Shangri-La Bosphorus 10. Yılını Michelin Yıldızlı bir gecce ile kutladı!

Doğunun batıyla buluştuğu, Istanbul boğazının kalbinde yer alan Shangri-La Bosphorus, Istanbul, 10. yıl dönümünü unutulmaz bir davet eşliğinde kutladı. Geccede, ustalığı ve yaratıcılığıyla dünya çapında tanınan Michelin yıldızlı şef Gordon Leung’un özel menüsü ile davetliler ağırlandı.

Shangri-La Bosphorus, Istanbul’un Kanton mutfağının İstanbul’daki önemli temsilcisi olan ödüllü restoranı Shang Palace’da gerçekleşen geceye, aralarında İngiltere Başkonsolosu Kenan Poleo, ABD Istanbul Başkonsolosu Julie A. Eadeh, Çin Istanbul Başkonsolos Vekili Wu Jian, Rusya Başkonsolos Yardımcısı ve Konsolosluk Basın Danışmanı Anton Skvortsov, Berrin Yoleri gibi iş ve cemiyet dünyasından birçok isim katıldı. Shangri-La’nın İstanbul’daki 10.yılı kutlamaları kapsamında gerçekleşen geccede konuklar, şefin 6 aşamadan oluşan benzersiz tadım menüsü ile büyülü bir gastonomi yolculuğu yaşadı.

Shangri-La Grubu Executive Chef'i Gordon Leung, yılların verdiği deneyim ve tutkuyla, geleneksel lezzetlere modern dokunuşlar katarak benzersiz tatlar yaratmasıyla Kanton mutfağının önde gelen isimlerinden biri olarak biliniyor. Shang Palace’a özel hazırladığı bu eşsiz deneyimde, Leung'un elinden çıkan lezzetlerle misafirler, hem şehrin en nezih buluşma noktalarından olan Shangri-La Bosphorus, Istanbul’un 10.yılını coşkuyla kutladı hem de benzersiz Kanton mutfağının zengin mirasını keşfetme fırsatı buldu. Michelin yıldızlı Chef Gordon Leung kendi hazırladığı benzersiz tadım menüsünün şarap eşleştirmeleriyle sunulduğu gecede ustalık eseri bir gastronomi tecrübesi yaşandı.

Shangri-La'nın ünlü Asya misafirperverliğini Türkiye'nin zengin yerel kültürüyle harmanlayan Shangri-La Bosphorus, Istanbul, son 10 yıldır İstanbul şehrinin nabzını tutuyor. Rafine lüksün timsali olan otel, konuklarına zevkli bir şekilde dekore edilmiş odaların yanı sıra sıcak ve şık bir ambiyansa sahip birinci sınıf bir restoran koleksiyonu da sunuyor.

15 Ekim’e kadar İstanbul’da kalacak olan Chef Leung’un kendi hazırladığı tadım menüsü Kanton mutfağı tutkunlarına sunulmak üzere 6 Ekim-7 Kasım 2023 tarihleri arasında Shang Palace’ta yer alacak.

Limitli sayıda rezervasyon imkânı sunulan 10. Yıla özel Michelin yıldızlı menüyü deneyimlemek isteyenler, rezervasyon için +90 212 275 8888’i arayabilir, Slib[email protected] adresine e-posta gönderebilir ya da web sitesini ziyaret edebilirler.