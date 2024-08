Eylül 2024’te İstanbul Sanatla Dolu Bir Ay Yaşayacak: İşte Kaçırmamanız Gereken Etkinlikler

Eylül ayı, İstanbul’da sanatın her dalıyla dolu bir dönemin başlangıcını müjdeliyor. Yazın son demlerini yaşarken, İstanbullular için kültür ve sanatın nabzı bu ay daha da hızlanacak. Tiyatro, sergi, opera ve konser gibi birçok sanat aktivitesi, 2024 Eylül ayında İstanbul’da sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Tiyatro sahneleri bu ay birbirinden iddialı oyunlarla izleyicileri ağırlayacak. Ayrıca, opera tutkunları için de birçok özel performans sahnelenecek. Müzikseverler ise ünlü sanatçıların vereceği konserlerle müzik dolu anlar yaşayacak. Aynı zamanda, birçok sergi ve atölye çalışması, sanatı deneyimlemek isteyenleri bekliyor olacak.

Bu ay "Ne yapsak?" diye düşünenler için, İstanbul'da gerçekleştirilecek olan kültür-sanat etkinliklerine göz atmayı ihmal etmeyin. Eylül 2024, İstanbul’un her köşesinde sanatın bir parçası olma fırsatı sunuyor.

Planlarınızı şimdiden yapın ve İstanbul’un sanat dolu atmosferinde unutulmaz anlar yaşayın!





İstanbul Eylül Ayı Konserleri

Scott Bradlee’s Postmodern Jukebox



Pop müziği vintage bir yorumla yeniden canlandıran Postmodern Jukebox, 1 Eylül’de Maximum Uniq Açıkhava’da müzikseverleri 80’li yılların çılgın eğlencesine davet ediyor. Modern müzik tarihinin en büyük hitlerini 1920’lerden 1970’lere kadar klasik tarzlarda seslendiren grup, sürpriz konuklar ve tap dance performanslarıyla unutulmaz bir gece sunuyor. Geçtiğimiz yıl İstanbul, Çeşme ve Bodrum’da kapalı gişe sahne alan Postmodern Jukebox, yoğun talep üzerine yeniden sahnede!

Yer: Maximum UNIQ Açıkhava

Tarih: 1 Eylül 2024, 21:00

Bilet: Biletix

Sertab Erener





Türkiye’nin en güçlü vokallerinden ve en önemli pop müzik sanatçılarından Sertab Erener, en sevilen şarkılarıyla İstanbullu hayranlarına müzik dolu bir akşam yaşatacak.

Yer: Maximum UNIQ Açıkhava

Tarih: 3 Eylül 2024, 21:00

Bilet: Passo

Sıla

Pop müziğin en sevilen kadın vokallerinden Sıla, Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava sahnesinde! Sıla’nın hit şarkılarıyla dolu enerjik performansını canlı olarak deneyimleyeceğiniz bu müzik dolu bir akşamı kaçırmayın!

Yer: Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu

Tarih: 3 Eylül 2024, 21:15

Bilet: Passo

Ajda Pekkan

Pop müziğin süper starı, sevenlerini müzik dolu bir yolculuğa çıkaracak! 7’den 70’e diline dolanan, en sevilen şarkılarından oluşan repertuarıyla tüm zamanların en sevilen şarkıcısı Ajda Pekkan, unutulmayacak sahne performansıyla Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu sahnesinde.

Yer: Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu

Tarih: 4 Eylül 2024, 21:15

Bilet: Passo

Chalet Garden 90’lar Türkçe Pop

“Hadi Yine İyisin”den “Karam”a, “Aboneyim”den “Benimle Oynama”ya kadar tadına doyamadığımız o muhteşem şarkılar, rengarenk kıyafetler, karışık kasetler, blue jean’ler ve çok daha fazlası… Yemyeşil bir bahçede, tüm sevdiklerimizle birlikte, 90’ların unutulmaz şarkıları eşliğinde geçmişe özlemle dans etmek için bu yaz Chalet Garden’da buluşuyoruz.

Yer: Swissotel The Bosphorus

Tarih: 4 – 5 – 11 – 12 – 18 – 19 – 25- 26 Eylül 2024, 19:00

Bilet: Biletix

Mabel Matiz

Mabel Matiz, en sevilen şarkılarını seslendireceği bu özel konserde, dinleyicilere unutulmaz anlar yaşatacak. Enerjik performansı ve büyüleyici sesiyle bu müzik dolu geceyi kaçırmayın!

Yer: Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu

Tarih: 5 Eylül 2024, 21:00

Bilet: Biletix

Boris Brejcha

Elektronik müzik dünyasının öncü isimlerinden Boris Brejcha, “Dimensions” albüm turu kapsamında 6 Eylül’de Bonus Parkorman sahnesinde İstanbul’da! Minimal techno’nun maskeli şövalyesi Boris Brejcha’ya, Moritz Hofbauer ve Frieder & Jakob eşlik edecek. Uzun süre akıllarda kalacak bu unutulmaz geceyi kaçırmayın!

Yer: Bonus Parkorman

Tarih: 6 Eylül 2024, 16:00

Bilet: Biletino

Jazzy Sundaze Presents; Flapper Swing

Jazzy Sundaze, her ay bir Pazar Swissotel The Bosphorus Chalet Garden’da ünlü caz sanatçıları ve özel şeflerin hazırladığı lezzetli yemeklerle bir araya getiriyor. Yeşillikler içindeki bahçede caz müziği ve gurme workshoplarla dolu bu özel günün bu seferki konuğu ise Flapper Swing. Müzik, lezzet ve eğlence dolu bu günü kaçırmayın!

Yer: Swissotel The Bosphorus

Tarih: 8 Eylül 2024, 14:00

Bilet: Biletix

Emir Can İğrek

Bestelediği şarkılarla son dönemin en sevilen isimlerinden Emir Can İğrek, bu yaza Harbiye sahnesinde veda ediyor! Müzik ve eğlence dolu bu akşamı kaçırmayın!

Yer: Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu

Tarih: 10 Eylül 2024, 21:00

Bilet: Biletix

Ludovico Einaudi

Ünlü İtalyan besteci ve piyanist Ludovico Einaudi, 11 Eylül akşamı Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nda! Klasik müziği çağdaş bir zarafetle harmanlayan Einaudi, dinleyicilerini duygusal bir yolculuğa çıkaracak. “Le Onde” ve “Divenire” gibi eserleriyle tanınan sanatçı, eşsiz performansıyla izleyicilere unutulmaz bir akşam vaat ediyor.

Yer: Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu

Tarih: 11 Eylül 2024, 21:00

Bilet: Passo

Emre Aydın

Türk rock müziğinin güçlü sesi Emre Aydın, hit şarkıları ve duygusal performansıyla sahnede. Afili Yalnızlık ve Kağıt Evler albümlerinden sevilen parçalarla dolu bu unutulmaz konser, müzikseverlere eşsiz bir deneyim sunacak.

Yer: Kadıköy Belediyesi Selamiçeşme Özgürlük Parkı

Tarih: 11 Eylül 2024, 21:00

Bilet: Biletinial

Lords Of The Sound “The Music Of Hans Zimmer”

Ünlü senfoni orkestrası “Lord of the Sound”, Hans Zimmer’in en ünlü bestelerini sahneye taşıyan “Hans Zimmer’in Müziği” programıyla izleyicilere unutulmaz bir müzikal deneyim sunuyor. “Dune”, “Interstellar”, “Gladiator” ve “Pirates of the Caribbean” gibi sinematik başyapıtlardan eserlerin yer aldığı bu konser, Zimmer’in epik müziğiyle duygusal bir yolculuk vaat ediyor. Sinemanın kalbine dokunan bu eşsiz performansı kaçırmayın!

Yer: Mall Of İstanbul Moi Sahne

Tarih: 13 Eylül 2024, 20:00

Bilet: Biletinial

No Clear Mind, Electric Litany

Deneysel indie müzik grubu No Clear Mind ve sinematik melodileriyle Electric Litany, 13 Eylül akşamı IF Performance Hall sahnesinde %100 Müzik katkılarıyla unutulmaz bir konser verecek. No Clear Mind, huzur verici tınıları ve ‘Dream is Destiny’ şarkısıyla tanınırken, Electric Litany, Alan Parsons ile çalıştığı albümü ve ödüllü müzik videolarıyla dikkat çekiyor. Bu iki grup, eşsiz müzik deneyimleri sunmak için bir araya geliyor.

Yer: IF Performance Hall Beşiktaş

Tarih: 13 Eylül 2024, 19:30

Bilet: Biletino

Mor ve Ötesi





Türkçe rock müziğin efsanevi grubu Mor ve Ötesi, 14 Eylül Cumartesi akşamı KüçükÇiftlik Park’ta unutulmaz bir konsere imza atacak. Yıllardır çıtayı hep yukarı taşıyan ve imza attıkları şarkılarla müzik tarihine geçen grup, sadece bu konsere özel hazırladıkları sürprizlerle hayranlarına muhteşem bir akşam yaşatmaya hazırlanıyor.

Yer: KüçükÇiftlik Park

Tarih: 14 Eylül 2024, 18:30

Bilet: Biletix

Teoman

Türk Rock müziğinin en popüler isimlerinden Teoman, 15 Eylül akşamı Harbiye Açık Hava Sahnesi’nde hayranlarıyla buluşuyor. “N’apim Tabiatım Böyle, “Kalbin Yok Mu?, “İstanbul’da Sonbahar, “Koma Hali”, “Duş”, “Ruhun Sarışın” gibi dikkat çeken şarkılarından ve hitlerinden oluşan repertuarıyla Teoman, sevenlerine müzik dolu bir akşam yaşatacak.

Yer: Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu

Tarih: 15 Eylül 2024, 21:00

Bilet: Passo

Edis

Son döneme damgasını vuran şarkıları, dansları ve enerjik sahne performanslarıyla pop müziğin prensi Edis, Harbiye Açıkhava sahnesinde sevenlerine unutulmayacak bir akşam yaşatmaya hazırlanıyor! Dans, stil ve eğlence dolu bu geceyi kaçırmayın!

Yer: Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu

Tarih: 16 Eylül 2024, 21:00

Bilet: Passo

Şevval Sam

Türk müziğinin en özel seslerinden Şevval Sam, 18 Eylül’de Maximum Uniq Açıkhava’da unutulmaz bir konsere imza atmaya hazırlanıyor. Güçlü ve dokunaklı yorumu, hem geleneksel hem de modern şarkılarla dolu geniş repertuvarıyla, dinleyicilere eşsiz bir müzik ziyafeti sunacak.

Yer: Maximum UNIQ Açıkhava

Tarih: 18 Eylül 2024, 21:00

Bilet: Biletix

Jose Carreras

Efsanevi 3 Tenors’tan José Carreras, The Farewell Tour kapsamında son kez Türkiye’ye geliyor. Vera ve Hammer Müzik Organizasyon işbirliği ile gerçekleşecek bu unutulmaz konser, ünlü tenorun hayatının ve kariyerinin en önemli anlarını dev ekranlarda sergileyen bir çoklu medya gösterisi olarak hafızalara kazınacak. Carreras’ın Roma Caracalla hamamlarındaki ilk “The Three Tenors” konserinden sahneler ve Leonard Bernstein’ın West Side Story galası gibi anılarla dolu bu özel gösteri, klasik müziğin benzersiz bir deneyimini sunuyor.

Yer: Ülker Spor ve Etkinlik Alanı

Tarih: 20 Eylül 2024, 21:00

Bilet: Biletinial

ARTBAT

Techno müziğin yüksek temposunu ve eşsiz tınılarını ruhumuza aşılayan, günümüz techno müziğine büyük bir soluk getiren ve global sahnelerin vazgeçilmezleri Artur ve Batish herkesin bildiği sahne isimleriyle ARTBAT, 20 Eylül akşamı KüçükÇiftlik Park’ta sevenleriyle buluşuyor!

Yer: KüçükÇiftlik Park

Tarih: 20 Eylül 2024, 18:00

Bilet: Biletino

Gipsy Kings by Andre Reyes

Kurucu üyelerden “El Maestro” Tonino Baliardo liderliğinde, Latin müziğinin efsanevi temsilcilerinden Grammy Ödüllü Gipsy Kings, sevilen Latin ezgileriyle İstanbul’da unutulmaz bir gece yaşatacak.

Yer: Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu

Tarih: 21 Eylül 2024, 21:00

Bilet: Biletinial

Buika

Gelmiş geçmiş en iyi vokaller arasında gösterilen; besteci, söz yazarı ve İspanyol aşk şarkılarının tutkulu sesi Buika, yoğun istek üzerine çıktığı Türkiye turnesiyle İstanbullu hayranlarıyla buluşuyor.

Yer: Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu

Tarih: 22 Eylül 2024, 21:00

Bilet: Biletinial

Pinhani

Pinhâni, duygusal ve akustik tınılarıyla kalpleri ısıtan geleneksel KüçükÇiftlik Park konseriyle 22 Eylül Pazar akşamı dinleyicileriyle buluşuyor. “Dünyadan Uzak” ve “Hele Bi Gel” gibi unutulmaz şarkılarıyla Türk müzik sahnesinde iz bırakan grup, bu özel gecede dinleyicilere umut ve huzur dolu anlar yaşatacak.

Yer: KüçükÇiftlik Park

Tarih: 22 Eylül 2024, 21:00

Bilet: Biletix

An Epic Symphony & Gökhan Türkmen

Romantik şarkılarıyla Türkçe popun en sevilen isimlerinden Gökhan Türkmen, An Epic Symphony projesiyle Özgür Sevinç yönetimindeki “Night Flight Symphony Orchestra & Choir” eşliğinde dinleyicilerin karşısına çıkıyor.

Yer: Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu

Tarih: 24 Eylül 2024, 21:00

Bilet: Passo

An Epic Symphony & Hayko Cepkin

Events Across Turkey’in bir kült haline gelen uluslararası ödüllü projesi An Epic Symphony, ülkemizde metal müziğin en önemli isimlerinden Hayko Cepkin’i Night Flight Symphony Orchestra & Choir eşliğinde yeniden ağırlıyor.

Yer: Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu

Tarih: 25 Eylül 2024, 21:00

Bilet: Passo

Kerem Görsev Trio

Caz dünyasının önde gelen isimlerinden Kerem Görsev, kontrbasta Volkan Hürsever, davulda Ferit Odman’dan oluşan trio ekibiyle touché’de! Caz dolu bir akşam için bu özel programı kaçırmayın!

Yer: Zorlu PSM

Tarih: 26 Eylül 2024, 21:00

Bilet: Passo

Ata Demirer Gazinosu

Gazino konseptini komedi ile birleştirip, bir komedi gazinosu formatı yaratan mizahın yıldız ismi Ata Demirer, kış sezonu boyunca kapalı gişe sergilenen, “Ata Demirer Gazinosu” ile 2. sezona merhaba diyor! Ata Demirer, Türk sanat müziğinden operaya, türkülerden pop müziğine, tavernadan arabeske kadar geniş bir repertuvar ve kahkaha dolu hikayeleriyle eğlenceyi Zorlu PSM sahnesine taşıyor.

Yer: Zorlu PSM

Tarih: 26 Eylül 2024, 21:00

Bilet: Passo

Murat Boz

“Özledim”, “Uçurum”, “Aşkı Bulamam Ben”, “Püf”, “İltimas”, “Maximum” gibi hitleriyle Türkçe popun en sevilen isimlerinden birine dönüşen Murat Boz, uzun bir aradan sonra İstanbullu sevenleriyle buluşuyor! Harbiye’de gerçekleşecek bu müzik dolu geceyi kaçırmayın!

Yer: Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu

Tarih: 26 Eylül 2024, 21:00

Bilet: Biletix

Kenan Doğulu

Türkçe pop müziğin en önemli vokallerinden, aranjörlerinden ve yapımcılarından Kenan Doğulu, en sevilen şarkılarından oluşan repertuarıyla İstanbullu müzikseverlere unutamayacakları bir akşam yaşatacak.

Yer: Maximum UNIQ Açıkhava

Tarih: 29 Eylül 2024, 21:00

Bilet: Passo

Mariinsky Orkestrası

İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında, dünya çapında üne sahip Mariinsky Orkestrası, efsanevi Orkestra Şefi Valery Gergiev yönetiminde İstanbul’da müzikseverlerle buluşuyor. Gergiev’in zarif ve güçlü yorumlarıyla hayat bulan orkestra, klasik müziğin en seçkin eserlerini icra ederek dinleyicilere unutulmaz bir akşam yaşatacak. Bu özel performans, klasik müzik tutkunları için kaçırılmayacak bir deneyim sunuyor.

Yer: Atatürk Kültür Merkezi

Tarih: 29 Eylül 2024, 20:00

Bilet: Biletinial

Emel Sayın

Zarafeti ve muhteşem sesiyle tanınan Emel Sayın, 30 Eylül akşamı Harbiye sahnesinde! Alaturkanın Batı’ya dönük en güzel yüzü olarak bilinen Sayın, plaklarından filmlerine kadar hafızalarda yer eden performanslarıyla bu kez film müzikleri üzerine canlı bir konser verecek. Geçmişin unutulmaz şarkıları ve görüntüleriyle dolu bu özel performansı kaçırmayın!

Yer: Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu

Tarih: 30 Eylül 2024, 21:00

Bilet: Biletix





İstanbul Eylül Ayı Tiyatroları

Ölün Bizi Ayırana Dek

Cansu ve Serdar, evliliklerinden bıkmış ve boşanmaya karar vermiş bir çifttir. Boşanmadan önceki gece düzenlenen bir “kutlama” partisinin ardından, sabah aynı yatakta sızmış halde uyanırlar. Bir gece öncesini hatırlamayan çift, salondaki kanepede bir ceset bulunca şok olur. “Hangimiz katil?” sorusuna yanıt ararken, ilişkilerini ve geçmişlerini yeniden değerlendirir ve sürprizlerle başa çıkmaya çalışırlar.

Yer: Trump Sahne

Tarih: 1 Eylül 2024, 20:00

Bilet: Passo

Üçü Bir Arada

“Üçü Bir Arada,” çapkın bir aşk arsızı, kaybetmeye yazgılı kanserden kurtulmuş eski bir kaleci ve komplo teorilerine saplanmış uyumsuz bir sosyopatın yollarının kesiştiği karanlık bir komediyi sahneye taşıyor. Erkek dünyasının karmaşık ve gizli yanlarını mizahi bir dille ele alan bu oyun, erkeklerin toplumun beklentileri karşısında yaşadığı içsel mücadeleleri gözler önüne seriyor. Yılbaşı gecesi, komşularla yapılan beklenmedik bir karşılaşma ve kaybedilen erkeklik mücadeleleri, oyunun merkezinde yer alıyor.

Yer: Kadıköy Belediyesi Selamiçeşme Özgürlük Parkı

Tarih: 4 Eylül 2024, 21:00

Bilet: Biletinial

Bütün Çılgınlar Sever Beni

Eşinin sadakatini test etmek için eski dostunun yardımını isteyen Yosif, kendisini ve dostu Angel’ı içinden çıkılamaz bir aşk üçgenine sokar. Bu üçgenin ortasındaki Maria’nın ise bir çözüm bulması gerekecektir. Başrollerini Mert Fırat, Çağlar Yalçınkaya ve Öznür Serçelerin paylaştığı Bütün Çılgınlar Sever Beni, bu sezon da seyircisiyle buluşuyor.

Yer: Kadıköy Belediyesi Selamiçeşme Özgürlük Parkı

Tarih: 5 Eylül 2024, 21:00

Bilet: Biletinial

Şirreti Evcilleştirmek

Moda Sahnesi, William Shakespeare’in klasik eseri “The Taming of the Shrew”yu, yeni bir çeviri ve yorumla izleyicilerle buluşturuyor. Emine Ayhan tarafından “Şirreti Evcilleştirmek” olarak dilimize kazandırılan bu eser, daha önce “Hırçın Kız” adıyla sahnelenmişti. Uzun yıllardır birlikte oynayan Moda Sahnesi oyuncuları, yönetmen Kemal Aydoğan’ın rejisiyle bu klasiği sahnede yeniden canlandırıyor.

Yer: Kadıköy Belediyesi Selamiçeşme Özgürlük Parkı

Tarih: 6 Eylül 2024, 21:00

Bilet: Biletinial

Meçhul Paşa

“Meçhul Paşa,” efsanevi mizah gazetesi Marko Paşa’nın masalsı serüvenini sahneye taşıyan neşeli bir ortaoyunu. Sabahattin Ali, Aziz Nesin, Rıfat Ilgaz ve Mustafa Mim Uykusuz’un kaleminden çıkan gazete, 1946’da başlayan cesur mücadelesiyle dönemin zorluklarına rağmen 77 sayı çıkarmayı başardı. Oyun, mizahın gücüyle hakikati dile getiren bu efsanevi yolculuğu, seyirciye kahkaha dolu anlarla sunuyor.

Yer: Kadıköy Belediyesi Selamiçeşme Özgürlük Parkı

Tarih: 10 Eylül 2024, 21:00

Bilet: Biletix

Neyzen Tevfik “Hiç”

Uğur Yücel’in yıllar sonra tiyatro sahnelerine döndüğü tek kişilik oyun “Neyzen,” seyirciyle buluşuyor. Oyun, toplum kurallarını hiçe sayan, sivri dilli, özgür ruhlu Neyzen Tevfik’in Bektâşi tekkesinden akıl hastanesine uzanan hayat hikayesini anlatıyor. Şiirler ve hicivlerle dolu bu etkileyici performans, Neyzen Tevfik’in derinlikli dünyasına bir yolculuk sunuyor.

Yer: Kadıköy Belediyesi Özgürlük Parkı Amfi Tiyatro

Tarih: 14 Eylül 2024, 21:00

Bilet: Passo

Afife

“Afife”, İstanbul’un işgal altında olduğu, kadınların sahneye çıkmasının yasak olduğu bir dönemde, Afife Jale’nin bu yasağa karşı verdiği mücadeleyi anlatıyor. Çok kültürlü bir tiyatro kumpanyasının sahne arkasında geçen olaylarla, Afife’nin sahneye çıkma arzusu ve cesur başkaldırısı ele alınıyor. Demet Evgar’ın Afife’ye hayat verdiği oyun, sezon boyu Zorlu PSM’de.

Yer: Zorlu PSM

Tarih: 15 Eylül 2024, 20:30

Bilet: Passo

Zengin Mutfağı

Cumhuriyet tarihinde görülmüş en büyük işçi hareketi olan 15 – 16 Haziran 1970 olaylarının zengin bir ailenin mutfağına yansımasını konu alan Zengin Mutfağı, başrolde Şener Şen’in eşsiz performansıyla sahnede izleyicilerin karşısına çıkıyor.

Yer: Maximum UNIQ Açıkhava

Tarih: 16 Eylül 2024, 21:00

Bilet: Passo

The Infernal Comedy

Efsanevi oyuncu John Malkovich, “The Infernal Comedy” ile 16 Eylül’de Zorlu PSM’de izleyiciyle buluşuyor. Gerçek hikayeler ve müziğin iç içe geçtiği bu eşsiz gösteride, Malkovich’un olağanüstü performansı sanatseverleri etkileyici bir yolculuğa çıkarıyor. Tarih ve dramayı ustalıkla bir araya getiren bu unutulmaz deneyimi kaçırmayın!

Yer: Zorlu PSM

Tarih: 16 Eylül 2024, 21:00

Bilet: Passo

The Life of Hokusai

ENKA Sanat, Japon ressam Katsushika Hokusai’nin hayatını ve iç çatışmalarını konu alan “The Life of Hokusai” performansını, Istanbul Fringe Festival iş birliğiyle izleyicilerle buluşturuyor. Dans ve dövüş sanatlarının bir karışımı olan geibu aracılığıyla Hokusai’nin sanatı ve yaşamındaki derin pişmanlıkları tasvir eden bu performansta, sanatçıyı Katsumi Sakakura canlandırıyor. Eserlerinin canlı projeksiyonlarla yansıtıldığı bu büyüleyici görsel deneyim, 17 Eylül’de ENKA Oditoryumu’nda sahneleniyor.

Yer: ENKA Oditoryumu

Tarih: 17 Eylül 2024, 20:30

Bilet: Biletix

Eğlenceli Cinayetler Kumpanyası Metres ”Aşk Gemisi”

“Eğlenceli Cinayetler Kumpanyası: Metres,” seyirciyi Akdeniz’de seyreden bir Aşk Gemisi’nin balo salonunda, 360 derece interaktif bir polisiye deneyime davet ediyor. Eski defterlerin açılmasıyla işler karışır ve salonda bir kiralık katilin olduğu ortaya çıkar. Seyirciler, olayın tam ortasında yer alarak cinayeti önlemeye ve katili bulmaya çalışırken, kahkaha ve gerilim dolu anlar yaşanır. Karizmatik Dr. Alev’in liderliğinde, bu heyecan dolu gecenin bir parçası olun ve cinayet soruşturmasını çözmek için kolları sıvayın!

Yer: Dada Salon Kabarett

Tarih: 19 Eylül 2024, 20:30

Bilet: Biletinial

Hamiyet

Hamiyet, bir işçi mahallesinde yaşayan Hamiyet’in zorlu yaşamından kaçışını ve sığındığı hayal dünyasında bulduğu geçici huzuru anlatıyor. Gerçekle bağları kopan Hamiyet, ihanetler ve hayal kırıklıklarıyla mücadele ederken, sonunda her şeyini kaybeder; ancak bir çocuğun hafızasında ve şarkılarda ölümsüzleşir. Oyun, 80 darbesi sonrası yoksullaştırılan fabrika işçilerinin dünyasında, bir kadının ve annenin yaşadığı zorlukları derin bir duygusal dille sahneye taşıyor.

Yer: Maximum UNIQ Açıkhava

Tarih: 19 Eylül 2024, 21:00

Bilet: Biletix

Seviyorsan Git Ayrıl Bence

“Seviyorsan Git Ayrıl Bence”, boşanmak üzere olan Ayhan ve Özlem’in, ilk buluştukları Krizantem çay bahçesinde geçmişlerini masaya yatırırken yaşadıkları komik ve duygusal anları konu alıyor. İrfan Kangı’nın yazdığı bu tek perdelik komedide, çiftin karmaşık duyguları ve aile içi uyuşmazlıklar, eğlenceli bir dille sahneleniyor. Oyunun temposunu artıran, olaylara dahil olan eğlenceli bir garson da seyirciyi kahkahaya boğuyor.

Yer: Torium Sahne

Tarih: 20 Eylül 2024, 20:00

Bilet: Biletinial

Chaplin

Londra’nın yoksul mahallelerinden yola çıkıp genç yaşta sahnelere adım atan, Amerika’ya uzanarak Hollywood’un zirvesine yerleşen ve özel hayatındaki skandal iniş çıkışlarla, politik görüşleriyle, yarattığı efsanevi eserler ve ikonik Şarlo karakteriyle hem güldüren hem düşündüren Charlie Chaplin’in zengin yaşam öyküsü, bu müzikli tiyatro oyunuyla seyirciyle buluşuyor.

Yer: Zorlu PSM

Tarih: 20 – 21 Eylül 2024, 20:30

Bilet: Biletinial

Bir Garip Orhan Veli Müzikali

“Bir Garip Orhan Veli Müzikali” yeniden Burgazada’da tiyatro severlerle buluşuyor. Orhan Veli’nin yaşama sevincini, umudunu, tutkularını ve İstanbul sevdasını anlatan bu müzikal, Murathan Mungan’ın kalemi ve Reha Özcan’ın etkileyici oyunculuğu ile sahneleniyor. Müzikal, Orhan Veli’nin en güzel şiirlerini, müzik ve dansla harmanlayarak tiyatral bir şölen sunuyor.

Yer: Burgazada Cennet Bahçesi

Tarih: 21 Eylül 2024, 21:00

Bilet: Biletinial

Amadeus

Başrollerini Selçuk Yöntem, Tansu Biçer, Dilan Deniz Çiçek ve Özlem Öçalmaz’ın paylaştığı, Peter Shaffer tarafından kaleme alınan, dünya müzik tarihinin unutulmaz bestecileri Wolfgang Amadeus Mozart ile Antonio Salieri’nin eşsiz hikayesi “Amadeus”, 5. Sezonu ile yeniden sahnede.

Yer: Zorlu PSM

Tarih: 21 Eylül 2024, 20:30

Bilet: Passo

Küheylan

Başrollerini Kerem Alışık ve Emir Özden’in paylaştığı “Küheylan”, yeni sezonuyla sahnede. Tutkularının esiri olan 17 yaşındaki Alan Strang ve onu analiz eden psikiyatrist Martin Dysart’ın çarpıcı hikayesi, izleyicilere derin sorular sorduracak. Alışılmışın dışında bir doktor-hasta ilişkisini gözler önüne seren bu etkileyici prodüksiyon, sahne üzeri koltuklarıyla da unutulmaz bir tiyatro deneyimi sunuyor.

Yer: Zorlu PSM

Tarih: 22 Eylül 2024, 19:30

Bilet: Passo

Güzel Son

26. İKSV Tiyatro Festivali kapsamında sahnelenen “Güzel Son,” seyirciyle buluşuyor. Orhan Veli, Melih Cevdet, Sait Faik gibi edebiyat dünyasının önemli isimlerinin gözünden İstanbul’u anlatan bu oyun, yoğun ilgi nedeniyle sahnelenmeye devam ediyor. “İstanbul Mon Amour” projesinin bir parçası olan bu eser, izleyicilere edebi karakterlerin dünyasından unutulmaz bir İstanbul yolculuğu sunuyor.

Yer: Zorlu PSM

Tarih: 22 Eylül 2024, 15:00

Bilet: Passo

Erkek Aklı Oksimoron

Emre Karayel’in “Erkek Aklı – Oksimoron” oyunu, kadın ve erkeğin doğası üzerine mizahi bir bakış sunuyor. Farklı karakterlere bürünerek izleyicileri güldüren Karayel, kadınların ne istediğini sorgularken, eksik X kromozomunun etkilerini komediyle anlatıyor. Seyirciler, terk edilen bir adamın “Kadınlar ne ister?” sorusuna katılarak eğlenceli ve umut dolu bir deneyim yaşıyor.

Yer: Maltepe Dragos Sahne

Tarih: 24 Eylül 2024, 20:30

Bilet: Biletinial

Cimri

“Dünyadaki insanların en az insan olanı; yeryüzündeki canlıların en katı yüreklisi, pintilerin en pintisidir. Onun sevmesi kuru, okşaması kısırdır. Vermek öyle zoruna gider ki, selam bile vermez, onu bile alır; yalnızca alır…” Cimri’yi tanıyanlar böyle betimler. Peki, kimdir bu Cimri? Gerçekten dedikleri kadar acımasız, katı yürekli, pinti ve kötü müdür? İnsan doğuştan mı böyle olur? Sadece yazılmış bir karakter midir, yoksa etrafımızda da böyle insanlar var mıdır? Böylesi biriyle yaşamak nasıl olurdu? Fransız yazar Moliere’in ünlü eseri Cimri, Tansu Biçer’in yorumu ve Serkan Keskin’in çok konuşulan “Harpagon” performansıyla sahnede.

Yer: Zorlu PSM

Tarih: 25 Eylül 2024, 20:30

Bilet: Passo

Aydınlıkevler

Yaşamak, zemheriye ve yokluğa direnmek ve Amerika’yla baş etmek üzerine dar gelirli ama zengin bir öykü… Burası Aydınlıkevler ve babaannem Amerika’ya karşı! Başrollerini Demet Akbağ, Salih Bademci, Burak Dakak ve Sinem Ünsal ‘ın paylaştığı bu mükemmel komedi yeni sezonuyla sahnede. Kaçırmayın!

Yer: Maximum UNIQ Açıkhava

Tarih: 25 Eylül 2024, 21:00

Bilet: Passo

Bana Kimse Ne Olduğunu Anlatmadı

44 yaşındaki Dave, evli ve çocuklu bir bodyguard, yeni bir iş arar ve bir gazete ilanı sayesinde bir sanat galerisinde güvenlik görevlisi olur. Bu işin daha kolay olacağını düşünür. Görevi, galerinin arka tarafındaki, sert içerikli bir serginin bulunduğu bir odanın güvenliğini sağlamaktır. Odanın önünde “DİKKAT! Bu odadaki sergi sert içeriklidir. Rahatsız olabileceğinizi düşünüyorsanız lütfen girmeyin. 18 yaşından küçükler zaten giremez.” yazılı bir perde vardır. Ancak Dave’e, sergi hakkında veya neden orada olduğuna dair hiçbir bilgi verilmez.





Yer: Fişekhane Ana Sahne

Tarih: 26 Eylül 2024, 21:00

Bilet: Biletinial

Ağaçlar Ayakta Ölür

Bir aile, çocuklarını bir uçak kazasında kaybettikten sonra tek varlıkları olan torunlarıyla bağlarını koparır. Yıllar sonra, büyükanne, ölüm döşeğinde torununu son bir kez görmek ister; ancak dede, torunun yerini bilmediği için bir dilek tut derneğine başvurarak torun rolü yapacak birini bulur. Büyükanne, bu yalanı gerçeğe tercih ederken, gerçek torunun ortaya çıkmasıyla hayal dünyası altüst olur. Casona’nın sahnelenen bu eseri, yalanlar içinde bile iyilik arayışını ve insani duyguların karmaşıklığını gözler önüne seriyor.

Yer: Kadıköy Eğitim Sahnesi

Tarih: 26 Eylül 2024, 20:30

Bilet: Biletinial

Shirley

Sumru Yavrucuk’un ses getiren tek kişilik komedi oyunu “Shirley”, tiyatro tutkunlarına unutulmaz dakikalar yaşatacak. Günlük hayatının sıkıcılığı içinde kaybolmuş ve birçok kadın gibi artık hayallerini bile unutmuş olan Shirley Valentine’nin öyküsü… Komik ve eğlenceli bir kendini keşfediş hikayesi olan ‘Shirley’, başarılı oyuncu Sumru Yavrucuk’un yorumuyla hayat buluyor.

Yer: BtcTurk Vadi Açıkhava

Tarih: 27 Eylül 2024, 21:00

Bilet: Biletix

Kel Diva

Bir İngiliz burjuva ailesi olan Bay ve Bayan Smith, geleneksel İngiliz akşamını yaşarken, konukları Bay ve Bayan Martin’i ağırlamaya hazırlanırlar. Ancak, sıradan görünen bu buluşma, tuhaf ve absürt olaylarla dolu bir karmaşaya dönüşür. İtfaiye Şefi’nin gereksiz yere ortaya çıkışı, anlam verilemeyen diyaloglar ve zamanın sürekli kaybolduğu bu evrende, gerçeklik sorgulanır ve her şeyin anlamsızlığı ortaya çıkar. Oyunun hikayesi, bilinçli bir şekilde seyircinin beklentilerini altüst eder ve olayları çözmeye çalışmanın gereksiz olduğunu vurgular.

Yer: Zorlu PSM

Tarih: 30 Eylül 2024, 20:30

Bilet: Passo

İstanbul Eylül Ayı Festivalleri

4. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali

İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali, 31 Ağustos-18 Eylül tarihleri arasında dördüncü kez müzikseverlerle buluşuyor. Viyolonsel sanatçısı Nil Kocamangil’in sanat yönetmenliğinde gerçekleşecek festival, Cemal Reşit Rey Konser Salonu başta olmak üzere şehrin farklı mekanlarında, Cello Duello, Tambuco Percussion Ensemble ve Ebene Quartet gibi dünyaca ünlü sanatçıları ağırlayacak. Festival, masterclass’lar ve çocuklar için düzenlenecek atölyelerle de müzik tutkunlarına ilham dolu anlar sunacak.

Yer: Çeşitli Mekanlar

Tarih: 31 Ağustos – 18 Eylül 2024

Bilet: Biletix

Live From Fest İstanbul

6 – 7 Eylül tarihlerinde Festival Park Yenikapı’da gerçekleşecek “Live From Fest İstanbul,” müziğin dev isimlerini bir araya getiriyor. İlk gün, One Direction’ın yıldızı Louis Tomlinson ve Türkiye’nin rock ikonu Teoman sahne alırken, ikinci gün ise dans müziğinin efsanesi David Guetta performans sergileyecek. Bu unutulmaz festival, müzikseverlere iki gün boyunca eşsiz bir deneyim sunacak.

Yer: Festival Park Yenikapı

Tarih: 6 – 7 Eylül 2024, 15:00

Bilet: Passo

K-Pop İstanbul Festival

Lifepark, 7 Eylül Cumartesi günü K-Pop’un parlayan yıldızları DreamCatcher ve Purple Kiss’i ağırlıyor. Yoğun talep üzerine düzenlenen bu festivalde, K-Pop severler unutulmaz bir müzik deneyimi yaşayacak. Sezonun en önemli etkinliklerinden biri olan bu eğlence dolu festivali kaçırmayın!

Yer: Life Park

Tarih: 7 Eylül 2024, 15:00

Bilet: Passo

Feel The Fest

Feel the Fest İstanbul, 7 – 8 Eylül’de Bonus Parkorman’da müzik ve eğlence dolu iki günle geri dönüyor! Türkiye’nin en sevilen sanatçılarıyla doğanın kalbinde dans etmeye, müziğin ritmiyle coşmaya hazır olun. Athena, Can Bonomo, Duman, ve daha birçok ismin sahne alacağı bu festivalde, unutulmaz anlar sizi bekliyor. Eğlencenin zirvesine ulaşmak için yerinizi şimdiden ayırtın!

Yer: Bonus Parkorman

Tarih: 7 – 8 Eylül 2024

Bilet: Biletix

Unforbidden Festival

14-15 Eylül’de Bonus Park Orman’da düzenlenecek Unforbidden Festivali, doğanın kalbinde iki gün boyunca sürecek benzersiz bir deneyim sunuyor. 28 sanatçının performanslarıyla enerjinizi zirveye taşıyacak, çeşitli workshoplar ve spiritüel etkinliklerle ruhunuzu besleyeceksiniz. Kendini keşfetme ve yaratıcılığı kutlayan bu festivalde, çeşitliliğin içindeki birliği kucaklayarak, herkesin benzersizliğiyle parladığı bu kapsayıcı vizyonun bir parçası olmayı kaçırmayın!

Yer: Bonus Parkorman

Tarih: 14 – 15 Eylül 2024, 13:00

Bilet: Biletix

Eat Like An Italian 3

Yaza “Eat Like an Italian” ile başladık, şimdi “Eat Like an Italian 3” ile veda ediyoruz. 15 Eylül’de Hilton İstanbul Bosphorus Gün Bahçesi’nde müzik ve enfes lezzetlerin sen ve sevdiklerine eşlik edeceği bu özel günde yerini al!

Yer: Hilton İstanbul Bosphorus

Tarih: 15 Eylül 2024, 15:00

Bilet: Biletix

Urban Days

Türkiye’nin en büyük gece pikniği Urban Sundays, 15 ve 22 Eylül tarihlerinde Ataköy Marina Açıkhava Sahnesi’nde başlıyor! Deniz manzarası eşliğinde düzenlenecek etkinlikte, en seçkin 100 restoran, çilingir sofraları, barbekü alanları, piknik oyunları ve sağlıklı yaşam bölümleriyle dolu bir deneyim sunacak. 15 Eylül’de Oğuzhan Koç ve Dedüblüman’ın sahne alacağı etkinlikte, 22 Eylül’de ise Simge’nin enerjik performansıyla unutulmaz anlar yaşanacak.

Yer: Ataköy Marina Açıkhava Sahnesi

Tarih: 15 – 22 Eylül 2024, 21:00

Bilet: Biletino

Rixos Tersane İstanbul Kürek Festivali

Rixos Tersane İstanbul Kürek Festivali, Haliç manzarası eşliğinde üç gün sürecek heyecan dolu bir etkinlik sunuyor. Amansız kürek yarışları, deniz üzerindeki sahnede konserler ve gün boyu süren farklı deneyimlerle dolu bu festivalde, geceyi özel after party’lerle taçlandırarak unutulmaz anlar yaşayabilirsiniz. Yeni maceralara kürek çekmeye hazır olun!

Yer: Tersane İstanbul

Tarih: 20 – 22 Eylül 2024, 10:00

Bilet: Passo

İstanbul Rooftop Festival 2024

Rooftop Festival, 21 Eylül Cumartesi günü 10. yaşını kutlamak için İstanbul’un eşsiz manzaralarındaki teraslarda festival severlerle buluşuyor. Tek biletle gün boyunca farklı terasları keşfederken, yerli ve yabancı ünlü sanatçıların performanslarını dinleyebilir, yaratıcı workshoplara katılıp imza kokteyller ve özel lezzetlerin tadını çıkarabilirsiniz.

Yer: Çeşitli Mekanlar

Tarih: 21 Eylül 2024, 15:00

Bilet: Passo

Festibağ

Festibağ Festivali, ikinci yılında müzik, sanat ve lezzetin eşsiz bir buluşmasına ev sahipliği yaparak katılımcılara unutulmaz bir hafta sonu yaşatacak. Yüksek Sadakat, Can Ozan, Seksendört, Bülent Ortaçgil gibi sanatçıların konserlerinin yanı sıra, yaratıcı atölyeler ve lezzet dolu deneyimler sizleri bekliyor. Renkli şişe boyamadan seramik kadeh atölyesine, kokteyl yapımından şarküteri tabağı hazırlamaya kadar pek çok etkinlikle dolu bu festivalde yerinizi alın!

Yer: Chalet Garden

Tarih: 21 Eylül 2024, 15:00

Bilet: Passo

Avusturya Liseliler Vakfı 5. Müzik ve Sanat Festivali

Avusturya Liseliler Vakfı’nın 5. Müzik ve Sanat Festivali, 21-22 Eylül tarihlerinde Yeniköy’deki Avusturya Başkonsolosluğu’nda düzenlenecek. Bu yılki festivalde, Nur Dağdelen & Oya Akkul’un “33” adlı sergisi ve çeşitli müzik performansları yer alacak. Gelir, Avusturya Lisesi’nden mezun, başarılı ve maddi desteğe ihtiyaç duyan öğrencilerin yurt dışı eğitimlerine katkı sağlamak amacıyla kullanılacak. Davetiyeler, Fonzip platformu üzerinden bağış yaparak temin edilecek.

Yer: Avusturya Başkonsolosluğu

Tarih: 21 – 22 Eylül 2024, 16:00

Bilet: Fonzip

Chill With Us

Şehrin tam ortasında Gün Bahçesi’nin doğasıyla bütünleşirken Güney Fransa’nın günlük güneşlik ruhunu elektronik müzikle buluşturan Kazy Lambist, eklektik setleriyle Avrupa kulüplerinin vazgeçilmezi olan Habibi Funk’a Orkun Bozdemir, Doruk ve Ezgi eşlik edecek. Festivale özel oluşturulacak farklı deneyim alanları, mixolojistlerin hazırlayacağı nefis cocktailler, Hilton Istanbul ve PPang’ın şeflerinin gurme lezzetleri, sürdürülebilir workshoplar ve canlı müzik performansları ile harmanlanan dopdolu bir gün sizleri bekliyor.

Yer: Hilton Istanbul Bosphorus

Tarih: 22 Eylül 2024, 15:00

Bilet: Biletino

Franz Liszt Piyano Sezonu

2024 Macar-Türk Kültür Yılı kapsamında düzenlenen “Franz Liszt Piyano Sezonu,” dünyaca ünlü Macar besteci Franz Liszt’e adanmış yedi konserden oluşan özel bir dizi sunuyor. 16 Aralık’ta sona erecek olan bu konserler, Liszt’in İstanbul’la olan tarihî bağını ve Macar kültürünün Türkiye’deki izlerini onurlandırıyor. İstanbul Uluslararası Opus Amadeus Festivalleri Sanat Yönetmeni Mehmet Mestçi’nin yönetiminde gerçekleşecek bu etkinlik, Macaristan’ın önde gelen piyanistlerini İstanbullu müzikseverlerle buluşturacak.

Yer: Deniz Müzesi

Tarih: 26 Eylül – 16 Aralık 2024

Bilet: Biletix

İstanbul Cocktail Festival 2024

Türkiye’nin ilk ve tek kokteyl festivali olan ‘İstanbul Cocktail Festival,’ kısa bir aranın ardından yeniden şehre dönüyor! Dokuzuncu kez düzenlenecek olan festival, 28-29 Eylül tarihlerinde KüçükÇiftlik Park’ta kokteyl severleri bir araya getirecek. Türkiye’nin farklı şehirlerinden popüler kokteyl barları, uzman miksolojistlerin atölyeleri, önemli sanatçıların performansları, çeşitli aktiviteler, lezzet durakları ve daha fazlasıyla dolu bu festival, kokteyl dünyasını keşfederken eğlenmek isteyenleri bekliyor.

Yer: KüçükÇiftlik Park

Tarih: 28 – 29 Eylül 2024, 15:00

Bilet: Biletix

34. Akbank Caz Festivali

34. Akbank Caz Festivali, 28 Eylül – 13 Ekim tarihleri arasında, cazın farklı renkleriyle İstanbul’u 34. kez buluşturuyor. Avrupa’nın en prestijli caz festivallerinden biri olan etkinlik, her yıl olduğu gibi bu yıl da caz dünyasının saygın isimlerini ve özel performansları müzikseverlerle bir araya getirecek.

Yer: Çeşitli Mekanlar

Tarih: 28 Eylül – 13 Ekim 2024

Bilet: Biletix

İstanbul Eylül Ayı Stand-Up Gösterileri

Vedat Özdemiroğlu Stand Up

Vedat Özdemiroğlu, tek kişilik komedisinde yapay zekadan uzak, tamamen doğal zekâsıyla Türkiye’nin gerçeklerini ve Türkçenin inceliklerini mizahi bir dille ele alıyor. Şaşkın ve komik yeni dostlar arayan Özdemiroğlu, izleyiciyi kahkahalarla dolu bir yolculuğa çıkarıyor.

Yer: BKM Mutfak Comedy Club Beşiktaş

Tarih: 1 Eylül 2024, 20:00

Bilet: Biletix

Özgür Turhan “Test 1,2..”

Özgür Turhan, yeni gösterisi için seyircisiyle birlikte hazırlanıyor. Yeni şakalarını test edeceği bu gecede, başka komedyenler de ona eşlik edecek.

Yer: Moda Sahnesi

Tarih: 3 Eylül 2024, 20:30

Bilet: Biletinial

Eda Özyurt “Uyanan Güzel”

Eda, gündüzleri yaratıcı drama ve yoga eğitmeni, akşamları ise komedyendir. Uzun yıllar tiyatro yaptıktan sonra bankacılığı bırakmamış ve şimdi performans sanatları bilgisini eğlenceli kurumsal eğitimler haline getiriyor. “Uyanan Güzel” stand-up gösterisiyle başına gelenleri anlatıyor ve interaktif sahneleri seviyor.

Yer: BKM Mutfak Comedy Club Kadıköy

Tarih: 5 Eylül 2024, 20:00

Bilet: Biletix

Metin Zakoğlu ile Neşeli Gazino

Metin Zakoğlu, “Neşeli Gazino” formatıyla sahneye geri dönüyor ve müzikle stand-up’ı birleştirerek izleyicilere unutulmaz bir gece sunuyor. Selami Şahin’den Zeki Müren’e, Ferdi Özbeğen’den Cem Karaca’ya kadar uzanan geniş bir repertuarı, birbirinden komik hikayelerle süsleyen Zakoğlu’na, usta keman virtüözü Selahattin Ellek’in yönettiği bir orkestra eşlik ediyor. 2002’de ilk kez sahnelenen bu format, hem müzikseverleri hem de kahkaha arayanları bir araya getiriyor. Bu eğlence dolu geceyi kaçırmayın!

Yer: Cafe Theatre Açıkhava Sahnesi

Tarih: 6 – 7 – 13 – 14 – 20 – 21 – 27 – 28 Eylül 2024, 21:30

Bilet: Biletinial

Kaan Sekban Stand-Up

Kaan Sekban, sevilen şakaları ve eğlenceli sahnesiyle seyircisiyle buluşuyor. Bu kahkaha dolu gecede yerinizi alın!

Yer: Zorlu PSM

Tarih: 14 Eylül 2024, 20:00

Bilet: Biletix

Cem İşçiler & Fazlı Polat – Çimen Show 5. Sezon Çekimi

Cem İşçiler ve Fazlı Polat, sevilen stand-up showları Çimen Show’un 5. Sezon çekimi için sahnede! 14 Eylül akşamı Watergarden Duru Tiyatro sahnesinde gerçekleşecek bu kahkaha dolu geceyi kaçırmayın.

Yer: Watergarden Duru Tiyatro

Tarih: 14 Eylül 2024, 20:30

Bilet: Biletix

Meksika Açmazı

Podcast platformlarının favorisi ve Türkiye’nin açık ara en çok dinlenen mizah programı Meksika Açmazı, Mesut Süre, Anlatanadam ve Fazlı Polat’ın benzersiz performansı ile sahneye taşınıyor.

Yer: Beşiktaş Kültür Merkezi

Tarih: 15 Eylül 2024, 20:30

Bilet: Biletix

Erkekler Gülemez

Yıllarca sosyal mecralarda “Kız Kafası” konseptiyle binlerce kadın izleyiciye ulaşan Ayşegül Kaplan, kadın-erkek ilişkilerini en açık ve şeffaf haliyle ele aldığı yeni şovu “Erkekler Gülemez” ile sahneye çıkıyor. Bu gösterimde, karşı cinsi alaycı bir dille ele almanın erkek tekelinde olmadığını vurgulayan Kaplan, kadın gözüyle ilişkileri değerlendiriyor.

Yer: Sahne Beşiktaş

Tarih: 22 Eylül 2024, 20:30

Bilet: Biletix

CMXXIV

Cem Yılmaz, “Eğitimde Fırsat Eşitliği” için 30 Eylül Pazartesi günü Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde özel bir gösteriyle sahne alacak. Bu gösterinin tüm geliri, annesi veya babası hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz başarılı çocuklara eğitimle yeni bir hayat sunan Darüşşafaka Cemiyeti’ne bağışlanacak. Cem Yılmaz’ın katkıları, 1.000’e yakın Darüşşafaka öğrencisinin eğitim, beslenme, barınma ve sağlık gibi temel ihtiyaçlarının karşılanmasına destek olacak. Bu anlamlı etkinliğe katılarak, daha çok çocuğun hayatını birlikte değiştirme fırsatını kaçırmayın.

Yer: Zorlu PSM

Tarih: 30 Eylül 2024, 21:00

Bilet: Passo

İstanbul Eylül Ayı Workshopları

Akira Back Istanbul – Sushi Workshop

Dünyaca ünlü şef Akira Back’in sofistike sushilerini hazırlamanın ayrıcalığını, usta şefler Sungmo Lee ve Fatih Alkan eşliğinde yaşayacaksınız. Bu workshop’ta, Akira Back’in imza sushilerini modern dokunuşlarla hazırlamayı öğrenecek, sushi sanatının büyüleyici inceliklerini keşfedeceksiniz. Tadım sırasında sunulacak özenle seçilmiş şaraplarla taçlanacak bu deneyimi kaçırmayın.

Yer: JW Marriott Hotel Istanbul Marmara Sea

Tarih: 1 Eylül 2024, 15:00

Bilet: Passo

Lezzetli Cheesecakeler

Bu cheesecake atölyesinde, yaban mersinli no-bake cheesecake ve orman meyveli bake cheesecake tariflerini öğreneceksiniz. Hem tatlı yapımını keşfetmek hem de keyifli bir deneyim yaşamak için bu lezzetli atölyede yerinizi ayırtın!

Yer: EKS Mutfak Akademisi

Tarih: 4 Eylül 2024, 15:00

Bilet: Biletix

Boğaz’da Yoga

Boğaz’ın eşsiz manzarasında yoga yapmaya ne dersiniz? Sait Halim Paşa Yalısı’nda, YogaŞala’nın deneyimli hocası Duygu Erokan tarafından verilen Vinyasa Yoga dersleriyle hem ruhunuzu hem de bedeninizi dinlendirmek için bu fırsatı kaçırmayın!

Yer: Sait Halim Paşa Yalısı

Tarih: 4 – 11 – 18 – 25 Eylül 2024, 09:00

Bilet: Biletix

Et Pişirme Teknikleri

Chef’s Table eğitmenleri eşliğinde gerçekleştirilecek bu workshop’ta, etin sırlarını keşfedecek ve en lezzetli yemekleri hazırlamayı öğreneceksiniz. Dana carpaccio’dan wokta tatlı acı dana eti dilimlerine, tane hardallı ızgara antrikot’tan balsamik soslu ızgara hellim salataya kadar lezzet dolu bir menü sizleri bekliyor. Et severler için unutulmaz bir deneyim olacak bu etkinliği kaçırmayın!

Yer: Chef’s Table Mutfak Akademisi

Tarih: 6 Eylül 2024, 19:00

Bilet: Passo

İtalyan Parti Atıştırmalıkları

İtalyanların lezzetli atıştırmalıkları ve favori kokteylleriyle gerçek bir parti konsepti hazırlamak ister misiniz? Bu workshop ile en popüler İtalyan atıştırmalıklarının ve eşlik edecek yaz kokteyllerinin yapımını öğrenerek İtalyanların renkli dünyasına adım atmaya hazır olun!

Yer: Eataly Mutfak Atölyesi

Tarih: 7 Eylül 2024, 19:00

Bilet: Biletix

La Dolce Vita

İtalyan tatlılarını sevenler için Eataly Mutfak Atölyesi’nde Dolce Vita workshopu sizi bekliyor! Portakallı Torta Caprese Crema Alla Vaniglia, Sbrisolona ve Cantuccini gibi geleneksel tatlıların yapımını öğrenirken keyifli bir deneyim yaşayacaksınız. Bu lezzetli atölyeyi kaçırmayın!

Yer: Eataly Mutfak Atölyesi

Tarih: 15 Eylül 2024, 13:00

Bilet: Biletix

Hiçbir Yere Çıkmayan Merdivenler

Deniz Kulaksızoğlu yürütücülüğünde gerçekleşecek bu atölye, Arter’deki “Farz Et Ki Sen Yoksun” sergisinde yer alan merdiven modellerinden ilham alıyor. Katılımcılar, “hiçbir yere çıkmayan” bir merdivenin anlamını tartışacak ve bu tartışmanın ışığında kendi merdivenlerini tasarlayacaklar. Ortaçağ Fransız esnaf loncalarının ustalık eserlerinden yola çıkarak, farklı malzemelerle yaratıcı çalışmalar yapılacak.

Yer: Arter

Tarih: 21 Eylül 2024, 14:00

Bilet: Biletix

Taze İtalyan Makarnaları Ve Sosları

EKS Mutfak Akademisi’nde gerçekleşecek bu workshopta, makarna yapımının inceliklerini öğreneceksiniz. Mantar ve tavuklu fettucine, peynirli ve cevizli ravioli gibi lezzetleri hazırlayacak, Napoli sosuyla tatlandırılmış eşsiz tarifleri keşfedeceksiniz. Workshop sırasında sunulacak Akdeniz yeşillikleri salatası eşliğinde, İtalyan mutfağının keyfini doyasıya çıkarabilirsiniz.

Yer: EKS Mutfak Akademisi

Tarih: 25 Eylül 2024, 19:00

Bilet: Biletix

Çağdaş Sanatta Üretim Yöntemleri, Hikâye Anlatımı ve Dikiş Atölyesi

“Çağdaş Sanatta Üretim Yöntemleri” atölye serisinin ilki olan “Hikâye Anlatımı ve Dikiş Atölyesi,” katılımcıları yaratıcı hikâye anlatımı ve dikiş teknikleriyle tanıştırıyor. Güneş Terkol’un rehberliğinde, katılımcılar kırkyama yöntemiyle kumaşları kesip birleştirirken, günlük hayata dair yeni deneyim ve olasılıkları keşfederek kendi karakterlerini yaratacaklar. Atölye, hikâyeleri dikişle ifade etme imkanı sunarak katılımcıların yaratıcılıklarını geliştirmeyi amaçlıyor.

Yer: Arter

Tarih: 28 Eylül 2024, 14:00

Bilet: Biletix