2024 Bodrum’un En İyi Mekanları

Bodrum, muhteşem plajları, tarihi dokusu ve canlı gece hayatı ile ünlü olduğu kadar zengin mutfağı ile de dikkat çekiyor. Hem yerel Ege lezzetlerini hem de dünya mutfağından seçkin tatları sunan Bodrum’un en iyi restoranlarını Gecce Mekan Gusto Editörleri sizler için derledi.

Bodrum, gastronomi dünyasında da hızla yükseliyor. Restoran seçenekleri açısından neredeyse İstanbul kadar çeşitli hale gelen Bodrum, dünyaca ünlü sushi restoranlarından Ege’nin leziz mezelerine kadar geniş bir yelpazede lezzetler sunuyor. Bodrum’da yeni açılan restoranlar arasında tanıdık ve sürpriz mekânlar da bulunuyor.

Bodrum, Dünyaca ünlü sushi restoranlarından Ege’nin leziz mezelerine kadar her türlü lezzeti bulabileceğiniz, gastronomi tutkunları için adeta bir cennet. Bu listedeki restoranlar, Bodrum’da geçireceğiniz zamanı daha da özel kılacaktır. Afiyet olsun!

İşte Bodrum’da mutlaka deneyimlemeniz gereken restoranlar:

2024 Yazı En Beğenilecek Popüler Bodrum Restoranları

İkonik İtalyan Paper Moon Bodrum, Göltürkbükü

Paper Moon: İtalyan Mutfağının Şehir Klasiği

İstanbul Akmerkez'de ilk kez misafirlerine kapılarını açan ve yıllar boyunca İtalyan mutfağının özenle hazırlanan lezzetlerini konforlu bir mekânda, sakin ve huzurlu bir atmosferde sunan Paper Moon, şimdi yeni şubesiyle Bodrum Loft'ta karşımızda. Sektöründe prestijli markalar arasına girerek bir şehir klasiği haline gelen Paper Moon, Bodrum'un keyifli atmosferinde misafirlerine eşsiz bir deneyim sunuyor.

Paper Moon, Bodrum Loft'un benzersiz atmosferinde keyifli bir deneyim sunuyor. Deniz manzarası eşliğinde, İtalyan mutfağının en lezzetli yemekleriyle buluşmak, misafirler için unutulmaz bir deneyim oluşturuyor. Ayrıca, Paper Moon'un özel terası, Bodrum'un güzelliklerini keşfetmek isteyen misafirlere muhteşem bir manzara sunuyor.

Paper Moon, İstanbul'da bir şehir klasiği haline gelmiş olan İtalyan mutfağının en seçkin lezzetlerini Bodrum'un eşsiz atmosferinde sunuyor. Konforlu mekânı, huzurlu atmosferi ve özenle hazırlanan lezzetleriyle Paper Moon, misafirlerine unutulmaz bir deneyim vaat ediyor. Bodrum Loft'un benzersiz manzarası eşliğinde, İtalyan mutfağının tadını çıkarmak isteyenler için ideal bir tercih olan Paper Moon, lezzet dolu bir yolculuğa davet ediyor.

İtalyan Mutfağının Özenle Hazırlanan Lezzetleri

Paper Moon, İtalyan mutfağının en seçkin lezzetlerini misafirlerine sunuyor. Usta şeflerin özenle hazırladığı menüde, İtalyan mutfağının klasiklerinden modern yorumlara kadar geniş bir yelpaze yer alıyor. Menünün öne çıkan bazı lezzetleri şunlar:

Antipasti : İtalyan mutfağının başlangıçları arasında yer alan antipasti tabağı, çeşitli peynirler, zeytinler, jambonlar ve deniz mahsulleri ile sunuluyor.

Pasta ve Risotto : El yapımı taze makarnalar ve özenle hazırlanan risotto çeşitleri, Paper Moon'un vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Yaban mantarı risotto, deniz ürünlü linguine gibi seçenekler, lezzetli bir ana yemek alternatifi sunuyor.

Pizza: Taş fırında pişirilen ve taptaze malzemelerle hazırlanan pizzalar, Paper Moon'un imzası haline gelmiş lezzetler arasında. İnce hamurlu ve bol malzemeli pizza çeşitleri, pizza tutkunlarını memnun ediyor.

Gölköy Mahallesi 25.sokak Bodrum Loft Hotel, Bodrum City Türkiye 05330738686

Da Mario, Göltürkbükü

Da Mario Bodrum, İtalyan mutfağının en güzel örneklerini Ege’nin büyüleyici atmosferiyle buluşturuyor. Taze malzemelerle hazırlanan lezzetleri, doğa ile uyumlu mimarisi ve kaliteli hizmeti ile Da Mario, Bodrum’da mutlaka ziyaret edilmesi gereken restoranlardan biri. İster romantik bir akşam yemeği, ister keyifli bir öğle yemeği için Da Mario, her zaman doğru bir tercih.

Lezzet Dolu Bir Menü

Da Mario Bodrum’un menüsü, İtalyan mutfağının zenginliğini ve çeşitliliğini yansıtıyor. Menünün öne çıkan lezzetleri arasında şunlar bulunuyor:

Antipasti’ler : İtalyan mutfağının klasik başlangıçları olan antipasti'ler, taze malzemelerle ve orijinal tariflerle hazırlanıyor. Mozzarella, prosciutto, bruschetta ve caprese gibi favori tatlar menüde yerini alıyor.

El Yapımı Makarnalar : Da Mario şefleri tarafından özenle hazırlanan el yapımı makarnalar, taze ve doğal malzemelerle yapılıyor. Spaghetti alla Carbonara, Tagliatelle al Ragu ve Pappardelle al Funghi gibi klasik makarnaların yanı sıra günlük olarak değişen özel tarifler de sunuluyor.

Risotto’lar : Kremalı ve lezzet dolu risottolar, İtalyan mutfağının vazgeçilmezlerinden. Da Mario’da Risotto ai Funghi, Risotto al Frutti di Mare gibi çeşitler, taptaze malzemelerle hazırlanarak servis ediliyor.

Pizzalar: Taş fırından çıkan, dumanı üzerinde pizzalar Da Mario’nun en sevilen lezzetlerinden. İnce ve çıtır hamuru, zengin malzemeleriyle Margherita, Quattro Formaggi, Diavola gibi klasik pizzaların yanı sıra, özel tariflerle hazırlanan gurme pizzalar da bulunuyor.

Kempinski Residences Nef Reserve Gölköy, 328. Sok No:15, Bodrum/Muğla; 05300785553

Frankie Beach Club, Torba

Frankie Beach Club Bodrum: Ege Kıyılarında Fine Dining ve Kaliteli Eğlence

İstanbul’un en sevilen fine dining restoranlarından biri olan Frankie, şimdi Susona Bodrum’da açtığı Frankie Beach Club ile Ege kıyılarına kaliteli yemek, iyi müzik ve şahane bir ambiyans getiriyor. Torba’da masmavi ve oldukça izole bir konuma sahip olan Frankie Beach Club, alışılagelmiş Frankie tarzı kaliteli hizmet anlayışı, özel menüleri ve sıradanlıktan uzak eğlencesi ile misafirlerini ağırlıyor.

Frankie Beach Club, doğa ile iç içe tasarımı ve konumu ile misafirlerine huzurlu bir ortam sunuyor. Torba’nın eşsiz doğası ve deniz manzarası eşliğinde, modern ve şık dekorasyonuyla göz dolduran mekan İstanbul’daki fine dining deneyimini Ege kıyılarına taşıyor. Kaliteli yemekler, özel menüler, muhteşem ambiyans ve kaliteli müzik ile Frankie Beach Club, Bodrum’da mutlaka ziyaret edilmesi gereken mekanlardan biri. Gün boyu süren eğlencesi ve özel hizmet anlayışı ile Frankie Beach Club, misafirlerine unutulmaz bir deneyim sunuyor.

Kaliteli Yemek ve Özel Menüler

Frankie Beach Club, Ege’nin taze ve yerel malzemelerini kullanarak hazırladığı özel menüleri ile dikkat çekiyor. Menüsünde yer alan bazı öne çıkan lezzetler:

Deniz Mahsulleri : Taze deniz mahsulleri ile hazırlanan yemekler, hem yerel hem de uluslararası tatları bir araya getiriyor. Izgara ahtapot, deniz levreği carpaccio ve karides tempura gibi seçenekler menüde yer alıyor.

Mezeler ve Başlangıçlar : Ege mutfağının zengin meze kültürü, Frankie Beach Club’da modern dokunuşlarla sunuluyor. Zeytinyağlılar, humus çeşitleri ve peynir tabakları başlangıç olarak tercih edilebilir.

Ana Yemekler: Menüde yer alan ana yemekler, et ve balık severler için geniş bir yelpaze sunuyor. Izgara dana kaburga, kuzu pirzola ve çeşitli balık türleri, özenle hazırlanan garnitürler eşliğinde sunuluyor.

Susona Bodrum, Kaynar Cad. No:15, Bodrum/Muğla, 02522112783

Kitchen Bodrum, Yalıkavak

Kitchen Bodrum: Yerel Lezzetlerin Keşfi

Bodrum’un gastronomi sahnesine yepyeni bir soluk getiren Kitchen Bodrum, yerel esintili birbirinden lezzetli yemekleriyle dikkat çekiyor. Bodrum’un en güzel otellerinden biri olan The Bodrum Edition’ın içinde yer alan bu restoran, ünlü Türk şef Osman Sezener’in önderliğinde, Türkiye kıyılarının en taze ve lezzetli malzemelerini keşfederek misafirlerine sunuyor. Kitchen Bodrum’un menüsü, restoranın bulunduğu tesisin kendi bahçelerinden ve yerel çiftliklerden elde edilen taze malzemelerle hazırlanıyor. Şef Osman Sezener, yerel mutfağın canlılığını ve otantik lezzetlerini modern dokunuşlarla bir araya getirerek, eşsiz bir yemek deneyimi sunuyor.

Kitchen Bodrum, sadece lezzetli yemekleriyle değil, aynı zamanda doğa ile iç içe konumuyla da dikkat çekiyor. The Bodrum Edition’ın huzurlu ve şık ortamında yer alan restoran, misafirlerine doğayla bütünleşmiş bir yemek deneyimi sunuyor. Bahçelerden toplanan taze malzemelerle hazırlanan yemekler, doğal ve sağlıklı beslenme anlayışını destekliyor.

Yerel ve Taze Malzemelerle Hazırlanan Menü

Kitchen Bodrum’un menüsü, restoranın bulunduğu tesisin kendi bahçelerinden ve yerel çiftliklerden elde edilen taze malzemelerle hazırlanıyor. Şef Osman Sezener, yerel mutfağın canlılığını ve otantik lezzetlerini modern dokunuşlarla bir araya getirerek, eşsiz bir yemek deneyimi sunuyor. Menünün öne çıkan bazı lezzetleri şunlar:

Taze Otlar ve Salata Yeşillikleri : Restoranın kendi bahçelerinde yetişen otlar ve yeşillikler, salatalarda ve başlangıçlarda kullanılıyor. Bu taze malzemeler, lezzetleriyle ön plana çıkıyor ve yemeklere doğal bir aroma katıyor.

Yerel Çiftlik Ürünleri : Kitchen Bodrum, yerel çiftliklerden temin edilen sebzeler ve meyvelerle hazırlanan yemekleriyle fark yaratıyor. Bu malzemeler, hem lezzet hem de sağlık açısından misafirlerine en iyisini sunmayı hedefliyor.

Taze Balık ve Deniz Ürünleri : Bodrum kıyılarından temin edilen en taze balıklar ve deniz ürünleri, Osman Sezener’in ustalığıyla hazırlanan yemeklerde başrolü oynuyor. Izgara levrek, karides güveç ve ahtapot salatası gibi deniz ürünleri, menünün en sevilen seçeneklerinden.

Yerel Et Çeşitleri: Restoran, yerel çiftliklerden temin edilen kaliteli etlerle hazırlanan yemekler sunuyor. Izgara kuzu pirzola, dana bonfile ve tandır kebabı gibi lezzetler, yerel mutfağın zenginliğini yansıtıyor.

Dirmil Mahallesi, Balyek Cd. No 5A, Bodrum/Muğla 02523113131

Lucca by the Sea, Göltürkbükü

Lucca By The Sea: Ege Denizi Manzarasında Şıklık ve Lezzet

Bodrum’un en prestijli otellerinden biri olan Mandarin Oriental Bodrum, Ege Denizi manzarasına karşı konfor ve şıklığı bir araya getiren Lucca By The Sea’yi misafirlerine sunuyor. Akdeniz ve dünya mutfağından özgün lezzetler, ünlü miksolojistlerin hazırladığı yaratıcı kokteyller ve dinamik bir atmosfer ile Lucca By The Sea, Bodrum’da unutulmaz bir deneyim vadediyor.

Lucca By The Sea, şık retro elementleri ve modern dokunuşları bir araya getirerek konforlu bir ortam sunuyor. Otelin zarif ve sofistike tasarımı, Ege Denizi’nin büyüleyici manzarasıyla birleşerek misafirlerine hem göz alıcı hem de rahatlatıcı bir atmosfer sağlıyor. Geniş oturma alanları, rahat koltuklar ve özenle seçilmiş dekoratif öğeler, mekanı özel kılıyor.

Özgün Akdeniz ve Dünya Mutfağı

Lucca By The Sea’nin menüsü, Akdeniz ve dünya mutfağının en lezzetli ve özgün örneklerini sunuyor. Menünün öne çıkan bazı lezzetleri şunlar:

Mezeler ve Başlangıçlar : Akdeniz mutfağının vazgeçilmez mezeleri, modern ve yaratıcı dokunuşlarla sunuluyor. Humus, zeytinyağlı yaprak sarma, patlıcan ezmesi ve deniz mahsulleri gibi başlangıçlar, taze ve kaliteli malzemelerle hazırlanıyor.

Ana Yemekler : Menüde yer alan ana yemekler, dünya mutfağının çeşitli lezzetlerini içeriyor. Izgara deniz mahsulleri, taze balık çeşitleri, et ve tavuk yemekleri, vejetaryen seçenekler ile herkesin damak zevkine hitap eden geniş bir yelpaze sunuluyor.

Tatlılar: Yemek sonrasında tatlı severler için hazırlanan tatlı menüsü, Akdeniz ve dünya tatlılarının modern yorumlarını içeriyor. Tiramisu, panna cotta, baklava gibi tatlılar, özel sunumlarla servis ediliyor.

Göltürkbükü, 314. Sokak No. 12/1,Bodrum/Muğla 02122571255

The Galliard Cove House, Gündoğan

The Galliard Cove House: Bohem ve Doğayla İç İçe Lezzet Deneyimi

İstanbul’un popüler mekânlarından The Galliard, Bodrum’da yeni bir konseptle karşımıza çıkıyor: The Galliard Cove House. Bu özel mekân, Kun Society’nin Lounge işbirliği ile Bodrum Galliard Cove House’da bir araya geliyor ve misafirlerine harika bir gün batımı manzarası eşliğinde enfes yemekler ve kokteyller sunuyor. Bir dönem Tarabya’nın sevilen mekânlarından olan Kun Society ve The Galliard’ın güçlerini birleştirdiği bu yeni mekân, bohem ve doğayla iç içe bir ambiyans sunuyor.

The Galliard Cove House, bohem ve rahatlatıcı bir atmosfere sahip. Mekânın doğayla iç içe tasarımı, misafirlerine huzurlu ve keyifli bir ortam sunuyor. Ahşap detaylar, doğal bitkiler ve rahat oturma alanları, mekânın bohem tarzını tamamlıyor. Gün batımının büyüleyici manzarası eşliğinde, misafirler hem görsel hem de lezzet anlamında unutulmaz anlar yaşıyor.

The Galliard Cove House, deniz mahsullerinin ağırlıklı olduğu lezzetli menüsü ve yaratıcı kokteylleriyle Bodrum’da benzersiz bir deneyim sunuyor. Kun Society’nin Lounge işbirliği ile hayata geçirilen bu özel mekân, harika gün batımı manzarasıyla misafirlerine unutulmaz anlar yaşatıyor. The Galliard Cove House, Bodrum’da mutlaka ziyaret edilmesi gereken mekanlardan biri.

Deniz Mahsullerinin Ağırlıklı Olduğu Menü

The Galliard Cove House’un menüsünde deniz mahsulleri ön planda. Taze ve kaliteli malzemelerle hazırlanan yemekler, Akdeniz mutfağının özgün lezzetlerini modern dokunuşlarla sunuyor. Menünün öne çıkan bazı lezzetleri şunlar:

Deniz Mahsullü Başlangıçlar : Taze istiridye, karides kokteyl ve kalamar tava gibi deniz mahsulleriyle hazırlanan başlangıçlar, misafirlerin damak zevkine hitap ediyor.

Ana Yemekler : Izgara levrek, deniz mahsullü risotto ve ahtapot carpaccio gibi ana yemekler, menünün en çok tercih edilen seçenekleri arasında yer alıyor. Bu yemekler, taze ve lezzetli deniz mahsulleri kullanılarak özenle hazırlanıyor.

Salatalar ve Yan Lezzetler: Taze otlar ve mevsim sebzeleriyle hazırlanan salatalar, deniz mahsulleriyle mükemmel bir uyum sağlıyor. Avokado salatası, roka ve parmesan salatası gibi seçenekler, menünün sağlıklı ve lezzetli alternatiflerinden.

Yaratıcı Kokteyller ve Kun Society’nin Lounge Dokunuşu

The Galliard Cove House, yaratıcı kokteylleriyle de dikkat çekiyor. Kun Society’nin Lounge işbirliği ile hazırlanan kokteyller, misafirlere eşsiz bir içecek deneyimi sunuyor. Taze meyveler, egzotik bitkiler ve kaliteli alkollü içeceklerle hazırlanan kokteyller, hem görsel hem de tat olarak büyük beğeni topluyor. Öne çıkan bazı kokteyller:

Cove Special : Mekanın imza kokteyli, özel tariflerle hazırlanarak sunuluyor.

: Mekanın imza kokteyli, özel tariflerle hazırlanarak sunuluyor. Sunset Breeze : Gün batımının renklerini ve ferahlatıcı tatları barındıran bir kokteyl.

: Gün batımının renklerini ve ferahlatıcı tatları barındıran bir kokteyl. Mediterranean Delight: Akdeniz esintilerini taşıyan, taze ve aromatik bir içecek.

Dirmil Mahallesi, Frank Azmağı Cd. No:23, Bodrum/Muğla 4440233

Fenix, Yalıkavak

Fenix: Güney Amerika Mutfağından Esinlenen Lezzetler

Yenilenen Kimliğiyle Dans, Müzik ve Lezzet Tutkunlarını Ağırlıyor

Fenix, yenilenen kimliği ve benzersiz konseptiyle dans, müzik ve lezzet tutkunlarını ağırlıyor. Güney Amerika'nın renkli ve canlı kültüründen ilham alan bu restoran, Yalıkavak Marina'da konumlanıyor. Eşsiz manzarası ve enerjik atmosferiyle Fenix, misafirlerine unutulmaz bir deneyim sunuyor.

Fenix, enerjik atmosferi ve canlı müziğiyle dikkat çekiyor. Haftanın belirli günlerinde düzenlenen canlı müzik performansları, misafirleri dans etmeye ve eğlenmeye davet ediyor. Eğlenceli ve neşeli bir ortamda lezzetli yemeklerin tadını çıkarmak isteyenler için Fenix, ideal bir tercih olabilir.

Fenix, yenilenen konsepti ve Güney Amerika mutfağından ilham alan lezzetleriyle Yalıkavak Marina'da dikkat çeken bir adres haline gelmiştir. Dans, müzik ve lezzet tutkunlarını ağırlayan bu restoran, eşsiz manzarası ve enerjik atmosferiyle unutulmaz bir deneyim sunuyor. Güney Amerika mutfağının enfes tatlarını keşfetmek ve eğlenceli bir akşam geçirmek isteyenler için Fenix, ideal bir seçenektir.

Güney Amerika Mutfağından İlham Alan Menü

Fenix'in menüsü, Güney Amerika mutfağının zengin ve çeşitli lezzetlerinden ilham alıyor. Özenle seçilmiş malzemelerle hazırlanan yemekler, damaklarda unutulmaz bir tat bırakıyor. Menünün öne çıkan bazı lezzetleri şunlar:

Asado : Güney Amerika'nın meşhur ızgara etleri olan asado, Fenix'in en popüler seçenekleri arasında yer alıyor. Marine edilmiş etlerin mükemmel pişirilmesiyle hazırlanan bu lezzetli yemek, et tutkunlarını mest ediyor.

Ceviche : Taze deniz ürünleriyle hazırlanan ceviche, Güney Amerika'nın en sevilen atıştırmalıklarından biridir. Fenix'in ceviche çeşitleri, taze balık ve deniz mahsulleriyle harmanlanarak servis ediliyor.

Empanadas: Güney Amerika mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan empanadas, Fenix'in menüsünde yer alıyor. İç malzemesine göre çeşitlilik gösteren bu lezzetli atıştırmalıklar, misafirlerin favorisi haline geliyor.

Yalıkavak Marina Yalıkavak Beldesi AE Blok -1,Bodrum/Muğla 02523853870

Zuma, Yalıkavak

Zuma: Şık Ambiyans ve Leziz Japon Mutfağı

Yalıkavak Marina'da Bulunan Dünyaca Ünlü Japon Restoranı

Zuma, Yalıkavak Marina'da bulunan dünyaca ünlü bir Japon restoranıdır. Şık bir ambiyansı ve keyifli bir gün batımı manzarasıyla dikkat çeken bu mekân, lezzet tutkunlarının tercihleri arasında yer alıyor. Zuma, misafirlerine özenle hazırlanan Japon mutfağının en seçkin lezzetlerini sunarak unutulmaz bir deneyim vadediyor.

Zuma, leziz Japon mutfağı ile misafirlerini ağırlayan özel bir mekândır. İmza kokteylleri, taptaze sushi ve sashimi seçenekleri, klasikleşmiş ızgaraları ve konuk DJ performanslarıyla Zuma, unutulmaz bir deneyim sunuyor. Eşsiz manzarası eşliğinde keyifli bir akşam geçirmek isteyenler için Zuma, ideal bir tercihtir.

İmza Kokteyller ve Izakaya Deneyimi

Gecenize Zuma'nın imza kokteyllerinin tadına bakarak başlayabilirsiniz. Mükemmel karışımları ve özel sunumlarıyla öne çıkan bu kokteyller, zengin bir içki deneyimi sunuyor. Ayrıca, Zuma'nın izakaya konsepti, misafirlere benzersiz bir deneyim yaşatıyor. İzakaya tarzı yemeğin tadını çıkarırken, samimi bir ortamda keyifli bir akşam geçirebilirsiniz.

Taptaze Sushi ve Sashimi Seçenekleri

Zuma'nın menüsünde taptaze ve lezzetli sushi ve sashimi seçenekleri de bulunuyor. Usta şefler tarafından özenle hazırlanan bu Japon spesiyaliteleri, deniz ürünlerinin en iyileriyle servis ediliyor. Kaliteli malzemeler ve özenli sunumlar, Zuma'nın sushi ve sashimi lezzetlerini unutulmaz kılıyor.

Klasikleşmiş Izgaralar ve Konuk DJ Performansları

Zuma'da, klasikleşmiş ızgaraların tadına da bakabilirsiniz. Özel soslarla marine edilen et ve deniz ürünleri, odun ateşinde pişirilerek eşsiz bir lezzet elde ediyor. Ayrıca, hafta sonları konuk DJ'lerin performansları, Zuma misafirlerine unutulmaz bir eğlence sunuyor. Müzik eşliğinde leziz yemeklerin tadını çıkarmak, Zuma'da geçirdiğiniz zamanı daha da özel kılacaktır.

Yalıkavak, Yalikavak Marina, Çökertme Cd. no:36, Bodrum/Muğla 02523854807

Maça Kızı, Göltürkbükü

Maça Kızı: Sofistike Lezzetler ve Sade Dekor

Bodrum'un Fiyatlarıyla Konuşulan Mekânı

Maça Kızı, Bodrum'un fiyatlarıyla her sene konuşulan özel bir mekândır. Özenle düşünülmüş menüsü ve sade dekoruyla öne çıkan bu mekân, kutlamalar için şık bir akşam yemeği arayanlar için ideal bir alternatif sunuyor. Misafirlerine lüks ve zarafet sunan Maça Kızı, lezzet tutkunlarının favori adreslerinden biridir.

Özenle Hazırlanmış Menü

Maça Kızı'nın özenle hazırlanmış menüsünde, sofistike ve lezzetli tabaklar bulunur. Başlangıçlar arasında marine ıstakoz, kuzu göbeği mantarlı ve trüflü risotto, Stuergon havyarlı deniz tarağı gibi özel seçenekler bulunur. Bu lezzetli başlangıçlar, misafirleri için unutulmaz bir başlangıç sunar.

Geniş Seçenekli Ana Yemekler

Maça Kızı'nın geniş seçenekli menüsünde, ana yemek olarak birçok seçenek bulunur. Mavi Alaska yengeci, taze makarnalar ve ızgara çeşitleri, misafirlerin damak zevkine hitap eden lezzetli seçeneklerdir. Her biri özenle hazırlanan bu yemekler, deniz ürünlerinin ve etin en taze ve en lezzetli halini sunar.

Şık Atmosfer ve Mükemmel Hizmet

Maça Kızı, şık atmosferi ve mükemmel hizmetiyle misafirlerini ağırlar. Sade dekoru ve rahat atmosferi, misafirlerin yemeğin tadını çıkarırken keyifli bir deneyim yaşamasını sağlar. Profesyonel ve güleryüzlü personeli, misafirlerin her isteğini karşılamak için hazırdır.

Sonuç

Maça Kızı, Bodrum'un öne çıkan mekânlarından biridir ve sofistike lezzetleriyle tanınır. Özenle hazırlanmış menüsü, geniş seçenekli ana yemekleri ve şık atmosferiyle misafirlerine unutulmaz bir deneyim sunar. Eğer şık bir akşam yemeği için mükemmel bir mekân arıyorsanız, Maça Kızı sizin için ideal bir seçenektir.

Göltürkbükü, Narçiçeği Sokak, Göltürkbükü Bodrum/Bodrum/Muğla 02523112400

Sait Restoran, Yalıkavak,

Sait Restoran: Deniz Ürünlerinin Klasik Adresi

Yıllardır Süren İyi Hizmet Anlayışı ve Özgün Menüsüyle

Sait Restoran, yıllardır süren iyi hizmet anlayışı ve özgün menüsüyle Bodrum'un klasiklerinden biridir. Deniz ürünleri konusunda uzmanlaşmış olan bu mekân, misafirlerine lezzet dolu bir deneyim sunar. Özenle hazırlanan menüsü ve sıcak atmosferiyle Sait Restoran, her ziyaretçisini memnun etmeyi başarır.

Özgün Deniz Ürünleri ve Mezeler

Sait Restoran'ın menüsünde birçok özgün deniz ürünü ve meze seçeneği bulunur. Enginar kalbi, çiroz, ezmeler, atom, köpoğlu gibi lezzetler, misafirlerin favorileri arasındadır. Bu mezeler, taze ve lezzetli malzemelerle hazırlanarak damakları şenlendirir. Menüde ağırlıklı olarak deniz ürünleri yer alsa da, et yemekleri de mevcuttur.

Farklı Lezzetler: Balık Çorbası ve Midye Çorbası

Sait Restoran'da balık çorbası ve midye çorbası gibi farklı lezzetleri de deneyebilirsiniz. Bu çorbalar, taze deniz ürünleriyle hazırlanarak misafirlere lezzetli bir başlangıç sunar. İçerisindeki malzemelerin uyumu ve özenle yapılan pişirme tekniği, bu çorbaların tadını benzersiz kılar.

Şık ve Konforlu Atmosfer

Sait Restoran, şık ve konforlu atmosferiyle misafirlerini ağırlar. Sıcak ve samimi bir ortamda yemek yemek isteyenler için ideal bir mekândır. Profesyonel ve güleryüzlü personeli, misafirlerin her isteğini karşılamak için hazırdır.

Sonuç

Sait Restoran, Bodrum'un deniz ürünleri konusunda öne çıkan mekânlarından biridir. Yıllardır süren iyi hizmet anlayışı, özgün menüsü ve şık atmosferiyle misafirlerine unutulmaz bir deneyim sunar. Eğer lezzet dolu bir deneyim yaşamak istiyorsanız, Sait Restoranı tercih edebilirsiniz.

Tepecik, Neyzen Tevfik Cd. 1/A,Bodrum/Muğla 05462233628

Populist, Yalıkavak

Populist: Lezzetli Burgerler ve Özel Biraların Adresi

İstanbul'un Beğenilen Mekânı Şimdi Bodrum'da!

Bomontiada'da bulunan merkez şubesiyle İstanbul'da çok fazla müdavimi olan Populist, şimdi Bodrum'da da açılmaya hazırlanıyor. İstanbul'daki başarısını Bodrum'a taşıyacak olan Populist, lezzetli burgerleri ve özel biralarıyla dikkat çekiyor. Menüsünde birbirinden özel reçetelerle hazırlanmış burgerler, atıştırmalıklar ve çok sevilen spesiyal biralar bulunuyor.

Lezzet Dolu Menü: Burgerler ve Atıştırmalıklar

Populist'in menüsünde, lezzetli burgerler ve atıştırmalıklar yer alıyor. Özenle hazırlanan burgerler, kaliteli malzemelerle yapılarak misafirlere enfes bir lezzet sunuyor. Ayrıca menüde, burgerlerin yanı sıra çeşitli atıştırmalıklar da bulunuyor. Her biri özenle hazırlanan bu lezzetler, misafirlerin damaklarında unutulmaz bir tat bırakıyor.

Özel Bira Seçenekleri: Bira Severlerin Favorisi

Populist, özel biralarıyla da tanınır. Menüsünde birbirinden çeşitli ve özel bira seçenekleri bulunan Populist, bira severlerin favorisi haline gelmiştir. Bu özel biralar, farklı tat profilleriyle herkesin damak zevkine hitap ediyor. Hatta bira sevmeyenlerin bile ilgisini çekecek kadar çeşitlilik sunar.

Sıcak ve Kendine Özgü Atmosfer

Populist, İstanbul'daki atmosferini Bodrum'a taşıyarak sıcak ve kendine özgü bir konsept sunmayı hedefliyor. Misafirlerini samimi bir ortamda ağırlayan Populist, lezzet dolu bir deneyim sunar. Bodrum'un eşsiz atmosferiyle birleşen Populist konsepti, ziyaretçilerine unutulmaz anlar yaşatır.

Sonuç

Populist, lezzetli burgerleri, özel biraları ve sıcak atmosferiyle Bodrum'un gözde mekânlarından biri olmaya aday. İstanbul'da büyük bir hayran kitlesine sahip olan Populist, şimdi Bodrum'da da misafirlerine unutulmaz bir deneyim sunmayı hedefliyor. Açılış sezonu öncesi planlanan bu yeni mekân, burger ve bira tutkunlarını heyecanlandırıyor.

Yalıkavak Marina A-100, A-101. Bodrum/Muğla. İletişim. Tel:0252 385 24 15 · Tel:0537 305 23

Scorpios, Göltürkbükü

Scorpios: Mikonos'tan Bodrum'a Lezzet ve Eğlence

Mikonos'un Popüler Mekânı Artık Bodrum'da!

Scorpios, Mikonos'un popüler mekânlarından biri olarak tanınır ve bu yaz Bodrum'a da geliyor. Başarılı yemek sunumları ve özgün kokteylleriyle beğeni toplayan bu mekân, aynı zamanda ünlü DJ performanslarıyla da ünlüdür. Haziran ayında Bodrum'da sevenleriyle buluşacak olan Scorpios, benzersiz bir deneyim vaat ediyor.

Lezzetli Yemek Sunumları ve Özgün Kokteyller

Scorpios, lezzetli yemek sunumları ve özgün kokteylleriyle dikkat çeker. Menüsünde yer alan özenle hazırlanmış yemekler, taze ve kaliteli malzemelerle yapılarak misafirlere enfes bir tat deneyimi sunar. Ayrıca, mekânın özel kokteylleri de unutulmaz bir içki deneyimi yaşatır.

Ünlü DJ Performansları ile Eğlenceli Geceler

Scorpios, ünlü DJ performanslarıyla da tanınır. Bodrum'daki mekânında da aynı atmosferi yaratmayı hedefleyen Scorpios, müzik ve eğlence dolu geceler vaat ediyor. Ünlü DJ'lerin performanslarıyla renklenen geceler, misafirlere unutulmaz anlar yaşatır.

Bodrum'un Eşsiz Atmosferinde Unutulmaz Deneyim

Scorpios, Bodrum'un eşsiz atmosferinde unutulmaz bir deneyim sunar. Sahilde konumlanan ve benzersiz manzarasıyla göz kamaştıran bu mekân, misafirlere huzurlu ve keyifli bir ortam sunar. Yazın tadını çıkarmak isteyenler için ideal bir buluşma noktasıdır.

Sonuç

Scorpios, Mikonos'ta büyük bir hayran kitlesine sahip olan ve şimdi Bodrum'a da gelen bir mekândır. Başarılı yemek sunumları, özgün kokteylleri ve ünlü DJ performanslarıyla dikkat çeker. Haziran ayında Bodrum'da sevenleriyle buluşacak olan Scorpios, unutulmaz bir deneyim vadediyor. Eğer Bodrum'da eğlenceli ve lezzet dolu bir gece geçirmek istiyorsanız, Scorpios'u ziyaret etmeyi düşünebilirsiniz.

Gölköy Mahallesi, 312 Sokak, Bodrum/Muğla

Pera Thai Kitchen Of Bua Khao, Yakaköy

Pera Thai: Tayland Lezzetlerinin Yeni Durağı Bodrum

İstanbul'un Beğenilen Mekânı Artık Bodrum'da!

Beyoğlu'nda bulunan Pera Thai, Tayland mutfağının eşsiz lezzetlerini şimdi de Bodrum'a taşıyor. Pera Thai'nin tüm imza lezzetlerini artık Bodrum'da yeşillikler içerisindeki, romantik bir ortamda deneyimleme fırsatınız olacak. Restoranın açılışı Mayıs ayı içerisinde gerçekleşecek ve Bodrum'un lezzet haritasına yeni bir renk katacak.

Eşsiz Tayland Mutfağı Deneyimi

Pera Thai, Tayland mutfağının en özel tatlarını sunar. Menüsünde yer alan çeşitli yemekler, Tayland'a özgü baharatlar ve taze malzemelerle hazırlanarak misafirlere otantik bir deneyim sunar. Tayland mutfağının eşsiz lezzetleri, Pera Thai'nin Bodrum'daki konseptiyle buluşarak unutulmaz bir tat deneyimi yaşatır.

Romantik ve Doğayla İç İçe Ortam

Pera Thai, yeşillikler içerisindeki, romantik bir ortamda misafirlerini ağırlar. Bodrum'un benzersiz doğasıyla iç içe olan restoran, huzurlu bir atmosfer sunar. Eşsiz manzarası ve doğal güzellikleriyle Pera Thai, romantik bir akşam yemeği veya özel bir kutlama için ideal bir mekân olarak öne çıkar.

Mayıs Ayında Açılış

Pera Thai'nin Bodrum'daki yeni şubesi, Mayıs ayında kapılarını açıyor. Yeni sezona heyecanla girerken, Bodrum'un lezzet tutkunları için yeni bir buluşma noktası olacak olan Pera Thai, misafirlerine unutulmaz bir deneyim sunmayı hedefliyor.

Sonuç

Pera Thai, Tayland mutfağının eşsiz lezzetlerini Bodrum'a taşıyarak şehrin gastronomi haritasına yeni bir soluk getiriyor. İstanbul'da büyük bir hayran kitlesine sahip olan Pera Thai'nin Bodrum'daki yeni şubesi, Mayıs ayında açılıyor ve lezzet tutkunları için unutulmaz bir deneyim vadediyor. Eğer Tayland mutfağının otantik lezzetlerini Bodrum'un eşsiz doğasıyla birleştirmek istiyorsanız, Pera Thai'yi ziyaret etmeyi düşünebilirsiniz.

Dibeklihan Kültür ve Sanat Köyü, Yakaköy, Çilek Cd. 46/2 Bodrum/Muğla



Ritmo Zeytino, Yalıkavak

Ritmo Zeytino: Lezzet ve Romantizmde Yeniden Buluşma

Michelin Yıldızlı Şef Cenk Debensason'un Dokunuşuyla

Arkestra'nın sevilen Michelin yıldızlı şefi Cenk Debensason'un elinden çıkan Ritmo Zeytino, bu sezon tekrar misafirlerini ağırlamaya hazırlanıyor. Daha önce kısa bir süre için kapılarını açan ve büyük beğeni toplayan mekân, bu sezon yeniden ziyaretçileriyle buluşacak. Ekşi mayalı pizzalardan deniz ürünlerine kadar geniş bir lezzet yelpazesine ev sahipliği yapacak.

Çeşitlilikle Dolu Bir Menü

Ritmo Zeytino'nun menüsünde her zevke hitap eden lezzetler bulunuyor. Şef Cenk Debensason'un özenle hazırladığı ekşi mayalı pizzalar, deniz ürünleri, ve daha birçok lezzet seçeneğiyle misafirlerine unutulmaz bir tat deneyimi sunuyor. Her bir tabak, özenle seçilmiş malzemelerle hazırlanarak damaklarda unutulmaz izler bırakıyor.

Yeşillikler İçinde Romantik ve Bohem Atmosfer

Ritmo Zeytino'nun atmosferi, yeşillikler içinde romantik ve bohem bir tarzı yansıtıyor. Doğanın içinde yer alan mekân, misafirlerine huzurlu ve keyifli bir ortam sunuyor. Romantik bir akşam yemeği için ideal olan Ritmo Zeytino, sevdiklerinizle unutulmaz anlar yaşamanızı sağlıyor.

Açılış Sezonu Öncesi Planlanıyor

Ritmo Zeytino'nun yeniden açılışı, açılış sezonu öncesine denk gelecek şekilde planlanıyor. Yaz sezonuna heyecanla girerken, Ritmo Zeytino'nun misafirleri yeniden ağırlamaya hazırlanıyor. Sezon boyunca lezzet ve romantizm dolu anlar için Ritmo Zeytino, Bodrum'un vazgeçilmez adreslerinden biri olmaya aday.

Sonuç

Ritmo Zeytino, Michelin yıldızlı şef Cenk Debensason'un ustalığıyla lezzet ve romantizmi bir araya getiriyor. Ekşi mayalı pizzalardan deniz ürünlerine kadar geniş bir menüye sahip olan mekân, yeşillikler içindeki atmosferiyle misafirlerine unutulmaz bir deneyim sunuyor. Yaz sezonuna girmeden önce, Ritmo Zeytino'nun yeniden açılışını dört gözle bekleyen lezzet tutkunları için harika bir seçenek olacak.

Yalıkavak, 6047. Sk No: 7/A, Bodrum/Muğla



Azur Bodrum, Yalıkavak

Azur: Denizin Tadını Çıkarın

Yalıkavak'ın Özel Noktasında

Yalıkavak'ın özel bir noktasında konumlanan özgün ve yeni nesil deniz mahsulü restoranı Azur, lezzet tutkunlarıyla buluşuyor. Sahip olduğu kendine özgü yorumu ve sıra dışı sunumlarıyla dikkat çeken Azur, denizle bütünleşen keyifli bir yeme-içme deneyimi sunuyor.

Çeşitlilik ve Zenginlik: Şaraplar ve Kokteyller

Azur'da çok çeşitli bir şarap kavı ve enfes kokteyl menüsü misafirleri bekliyor. Lezzetli deniz mahsulleriyle eşleştirilebilecek özel şaraplar ve kokteyller, yeme-içme deneyimini zenginleştiriyor ve damakları şenlendiriyor.

Şıklık ve Rahatlık: Lounge Alanı ve Bar

Azur, yazın sıcak ambiyansında şıklığıyla uyumlu bir rahatlık sunan lounge alanı ve stil sahibi barıyla öne çıkıyor. Deniz manzarasına karşı keyifli bir içki içmek veya lezzetli bir yemek yemek isteyenler için ideal bir mekân olan Azur, Bodrum'un yeme-içme ve eğlence dünyasında vazgeçilmezler arasındaki yerini koruyor.

Sonuç

Azur, özgün konsepti, lezzetli menüsü ve şık atmosferiyle Bodrum'un öne çıkan deniz mahsulü restoranlarından biri haline geliyor. Misafirlerine unutulmaz bir yeme-içme deneyimi sunan Azur, denizin tadını çıkarmak is

Dirmil mahallesi, Şendoğan Cd. no:3,Bodrum/Muğla 05462999703



Hakkasan Bodrum, Göltürkbükü

Mandarin Oriental Bodrum - Hakkasan: Eşsiz Lezzetler, Büyüleyici Manzara

Mekân ve Konsept

Bodrum Yarımadası'nın en büyüleyici koylarından biri olan Cennet Koyu'nda yer alan Mandarin Oriental içindeki Hakkasan, misafirlerine Ege Denizi'nin nefes kesici manzarası eşliğinde modern Çin mutfağının en lezzetli örneklerini sunuyor. Doğu ve Batı'nın mükemmel bir buluşması olan bu mekân, hem görsel hem de gastronomik açıdan etkileyici bir deneyim vadediyor.

Geçmiş ve Michelin Yıldızı

Hakkasan, ilk olarak 2001'de Londra'nın Soho bölgesinde kapılarını açtı. Ardından 2010'da Mayfair'de bir şube daha açarak her iki lokasyonda da Michelin yıldızı kazandı. Geleneksel Kanton mutfağının çağdaş yorumunu başarıyla sunan Hakkasan, bugün dünyanın dört bir yanındaki lezzet tutkunlarını ağırlıyor.

Ödüllü Mutfağı ve Kokteylleri

Hakkasan, ödüllü mutfağını ve kokteyllerini mükemmel hizmet felsefesiyle birleştiriyor. En kaliteli malzemeleri kullanarak geleneksel teknikler ve yenilikçi dokunuşlarla zamansız menüler yaratıyor. Her bir tabak, ustalıkla hazırlanmış ve görsel bir şölen sunuyor.

Zamansız ve Şık Atmosfer

Restoranın atmosferi, lüks ve şıklıkla harmanlanmış. Eşsiz manzarasıyla birleşen modern dekorasyon ve zarif detaylar, misafirlere unutulmaz bir deneyim yaşatıyor. Burada yemek yemek sadece bir ziyafet değil, aynı zamanda bir sanat eseriyle buluşma deneyimi.

Sonuç

Mandarin Oriental Bodrum içindeki Hakkasan, eşsiz manzarası, ödüllü mutfağı ve mükemmel hizmet anlayışıyla Bodrum'un gözde adreslerinden biri haline geliyor. Misafirler, Uzak Doğu'nun enfes lezzetlerini deneyimlerken aynı zamanda benzersiz bir atmosferin keyfini çıkarıyorlar.

Gölköy Mahallesi, 314 Sokak No.10, Bodrum/Muğla 02523112649



The Counter, Yalıkavak

The Counter Bodrum: Anadolu'nun Lezzetlerinin Buluşma Noktası

Şef Kemal Demirasal İmzası

The Counter Bodrum, ünlü şef Kemal Demirasal'ın başarılı bir konsepti olarak öne çıkıyor. Kemal Demirasal'ın kreatif ve özgün yaklaşımıyla, Anadolu'nun çeşitli mutfaklarının bir araya geldiği bu restoran, lezzet yolculuğunda sıra dışı bir deneyim sunuyor.

Mutfak ve Menü

Güney Doğu'dan Ege'ye, Anadolu'nun her köşesinden esintileri barındıran menüsüyle The Counter Bodrum, zengin bir lezzet çeşitliliği sunuyor. İzmir'in meşhur söğüşünden Ortaklar'ın çöp şişine kadar birçok lezzet burada bulunabilir. Her bir tabak, geleneksel lezzetlere modern bir dokunuşla sunuluyor.

Şarap Seçkisi

Şarap tutkunları için The Counter Bodrum'un şarap kavı, Türk şaraplarının en seçkin örnekleriyle dolu. Yemeklerinizin yanında Türk şaraplarını deneyerek, yerel tatların tadını çıkarabilirsiniz. Şarapların, yemeklerle mükemmel uyum içinde olduğunu keşfedeceksiniz.

Atmosfer ve Deneyim

The Counter Bodrum, sade ve modern bir dekorasyona sahip. Yemeğinizi açık havada veya şık iç mekanda yiyebilirsiniz. Burada sunulan yemekler sadece bir ziyafet değil, aynı zamanda Türkiye'nin zengin mutfak kültürünün bir temsilidir.

Sonuç

The Counter Bodrum, başarılı şef Kemal Demirasal'ın imzasını taşıyan bir lezzet destinasyonudur. Anadolu'nun farklı bölgelerinden esinlenen menüsü, Türk mutfağının çeşitliliğini ve zenginliğini yansıtır. Şarap kavının geniş seçkisi ve şık atmosferiyle birleşen bu deneyim, Bodrum'da unutulmaz bir yeme-içme deneyimi sunar.

Kudur Mevkii, Şehit Engin Büyüksöylemez Caddesi, No:9, Muğla; 05396664010



Atelier di Carne by Dario Cecchini, Göltürkbükü

Atelier Di Carne by Dario Cecchini: Etin Sanatını Keşfedin

Mekân ve Konsept

Bodrum Yarımadası'nın eşsiz güzellikteki Cennet Koyu'nda konumlanan Mandarin Oriental Bodrum, 2021'de kapılarını açtığından beri uluslararası gastronomi sahnesinde büyük ses getirmiş bir tatil köyü olarak tanınıyor. Bu sezon, modern et restoranı "Atelier Di Carne" by Dario Cecchini'yi bünyesine katarak, misafirlerine etin en leziz örneklerini sunmayı amaçlıyor.

Şef ve Konseptin Arkasındaki İsim: Dario Cecchini

"Atelier Di Carne" by Dario Cecchini, Toskana'nın Chianti bölgesindeki Panzano kasabasından dünyaca ünlü İtalyan kasap Dario Cecchini'nin imzasını taşıyor. Dario Cecchini, 1976 yılında babasından devraldığı kasaplık sanatını sürdürülebilirlik ve geleneğin korunması misyonuyla ilerletiyor. Kendisi, etin sanatını ustalıkla icra ederek yeni nesil gastronominin gelişimine öncülük ediyor.

Menü ve Lezzetler

"Atelier Di Carne" bünyesinde sunulan menü, etin en lezzetli örneklerini sunmak için özenle hazırlanmıştır. Dario Cecchini'nin uzmanlığı ve tutkusu, her bir tabağa benzersiz bir lezzet ve deneyim katıyor. Menü, taze ve kaliteli malzemelerle hazırlanan özel et yemekleriyle doludur.

Deneyim ve Atmosfer

Restoran, sofistike bir atmosferde misafirlerine unutulmaz bir yeme-içme deneyimi sunar. Usta şefin imzasını taşıyan yemekler, kusursuz hizmetle birleşerek unutulmaz bir akşam geçirmenizi sağlar. Cennet Koyu'nun büyüleyici manzarası eşliğinde, etin en özel tatlarını keşfetmek için ideal bir mekândır.

Sonuç

"Atelier Di Carne" by Dario Cecchini, Mandarin Oriental Bodrum'un lezzet dünyasına getirdiği yeni bir soluktur. Dario Cecchini'nin ustalığı ve tutkusuyla hazırlanan menü, et tutkunlarını mest edecek lezzetler sunuyor. Eşsiz konumu ve sofistike atmosferiyle, bu restoran Bodrum'da unutulmaz bir yeme-içme deneyimi yaşamak isteyenler için mükemmel bir seçenektir.

Gölköy Mahallesi, 314 Sokak No.10,Bodrum/Muğla 05421205510



Novikov Bodrum, Yalıkavak

Novikov: Pan-Asya Mutfağının Zenginliğiyle Yalıkavak Marina'da

Konum ve Konsept

Yalıkavak Marina'da konumlanan Novikov, Pan-Asya mutfağını modern ve sofistike bir şekilde sunan bir restorandır. Dünya ve Asya mutfağının en seçkin örneklerini bir araya getiren Novikov, hem yeme-içme hem de görsel deneyim açısından etkileyici bir mekândır. Restoranın en çarpıcı özelliklerinden biri, taze balık ve deniz ürünlerinin sergilendiği reyondur.

Menü ve Lezzetler

Novikov'un menüsü, dünya mutfağının yanı sıra özellikle Asya mutfağından seçkin lezzetleri içerir. Misafirler, geniş ve çeşitli bir menüde tatlı, ekşi, acı ve baharatlı notaları bir arada bulabilirler. Özellikle sushi ve sashimi gibi Japon mutfağından geleneksel lezzetler, restoranın vazgeçilmezleri arasındadır. Ayrıca, taze balık ve deniz ürünleri, reyonda sergilenen ve misafirlerin kendi tercihlerine göre seçim yapabilecekleri bir özellik sunar.

Deneyim ve Atmosfer

Novikov, şık ve modern bir atmosfere sahiptir. Yalıkavak Marina'nın göz alıcı manzarası eşliğinde, misafirlerine unutulmaz bir yeme-içme deneyimi sunar. Restoranın iç mekânı, zarif tasarımıyla dikkat çekerken, açık havada yer alan oturma alanları ise ferah ve keyifli bir ortam sunar. Novikov'un özenle hazırlanan yemekleri ve benzersiz atmosferi, Bodrum'da lezzetli bir akşam geçirmek isteyenler için mükemmel bir seçenektir.

Sonuç

Novikov, Pan-Asya mutfağının zenginliğini ve çeşitliliğini Bodrum'un kalbinde sunan özel bir restorandır. Geniş menüsü, taze deniz ürünleri reyonu ve etkileyici atmosferiyle, misafirlerine unutulmaz bir yeme-içme deneyimi vaat eder. Yalıkavak Marina'daki bu benzersiz mekân, lezzet arayanların ve deneyim arayanların vazgeçilmezlerinden biridir.

Yalıkavak, Merkez Mah, Çökertme Cd.,Bodrum/Muğla



Naru Bodrum, Göltürkbükü

Naru Bodrum Restaurant: Doğanın Eşliğinde Lezzet Şöleni

Konum ve Atmosfer

Demirbükü'nde konumlanan Naru Bodrum Restaurant, Özgür Arıkan ve Çağlar Kanzık'ın imzasını taşıyan bir mekândır. Gündüzleri plaj olarak hizmet veren ve akşamları ise fine-dining konseptine dönüşen Naru, muhteşem bir doğa manzarası eşliğinde ziyaretçilerini ağırlar. Denizin ve doğanın güzelliklerine uygun bir şekilde tasarlanmış olan restoran, hem dinlendirici hem de lüks bir atmosfere sahiptir.

Menü ve Lezzetler

Naru Bodrum'un menüsü, tüm gün boyunca farklı damak zevklerine hitap eden seçenekler sunar. Gündüzleri, hafif ve taze atıştırmalıklar, salatalar ve deniz ürünleri gibi plajda keyifli bir öğle yemeği için ideal olan lezzetler bulunur. Akşamları ise, fine-dining deneyimi için özel olarak hazırlanmış bir menü sunulur. Özenle seçilmiş yerel ve uluslararası lezzetler, yaratıcı sunumlarla ziyaretçilere sunulur.

Deneyim ve Hizmet

Naru Bodrum, sadece lezzetli yemekler sunmakla kalmaz, aynı zamanda misafirlerine unutulmaz bir deneyim yaşatmayı amaçlar. Profesyonel ve misafirperver bir hizmet anlayışıyla çalışan personeli, ziyaretçilerin her isteğini karşılamak için özenle çalışır. Akşamüstü gün batımını izlerken veya akşam yemeği yerken, Naru'nun sakin ve huzurlu atmosferinde keyifli zaman geçirebilirsiniz.

Sonuç

Naru Bodrum Restaurant, Mesa'nın Demirbükü'nde doğanın kucağında eşsiz bir yeme-içme deneyimi sunar. Plajın gündüz keyfi ve akşam fine-dining konseptiyle, her anınızı özel kılar. Özenle hazırlanmış menüsü, muhteşem manzarası ve kaliteli hizmetiyle Naru, Bodrum'da unutulmaz bir gastronomi yolculuğu için ideal bir adres olarak öne çıkar.

Gölköy Mahallesi, Gökburun Mevkii, Bodrum/Muğla 02523350148



Anhinga by OD, Milas

Anhinga by OD: Doğanın ve Lezzetin Buluştuğu Adres

Konum ve Atmosfer

Six Senses Kaplankaya'nın benzersiz kumsalında konumlanan Anhinga by OD, Türkbükü'ne 30 dakikalık bir tekne seyahatiyle ulaşılabilir. Güneşin ve dalgaların buluştuğu bu muhteşem plajda yer alan restoran, fine-dining konseptiyle misafirlerine üst düzey bir deneyim sunar. Doğanın içinde huzurlu bir ortamda, lezzet dolu anlar yaşamak isteyenler için ideal bir mekândır.

Menü ve Lezzetler

Anhinga by OD'nin Akdenizli menüsü, şef ve restoratör Osman Sezener'in özenle hazırladığı lezzetlerle doludur. Deniz mahsulleri, taze sebzeler, özel marineler ve odun ateşinde pişirilen etler gibi birbirinden lezzetli seçenekler sunulur. Menüde enginarın çeşitli varyasyonlarına ve taptaze deniz mahsullerinin hamur işleriyle birleştirildiği özel lezzetlere yer verilir.

Deneyim ve Etkinlikler

Anhinga by OD, yaz sezonu boyunca çeşitli özel etkinliklere ev sahipliği yapar. Deniz mahsulleri geceleri, odun ateşinde lezzetler ve plaj partileri gibi etkinliklerle misafirlerine unutulmaz anlar yaşatır. Ayrıca, misafir şef eşleşmeli yemek buluşmaları gibi özel etkinlikler de düzenlenir. Her biri özenle planlanmış etkinlikler, Anhinga by OD'nin zengin menüsüyle birleşerek misafirlere benzersiz bir deneyim sunar.

Sonuç

Anhinga by OD, doğanın güzellikleriyle harmanlanmış enfes bir yemek deneyimi sunar. Şef Osman Sezener'in lezzetli yemekleri, plajın muhteşem manzarası eşliğinde tadını çıkarabileceğiniz bir atmosferde sunulur. Yaz sezonu boyunca düzenlenen özel etkinlikler ve zengin menü seçenekleriyle, Anhinga by OD, misafirlerine unutulmaz bir tatil deneyimi yaşatmak için ideal bir mekândır.

Bozbük, Merkez Sokak No:198, Milas/Muğla 02525110030



SAL, Bitez

Ortakent-Yahşi'de geniş bir arazi üzerinde konumlanmış olan bu mekan, iki ana bölüme ayrılmıştır. Ön tarafta, plaj olarak kullanılan bölüm bulunurken, arka tarafta sıfır atık ve sürdürülebilirlik prensiplerine uygun şekilde üretilmiş tasarım ürünlerinin sergilendiği bir mağaza yer almaktadır.

Gün boyunca aynı menüyle hizmet veren Sal'ın plaj bölümü, akşam saat 19.00'dan itibaren restorana dönüşmektedir. Bu sayede ziyaretçiler, deniz kenarında keyifli bir gün geçirdikten sonra akşam yemeği için de burada kalabilirler.

Mekan, sadece yemek ve alışveriş imkanı sunmakla kalmayıp, haftanın belirli günlerinde akustik konserler gibi çeşitli etkinlikler de düzenlemektedir. Bu etkinlikler, Sal'ı hem gastronomi hem de kültür açısından zengin bir deneyim sunan bir cazibe merkezi haline getirmektedir.

Sal, misafirlerine sadece lezzetli yemekler ve güzel bir plaj deneyimi sunmakla kalmaz, aynı zamanda sürdürülebilirlik ve çevre dostu ürünlerle de ilgilenenler için özel bir alışveriş deneyimi sunar. Bu yönüyle, Sal, hem doğaya duyarlı hem de keyifli vakit geçirmek isteyenler için ideal bir mekandır.

Müskebi Mahallesi, Tersane Sk. No:16/22,Bodrum/Muğla 05326898940



Boho Tavern, Yalıkavak

Denize sıfır manzarası, eğitimli mutfak ekibi ve profesyonel servis personeli ile Boho Tavern, Boho Hotel içerisinde hizmet vermektedir. Bu şık restoran, Yunan Adaları'ndan ilham alınarak oluşturulmuş menüsüyle dikkat çekiyor. Ege mutfağından esinlenen lezzetler, damak çatlatan tatlar sunarken, serinleten kokteylleriyle de misafirlerine keyifli bir deneyim yaşatıyor.

Restoranın menüsünde mevsime uygun tatlar öne çıkmakta ve geniş bir içecek yelpazesi sunulmaktadır. Bu sayede her mevsim, taze ve lezzetli seçeneklerle dolu bir gastronomi deneyimi yaşatılmaktadır. Boho Tavern, sadece butik otelin konuklarına değil, dışarıdan gelen misafirlere de hizmet vermektedir.

Mekan, misafirlerine deniz kenarında keyifli bir yemek deneyimi sunarken, aynı zamanda sıcak ve samimi bir atmosferde kaliteli hizmet sağlamayı amaçlamaktadır. Boho Tavern, Ege’nin eşsiz lezzetlerini ve Yunan Adaları’nın büyüleyici esintilerini bir araya getirerek, hem gözlere hem de damaklara hitap eden bir mekan olarak öne çıkmaktadır.

Yalıkavak, Plaj Cd. No:7,Bodrum/Muğla 05370528329



Folie, Bodrum Merkez

Bodrum Haremtan Koyu’ndaki METT Hotel & Beach Resort’te yer alan Folie, deniz kıyısında, açık havada geniş bir platforma yayılan restoran bölümüyle misafirlerine hizmet vermektedir. Akdeniz mutfağının eşsiz lezzetlerini sunan menüsü ile dikkat çeken Folie, ıstakozlu tagliatelle’den istiridyeye, beef tartar’dan pizza tartufo’ya kadar geniş bir yelpazede damaklardan silinmeyecek tatlar sunmaktadır.

Folie, sadece gastronomi alanında değil, aynı zamanda eğlence deneyiminde de iddialıdır. Gerçek bir Akdenizli’ye yakışır kapsamlı bir roze şarap ve kokteyl listesi ile misafirlerine zengin içecek seçenekleri sunmaktadır. Şık ambiyansı, gün boyu süren dinamik ve eğlenceli atmosferi ile Folie, “beach club” anlayışını yeni bir boyuta taşımaktadır.

Folie, hem gündüz deniz kenarında huzurlu bir ortamda yemek yiyebileceğiniz hem de akşamları canlı ve enerjik bir atmosferde eğlenebileceğiniz bir mekandır. Akdenizli ruhunu yansıtan menüsü ve eşsiz içecek seçenekleriyle, misafirlerine unutulmaz bir deneyim yaşatmayı hedeflemektedir.

Eskiçeşme, Değirmenler Mevkii, HAREMTAN COVE, Haremtan Sk.,Bodrum/Muğla 02529991587



WU, Yalıkavak

Bomonti'deki sevilen restoran-bar Wu, şimdi Yalıkavak'ta da hizmet vermeye başladı. İstanbul'un tanınmış markalarından biri olan Wu, The Bodrum Edition Oteli'nin tam karşısında yeni bir mekan açtı. Bu yaz, Wu'nun gençler arasında popüler bir buluşma noktası olması bekleniyor.

Wu, Bomonti'deki başarısını Bodrum'a taşırken, kendine özgü atmosferi ve kaliteli hizmet anlayışıyla dikkat çekiyor. Yalıkavak'ta açılan yeni mekan, hem yerel halk hem de tatilciler için cazip bir destinasyon olacak gibi görünüyor. Hem restoran hem de bar olarak hizmet veren Wu, lezzetli yemekleri, yenilikçi kokteylleri ve şık ambiyansıyla ziyaretçilerine unutulmaz anlar yaşatmayı hedefliyor.

Dirmil Mah, Şendoğan Cd. No:7, Bodrum/Muğla 05339314498



Park Şamdan Restaurant, Yalıkavak

Yalıkavak’ta, muhteşem bir manzaraya sahip olan Mar Yapı’nın G Beyond projesinin içinde yer alan 40 yıllık geçmişiyle ünlü Park Şamdan Restaurant, konuklarına unutulmaz bir deneyim sunuyor. Deneyimli şeflerin ellerinden çıkan nefis yemekler, seçkin müzikler eşliğinde servis edilerek eşsiz bir ambiyans yaratılıyor.

Park Şamdan Restaurant, üst düzey servis standartlarını benimseyerek misafirlerine kusursuz bir hizmet sunmayı amaçlıyor. Deneyimli ve profesyonel ekibi, her ayrıntının titizlikle düşünüldüğü özenle tasarlanmış masaları, romantik mum ışıkları ve keyifli sunumlarıyla dikkat çekiyor.

Menüsünde, geleneksel Türk mutfağının yanı sıra dünya mutfaklarından seçkin lezzetler de bulunan restoran, her damak tadına hitap edecek geniş bir yelpaze sunuyor. Taze ve kaliteli malzemelerle hazırlanan yemekler, şeflerin ustalığıyla birleşerek misafirlere benzersiz bir gastronomi deneyimi yaşatıyor.

Restoranın atmosferi, yalnızca lezzetli yemekler değil, aynı zamanda mükemmel bir görsel ve işitsel deneyim de sunuyor. Misafirler, eşsiz manzara eşliğinde yemeklerini yerken, seçkin müzikler de akşamlarını daha da özel kılıyor.

Park Şamdan, sadece yemekleriyle değil, aynı zamanda sunduğu genel deneyimle de misafirlerine unutulmaz hatıralar bırakıyor. Özenle tasarlanmış her detay, konukların kendilerini özel hissetmelerini sağlıyor. G Beyond projesinin içinde yer alan bu prestijli mekan, Yalıkavak’ta zarafet ve lezzetin buluşma noktası olarak öne çıkıyor.

Yalıkavak, 51. Sokak No:17,Bodrum/Muğla 05427728888



Tuti, Bodrum Merkez

Bodrum manzarasını yukarıdan izlemek isteyenler için ideal bir mekan olan Tuti, mutfağına giren tüm ürünleri yerel üreticilerden temin eden veya kendi bahçesinde yetiştiren bir restoran olarak öne çıkıyor. Akdeniz ikliminin sunduğu taze yeşillikleri ve yerel lezzetleri bir araya getirerek, Bodrum’un ruhunu yansıtan tabaklar sunuyor.

Tuti, sadece restoran kısmıyla değil, aynı zamanda Bar & Lounge bölümüyle de misafirlerine çeşitli deneyimler sunuyor. Restoran kısmında, yerel ve taze malzemelerle hazırlanan lezzetli yemeklerin tadını çıkarırken, Bar & Lounge bölümünde keyifli içeceklerle manzaranın tadını çıkarabilirsiniz.

Menüsünde, Akdeniz mutfağının özgün ve taze tatlarına yer veren Tuti, her damak tadına hitap edecek seçenekler sunuyor. Özellikle bahçeden toplanan taze yeşilliklerle hazırlanan salatalar ve yerel üreticilerden temin edilen kaliteli malzemelerle yapılan yemekler, misafirlere unutulmaz bir gastronomi deneyimi yaşatıyor.

Tuti, Bodrum’un doğal güzelliklerini ve eşsiz manzarasını en iyi şekilde sunarken, sıcak ve samimi atmosferiyle de misafirlerine huzurlu bir ortam sağlıyor. Hem lezzet hem de manzara arayanlar için mükemmel bir seçim olan Tuti, Bodrum’da benzersiz bir deneyim yaşamak isteyenlerin mutlaka ziyaret etmesi gereken bir mekan olarak dikkat çekiyor.

Yokuşbaşı, Suluhasan Cad. The Marmara Bodrum No:18, Bodrum/Muğla 0252313813012



Lokanta by Divan, Göltürkbükü

Bodrum klasikleri denince akla ilk gelen yerlerden biri olan Divan Bodrum’un içerisinde yer alan Lokanta by Divan, en beğenilen mekanlardan biridir. Mükemmel yemeklerinin yanı sıra göz alıcı manzarasıyla da misafirlerine unutulmaz deneyimler sunan bu restoran, Bodrum’un zarif ve sofistike atmosferini yansıtır.

Lokanta by Divan, dünya mutfağından seçkin lezzetler sunarak geniş bir yelpazede damak tatlarına hitap ediyor. Menüsünde, her biri özenle hazırlanmış çeşitli yemekler bulunuyor. Deneyimli şefler tarafından hazırlanan bu yemekler, kaliteli malzemelerle ve yaratıcı sunumlarla birleşerek misafirlere benzersiz bir gastronomi deneyimi yaşatıyor.

Restoran, sadece yemekleriyle değil, aynı zamanda manzarasıyla da öne çıkıyor. Göz alıcı Bodrum manzarası eşliğinde yemek yemek, Lokanta by Divan’ı ziyaret eden misafirler için unutulmaz bir deneyim sunuyor. Özellikle gün batımında, manzara daha da büyüleyici bir hal alarak yemeğinizi daha özel kılıyor.

Lokanta by Divan, yaz sezonu boyunca hizmet vererek, misafirlerine her daim kaliteli hizmet sunmayı amaçlıyor. Eğer bu özel restorana henüz gitmediyseniz, bu yaz mutlaka uğramanızı öneriyoruz. Lezzetli yemekler, mükemmel manzara ve kaliteli hizmet arayanlar için Lokanta by Divan, Bodrum’da ziyaret edilmesi gereken en önemli mekanlardan biridir.

Kelesharim Cad. No:6, Göltürkbükü Türkiye 02523775601



Bagatelle Bodrum, Yalıkavak

Türkiye’nin ilk Fransız festive restoranı olarak tanıtılan Bagatelle, Yalıkavak Marina’da kapılarını açtı. New York doğumlu Fransız misafirperverliği markası olan Bagatelle, sofistike lüks restoran ve plaj kulüplerinin öncüsü olarak biliniyor. Güney Fransa’nın eğlence ve yemek kültürünü Yalıkavak’a taşıyan Bagatelle, benzersiz bir deneyim sunmayı hedefliyor.

Bagatelle, brunch, öğle yemekleri ve akşam yemekleri için misafirlerine keyifli bir atmosfer sunuyor. Restoranın her detayı, hayatın tadını çıkarmak isteyenler için özenle düşünülmüş.

Yemeklerinde kaliteli malzemeleri ve özgün tarifleri bir araya getiren Bagatelle, Fransız mutfağının en seçkin lezzetlerini sunuyor. Şeflerin ustalığı ve özenli sunumlarıyla her lokma bir ziyafete dönüşüyor. Ayrıca geniş içecek menüsü, lezzetli kokteyller ve seçkin şaraplarla yemeğinizi tamamlamanızı sağlıyor.

Bagatelle, sadece yemekleriyle değil, aynı zamanda atmosferiyle de misafirlerini cezbediyor. Eğlenceli müzikler eşliğinde yemeklerinizi yiyebileceğiniz, şık ve zarif bir ortam sunan restoran, Yalıkavak’ın gece hayatına yeni bir soluk getiriyor.

Bagatelle, lüks ve konfor arayanlar için mükemmel bir seçenek olmanın yanı sıra, Fransız eğlence ve yemek kültürünü deneyimlemek isteyenler için de ideal bir adres.,

Merkez Mahallesi, Çökertme Cd. No:6, Bodrum/Muğla 05370574242



Maromi by Divan, Göltürkbükü

Japon mutfağına ilgi duyan herkesin büyük beğenisini kazanan Maromi by Divan Bodrum, misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Usta şeflerin elinden çıkan klasik Japon lezzetlerini menüsüne taşıyan bu restoran, Bodrum'un en seçkin Uzak Doğu tatlarını sunuyor.

Maromi by Divan Bodrum'un sushi çeşitleri, özellikle dikkat çekiyor. Usta şeflerin özenle hazırladığı sushi'ler, taze ve kaliteli malzemelerle yapılarak lezzetin doruklarına ulaşıyor. Her lokma, misafirlerine Japon mutfağının inceliklerini ve zengin lezzetlerini yaşatıyor.

Restoranın zarif ve modern atmosferi, yemeğinizi daha da özel kılıyor. Eşsiz manzara eşliğinde sunulan yemekler, hem görsel bir şölen sunuyor hem de damaklarda unutulmaz bir tat bırakıyor.

Maromi by Divan Bodrum, Japon mutfağına olan tutkunuza hitap ederken aynı zamanda Bodrum'un eşsiz atmosferini de yaşamanızı sağlıyor. Bu özel mekanda, dostlarınız veya sevdiklerinizle birlikte keyifli ve lezzet dolu bir deneyim yaşamak için bekleniyorsunuz.

Göltürkbükü, Keleşharım Cd No:22/1, Bodrum/Muğla 05495623481



Bodrum’un En Klasik Mekanları

Limon, Gümüşlük

Her sene mutlaka bir kere Limon’da gün batımını izlemek, Bodrum'da yaşanması gereken unutulmaz bir deneyimdir. Rastgele mobilyaların bahçeye atılmasıyla döşenmiş olan bu restoran, gün batımının büyüleyici manzarasıyla bilinir. Rezervasyon bulmak oldukça zor olabiliyor, bu durumda bara gitmeyi düşünebilirsiniz.

Limon'un menüsünde yer alan mücver, kabak çiçeği dolması ve limon böreği gibi lezzetler, her ziyaretimizde tercih ettiğimiz tatlar arasında yer alır. Özellikle kalabalık gruplar için ideal olan 9 çeşit farklı mezeden oluşan meze tabağı da mutlaka denenmelidir.

Limon’un geniş ve yenilikçi kokteyl menüsü, içecek konusunda da misafirlerine çeşitli seçenekler sunar. Kendine özgü tariflerle hazırlanan kokteyller, damaklarda iz bırakan tatlar sunar.

Bodrum'un eşsiz atmosferinde, gün batımını izlerken Limon'da lezzetli yemekler ve keyifli içecekler eşliğinde unutulmaz bir zaman geçirebilirsiniz. Her ziyaretinizde yeni bir lezzet keşfetmek için Limon'un kapılarını aralayın ve Bodrum'un tadını çıkarın.

Gümüşlük, Kardak Sk. No: 7,Bodrum/Muğla 05547406260



Marina Yacht Club, Bodrum Merkez

Yılların eskitemediği Marina Yacht Club, Bodrum merkezindeki marinanın eğlence durağı olarak ün salmıştır. Farklı lezzetleri bulabileceğiniz üç farklı restoranı bünyesinde barındırır.

Caffé Del Corso, İtalyan mutfağının enfes lezzetlerini arayanların uğrak noktasıdır. Rezeneli Bonfile ve safranlı Tagliatelle gibi özel lezzetlerle zenginleşen menüsüyle dikkat çeker.

Marina Yacht Club Restaurant, Türk ve dünya mutfağından lezzetleri sunar. Hem geleneksel Türk yemekleri hem de uluslararası mutfak örnekleri menüde yer alır, böylece her damak tadına hitap eder.

Roof Marine ise Akdeniz mutfağından seçkin lezzetler sunar. Eşsiz bir manzara eşliğinde, taze deniz ürünleri ve yöresel tatlarla zenginleşen menüsüyle misafirlerine unutulmaz bir deneyim yaşatır.

Marina Yacht Club, Bodrum'un kalbindeki marina atmosferini en iyi şekilde yansıtarak hem yerli hem de yabancı konuklarına lezzetli yemekler ve keyifli anlar sunar. Her üç restoran da benzersiz lezzetleri ve muhteşem manzaralarıyla Bodrum'da unutulmaz bir yeme deneyimi vaat eder.

Çarşı, Marina Yacht Club Milta Bodrum Marina, Neyzen Tevfik Cd. No:5,Bodrum/Muğla 02523161228



Miam, Göltürkbükü

Türkbükü'nün müdavim mekanlarından biri olan Miam, gerçekten çok sadık bir müşteri kitlesine sahip. Koyun girişinde bulunan ve kocaman bir dut ağacının altında yer alan bu restoran, balık ve deniz ürünleri ağırlıklı Akdeniz mutfağına odaklanmıştır.

Miam'ın menüsünde, başlangıç olarak palamut füme, ahtapot söğüş gibi lezzetli seçenekler bulunur. Ardından makarna çeşitleri ve ızgaralar geliyor. Ancak en çok tercih edilenler arasında kerevizli kalamar salatası öne çıkıyor. Özenle hazırlanan bu salata, müşterilerin favori tatlarından biri haline gelmiştir.

Gecenin ilerleyen saatlerinde, yemeğin tadını çıkaran misafirlerin yerini eğlence arayan konuklar alır. Müzik sesi yükselir ve restoranın atmosferi daha da canlanır. Miam, hem lezzetli yemekleriyle hem de eğlenceli atmosferiyle Türkbükü'nde unutulmaz bir deneyim sunar.

Menemene, A,, Atatürk Cd. No:51, Bodrum/Muğla 02523775612



Denizden Restoran, Bodrum Merkez

Şef Mehmet Yalçınkaya'nın Bodrum'daki restoranı Denizden, deniz mahsulleri ile meşhur bir mekan olarak biliniyor. 110 yıllık tarihi Kocadon Museum Hotel içinde yer alan restoran, deniz ürünlerini mevsiminde hazırlayıp sunarak misafirlerine eşsiz bir deneyim yaşatıyor.

Denizden'in konsepti, Surf & Turf tabakları üzerine kurulmuştur. Bu tabaklar, deniz ürünleriyle etin mükemmel bir uyum içinde sunulduğu özel lezzetlerle doludur. Restoranda, etin marinasyonu ve dinlenmesini sağlayan özel dolaplar gibi özenle tasarlanmış ekipmanlar kullanılarak, şef Mehmet Yalçınkaya'nın imza yemekleri hazırlanır.

Şef Mehmet Yalçınkaya, deniz mahsulleri ile yaptığı imza yemeklerde yerel dokuya uygun teknikleri kullanarak lezzetleri zenginleştiriyor. Geleneksel Bodrum lezzetlerini modern bir dokunuşla harmanlayarak misafirlerine unutulmaz bir deneyim sunuyor.

Denizden, Bodrum'un deniz ürünleriyle ünlü mutfağını en iyi şekilde temsil eden ve tarihi bir atmosferde lezzetli bir yolculuğa çıkaran bir restorandır.

Kocadon Museum Hotel, Eskiçeşme Mah. Davulcu Ali Sok. Kapı:2 05397218848



Arka Restaurant & Pizzeria, Yalıkavak

Bodrum'un merkezindeki Cumhuriyet Caddesi'ne yakın, arka sokaklarda gizlenmiş olan Arka Restaurant & Pizzeria, İtalyan mutfağına olan tutkunları mutlu edecek lezzetlere sahiptir. Klasik bir İtalyan menüsü sunan Arka'da, başlangıç olarak Bruschetta ve Carpaccio gibi lezzetli seçenekler bulabilirsiniz.

Restoranda 18 çeşit pizza ve çeşitli makarna seçenekleri bulunmaktadır; bu zengin menü arasından seçim yapmak oldukça zor olabilir. Dört peynirli pizza gibi iddialı seçeneklerin yanı sıra, ezine peyniri gibi yerel lezzetlerle zenginleştirilmiş pizzalar da mevcuttur. Dört peynirli pizzayı sevmeyenlerin bile bu lezzeti denemesini tavsiye ediyoruz.

Arka Restaurant & Pizzeria'da tatlı olarak sunulan tiramisu, İtalyan mutfağının vazgeçilmezlerinden biridir. Bu lezzetli tatlıyı denemeden restoranı terk etmemenizi öneririz.

Arka Restaurant & Pizzeria, Bodrum'un gizli lezzet noktalarından biridir ve hem yerel halk hem de turistler arasında popülerdir. İtalyan mutfağının en seçkin lezzetlerini sunan bu mekan, Bodrum'da keyifli bir yeme deneyimi yaşamak isteyen herkes için ideal bir tercihtir.

Çarşı, Kule Bar Arkası, Dr. Ekrem Uslu Çk. No:11, Bodrum/Muğla 0252 316 28 57



Açık Mutfak, Gümüşlük,

Aslında Açık Mutfak, Galata'dan tanıdığımız enerjisi yüksek bir mekan ve Gümüşlük'teki mandalina bahçelerinin altındaki atmosferiyle dikkat çekiyor. Bu mekan, adından da anlaşılacağı gibi açık mutfak konseptine sahiptir ve misafirlere ferahlatıcı içecekler eşlik eder.

Açık mutfakta pişen lezzetler, mekanın atmosferini daha da özel kılıyor. Menü oldukça çeşitlidir ve sık sık değişir, bu da misafirlere her ziyaretlerinde farklı tatlar deneme fırsatı sunar.

Mutfak şefi Esra Şener'in kendi dokunuşlarını kattığı mezeler, mekanın en meşhur lezzetleri arasında yer alır. Lezzetli ve özenle hazırlanmış mezeler, misafirlerin damaklarında unutulmaz bir tat bırakır.

Açık Mutfak, Gümüşlük'te şehrin karmaşasından uzak, doğanın içinde huzurlu bir deneyim sunar. Hem yerel halkın hem de ziyaretçilerin tercihi olan bu mekan, lezzetli yemekleri ve keyifli atmosferiyle herkesi kendine çeker.,

Gümüşlük Mah. Kilimci Sok. 43-5, Muğla Türkiye 05324270266



Savra, Bitez

Bitez'in şık ve özgün konsept butik oteli Savra, hem restoranı hem de canlı müzikli etkinlikleriyle bölgenin en popüler duraklarından biridir. Restoranın başında yer alan şef Zafer Demirci, Akdeniz mutfağının klasik lezzetlerine kendi özel dokunuşunu ekleyerek misafirlere unutulmaz bir deneyim sunuyor.

Savra'nın menüsünde, mezelerden peynir tabağına, ızgaralardan makarna çeşitlerine kadar geniş bir yelpazede lezzetli seçenekler bulunmaktadır. Her damak zevkine hitap eden bu çeşitlilik, misafirlerin beklentilerini karşılamak için özenle hazırlanmıştır.

Öğle yemeği için sunulan burgerler ve sosis tabağı gibi kaçamaklar da menünün önemli bir parçasını oluşturur. Bu hafif ve keyifli seçenekler, öğle saatlerinde ihtiyacınız olan enerjiyi sağlar.

Savra'nın sıcak ve samimi atmosferinde, lezzetli yemeklerin tadını çıkarırken canlı müzik eşliğinde keyifli vakit geçirebilirsiniz. Bitez'in tarihi ve doğal güzelliklerini keşfettikten sonra, Savra'da dinlenerek ve lezzetli yemeklerin tadını çıkararak keyifli bir gününüze mükemmel bir nokta katabilirsiniz.

Bitez, Adliye Cd. No:85,Bodrum/Muğla 05536863929



Buddha Bar, Bitez

Dünyaca ünlü Buddha Bar, Bodrum'un muhteşem manzarasıyla öne çıkan Caresse Bodrum'un içine yerleşerek 2019 yazından beri hizmet veriyor. Aynı zamanda bir beach club olarak da faaliyet gösteren Buddha Bar, misafirlerine keyifli bir atmosfer sunuyor.

Buddha Bar'ın çağdaş füzyon menüsü, global şeflerin özel dokunuşlarıyla Asya ve Akdeniz mutfaklarından ilham alarak zengin içerikler sunuyor. Sushi'den Ceviche'ye kadar taze deniz ürünleri ve eşsiz yerel lezzetler de menüde yer alıyor. Bu özel lezzetler, misafirlerin damak tadına hitap ediyor ve unutulmaz bir yeme deneyimi yaşatıyor.

Bununla birlikte, yemeğinizi eşlik eden Buddha Bar'ın imza kokteylleri ve özenle seçilmiş Buddha-Bar playlist'leriyle birlikte, muhteşem bir atmosferde lezzet dolu bir akşam geçirebilirsiniz. Bu özel mekan, Bodrum'un lüks ve eğlence dolu atmosferine eşsiz bir katkı sağlıyor ve misafirlerine unutulmaz bir deneyim sunuyor.

Asarlik Mevkii, Adnan Menderes Cd. No:89 D:6, Bodrum/Muğla 05300618435



Kavanoz, Yalıkavak

Arnavutköy'ün sevilen mekanlarından biri olan Kavanoz, geçen sene olduğu gibi bu sene de Yalıkavak sırtındaki muhteşem gün batımıyla dikkat çeken yerinde, müdavimlerini ağırlamaya devam ediyor. Meksika'nın bohem havasını Bodrum'a taşıyan Kavanoz, renkli atmosferiyle misafirlerine unutulmaz anlar yaşatıyor.

Kavanoz'da güneşin batışını izlerken favori kokteyllerinizden Eda'lı Gelin veya Yeşil Ördek gibi özel tatları tercih edebilirsiniz.

Mekanda sunulan küçük dokunuşlarla farklılaştırılmış meze çeşitleri ve deniz mahsullü makarna gibi keyifli tabaklar arasında seçim yapmak oldukça zor olabilir. Ancak, midyeli kabak çiçeği tempura gibi özel lezzetler, kesinlikle denemeye değer.

Kavanoz, sıcak ve samimi atmosferiyle, hem yerel halkın hem de ziyaretçilerin favori mekanlarından biridir. Bodrum'un benzersiz gün batımını izlerken lezzetli yemeklerin ve içeceklerin tadını çıkarabileceğiniz bu özel mekan, unutulmaz bir deneyim sunar.

Yalıkavak, Barış Cd. No:3, Bodrum/Muğla 05531759222



Can Oba Restorant, Yalıkavak

Michelin yıldızlı ünlü Şef Alfons Schuhbeck ile 8 yıl birlikte çalıştıktan sonra dünyanın çeşitli ülkelerindeki farklı mutfaklarda deneyim kazanan Can Oba, 2013 yılında Türkiye'ye dönerek Eminönü'nde kendi restoranını açmıştır. O günden bugüne, lezzetiyle ün salan ve dünyanın dört bir yanından gelen gastronomi meraklılarının vazgeçilmezi haline gelen Can Oba, aynı zamanda trend yaratan şef restoranları arasında önemli bir yere sahiptir. Bu yıl itibariyle özgün mutfağını Bodrum'un Yalıkavak bölgesindeki misafirleriyle buluşturan Can Oba, alışılmış tatların ötesine geçerek eşsiz bir lezzet deneyimi sunmaktadır.

Can Oba'nın özgün ve yenilikçi mutfağı, Doğu ile Batı'nın birleştiği Eminönü'ndeki restoranından Bodrum'a taşınmıştır. Kırmızı meyveler eşliğinde servis edilen Portakal Soslu Levrek ve Ahtapot Bayıldı gibi yaratıcı ve lezzetli ana yemekler, Can Oba'nın imzasını taşır. Tatlılar arasında ise köpük çikolata gibi sıra dışı lezzetler bulunmaktadır.

Bu enfes lezzetleri deneyimlemek için, Can Oba'nın restoranında yer bulmak için önceden rezervasyon yaptırmak gerekmektedir. Can Oba'nın özenle hazırladığı yaratıcı ve lezzetli menüsü, misafirlerine unutulmaz bir yeme deneyimi sunar ve Bodrum'un gastronomik haritasına önemli bir katkı sağlar.

Çarşı, Plaj Cd. No:10,Bodrum/Muğla 05321691242



Dereköy Lokantası, Gümüşlük

Bodrum'da deniz, kum ve güneşin keyfi bir yana, lezzet duraklarını deneyimlemek apayrı bir keyif sunar. Bu lezzet serüvenine dahil olan mekanlardan biri de Dereköy Lokantası. Adeta bir lezzet bahçesine dönüşen tatlı bahçesi, boho chic dekorasyonu ve cool atmosferiyle son derece minimalist bir mekan olan Dereköy Lokantası, yeni ve özel tatlar peşinde olanların gözdesi haline gelmiştir. Menüsünde ise Ege'nin leziz otları, enfes mezeler ve deniz mahsulleri ön plandadır.

Dereköy Lokantası, Haziran ayı boyunca Pazar günleri hariç 14.00-21.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Bu saatler arasında misafirler, özgün ve lezzetli tatlarla dolu bir deneyim yaşayabilirler. Ege'nin zengin mutfağından ilham alan şeflerin ustalıkla hazırladığı yemekler, konuklara unutulmaz bir lezzet şöleni sunar.

Minimalist tasarımı ve sakin atmosferiyle Dereköy Lokantası, Bodrum'un lezzet haritasında önemli bir yere sahiptir. Burada geçirdiğiniz her an, damak tadınıza hitap eden özel tatlarla dolu bir deneyime dönüşür.

‭Dereköy, Derekoy Yolu No:133, Bodrum/Muğla 05336631087



Daze, Göltürkbükü

Türkbükü'ndeki No:81 Hotel'in içinde yer alan Daze, mevsime özgü doğal ürünleri evrensel pişirme teknikleriyle harmanlayarak Akdeniz mutfağı özelinde hazırlanan bir mekan. Sabah kahvaltısından akşam yemeğine kadar hizmet veren restoranda aynı zamanda plaj ve bar da bulunmaktadır. Deniz manzarası eşliğinde misafirlerini ağırlayan Daze, bu seneki menüsünde öne çıkan lezzetleriyle dikkat çekiyor.

Daze'in bu seneki menüsünde, enginar ve avokado ile servis edilen Karabiga karidesi, köz mısır püresi, üzüm ve arpacık soğanı ile sunulan kuzu sırtı gibi özel tatlar bulunuyor. Ayrıca, chia tohumu ve kıtır çikolata ile hazırlanan Panna cotta, kırmızı kadife kek ve kar çikolata ile sunulan orman meyveleri gibi tatlılar da menünün önemli parçaları arasında yer alıyor.

Daze, lezzetli ve özenle hazırlanmış yemekleri, muhteşem deniz manzarasıyla birleştirerek misafirlerine unutulmaz bir deneyim sunuyor. Akdeniz mutfağından ilham alan özel tatlarla dolu bir yeme deneyimi yaşamak isteyenler için Türkbükü'ndeki No:81 Hotel'in içindeki Daze, kesinlikle ziyaret edilmesi gereken bir adres.

Göltürkbükü, Göltürkbükü mah. Keleşharım Cad. 104. Sok. No, D:6,Bodrum/Muğla 02523776105



Kurochan by IOKI, Mandarin Oriental, Göltürkbükü

Mandarin Oriental'da bulunan Kurochan by İoki, Peru ve Japon mutfağından ilham alarak modern ve yenilikçi bir menü sunuyor. Bodrum'un fine-dining konseptli restoranlarından biri olan mekanın yenilenen menüsünde, Perulu şeflerin katkılarıyla hazırlanan özel lezzetler öne çıkıyor. Ceviche Roll, Osaka Roll ve Chizu Roll gibi özel sushi çeşitleri menünün dikkat çeken başlıkları arasında yer alıyor. Ayrıca, chimichurri sos ile hazırlanan ahtapot ızgara, hafif acı sosu ile sunulan Salmon Tetsuyu ve şefin özel sosuyla servis edilen Black Cod gibi lezzetler de tadılması gerekenler arasında bulunuyor.

Kurochan by İoki'de yemek yiyen misafirler, sahilin keyfini çıkarmak isteyenler için Mandarin Oriental Bodrum'da konaklayan konuklara özel bir ayrıcalık sunuluyor. Cennet Koyu'nun en güzel köşesinde, 12.00-18.00 saatleri arasında hizmet veren İoki on the Beach menüsü, özel deniz ürünleri ve taze sushi seçenekleriyle dikkat çekiyor. Bu özel menü, konuklara unutulmaz bir deneyim yaşatmak için özenle hazırlanmıştır.

Göltürkbükü, Cennet Koyu, Çomça Mevkii, Bodrum/Muğla 02523111888



Brava, Yalıkavak

The Bodrum Edition'ın içerisinde yer alan Brava, şef Diego Muñoz liderliğinde muhteşem lezzetler sunuyor. Akdeniz ve Asya tatlarından ilham alarak hazırlanan Latin Amerika menüsü, özellikle Peru mutfağının izlerini taşıyor. Yerel malzemelerle hazırlanan yemekler arasında wok yemekleri ve ortak tabaklar, misafirler tarafından en çok tercih edilen lezzetler arasında yer alıyor.

Brava'nın menüsünde, Peru mutfağından ilham alınarak hazırlanan özel tatlar dikkat çekiyor. Şef Diego Muñoz'un ustalığıyla hazırlanan yemekler, hem görsel olarak şık bir sunuma sahip hem de damaklarda unutulmaz bir tat bırakıyor. Brava'da sunulan wok yemekleri ve ortak tabaklar, lezzet arayanların beklentilerini karşılıyor ve her zevke hitap ediyor.

The Bodrum Edition'ın eşsiz atmosferinde, denizin ve doğanın tadını çıkarırken Brava'nın özel lezzetlerini deneyimlemek, Bodrum'da unutulmaz bir yeme deneyimi yaşamak isteyenler için harika bir seçenek olabilir.

Dirmil Mahallesi, Balyek Cd. No:5A, Bodrum/Muğla 02523113135

Bodrum’un En İyi Balıkçıları

Lagün Restoran (Bargilya)

Lagün Restoran hem içinde bulunduğu doğal coğrafyayla hem de yemekleri ve sunumlarıyla Bodrum’daki favori balıkçımız. İsmi gibi gerçek bir lagünün ortasında huzur dolu, nezih bir yer.

Adres: Boğaziçi Köyü (Bargilya) Köy Merkezi No:46 (MigrosJet karşısı) Tuzla Tel: 0 533 6979970 – 0 535 7686426



Kocadon Restaurant

Bodrum merkezde, 19. yüzyıldan kalma bir taş ev ve bahçesinde, 1987’den beri hizmet veren Kocadon Restaurant, ağırlıklı olarak Ege mezeleri sunan bir restoran. Zengin bir zeytinyağlı büfesi var ama enginar salatası, ahtapot carpacciosu üzerine de incir tatlısı en ünlü lezzetlerinden.

Adres: Neyzen Tevfik Cad. Saray Sok. No:1 48400 Websitesi Tel: (252) 316 37 05



Orfoz Restoran (Kumbahçe)

1986 ile 2004 yılları arasında Saroz Körfezi’nde motel ve restaurant olarak hizmet veren restoranın 2006 yılında Bodrum’da açtığı deniz ürünleri restoranı. Sardalya sashimi, pesto soslu deniz salyangozu, tütsülenmiş yılan balığı gibi çok çeşitli deniz mahsülleri bulabiliyorsunuz. Vedat Milor’un da tüm ülkedeki favorileri deniz mahsulü restoranlarından biri.

Adres: Kumbahçe Mah. Zeki Müren Cad. No:13/1 Tel: +90 (252) 316 4285



Memedof (Yalıkavak)

Aslen 2001’de Gölköy’de açılan ve zamanla Bodrum’un müdavim mekanları arasına giren Memedof Balık Restaurant’ın 2007’de açılan Yalıkavak şubesi. Yaz kış hizmet veren mekan, Yalıkavak’ta taze deniz ürünleri, Ege mezeleri ve taze balık çeşitleri bulabileceğiniz, ne zaman gitseniz hizmetten memnun kalacağınız adreslerden.

Adres: Yalıkavak, Gerişaltı mevkii Çökertme cad. No:42, 48400 Tel: (0252) 385 46 46



Terzi Mustafa’nın Yeri (Gündoğan)

Gündoğan sahilinde, Hatice ve Mustafa Özçelik tarafından işletilen, salaş bir balıkçı Terzi Mustafa’nın Yeri. Çift deniz kenarındaki iki katlı Bodrum evlerini yenilemişler. Alt katını da lokanta haline getirmiş. Balıkları her daim taze çünkü hemen arkalarındaki balıkçı kooperatifinden temin ediyorlar. Yaz-kış sabahları köy kahvaltısı da sunuyorlar.

Adres: Gündoğan, Atatürk Cd. No:10, 48965 Tel: +902523877089



Mimoza (Gümüşlük)

Sadece Gümüşlük’ün değil, tüm Bodrum’un imza mekanlarındann biri Mimoza. Deniz kenarına hatta içine atılmış ahşap masaları, su kabaklarıyla bezeli benzersiz dekorasyonu ve muhteşem günbatımı manzarası ile tüm zamanların favori mekanlarından. Instagram

Adres: Yalı Mavkii No:104 Gümüşlük, 48400 Tel: (0252) 394 31 39



Melengeç (Gümüşlük)

Melengeç de Mimoza’nın komşusu. Zaten onunla aynı sırada ve aynı renkli fenerli ambiyansı paylaşıyor. Fiyatlar uçuk gelebiliyor. Menüde porsiyon fiyatı yok balıklar kiloyla satılıyor. Instagram

Adres: Gümüşlük, Yalı Mevkii, 1120. Sk., 48900 Tel: +902523944858



Karafaki Erhan Usta Gümüşlük Balık Restoran

Diğer Gümüşlük mekanlarına oranla uygun fiyatlı bir seçenek. Yalnız dikkat iki tane Karafaki restoran var. İlk önce karşınıza çıkan Erhan Usta’nın önceden birlikte çalıştığı yer. Biraz daha sağa doğru ilerlemelisiniz. Manzara burada da muhteşem. Instagram

Adres: Gümüşlük Yalı Mevkii, No:68, 48970 Tel: 0532 155 93 29



Fenerci (Gümüşlük)

Mimoza ve Melengeç’in tam tersi istikamette, onlardan daha salaş ama aynı fenerli atmosferi yaşatan, nispeten uygun fiyatlı bir seçenek. Onlardan çok daha güzel bir manzarası var çünkü güneşin batışı adanın arkasında kalmıyor. Ahtapotlu mezeleri ayrıca başarılı.

Adres: Gümüşlük, Kültür Sk. no: 3/2, 48970 Tel: +902523943051



Kahraman (Yalıkavak)

Yıllardır yer aldığı farklı balık restoranlarında balık konusunda uzmanlığını kanıtlamış bir isim Kahraman Korkmaz’ın Yalıkavak’taki mekanı. Gün batımına karşı oturmak istiyorsanız fazla masa yok o yüzden rezervasyonsuz gitmemek gerek. Beğendili karidesi ve ahtapot ızgarası çok beğeniliyor. Yalnız fiyatlar biraz yüksek önceden uyaralım.

Adres: Yalıkavak, Şendoğan Cd., 48965 Tel: 0537 208 72 14



Müdavim Bodrum (Merkez)

Müdavim, Bodrum merkezde, deniz kenarına attığı beyaz örtülü masaları ile kum üzerinde Bodrum Kalesi manzaralı yemek yeme olanağı sunan bir meyhane. En büyük özelliği, içinde bulunduğu evin dünyaca ünlü Türk denizci Sadun Bora’nın evi olması. Egeli hanımların elinden çıkma enginar kalbi ızgarası, vişneli başta olmak üzere çeşit çeşit sarmaları ve türlü mezeleri ile Bodrum’un en sevilen meyhanelerinden. Rezervasyonsuz gitmeyin.

Adres: Çarşı, Cumhuriyet Cd. No:46/1, 48400 Tel: (0252) 316 84 88



Tahta Meyhane (Dereköy)

Bir balıkçı değil belki ama Bodrum’da nostaljik mahalle meyhanesi geleneğini ve samimi atmosferini yaşatan, karakteri olan yerlerden biri Tahta Meyhane. Bodrum’un piyasa mekanlarından uzakta, Gümüşlük, Dereköy’de bulunan mekan, eski bir yağhaneden meyhaneye dönüştürülmüş. Mekanın sahibi ise Hababam Sınıfı’nın Kıvırcık Ömeri Talip Güran. Mezeleri başarılı. Spesiyali ise ciğer ve kavurması.

Adres: Dereköy Mahallesi Dereköy Caddesi 160/1 Gümüşlük Tel: 0533 651 98 05



Midye 7 (Yalıkavak)

Bodrum’da Belçika usulü tencerede soslu midye yani “Moules Marinières” yanına patates bulabileceğiniz samimi bir aile işletmesi. Zaten sahibi de 10 yılı aşkın bir süre bu işi dünyada en iyi yapan Leon markasının Lyon şubesinde çalışmış. Klasik midye-tarator ikilisinden sıkılanlar için ideal bir yer.

Adres: Yalıkavak Marina Tel: +905332210520 I



Bağarası(Bitez)

Bağarası, bizce Bodrum’a gelindiğinde mutlaka gidilmesi gereken bir mekan. Ağaçlar altında, ahşap masa ve sandalyeleri ile çok samimi ve keyifli bir yer. Genellikle günlük mezeler çıkıyor. Çıtır mantı, kayısılı pırasa kavurması, ciğer, çöp şiş, erikli pırasa, mücver gibi harika lezzetleri var. Akşam rezervasyon mutlaka yaptırın.

Adres: Bitez, Pınarlı Cd. No:59, 48470 Tel: (0252) 363 76 93



Hadi Balık (Aspat)

Aspat’a farklı bir soluk getirmiş bir oluşum Anthaven içindeki Hadi Balık taze balıkları, deniz ürünleri için tercih sebebi. Aspat tarafındaysanız Anthaven’ı gezip burada deniz mahsulüne ve balığa bağlayabilirsiniz. Ye kalk bir tarzı var. Uzun uzun oturmalık değil.

Adres: Akyarlar Mh. Aspat Mevkii. Anthaven Tel: +905321114234



Pescador (Bitez)

Bitez sahilinde, İspanya’da yaklaşık altı yıl kalan şef Doğukan Saygı’nın deniz ürünleri restoranı. Ege ve Akdeniz deniz ürünleri ve İspanyol mutfağı ağırlıklı bir menüsü var.



Reana, Gündoğan

Yine Gündoğan sakinlerinin keşfettiği, sonraları popülerleşen bir balıkçı Reana. Terzi Mustafa’nın birkaç restoran yanında bulunuyor. Yerel bir lezzet olan gambilya favasını farklılık için deneyebilirsiniz. Tavuklu sigara böreği ve kabak ezmesi de garsonların muhakkak size yedirmeye çalışacağı yemekler arasında bulunuyor. Bunlara ek olarak alıştığımız mezeler ve ara sıcaklar var.

Adres; Gündoğan, Atatürk Cad. No:18, Bodrum/Muğla 02523877117



Ayana Mes, Ortakent

Ortakent’in salaş ve denize sıfır restoranı Ayana Mes, özellikle dolunay zamanı daha da keyifli olan bir balıkçı. Bodrum’un yöresel lezzetleri ön planda. Aynı zamanda yenilikçi mezelere de menüde yer verilmiş. Balık dışında ızgara et ve tavuk çeşitleri de bulabilirsiniz.

Adres: Ortakent, Müskebi Cd. No:191,Bodrum/Muğla 02523586290



Balıkçı İsmet, Bitez

Bitez’de hemen deniz kenarında, kumsal üzerinde kurulu olan Balıkçı İsmet harika mezeler yiyip tazecik deniz mahsullerinin tadını çıkarabileceğiniz bir yer. Şanslıysanız kabak çiçeği dolması tadabileceğiniz mekanda yaz günlerinin en lezzetli balıklarının keyfini çıkarabilirsiniz.

Adres; Çökertme Caddesi Sahil Bitez Mahallesi, Bodrum City Türkiye 02523637741



Hadi Balık

Hem Bodrum merkezde hem de Akyarlar’da olmak üzere iki yerde bulunan Hadi Balık müdavimleri olan bir yer. Hem klasik balık lezzetlerinin hem de alışılagelmişin dışında tatların yer aldığı menüde karides bruschetta’lardan ceviche’lere; levrekli pazı sarmadan envai çeşit makarnaları bulabilirsiniz. Bilindik balıkçılardan çok daha farklı olan bistro havası ise Hadi Balık’ı farklı yapan detaylardan.

Adres: Çarşı Mahallesi, Çarşı Sokak, Gıda Çarşısı, D:No:2/13, Bodrum/Muğla 05321114234