl önce Toskana’dan Roma’ya göç eden Gioacchino Guarnacci, mutfağını da beraberinde getiriyor. Kısa sürede popüleritesine kavuşan Nino, Roma’da geleneksel Toskana mutfağının en iyi temsilcisi. Açıldığından beri birçok sanatçıya, ünlüye ve bir çok önemli kişiye hizmet vermektedir. Ambiyansı, dekorasyonu ve tarifleri ise yıllardır değişmeden kalitesini koruyor. Büyük bir tutkuyla sunulan yemekler, İtalyan mutfağına bir sanat gibi yaklaşan bu restoranın nasıl yıllardır popülaritesini koruduğunu gösteriyor. Cannelloni al Nino, bistecca di costa all’Arrabbiata ve beyaz trüflü ravioli denemeye değer.

La Pergola - @ristorantelapergola

En iyi manzarada romantik bir öğle ya da akşam yemeği için zaman ayırmanız Gül & Kenan ERÇETİNGÖZ şiddetle öneriyor!

Roma’nın ilk ve tek üç Michelin yıldızlı restoranı La Pergola, Heinz Back’in şefliğinde hizmet veriyor. A la Carte menüsünün yanı sıra şefin misafirleri gastronomik bir yolculuğa çıkardığı 10 tabaklık tadım menüsü tavsiye ediliyor. İtalyan mutfağını merkeze alan menüde dünya mutfağından birçok element bulmak mümkün. Restoranın ödüllü somalieri ise geniş şarap menüsünde size yardımcı olacaktır. Bir de bu ziyafete eşlik edecek manzarası ile mekân ruhunuzu da doyuruyor. Rome Cavalieri Waldorf’un tepesinde, Roma ve Vatikan’a açılan camları ile mekân şehri içinize çekmenizi sağlıyor.



Roscioli - @anticofornoroscioli

Modern İtalyan yemeğinin vazgeçilmez adresini Gül ERÇETİNGÖZ öneriyor! Özellikle hızlı ayak üstü yemek tercih edenler için ideal!

Roscioli, bir gurme marketin içinde yer alıyor. Bu tarihi restoran lezzetini takip ettiği geleneksel tariflerin yanı sıra marketten sağladığı taze ve yüksek kalitedeki malzemelere borçlu. Menüsü tazeleyici ve etkileyici. Duvarlarında da üç binden fazla İtalyan şarabı saklıyorlar. Sadece bir peynir tabağı ve ona uygun bir şişe şarapla bile keyifli saatler geçirebilirsiniz. Eğer bir mozarella aşığıysanız, buffalo mozerella tadım menüsü aklınızı başınızdan alacaktır. Perşembe gününe özel çıkan taze gnocchi de başka bir yerde bulamayacağınız bir tat.

Per Me - @permegiulioterrinoni

Roma mutfağının ünlü şefi Giulio Terrinoni’nin mükemmel ürünü bulup onu gastronomik bir maceraya dönüştürme mottosuyla kurduğu Per Me, şehrin popüler durakları arasında. Özellikle deniz ürünleriyle öne çıkan restoranlardan biri ve şiddetle sizlere bu mekanı Kenan Erçetingöz öneriyor!

Per Me Beyaz duvarlar ve büyük koyu maun masalarla sade ve şık bir atmosfer yakalayan mekânda her masaya konan tekli çiçeklerle minimalist bir havaya bürünüyor. misafirlerine vejeteryan opsiyonlu tadım menüsü sunmasıyla da oldukça popüler . Her tabakta ise özenle seçilmiş, lokal olarak tedarik edilmiş, taze ve yüksek kalitedeki malzemeler bir harmoni yakalarken tek tek de güçlü ve baskın tatları ayırt edilebiliyor.



Trattoria al Moro - @almororoma

Trevi Fountain (Aşk Çeşmesi) etrafında acıktıysanız ve bir molaya ihtiyacınız varsa, dilim pizzacilar ve bir çok Trattoria arasında kararsız kalabilirsiniz. Trattoria al Moro ise burada imdadınıza yetişecek ayak üstü ama en iyi pizza yiyebileceğiniz yerlerden biri Gül&Kenan ERÇETİNGÖZ öneriyor!

Kendi yaptıkları peynir ve şarküteri ürünleri, otantik Roma mutfağı tarifleri ve geniş tatlı yelpazesiyle bu restoran turistik bir bölgede lokal bir tat arayanlar için ideal. Ayrıca şehrin güzelliğini içinizde çekebilmeniz için dışarıdaki masalarında da oturabilirsiniz. Restoranın spesiyali Spaghetti al Moro’yu denemelisiniz. Taze yapılmış çilekli tart ve taze esperesso ise gününüze enerjiyle devam etmenin en lezzetli yolu olacaktır!



La Gatta Mangiona - @lagattamangiona

Kendini “pizza mühendisi” olarak tanımlayan Giancarlo Casa’nın eşi ve lise arkadaşıyla kurduğu La Gatta Mangiona'ya mutlaka gitmenizi Kenan ERÇETİNGÖZ öneriyor!

Roma’da yüksek kalitede pizza arayanların tek adresi. Farkı ise birçok mekânın aksine ucuz malzemelerle değil birinci kalite ürünlerle pizza yapmak. “Gurme pizza” yaptıklarını söyleyen Casa’nın hamurda kullandığı ve sırrını vermediği “özel” un ve uzun fermantasyon süresi oldukça çıtır ve hafif pizza tabanının sırrı. Ambiyansı ise aklınızdaki İtalyan pizzacısı gibi; gürültülü, kalabalık, coşkulu ve neşeli!

Spazio Niko Romit - @spazio_nikoromito_ristorante

Michelin yıldızlı şef Niko Ramito’nun açtığı bu restoranın üç temel mottosu var; araştırmak, yüksek kalite ve yaratıcı olmaktan hoşlanıyorsanız tam size göre bir Gastro deneyim sunacak restoranı Gül&Kenan ERÇETİNGÖZ sizlere öneriyor!

Gastronomik bir labirent olarak tasarlanan mekana ilk girdiğinizde sizi rüstik bir kafe karşılıyor. Barı ve çay odasını geçtikten sonra arkada ise cam, modern bir seranın içinde fine dininin restoran kısmı bulunuyor. Her yeri saran yeşillikler, koyu renkte, minimalist tahta masa ve sandalyeler bolca ışık alan camekân ile birleşince kucaklayıcı bir atmosfer içinde modern şık bir dekorasyon yaratıyor. Müşterilere ise modern İtalyan mutfağının basit ama sofistike örnekleri sunuluyor. Lokal üreticileren tedarik edilen kaliteli ve taze malzemelerle şehrin tadını tabaklara taşıyan şef, ilhamını ise Roma şehirden alıyor.

Retrobottega - @retro_bottega

Roma’nın “it” mekanlarından biri de Retrobottega'yı Roma'ya gittiğinizde mutlaka yeme- içme rehberinize almanızı Gül&Kenan ERÇETİNGÖZ öneriyor ve yemeğinize Havyar ile başlayarak ragu lazanya ile devam etmenizi öneriyoruz!

Roma'da Piazza Navona ve Pantheon arasında sıkışmış bu cevher şef Guiseppe Lo Iudice ve Alessandra Miocchi’nin ürünü. Amaçları ise mutfağın sınırlarını zorlamak. Kendilerinin özenle, üreticiden seçtikleri ürünleri, mutfakta ön plana koyarak çıkardıkları tabaklar ise oldukça muazzam ve sanat eseri gibi. Tadım menüleri de alışılagelmişin dışında. Yemeğimizi mutlaka vişneli cheesecake ile sonlandırmanız önerimizdir!

La Locanda di Pietro - @la_locandadipietro

Vaticani Prati yani Vatikan mahallesinde keşfettiğimiz bir restoranı inanılmaz sevdik! Özellikle Deniz mahsullerini denemelisiniz!

Beyaz sandalyelerinde yemek yediğimiz mekan klasik italyan lezzetlerini yorumluyor. Pizzaları ve Carbonara favorilerden. Fiyatlar ise ortalamada. Özellikle buraya gelmeye gerek yok ancak bu bölgede gezmeye geldiyseniz ve karnınız acıktıysa tercih edebileceğiniz en iyi yer. Adres: Via Sebastiano Veniero,.

Cecconi’s Teresa - @cecconisrestaurants

Bir Soho House Grup klasiği Cecconi’s, mutfağının anavatanında, Soho House Roma’da da açıldı ve ilk ziyaretçileri arasında olmaktan oldukça keyif aldık!

Otelin onuncu katındaki terasta hizmet veren restoran, San Lorenzo’nun unutulmaz tabaklarını tadarken Roma’yı ayaklarınızın altına seriyor. Limon ve zeytin ağaçlarının gölgesindeki eklektik dekorasyonuyla misafirlerini İtalya kıyılarına kadar götürüyor. Açıldığından beri de hem lokal hem de yabancı genç, yaratıcı ve dinamik bir kitleyi kendine çekiyor. Aperitif eşliğinde paylaşabileceğiniz cicchettilerden, taze, el yapımı makarnalara Roma’yı izlerken birçok İtalyan lezzetinin keyfini çıkarabileceğiniz üyelik sistemi ile çalışan bir mekan olduğunu da hatırlatmak isteriz!

Roma’nın En İyi Barları



Salotto 42 - @salotto42

Roma'nın en ünlü ve bizimde en sevdiğimiz barlarlardan birisidir Salotto42! En iyi İtalyan şaraplarını bulabileceğiniz mekanda ayrıca şarabınıza eşlik edecek paylaşımlık tabakları da sizi lezzetiyle şaşırtacak diyoruz ve mutlaka Roma Seyahatinizde gitmenizi Gül&Kenan ERÇETİNGÖZ Çifti olarak sizlere öneriyoruz.

Dünya’nın en iyi barları listesinde 2.’liği bulunan bar şüphesiz Roma’nın en iyisi. Salotto42’nin Capri ve Kopenhag’da şubeleri bulunuyor. Turistten çok İtalyanlarla karşılaşıyorsunuz. Fiyatları çok yüksek olmasına rağmen kapısının önü her akşam kalabalık. Salotto42 ile 2004 yılında tarihi dokusunu hala koruyan Piazza di Pietra’da, Hadrian Tapınağı’nın kolonları karşısında geniş bir şarap menüsü ve kokteyl seçenekleri sunan Salotto 42, popülerliğini hem bir Rönesans setinde gibi hissettiren ambiyansından, hem güleryüzlü ve profesyonel çalışma takımından hem de başarılı miksolojistlerinden kazanıyor.

Jerry Thomas Project - @jerrythomas.speakeeasy

Çılgın partileriyle meşhur 1920’lerden esinlenen gizli bir bar Jerry Thomas Project. Amaçları ise eski usulde kokteyl yapımını yeniden canlandırmak. Uzun araştırmalar ve eğitimler sonucu hazırlanan, farklı bir çok tekniğe ve malzemeye yer veren menüsüyle Dünya’nın En İyi 50 Barı listesinde ve İtalya’nın bar endüstrisinin göz bebeği.

The Stravinskij Bar - @hotelderussie

Roma’nın ünlü oteli Hotel de Russie’nin barı The Stravinskij, şehrin buluşma noktası. Otelin botanik bahçesinde, büyük ağaçların gölgesinde, çeşmelerden akan suların sesiyle dinleneceğiniz bu barda İtalyan aperativlerinin tadını çıkarabilirsiniz.

Aydınlık, geniş ve huzurlu bu iç bahçede akşam üstü saatlerinin tadı bir başka. İmzaları ise Stravinskij Spritz ve kendi bahçelerindeki özel otlarla yaptıkları vermoutları.

Sacripante Gallery - @sacripantegallery

Sacripante Sanat Galerisi’nin içerisinde yer alan bar, sanat, moda, tasarım ve miksolojiyi bir araya getiriyor. Gri taş duvarlar arasında, sergilenen tabloların arasında, sürrealist ve pop art öğelerle çevrilmiş barda geleneksel yöntemlerle hazırlanmış klasik kokteyllerin tadını çıkarabilirsiniz.

Charade at Hotel de Ricci - @hoteldericci

Roma’nın bir sırrı da Charade. Hotel de Ricci’nin misafiriyseniz ve ya bu barın üyesi değişeniz mavi, kalın kadife perdelerden içeriye giremiyorsunuz. Ama eğer diğer tarafa geçebilirseniz oldukça büyüleyici bir ortam sizi bekliyor. Klasik şık dekorasyonu, altın detaylarıyla zenginleştiriliyor. Ünlü illustrator Andrea Ferolla’nın çizimleriyle süslenmiş duvarlarıyla 1940’ların Roma’sına, “La Dolce Vita” hayat stiline açılan bir kapı.

Bar San Calisto - @barsancalisto

Her Roma seyahatinde ayak üstü uğradığımız sokak barı! Özellikle lokaller daha çok tercih ediyor! Bize karı- koca gittiğimiz şehirlerde genelde turistik değil de lokal insanların gittiği mekanlar gitmeyi tercih ediyoruz! Çünkü o şehri ve en iyi mekanı lokallerden başka kim bilebilir ki değil mi?

Bar San Calisto Trastevere’nin en popüler, en hip mekanı. Oldukça salaş bir mahalle barı olan mekanın en önemli özelliği uygun fiyatlı olması. Sadece turistlerin değil yerellerin de sevdiği ender yerlerden biri. Kapısında akşamüzerinden başlayarak her daim sıra oluyor o yüzden ayakta bir kadeh şarap içmeye razıysanız gitmenizi öneririz!



Nerde Kalıyoruz?

Hotel de Russie - @hotelderussie

Roma’nın en köklü otellerinden, birçok ünlü şahsiyet ve bürokrat bu otelde konaklamış.

Popola meydanına yakın bir noktada konumlanmış şık ve tarihi bir otel. Roma’da nerede kalınır diye soracak olursanız tavsiye ederiz. Roma otelleri arasında önemli bir yere sahip Hotel de Russie hakkında daha fazla bilgi almak için linke tıklayabilirsiniz.

