Mucizevi çayların yaratıcısı diyetisyen Şükran Yıldız’dan sağlıklı çay daveti

Sağlıklı beslenme konusunda geliştirdiği yeni teknikleriyle dikkat çeken diyetisyen Şükran Yıldız, sağlıklı yaşamın insanın hayatına neler katabileceğini, nasıl sürdürülebilir olabileceğini kişiye özel alternatifler hazırlayarak hizmet vermeye devam ediyor.

Davete katılan ünlü konuklar arasında Gecce Gurme Kurulu üyelerinden Yelda İpekli ve Sermet Severöz; Gecce Gusto Lifestyle Köşe Yazarı ve Dijital Editörü Sedef Çalarkan; Berna Sağlam, Eda Evliyagil, Ebru Aygün, Emek Külür, Gülay Kamaz, Meral Çalışkan, Neslihan Ekinci, Eda Güzelçelik, Rima Kolbaşı, Serap Sarı, Yelda Güral, İris Cingıl, Ruken Mızraklı yer aldı.

Deepberry Tea’nin sağlığa farklı katkılarından bahseden diyetisyen Şükran Yıldız : "Deepberry Tea diyeti destekleyen tamamen doğal, sağlıklı, rahat içimli bir çay. En önemli katkısı karbonhidrat isteğini kesiyor ve karın yağlarını yakıyor. Bu da diyette en önemli ihtiyaçlarımızdan biri." cümleleriyle markasını tanıttı...