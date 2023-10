The Peninsula İstanbul'da, İngiliz Mutfağı deneyimi için hazırlanın!

The Peninsula’nın, Hyde Park Corner ve Wellington Arch gibi Londra’nın gözde lokasyonlarının hemen yakınında konumlanan yeni oteli The Peninsula London açılışıyla The Peninsula Istanbul misafirlerini İngiliz Mutfağı'nın geleneksel lezzetleriyle tanıştırıyor.

The Peninsula Hotels, hem The Lobby’de hem de konaklama deneyimi esnasındaki ikramlarda geleneksel İngiliz tatları ve yemekleri sunarak, konuklarına “All Things British” konseptinin özel lezzetlerini tattırmayı amaçlıyor. The Peninsula Istanbul, tüm oda ve suitlerinde konaklayan misafirlerine lezzetli İngiliz Toffee ve el yapımı Fudge ikramında bulunuyor.

İngiliz Mutfağı ve Lezzetleri

Otelin tarihi Yolcu Terminali binasında yer alan restoranı The Lobby’de İngiliz Mutfağı'nın sevilen lezzetleri bir araya geliyor. Sotelenmiş ıspanakların üzerinde servis edilen ve hollandaise sos ile tamamlanan poşe yumurta tabağı “Poşe Mezgit” ve “Klasik İngiliz Kahvaltısı” bu mutfağın dikkat çeken lezzetleri arasında yer alıyor.

Geleneksel İngiliz Çay Saati

The Peninsula Çay Saati, İngiliz mutfağının sembollerinden olan tatlı ve tuzlu lezzetlerle misafirlere The Peninsula London açılışına özel farklı tatlar sunuyor.

Kayısı reçeli kaplı Victoria pandispanyasından yapılan klasik bir İngiliz tatlısı olan Battenberg Cake, yufka ve körili mayonezden oluşan Coronation Chicken ve milföy hamuru kaplı, üzerinde kırmızı biber sosu bulunan Sausage Roll’un yer aldığı özel çay saati The Lobby’de misafirlerin beğenisine sunuluyor.