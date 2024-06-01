İzmir Haziran 2024 Etkinlik Rehberi

Haziran ayının gelmesiyle birlikte İzmir, birçok yeni etkinliğe ev sahipliği yapacak. İzmir'de 2024 Haziran ayı boyunca düzenlenecek konserleri, sergileri, kültür-sanat etkinliklerini ve tiyatro oyunlarını sizin için derledik.

2024 Haziran ayında, birbirinden keyifli ve eğlenceli etkinliklere ev sahipliği yapan İzmir, kültür ve sanat etkinlikleriyle dolup taşıyor. İzmir'in bu geniş etkinlik yelpazesi, Haziran ayını renklendirmek isteyen herkes için birçok seçenek sunuyor. Eğer "Bu ay ne yapsak?" diye düşünüyorsanız, İzmir etkinlik rehberimize göz atarak unutulmaz anlar yaşayabilirsiniz.



Ajda Pekkan



Ajda Pekkan, efsane şarkılarını seslendireceği müzik dolu bir geceyle sevenleriyle buluşuyor.

Yer: İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu

Tarih: 19 Haziran 2024, 21:00

Bilet: Passo



Sıla





Sıla, en sevilen şarkılarını İzmirli sevenleriyle birlikte seslendirecek.

Yer: İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu

Tarih: 13 Haziran 2024, 21:15

Bilet: Passo





Sertab Erener

Güçlü vokali ve unutulmaz şarkılarıyla Türk müziğinin yıldız sanatçısı Sertab Erener, en sevilen şarkılarından oluşacak repertuvarı ile 18 Haziran’da İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’nda sevenleriyle buluşacak.

Yer: İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu

Tarih: 18 Haziran 2024, 21:15

Bilet: Passo



Melek Mosso

Melek Mosso, sevilen şarkılarını İzmirli hayranlarıyla buluşturmaya hazırlanıyor.

Yer: İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu

Tarih: 16 Haziran 2024, 21:15

Bilet: Passo



Berkay







Pop müziğin sevilen isimlerinden Berkay, İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu sahnesinde.

Yer: İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu

Tarih: 14 Haziran 2024, 21:15

Bilet: Passo



Imany

“Yapı Kredi 80. Yıl Feelin’ Good Etkinlikleri” kapsamında sevenleriyle buluşacak olan Imany, yoğun talep üzerine son defa Voodoo-Cello Türkiye turnesi kapsamında 5 Haziran’da İzmir Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu’nda!

Yer: İzmir Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu

Tarih: 5 Haziran 2024, 21:00

Bilet: Passo



Teoman

Teoman, 29 Haziran cumartesi akşamı İzmir Kültür Park Açık Hava Sahnesi’nde.

Yer: İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu

Tarih: 29 Haziran 2024, 21:00

Bilet: Passo



İzmir Haziran Ayı Tiyatroları



Ölün Bizi Ayırına Dek

Cansu ve Serdar; evlilik hayatı canlarına tak etmiş ve boşanmaya karar vermiş bir çifttir. Boşanmadan bir gece önce, kendilerine düzenlenen bir “kutlama” partisi ardından, sabah uyandıklarında ise birbirlerini sızmış olarak aynı yatakta bulurlar. Bir gece öncesine dair çok az şey hatırlayan Cansu ve Serdar’ı bekleyen asıl sürpriz salondaki kanepede uzanmakta olan cesettir. Ne yapacağını bilemeyen çiftimiz bir yandan “Hangimiz katil?” sorusuna yanıt ararken bir yandan da ilişkilerini, evliliklerini, geçmişlerini, kendilerini bulundukları noktaya taşıyan olayları yeniden değerlendirecek ve karşılarına çıkacak bambaşka sürprizlerle mücadele etmeye çalışacaktır.

Yer: Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu

Tarih: 2 Haziran 2024, 20:30

Bilet: Passo





Kozmoz Opera Halkası İzmir Turnesi

Kozmoz Opera Halkası, film müzikleri, müzikaller ve dünya müziklerinden örnekler taşıyan geniş repertuarıyla İzmir’de.

Yer: Hikmet Şimşek Sanat Merkezi

Tarih: 5 Haziran 2024, 20:00

Bilet: Biletix

Otelde

“Beyefendi sizi anlıyorum. Haklısınız. Burası bir otel odası bu da bir yatak, yataktaki de karınız. Tabii tüm bunlar birçok ahlak dışı çağrışımlara neden oluyor. Ancak bilmenizi isterim ki biz karınızla bütün gece boyunca kim olduğumuzu ve buraya nasıl geldiğimizi anlamaya çalıştık. İnanın başka hiçbir şey yapmaya fırsat bulamadık.” Yeni bir hayat arayan güzel bir kadın ve vazgeçmiş bir yazarın hikayesi… Karşılaştıkları otel odasında mı başlıyor yoksa orada mı sona erecek? Polis, odadaki cesetlerin sırrını bulduğu tek delil ile çözebilecek mi? “Peki, sana bir rol verip oynamaya zorlarsam oynar mısın o rolü, yalnızca beni sevdiğin için?” Bize biçilen roller, aslında oynamak istediklerimiz ve başka rollere bürünerek hayattan kaçışımız…Öyleyse doğal değil mi hep oyunla gerçeği birbirine karıştırmamız?

Yer: Bostanlı Suat Taşer Salonu

Tarih: 5 Haziran 2024, 21:00

Bilet: Biletinial

Once Müzikali

Bir araya gelip hayatları değişen iki ruhun hikayesini anlatan ve John Carney’in aynı isimli filminden uyarlanan bu hikaye, Dublin sokaklarında müzik yaparak hayatını kazanan İrlandalı bir müzisyenle, onunla tanışıp, ona ilham vermeye başlayan göçmen bir Çek piyanist kızın arasında geçiyor. Bu müzikalin en sıradışı özelliğiyse, sahnedeki oyuncuların aynı zamanda oyunun müzisyenleri olmaları. “Falling Slowly” şarkısı ile Oscar, müzikal uyarlaması ile de 2012 yılında 8 dalda Tony Ödülü kazanan Once Müzikali, ilk defa Türkçe olarak sahnede.

Yer: Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi

Tarih: 8 Haziran 2024, 20:00

Bilet: Biletix

Aşık Shakespeare

Tiyatrodaki pek çok kalıbı yıkan ve tiyatroyu yeniden inşa eden William Shakespeare’in 16. yüzyıl İngiltere’sinde, yeni oyunuyla kendini ispat etme çabası içindeki gençliğine ve genç bir kadının erkeklerin dünyasında sahneye çıkmak için verdiği tutkulu mücadeleye odaklanan Aşık Shakespeare, Shakespeare dönemi tiyatrosuna ve yaşamına dair çağdaş bir perspektif sunuyor. Oyun, bir tiyatro kumpanyasının Shakespeare’in oyununu sahneleme sürecini, bir dizi yanlış anlaşılmayı, karmaşayı, kralları, kazaları ve aşkın en tuhaf hallerini anlatırken Shakespeare ve Marlowe efsanesine de göz kırpıyor.

Yer: İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu

Tarih: 24 Haziran 2024, 21:00

Bilet: Passo

Alevli Günler

Çocukluğundan beri ayrılmamış üç arkadaş, biri mahallenin kasabı, biri muhasebeci, biri de Türk kültürü profesörü olmuş üç kafadar… İçlerinden biri kanser olunca, inançları gereği öldükten sonra yakılmak ister ve farklı olana yaşam hakkı vermeyen düzenle karşı karşıya gelirler. Başvurdukları her yerde başka komediler yaşar, her türden anlaşmazlık ve anlayışsızlıklarla karşılaşır, seyirciyi ise ağlanacak hallerine güldürürler!

Yer: Bostanlı Suat Taşer Salonu

Tarih: 28 Haziran 2024, 20:30

Bilet: Biletinial

Seviyorsan Git Ayrıl Bence

Boşanmak üzere olan bir çiftin son buluşmasında neler yaşanabilir? Ya bu son buluşulan yer aslında ilk buluşulan yer ise? Geçmişi masaya yatırmayı düşünen Ayhan ve Özlem çifti Krizantem çay bahçesinin masasını seçince ortaya eğlenceli bir sonuç çıkar mı?

Yer: Bornova Ayfer Feray Açıkhava Tiyatrosu

Tarih: 29 Haziran 2024, 20:00

Bilet: Biletinial

İzmir Haziran Ayı Stand-Up Showları

Güldür Güldür Show

Ekranların beğenilen komedi programı Güldür Güldür Show, İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’nda seyirciyle buluşmaya devam ediyor.





Yer: İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu

Tarih: 6 Haziran 2024, 21:00

Bilet: Passo

Özgür Turhan – Aynısı

Özgür Turhan, tek kişilik stand up gösterisi ile İzmir seyircisiyle buluşuyor.

Yer: İstinyeArt %100 Performans Arena

Tarih: 8 Haziran 2024, 20:30

Bilet: Biletinial

Alpay Erdem “Kolsuz Tişört”

Mizah üretmeye karikatür çizerek başlayan, Lombak, Penguen ve Uykusuz gibi fenomen dergilerdeki çalışmalarıyla mizahseverlerin sevgisini kazanan Alpay Erdem, başından geçen ilginç ve komik olayları, benzersiz anlatım gücü ve hemen hemen herkese hitap eden incelikli tavrıyla izleyicisine aktarıyor, sinirler itina ile yıpratılırken, her yer kahkahalarla kaplanıyor.

Yer: 6:45 Kaybedenler Kulübü Alsancak

Tarih: 13 Haziran 2024, 21:00

Bilet: Biletinial

Meksika Açmazı

Spotify, Karnaval.com, iTunes gibi podcast platformlarının gözbebeği, Türkiye’nin açık ara en çok dinlenen mizah programı Meksika Açmazı, sahnede hayranlarıyla buluşmaya devam ediyor!

Yer: Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu

Tarih: 30 Haziran 2024, 21:00

Bilet: Biletix

Kemal Ayça Stand Up – Rahat

Kemal Ayça, hatalarla dolu fikirleriyle sahnede.

Yer: İzmir Performance Hall

Tarih: 30 Haziran 2024, 19:00

Bilet: Biletix





İzmir Haziran Ayı Festivalleri

37. Uluslararası İzmir Festivali

2018 Avrupa Kültürel Miras Yılı’nda Avrupa’nın on festivali arasında yer alan Uluslararası İzmir Festivali, bu sene 37. kez İzmir’de.

Yer: Çeşitli Mekanlar

Tarih: 7 Haziran – 11 Temmuz 2024

Bilet: Biletix

Chill-Out Festival Urla

Urla’da bir gelenek halini alan Chill-Out Festival Urla, 22 Haziran’da “Yeryüzündeki Cennet’i Urla Sahne’ye taşıyor.

Yer: Urla Sahne

Tarih: 22 Haziran 2024, 12:00

Bilet: Biletix

İzmir Haziran Ayı Çocuk Etkinlikleri

Tom ve Jerry Masal Kralına Karşı

Birbirleriyle hiç anlaşamayan Tom ve Jerry kibirli mi kibirli, Kaf Dağının ardında yaşayan, halkının dertlerini umursamayıp kendine yeni kıyafetlerle şımartan Masal Kralına ders vermek için artık kavga etmemeye söz verirler. Masal Kralının yanında işe girerler ama kralı mutlu etmeye kendilerini kaptırmışlardır. Kalpleri kırılınca ülkenin prensesiyle krala büyük bir ders verirler. Kurnazlığın, kibrin kötü bir şey olduğunu interaktif bir şekilde izlemeye gelen arkadaşlarla birlikte başarırlar.

Yer: Tiyatro Durağı Kültür ve Sanat Merkezi

Tarih: 1 – 2 Haziran 2024, 14:00

Bilet: Biletinial

Oz Büyücüsü

Bir varmış bir yokmuş… Büyülü ve ulu olanların yaşadığı o evrende dört arkadaş yaşamın içinde bir araya gelmiş. Aynı topraktan çıkıp farklı yönlere giden sarmaşıklar bir yerde birleşmiş ve birbirlerini bulmuşlar. Aynı topraktan çıktıklarında birbirleri ile bir araya geleceklerinden habersizken suyun hayat bulduğu o yeşillikte arkadaş olmuşlar. Geçmişine geri dönmek isteyen küçük bir kız, yaratıldığı günden beri kafası samanla dolu olan bir Korkuluk, baltasıyla odun kesen bir Teneke adam ve ormanların kralı Aslan… Kısa süre içinde arkadaş olan bu dört kafadarın hayattan istekleri varmış…

Yer: Tiyatro Kök35

Tarih: 1 – 30 Haziran 2024

Bilet: Biletinial

Winnie The Pooh: Sıkı Dostlar

Kendi aralarında bir türlü anlaşamayan Winnie ve Piglet beslenme alışkanlıklarına da önem vermezler. İyilik sever dostları İyor onları barıştırmak için güzel bir plan yapar ama ne yapsa da sözünü geçiremez. En sonunda İyor’un güzel bir planı daha vardır Winnie ve Piglet bu sayede temizlik ve beslenme alışkanlıklarını düzene çevirecektir. En önemlisi de arkadaşlıkların değerlerini anlayacaklardır.

Yer: Boyoz Akademi Sanat Merkezi

Tarih: 2 Haziran 2024, 14:00

Bilet: Biletinial

Kayıp Masallar

Fantastik bir dünyada, kaybolmuş masalların peşinde koşturan küçük bir kız çocuğunun masal diyarındaki macerasına tanık olmak ister miydiniz?

Yer: Tiyatro Kök35

Tarih: 2 Haziran 2024, 15:30

Bilet: Biletinial

Karnaval Çocuk İzmir

En eğlenceli, en renkli, en geliştirici, en keşfedilesi sürprizlerle dolu bu benzersiz festivalde her şey çocuklar ve aileleri için! Birbirinden zengin içerikli atölyeler, sanatsal ve kültürel deneyimler, birbirinden lezzetli yiyecekler, müzik performansları, dans performansları, tiyatro performansları, yarışmaları ve keşfedilesi sürprizleriyle çok eğleneceksiniz.

Yer: Parc Ceremonie

Tarih: 9 Haziran 2024, 11:00

Bilet: Biletix

Dedektif Pamuk

Dedektif Pamuk, mesleğindeki ilk görevi nedeniyle çok heyecanlıdır: Doli’yi yakalaması gerekmektedir. Bu çok önemli bir görevdir, çünkü Doli, ormandaki hayvanları hayvanat bahçelerine götürmek için avlamaktadır. Pamuk, Doli’nin hakkından gelmek için arkadaşlarından yardım alır.

Yer: Tiyatro Kök35

Tarih: 9 – 23 Haziran 2024, 14:00

Bilet: Biletinial

İzmir’de Ziyaret Edebileceğiniz Sergiler

Bayetav Sanat – Karma Sergi, “Mahsul Vakaları

Dünya ile kurulan ilişkilere dair tarifleri yeniden ele alan, araştırma ve programlarını Dilşad Aladağ’ın üstlendiği “Mahsul Vakaları”, işbirlikleri ve bir aradalıklara dayalı bir sergi ve kamu programı olarak, 27 Nisan – 22 Eylül 2024 tarihleri arasında İzmir’de yer alan Bayetav Sanat’ta hayata geçiyor. Çukurova’da başlayan ve İzmir’de devam eden, Anadolu’nun Akdeniz kıyılarındaki kırsal modernleşme sürecinin çevresel, kültürel ve toplumsal mahsullerini araştıran “Mahsul Projesi”nin bir uzantısı olan “Mahsul Vakaları,” 2022 yazından bu yana süren, coğrafya gezileri, arşiv ziyaretleri, görüşmeler ve kayıtlarla beslenen araştırma, eş zamanlı olarak genişleyen çevrimiçi bir arşiv denemesi de sunuyor. Ekolojiyi türler arası ilişkilerle kenetlenen çok katmanlı ve devingen bir ağ olarak ele alan “Mahsul Vakaları,” bugünün devinimlerini coğrafyadan hikâyelerle hatırlayarak, yeniden seslendirerek ve türler arası birliktelikler hayal ederek düşünmeyi öneriyor.

Yer: Bayetav Sanat

Tarih: 27 Nisan – 22 Eylül 2024

Arkas Sanat Bornova Mattheys Köşkü – Karma Sergi, “Arkas Halı Koleksiyonu“

Tarihi Mattheys Köşkü’nü restore ederek İzmir’e yeniden kazandıran Arkas, köşkün içinde açtığı Arkas Sanat Bornova Mattheys Köşkü’nde Arkas Halı Koleksiyonu’ndan bir seçkiyi sanatseverlerin ilgisine sunuyor. Arkas Halı Koleksiyonu’nu “16.-19. Yüzyıl Anadolu Halıları” sergisiyle sanatseverlerle buluşturdu. Arkas Sanat’ın, Arkas Sanat Merkezi, Arkas Deniz Tarihi Merkezi ve Arkas Sanat Urla’dan sonra İzmir’deki dördüncü merkezi olan ve köşkün içerisinde bulunan Arkas Sanat Bornova’da, özellikle Batı Anadolu halıcılığının dünyaya tanıtılmasındaki katkılarını aktarmak amacıyla Arkas Halı Koleksiyonu’ndan oluşan bir seçki sergileniyor.

Yer: Arkas Sanat Bornova Mattheys Köşkü

Tarih: Süresiz Sergi