Bodrum Haziran 2024 Etkinlik Rehberi

Haziran etkinlikleri, konserler, sergiler, doğa sporları ve çok daha fazlasıyla başlıyor; Bodrum'a uzun zamandır beklediğimiz o canlı yaz geliyor! İşte Haziran ayında Bodrum'da yapılacak etkinlikler...





Bodrum Konserleri



Bodrumspor Şampiyonluk Kutlaması & Murat Dalkılıç Konseri – Bodrum Belediye Meydanı









Bodrum şampiyonunu karşılıyor! 1 Haziran Çarşamba akşamı saat 21.00’de Bodrum marinadan Belediye Meydanı‘na kadar Bodrumspor takım otobüsüne eşlik edilecek ve ardından 21:30’da Murat Dalkılıç‘ın şarkılarıyla müthiş bir eğlence yaşanacak.





Aeres

Yayınladığı albümler ve gerçekleştirdiği iş birlikleriyle elektronik dans müziğinin dinamik dünyasında hızla yükselen Hollandalı prodüktör ve dj Aeres, bu yıl yayınladığı “Extended Play” adlı ilk uzun albümünün ardından dünya turnesi kapsamında Bodrum’a geliyor. Etnik ritimleri etkileyici melodilerle birleştiren müziğiyle dünya çapında geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Aeres, en son teknoloji dijital sahne gösterisiyle izleyicilere hem işitsel hem de görsel bir şölen sunacak. Aeres’in Bodrum performansına popüler dijital medya sanatçısı Sali Ferad tarafından tasarlanan yapay zekâ destekli sahne görüntüleri eşlik edecek.

Yer: Bodrum Vida Loca

Tarih: 8 Haziran 2024

Bilgi ve rezervasyon: 0539 878 10 01

Ayhan Sicimoğlu & Latin All Stars

Çok yönlü bir sanatçı, anlatıcı ve bir perküsyon üstadı olan Ayhan Sicimoğlu, Latin All Stars grubuyla vereceği konserde dinleyenleri eğlenceli bir yolculuğa çıkartıyor.

Yer: Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği

Tarih: 15 Haziran 2024, 21:00

Bilet: Biletinial

Cem Adrian

Müzikte sınırları, tarzları, kuralları dışlayan, kendini sadece “özgür bir müzisyen” olarak tanımlayan Cem Adrian, sevenleriyle buluşmaya devam ediyor.

Yer: Bodrum Antik Tiyatro

Tarih: 17 Haziran 2024, 21:00

Bilet: Biletix

Bodrum Stand – Up Gösterileri

Okan Çabalar

Yer aldığı birçok skeç programı, dizi ve filmlerde yarattığı başarılı tiplemelerle mizah severlerin beğenisini kazanan Okan Cabalar, izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor.

Yer: Nurol Kültür Merkezi Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu Sahnesi

Tarih: 1 Haziran 2024, 20:30

Bilet: Biletix





Bodrum Sergileri

Gümüşlük Müptelal – Ali Atmaca, “Zeytin Ağaçlarına Ağıt”

Ali Atmaca’nın “Zeytin Ağaçlarına Ağıt” adlı sergisi, 8- 30 Haziran 2024 tarihleri arasında Bodrum Gümüşlük Müptelal’de sanat severlerle buluşuyor. Serginin 8 Haziran’daki açılışında yapılacak müzayedenin geliri Türkiye Çağdaş Yaşamı Destekleme Vakfı’na (TÇYDV) aktarılacak.

Yer: Gümüşlük Müptelal

Tarih: 8- 30 Haziran 2024

Bodrum Deniz Müzesi – Karma Sergi, “Deniz Ülkesi”

Bodrum Deniz Müzesi, Halikarnas Balıkçısı’nın “Merhaba” temasını küresel bir dostluk ve barış çağrısına dönüştürme amacıyla hareket ediyor. Halikarnas Balıkçısı’nın doğum günü olan 17 Nisan’da, İstanbul, Londra, Lizbon, Zürih, Nisiros, Bakü ve Bodrum’da yaşayan sanatçılar, “Deniz Ülkesi” adlı sergiyle Bodrum Deniz Müzesi’nde bir araya geliyor. Sergideki eserler, izleyicilerle ve birbirleriyle etkileşime geçerek müzenin koleksiyonuna katkıda bulunuyor. Serginin küratörleri, Canan Cürgen Gültaş, Elvan Erdin ve Züleyha Altıntaş, Halikarnas Balıkçısı’nın doğum günü olan Merhaba Günü’nü, deniz ve müze temasıyla vurgulayarak kutlamak için davet ettikleri sanatçılarla birlikte çalışıyorlar. Bu sergi, ülkemizin ilk ve tek özel denizcilik müzesi olan Bodrum Deniz Müzesi’nde, ulusal ve uluslararası düzeyde birçok başarıya imza atmış sanatçıların katılımıyla gerçekleşiyor.

Yer: Bodrum Deniz Müzesi

Tarih: 17 Nisan – 30 Haziran 2024

Dünya Çevre Günü Etkinlikleri – İskele Meydanı

Dünya Çevre Günü kapsamında Bodrum Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikler, 8 Haziran Çarşamba akşamı saat 18.30’da kortej yürüyüşü ile başlayacak; 19.00’dan itibaren İskele Meydanı‘ndaki stantlar, tören, gösteriler ve konserlerle devam edecek. Tüm Bodrum halkı davetli.