The Populist ile Oktoberfest rüzgarına hazır olun!

Üç gün boyunca sürecek gelenekselleşen “Oktoberfest İstanbul hosted by The Populist”, büyüleyici Bavyera atmosferi eşliğinde renkli anlara sahne olacak. Festival boyunca Bavyera kültürüne özgü lezzetler, yüzde 100 müzik ve eğlence, katılımcılara Oktoberfest ruhunu doyasıya yaşatacak.

Oktoberfest boyunca gerçekleştirilecek program takvimi ve diğer tüm detaylar ayrıca paylaşılacaktır.





ADRES:

THE POPULIST (Yapı Kredi bomontiada) Birahane Sokak No:1/D Tel: 0212 296 20 34

THE POPULIST (Galataport İstanbul) Kılıçali Paşa Mah. Meclis-i Mebusan Cad. L5 Blok, No: 8/2D Tel: 0212 401 04 56

THE POPULIST (Bodrum) Merkez Mahallesi Yalıkavak Marina Çökertme Cad. A-100 A-101 48990 Bodrum/Muğla

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The Populist Hakkında

Yapı Kredi bomontiada’dan sonra Galataport İstanbul’da kapılarını açan biradan yemeğe, müzikten özel etkinliklere şehrin tüm craft tatlarını barındıran The Populist, kalıpları yıkan konsepti ve mekân tasarımıyla şehrin eğlence ihtiyaçlarına farklı seçenekler sunuyor. Özenle seçilmiş taze bira çeşitleri, alışılmışın dışında tasarlanmış özel dekorasyonu ve zengin menüsü ile The Populist farklılığını ortaya koyuyor.





The Populist Bodrum Hakkında

Bodrum Yalıkavak’ta kapılarını açan The Populist, biradan yemeğe, müzikten özel etkinliklere şehrin tüm craft tatlarını barındırıyor. Yenilenen menüsünde yer alan taş fırından lezzetler, iki dilim arasında, tütsülenmiş tatlar, paylaşımlıklar ve tatlılar ile iyi yemekten vazgeçmeyenleri Bodrum Yalıkavak’ta da bekleyen The Populist, özenle seçilmiş taze bira çeşitleri, alışılmışın dışında tasarlanmış özel dekorasyonuyla eğlence anlayışına farklı bir boyut getiriyor.