Yaz ve 2023 bitmeden: Gidin - keşfedin - dans edin ve eğlenin festivalleri...

İstanbul Electronica Festival 2023

Yer: Zorlu PSM

Tarih: 1 – 2 Eylül 2023

Heyecan verici bir müzik deneyimi için geri sayım başladı! Electronica Festival, 1 ve 2 Eylül tarihlerinde Zorlu PSM İstanbul’da gerçekleşecek. Türkiye’nin en unutulmaz DJ performanslarına ev sahipliği yapmış olan bu festival, 19. yılını kutlamak için nefes kesen sanatçı kadrosu, canlı performansları, göz alıcı sahneografisi ve benzersiz kültürüyle müzikseverlere unutulmaz bir deneyim sunmaya hazırlanıyor. Electronica Festival İstanbul 2023 ile iç dünyanızı özgürce dans ederek ifade edebilir ve sevdiklerinizle birlikte unutulmaz anılar biriktirebilirsiniz.

Amasra Uluslararası Şehir Festivali, Amasra

30 Ağustos ile 2 Eylül tarihleri arasında Amasra’da gerçekleşecek olan festival, Amasra Belediyesi tarafından düzenleniyor. Festival genelinde, konserler, film gösterileri, atölyeler, tiyatro oyunları, seramik, resim ve panel gibi çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Girişin ücretsiz olarak sağlandığı festival, Amasralıları, eğlenceye ve kültüre doyuracak kalitede.

Bozcaada Caz Festivali

Yer: Ayazma Manastır

Tarih: 8 – 9 – 10 Eylül 2023

2023 yaz festivalleri listemizin sonuna geldik. Bozcaada’nın sıcak yaz günleri geride kalırken, Eylül ayında adanın bağlarında müziğin eşlik ettiği bir şölen başlıyor. Bozcaada Caz Festivali, caz ritimleriyle, samimi bağlantılar kurmamıza ve hem kendimizle, hem de dünyayla yeni ve sağlam ilişkiler kurmamıza davet ediyor. Yedinci yılına giren festival; adanın eşsiz ruhunu, caz müziği ve çeşitli disiplinler arası etkinlikleri keşfetmek isteyenleri bekliyor. Bu yıl Paribu ana sponsorluğunda 8-9-10 Eylül 2023 tarihlerinde gerçekleşecek olan festival, katılımcılara eşsiz bir deneyim sunmaya hazırlanıyor.

Aspendos Uluslararası Opera ve Bale Festivali, Antalya

4 ile 21 Eylül tarihleri arasında Antalya’da düzenlenen Aspendos Uluslararası Opera ve Bale Festivali, Antalya’nın Serik ilçesinde bulunan Aspendos Antik Tiyatro’da düzenleniyor. Avrupa’nın en önemli kuruluşlarından biri olan Avrupa Festivaller Birliği’ne katılan festival, aynı zamanda dünyanın ilk ve tek “Kalite Yönetim Belgesi” ödülünü almıştır. Festivalin takvimi ise 4 Eylül’de AIDA, 8 Eylül’de Tosca, 13-14 Eylül’de Kuğu Gölü, 17 Eylül’de LA Bayadere ve 21 Eylül’de Gala Konser olarak sıralanmıştır.

BigHug Music Festival – 8/9/10 Eylül 2023

Ülkemizin farklı şehirlerinden en iyi 2023 festivallerini duyurmaya devam ediyoruz. Kocaeli Patagonya’da gerçekleşecek BigHug Music Fest’te elektronik müziğin birbirinden enerjik 36 ismiyle, coştukça coşacaksın. Üstelik, doğa, deniz, yıldızlar ve atölyelerle bambaşka bir festival deneyimi seni bekliyor olacak. Biletler Biletino.com adresinde!

Türkiye Motofest & Dünya Motocross Şampiyonası Motosiklet Festivali, Afyon

MXGP Dünya Motocross Şampiyonası, 30 Ağustos, 1 – 2 ve 3 Eylül’de, Türkiye Motofest ile birlikte yapılacak. 2 ve 3 Eylül’de Avrupa ve Dünya klasmanında aynı anda 4 yarış gerçekleştirilecek. Ayrıca yarışların yanı sıra 30 Ağustos’ta başlayan Motofest kapsamında, 5 günde tam 10 konser düzenlenecek. Sporun ve müziğin iç içe yaşandığı festivalde, Can Gox, Işın Karaca, Güliz Ayla, Oğuzhan Koç, Göknur, Ferhat Göçer, Öykü Gürman, Emre Aydın, Zara ve Emir Can İğrek gibi önemli sanatçılar sahne alacak.

Merrell Belgrad Ultra Trail Spor Festivali / 8-9-10 Eylül 2023

Sırada bir spor festivali duyurusu var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Spor İstanbul ve Boğaziçi Yönetim desteğiyle gerçekleşiyor. Merrell Belgrad Ultra Trail, koşu yarışıyla sınırları zorlarken, dans ve müzikle eğlencenin zirvesine çıkaracak. Kemerburgaz Kent Ormanı’nda başlayacak Merrell Belgrad Ultra Trail Spor Festivali, 8-9-10 Eylül 2023 tarihlerinde gerçekleşecek.

Balıkesir 2. Kahvaltı Festivali – 19,22 Ekim 2023

İşte lezzet dolu bir festival daha! Balıkesir 2. Kahvaltı Festivali’nde yerel lezzetlere doyamayacaksın. 19-22 Ekim 2023 tarihlerinde Şehrin yaşam alanı Avlu’da Kahvaltıfest sürprizleriyle seni bekliyor olacak ???? Biletler için Biletino’yu ziyaret etmen yeterli.

İstanbul Rooftop Festival 2023 – 9 Eylül 2023

İstanbul Rooftop Festival 2023 yılında 9. kez düzenlenecek. Festivalde yerli ve yabancı pek çok ünlü sanatçının performansları, yaratıcı workshoplar, imza kokteyller ve özel lezzetlerle dolu bir gün geçireceksin. Ayrıntılar ve biletler Biletino.com‘da. İstanbul Rooftop Festival, 2023 yılında Klein Garten, The Roof At The Ritz - Carlton, Kastel Teras, Swissotel The Bosphorus 16 Roof, Los Altos, W İstanbul Secret Garden, Simone, Rixos Pera ve Zoe Garden'da düzenleniyor.

MDA Fest 2023

(1-3 Eylül, Polonezköy)

Müzikist tarafında altıncı kez düzenlenen MDA 2023'ün bu yılki teması "Uyanış". Her yıl dünyadan birçok farklı sanat yaklaşımını bir araya getirerek kolektif bir üretim süreci oluşturan MDA; sanatçıların, atölye eğitmenlerinin, masal anlatıcılarının ve katılımcıların üç gün boyunca doğada toplanmasına vesile oluyor. Festival süresince minimum atık üretiyor ve üretilen atıkları ayrıştırıyor. Yukarı dönüşüm ve sıfır atık hakkında farkındalık sağlayıcı etkinlikler düzenliyor. Bade Nosa, Maya Perest, Canay Doğan, Melisa Karaduman ve Onur Kahvecioğlu festivalde yer alan sanatçılar arasında.

Detaylı Bilgi: Muzikist.org

Kalamış Yaz Festivali

(10 Eylül'e kadar, Kalamış)

3. Kalamış Yaz Festivali, 7 Temmuz-10 Eylül 2023 tarihleri arasında Kalamış Atatürk Parkı'nda farklı disiplinlerden etkinlikler sunuyor. Klasik müzik, caz ve popüler müzik konserleri, film gösterimleri ve spor aktiviteleriyle farklı zevklerden ve farklı yaş gruplarından insanları bir araya getiriyor.

Detaylı Bilgi: Kalamisyazfestivali.kadıkoy.bel.tr

What A Fest Foça

(13-16 Eylül, Foça)

İzmir, Foça'daki Acar Camping'de gerçekleşen What A Fest Foça, deniz ve müziği bir araya getirerek yaz enerjisini Eylül ayına taşıyor. 18 yaş sınırı olan festivalde Adamlar, Büyük Ev Ablukada, Can Bonomo, Deniz Tekin, Fatma Turgut, Hayko Cepkin, Jakuzi, Mor ve Ötesi, Palmiyeler ve Kalben gibi pek çok sevilen yerli grup ve müzisyen sahne alıyor.

Detaylı Bilgi: Whatafestfoca.com

Istanbul Fringe Festival

(16-23 Eylül, İstanbul)

5. Istanbul Fringe Festival, 15 uluslararası ve 5 yerli gösteri ile birlikte İstanbul'un çeşitli semtlerine dağılmış 14 farklı sanat mekanında gerçekleşiyor. Türkiye ve dünyadan tiyatro, dans ve performans disiplinlerinden yenilikçi ve alternatif çalışmalar, sanatseverlerle buluşuyor.

Detaylı Bilgi: Fringeistanbul.com

AIMA Ayvalık Müzik Festivali

(24 Eylül'e kadar, Ayvalık)

9. AIMA Ayvalık Müzik Festivali, 12 konser ile 2023 yazına yayılarak 8 Haziran-24 Eylül arasında gerçekleşiyor. "O da Tekfen" bakır nefesli beşlisi ile başlayan festival, mübadelenin 100. yılında Türk-Yunan müzisyenleri bir araya getiren "Barış için Elele" konseri ile sona eriyor.

Detaylı Bilgi: Ayvalikmusic.org

Burning Man (27 Ağustos – 4 Eylül 2023)

Adını festivalin son günü ahşaptan yapılan bir kuklanın yakılmasından alan Burning Man, 1986’dan beri her yıl düzenleniyor. Amerika’nın Nevada eyaletindeki Black Rock çölünde gerçekleşen festival, dünyanın farklı yerlerinden DJ’leri ağırlıyor. Her saat çölün farklı yerlerinde müzik dinleyebileceğiniz festival, bu sene 27 Ağustos – 4 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek.

Regata Storica, Venedik (3 Eylül 2023)

Her yıl eylül ayının ilk pazar günü düzenlenen Regata Storica’nın temeli 14. yüzyıla dayanıyor. Renklere bürünmüş yüzlerce tarihi gondolun geçit töreniyle başlayan festivalin katılımcıları alanda 14-15-16. yüzyıl kostümleriyle boy gösteriyor. Ardından profesyonel gondolcular son derece heyecanlı bir yarışa başlıyor.

Yunanistan: Sani Festival, 26 Ağustos’a kadar

Yunanistan’da 30 yıl önce küçük bir caz festivali olarak başlayan Sani Festival, zaman içinde ülkenin en önemli müzik olaylarından biri haline geldi. Geçen yıl Andrea Bocelli’yi ağırlayarak büyük ses getiren festivale bu yıl ilk kez pop ve rock konserleri de dahil edildi. Heyecanla beklenen Bob Geldof performansı bunlardan biri. Selanik yakınlarındaki Kassandra’da, muhteşem manzaralı Sani Hill tepesinde düzenlenen konserleri kaçırmayın.

Londra: All Points East, 28 Ağustos’a kadar

İngiltere’nin en heyecan verici müzik festivallerinden biri olan All Points East Londra’ya geri dönüyor. Yaz sıcağında serin bir hava estiren muhteşem Victoria Park’ta gerçekleşek olan performanslar arasında Stormzy, The Strokes ve Yeah Yeah Yeahs merakla bekleniyor. Açık hava sinema gösterimleri, tiyatro oyunları, sergiler, sanat şovları ve spor aktiviteleriyle renklenen ve 10 gün süren geleneksel All Points East festivaline dört gün ücretsiz giriş şansı var; kaçırmayın.

İspanya: Cala Mijas, 2 Eylül’e kadar

İspanya’nın neredeyse yıl boyu güneşli Malaga şehri yaz sıcaklarında açık havada eğlenmek isteyenleri unutmadı ve nefis bir sahil kasabası olan La Cala de Mijas’ta gerçekleşen Cala Mijas Festivali’ni yarattı. Endülüs’te daha önce hiç tatil yapmayanlar için yeni bir keşif şansı da sunan festival bu yıl The Strokes, Florence + The Machine, Arcade Fire ve Foals gibi isimleri ağırlayacak. Sabahtan akşama dek sürecek konser programlarıyla yaza renkli bir şekilde veda edebilirsiniz.

Portekiz: MEO Kalorama, 2 Eylül’e kadar

Portekiz’in başkenti Lizbon’un en büyük parklarından biri olan Bela Vista, her yıl muhteşem bir festivale ev sahipliği yapıyor. Bu yıl Arcade Fire, Florence + The Machine, The Blaze, Foals ve Metronomy gbi isimlerin sahne alacağı MEO Kalorama, hem günümüzden hem de geçmişten en sevilen şarkılarla gün boyu coşabileceğiniz performanslar vadediyor. Tabii Lizbon gibi bir kültür başkentini keşfetme şansı da başlı başına bir ayrıcalık.

Albuquerque International Balloon Festival, New Mexico (7 – 15 Ekim 2023)

1972 yılında 13 balonla başlayan bu festivalde şimdilerde 1000’e yakın balon aynı anda havalanarak Albuquerque’de gökyüzünü gökkuşağı renklerine boyuyor. 9 gün süren Albuquerque International Baloon festivali aynı zamanda dünyanın en büyük balon festivali.

Halloween, Amerika (31 Ekim 2023)

İlk olarak 13 Mayıs’ta kutlanan Azizler Günü, Papa IV. Boniface tarafından 1 Kasım tarihine taşındı. Yıllar sonra Azizler Günü’nün 31 Ekim olarak kabul edilmesi ile Cadılar Bayramı bu dönemde kutlanmaya başlandı. ABD ve Avrupa ülkelerinde yürüyüşler, kostüm partileri ve farklı etkinlikler ile kutlanan Cadılar Bayramı, genellikle çocukların kostümler giyerek kapı kapı dolaşıp şekerleme ve harçlık topladıkları bir bayram olarak kutlanıyor.

Day of the Dead, Oaxaca (2 Kasım 2023)

Asıl adı ‘Dia De Los Muertos’ olan festivalde Meksikalı aileler bir ziyafet düzenliyor ve ölüleri bu ziyafete davet ediyor! Sıklıkla Halloween olarak bilinen Cadılar Bayramı ile karıştırılsa da bu festival hayaletler ya da korkutucu yaratıklarla ilgili değil. Ölenler için dua etmek ve ruhlarını çağırabilmek için düzenlenen festivalde mezarlıklar da ziyaret ediliyor. En çok karşılaşılan figür ise tahmin edebileceğimiz gibi kurukafalar.