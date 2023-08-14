Karpuz mevsimi sona ermeden Karpuzun tadına ve lezzetine doyalım!

Kabakgiller familyasından gelen karpuz sıcak yaz aylarının en sevilen meyvelerindendir. İçerisinde yüksek oranda su bulundurmasıyla ferahlatıcı ve serinletici özelliğe sahiptir. Gerek kırmızı rengini aldığı likopen gerekse zengin vitamin-mineral kaynağı oluşu karpuzu sağlık açısından çok faydalı bir meyve haline getirmektedir.

Karpuzun asıl anavatanı Afrika’dır. Sıcak bölgelerde yetiştirilmeyi seven bu meyve dünyanın hemen her yerinde yetiştirilmeye de elverişlidir. Ülkemizde ise en çok Diyarbakır’da yetiştirilmekle birlikte dünya karpuz üretiminde ikinci sırada yerini almaktadır.

Bulundurduğu A ve C vitaminleri sayesinde karpuz, hastalıklardan koruyucu etkiye sahip olmakla birlikte yüksek kalsiyum ve potasyum içeriğiyle kan basıncının düzenlenmesini, likopen sayesinde de kalp ve damar sağlığının korunmasını sağlamaktadır. Ayrıca yapılan son çalışmalarla karpuzun vücutta yağ birikimi oluşumunu önlediği, yağ yakımını hızlandırdığı da kanıtlanmıştır.

Karpuzu sadece dilimler halinde tüketmek değil farklı çeşitlerde hazırlayıp sunmak da mümkün hale gelmiştir. Şekil verilmesi oldukça kolay olan bu meyveyle pastalar ve tatlılar yapmak, dondurmalar ve içecekler hazırlamak oldukça kolaydır.

Tüm bu faydaları ve herkes tarafından çok sevilen bu meyve ile ilgili birbirinden lezzetli ve pratik tarifleri sizler için derledik.

Şimdiden afiyet olsun…

KREMALI KARPUZLU PASTA

Mekan: Borboleta Gastro & Patisserie

MALZEMELER

* 1 kutu süt

* ¼ su bardağı limon suyu

* 3 su bardağı çırpılmış krema

* 2 su bardağı küp küp kesilmiş karpuz

* 1 paket ezilmiş sade bisküvi

* Karpuz topları

* Bir tutam taze nane

YAPILIŞI: Bir kAsede süt ve limon suyunu birleştirip çırpın. Ardından krema ve 1 su bardağı karpuz küpleri ile birleştirip tekrar karıştırın. Ezilmiş bisküvileri tepsiye elinizle bastırarak yerleştirin. Bisküvilerin üzerine karışımınızı ilave edin. Pastanızı dilimlemeden önce buzdolabında 2 saat kadar bekletin. Buzdolabından aldığınız pastanızı kalan küpleri ve nane yaprakları ile süsleyip servis yapın.

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KARPUZLU DONDURMA

Mekan: Arwin Cihangir

MALZEMELER

* 2 dilim karpuz

* 2 su bardağı tam yağlı süt

* 2 yemek kaşığı şeker

* ¼ çay kaşığı vanilya özü

Yapılışı: Tüm malzemeleri blender’dan geçirin. Karışımınızı bir kaba alıp 3 saat buzdolabında bekletin. Buzdolabından aldığınız karışımı tekrar karıştırın ve ardından 1 saat daha dondurun. Son olarak buzdolabından aldığınız karışımınızı dondurma kaşığı ile top haline getirip servis yapın.

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KARPUZLU PİZZA

Mekan: Oly House İstanbul

MALZEMELER

* 1adet karpuz

* 1 su bardağı yoğurt

* 1 su bardağı yarıya bölünmüş çilek

* ½ su bardağı ahududu

* ½ su bardağı kiraz

* ½ su bardağı yaban mersini

* 1 su bardağı nar taneleri

* 1 tatlı kaşığı bal

Yapılışı: Keskin bir bıçak kullanarak, karpuzu ortasından ince bir dilim halinde kesin. Ardından karpuzun ortasına yoğurdu koyun. Meyvelerinizi istediğiniz gibi yoğurdun üzerine yerleştirin. Son olarak karpuzlu pizzanızın üzerinde balı gezdirip servis yapın.

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KARPUZ VE NANELİ SOĞUK İÇECEK

Mekan: Kalbur Et

MALZEMELER

* 3 su bardağı çekirdeksiz karpuz parçaları

* 1 su bardağı limonata

* ¼ su bardağı taze nane yaprağı

* Buz küpleri

Yapılışı: Karpuz parçaları ve limonatayı blender’dan geçirin. Karışımı bardağa alıp nane yaprakları ve buz küpleriyle süsledikten sonra servis yapın.

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KARPUZ VE ÇİLEK SALATASI

Mekan: Umus İstanbul

MALZEMELER

* 4 su bardağı küp küp doğranmış karpuz

* 3 su bardağı doğranmış çilek

* 50 gr doğranmış beyaz peynir

* 2 yemek kaşığı sızma zeytinyağı

* Bir tutam tuz

* Bir tutam karabiber

* Bir tutam fesleğen yaprakları

Yapılışı: Büyük bir kapta karpuz, çilek, beyaz peynir ve zeytinyağını birleştirin. Tuz ve karabiber ilave edin. Fesleğen yaprakları ile süsleyip servis yapın.