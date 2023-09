İstanbul’un en yeni mekanlarını sizler için keşfettik...

Sintesi Restaurant, Ataşehir

Ataşehir’de kapılarını açan Sintesi bir şef restoranı. Şef Ersin Avşar’ın dünya turlarındaki deneyimlerinden ilham alarak oluşturduğu bir menüye sahip. Şefin ödüllü ızgara kaya levreği tabağı, porçini mantarlı risotto, pizzalar Sintesi menüsünde bulabileceğiniz lezzetler…

Bulvar 216 AVM, Kat: 2 Barbaros Mah. Gelincik Sok. No: 4 Ataşehir İstanbul, 05326993282

Madhu’s

İngiltere’nin çok sevilen ve birçok ödülün sahibi olan Hint restoranı Madhu’s, yeni şubesiyle artık İstanbul’da. Swissotel The Bosphorus içerisine açılan restoran sadece menüsü değil dekorasyonuyla da gerçek bir Hint mutfağı deneyimi sunuyor. Ünlü Hint sosları ve özel baharatlarla özgün reçetelerle hazırlanan menüde Punjabi, chutney, Robata Chops, Masaledar Kuku ve Gajar Ka Halwa Baklawa mutlaka denenmesi gereken lezzetler arasında.

Frankie

Frankie‘nin İstanbul’da yeni bir şubesi var. Galataport’taki şubesinde yaratıcı konseptler ve farklı deneyimler sunan restoranda gastronomi, müzik ve eğlence bir arada. Frankie Galataport, İstanbul’un lezzetli buluşmalar için yeni mekanlardan biri olacak. MediterrAsian konseptiyle menüsünü hazırlayan Frankie yerel malzemeleri ve Akdeniz’in özel ürünlerini mevsiminde kullanarak Çin, Hint, Thai, Vietnam, Kore ve Japonya’nın mutfak teknikleriyle buluşturuyor.

Rezervasyon: 0212 401 05 57

Biz İstanbul, Atatürk Kültür Merkezi

İstanbul’un en yeni restoranlarından Biz İstanbul, buram buram İstanbul kokulu mekanlardan. ‘İstanbul’da yaşamış, İstanbul’dan tat almış, İstanbul’a tat vermiş herkes için‘ lezzetler hazırladığının altı çizilen Biz İstanbul’un menüsünde şehre dair en güzel detaylar var. İstanbul’un multi kültürel yapısının, ev sahipliği yaptığı medeniyetlerin lezzetlerini, pişirme teknikleri, yemeğe başlama ritüelleri mevsiminden ürünlerle hazırlayan restoran şehrin yeni gastronomi noktası olmaya aday.

Mete Cd. No: 2, Atatürk Kültür Merkezi, Gümüşsuyu, Beyoğlu/İstanbul, 05395514176

Mutlu Et

İstanbul'un en beğenilen dönercisi Dönerci Serkan Usta'nın kurduğu ve sahibi olduğu Florya Mutlu Et açıldığı günden beri en beğenilen kebapçılar arasına girdi biri Mutlu Et'te Envai çeşit meze ve et menüsünde Sıralı Kebap beyti’den yoğurtlu köfteye, cevizli kebaptan mantıya menüsündeki her çeşitle çok beğeniliyor. Tatlı olaraksa cennet çamuru ve paşa sarması tadı damaklarda kalanlardan.

Telefon: 0507 503 63 46

Umus İstanbul

Türk Mutfağı'nın geleneksel lezzetlerinin modern dokunuşlarla buluştuğu Umus İstanbul, Küçükyalı sahilinde yazın keyfini yaşatanlardan. Keyfinize keyif katacak meze seçenekleri, birbirinden güzel ara sıcakları ve imza lezzetleriyle dikkat çeken mekan, yaz sezonu boyunca esintili bahçesinde İstanbul'da kalanlara unutulmaz anlar yaşatıyor.

Turgut Özal Bulvarı, No:83, Maltepe

Arwin Cihangir

Cihangir’in trend mekanı Arwin, detaylarıyla sizi büyülemek için hazır! Günü muhteşem bir Diyarbakır kahvaltısıyla açıp, gün boyu muhteşem lezzetler sunan bir mekan burası. Günün her anına, ruhun her moduna uyan lezzet seçenekleri ve geniş menüsüyle lezzet ve keyif tutkunlarına unutulmaz anlar yaşatıyorlar.

Telefon: 0535 522 79 46

Oly House

Oly House, İstanbul’un gizli cevherlerinden birinde; Armutlu’da bulunuyor. Bu bölge Etiler’e yakınlığı ile dikkat çekiyor ve hiç beklemediğiniz bir anda karşınıza efsane bir restoran, mekan çıkarabiliyor. Oly House’ta kesinlikle böyle bir mekan! Hem de İtalyan Mutfağı’nın çok özel lezzetlerine imza atıyor.

Telefon: 0212 323 23 70

Nuar

Beylikdüzü bölgesine bambaşka bir soluk katan Nuar; her anıyla büyüleyenlerden. Sabahın ilk saatlerinde kahvaltı ile başlayan lezzet yolculuğu, Dünya Mutfağı'nın özel lezzetleriyle devam ediyor. Nuar'ın en hareketli olduğu akşam saatlerinde ise mezeler ve kebaplar lezzet sahnesindeki yerini alıyor.

Telefon: 0212 327 68 27

Divan at the Port, Galataport

Divan’ın özel konsepti en yeni şubesi Galataport içerisindeki tarihi Paket Postanesi içerisinde açıldı. İstanbul Boğazı manzarası eşliğinde misafirlerini ağırlayacak olan Divan at the Port, hem mimarisi hem de buraya özel menüsü ile dikkatleri çekiyor.

Telefon: 0212 278 10 20

Restoran Modern, İstanbul Modern

İstanbul’un kültür, sanat ve tarihinden ilham alan çağdaş bir yemek deneyimi sunan Restoran Modern Türk mutfağına modern bir yorum getiriyor; Tarihi Yarım Ada’nın enfes manzarasını sunuyor. Pazartesi hariç her gün saat 12.00-00.00 arasında servis veren Restoran Modern’in menüsü ise genç ve yetenekli Executive Chef Tuğçe Mirza Canik imzalı.

Kılıçali Paşa, Tophane İskele Cad. No:1/1, Beyoğlu/İstanbul; 02123347300

Gallada Istanbul, The Peninsula

İstanbul’un en yeni otellerinden The Peninsula’nın içinde açılan Gallada şehrin en yeni gözdelerinden biri olmaya aday. İlk misafirlerini ağırlamaya başlan mekan; iki Michelin Yıldızı sahibi Fatih Tutak’ın danışmanlığında. Restoranın şefi ise Taylan Yücel. Asya ve Türk yemek kültürünü harmanlayan, antik İpek Yolu lezzetlerini menüye getirecek restoranın dekorasyonu da menüyle paralel olarak tasarlanmış.

The Peninsula Istanbul, Kemankeş Karamustafa Paşa Cad., Beyoğlu/İstanbul; 02129312888

Seraf – Vadistanbul

Şef Sinem Özler’in imzasını taşıyan Seraf Restoran ikinci şubesini Vadistanbul’a açtı. Anadolu mutfağının lezzetlerini menüsüne taşıyan ve Michelin’in Tavsiye Listesi’nde de olan Seraf, yeni lokasyonuyla çok daha ulaşılabilir olacak.

Vadistanbul Alışveriş Merkezi, 02124455505

Serenita, Tomtom

Beyoğlu Tom Tom Mahallesi’nde kapılarını açan Serenita bir bistro. Şef Aylin Yazıcıoğlu ve Gülseren Onanç’ın imzasını taşıyan ilkbahar menüsüyle konuklarını ağırlıyor. Salı-cumartesi 11.00-23.00 saatlerinde açık olan mekânın menüsü başlangıçlar, ana yemekler, tatlılar ve peynir tabağı seçeneği sunuyor. Başlangıçlarda yer elması çorbası, İtalyan düğün çorbası, pırasa veloute gibi lezzetler var. Ana yemeklerde mantar ve bahar sebzeleri eşliğinde tavuk fricassee, balıkçı usulü minekop ve patates pave, yaban otları kavurması, bezelye eşliğinde kuzu incik tadılabilir. Yemeğinizi çikolatalı profiterol veya Ülviş’in sütlacı ile sonlandırabilirsiniz. Pazar brunchı ise 11.00-17.00 saatleri arasında.

Tomtom Mah. Sefer Bostanı Sok. No: 1/A Beyoğlu; 02128929241

Boop Kuruçeşme

Alaçatı’dan sonra İstanbul’da kapılarını açan Boop Kuruçeşme hem öğle ve akşam yemekleriyle hem de kahve ve kokteylleriyle iddialı. Aklamaları sokağa kadar taşam kalabalık ile Kuruçeşme semtine çok farklı bir konsept katan mekan son zamanların en popüler yerlerinde oldu mekan ayrıca Kahvaltı menüsüyle de güne lezzetli bir başlangıç yapmak isteyenler için ideal.

Kuruçeşme Mah. Eskidolap Sok. No16/1 Rezervasyon: instagram/boopkurucesme

Scarlatta Pera

“Önce yemek yiyelim” sloganlı Scarlatta, profesyonel olarak eğitilmiş gastronomi eğitimli ekibi ile en iyi tabakları en iyi malzemelerle hazırlıyor. Pera’da açılmış olan bu restoranın menüsü İtalyan dokunuşlu Akdeniz yemekleriyle dolu. Çorbalar, soğuk başlangıçlar, ana yemekler, dolgulu makarnalar, tatlılar ve dahasında en özel tatları en özenli tabaklarda deneyimleyeceksiniz. Yemeğinizin yanına imza kokteylleri ya da şarapları eşlik edebilir.

Adres: Emekyemez, Tutsak Sk. No:17, 34421, Beyoğlu/İstanbul

Telefon: 0 534 321 44 79

Mas Garden

Etiler’in en yeni mekânlarından biri olan Mas Garden hem açık hem kapalı alanda misafirlerini ağırlıyor. Self service sistemiyle çalışan mekânın menüsünde sabah saatleri için nefis kahvaltılar ve günün diğer saatleri için de lezzetli yemek ve atıştırmalık seçenekleri bulunuyor.

Ebulula Mardin Cd. No:21, Beşiktaş/İstanbul; 05334523531

Kızılsakal No1

Kızılsakal No1, lezzet mottosuyla yola çıkmış bir restoran. Lezzetlerin damaklara kazınacağı enfes tabakları, aşk ile hazırlayıp misafirlerine sunuyor. Kendilerine has imzalarını lezzetlerinde ve tabaklarında gösteriyorlar. Menülerinde; topraktan, kuzineden, taş fırından, ana yemekler, makarnalar, burgerler, tatlılar olmak üzere kategoriler ve kategorilerde birbirinden enfes yemekler mevcut.

Adres: Zekeriyaköy, Hercai Menekşe Sk. No:1, 34450 Sarıyer/İstanbul

Telefon: 0 542 148 05 45

Saku İstanbul

Saku, Asya kültürünün izlerinde ve doğunun ruhundan ilham alarak oluşturulan eşsiz ambiyansı, konforlu ve estetik tasarımıyla bu seçkin restoran ile fine dining tecrübesine sahip, saygın ve önemli şeflerin menülerini tadabileceğiniz özel bir yemek deneyimi sunuyor.

Adres: Cumhuriyet, Silahşör Cad, Yeniyol Sk. No:2, 34440 Şişli/İstanbul

Jam’s Space

Bağdat Caddesi’ndeki Vertical’ın içerisinde açılan özgün, kolektif ve sürdürebilirliği amaçlayan Jam’s Space, Kombo ile güçlerini birleştirdi. Alışılmışın dışında olan bu mekânda, etkinlikler, kokteyller, atölyeler, yazar buluşmaları, müzik performansları ve daha nice sanatsal etkinliğe ev sahipliği yapacak. Gelecekçi bir deneyim sunan Vertical, Jam’s Space ve Kombo’ya yaptığı ev sahipliğini deneyimlemelisiniz.

Adres: Bağdat Cd. No:319-321/C, 34728 Kadıköy/İstanbul

Sail Loft Vakkorama Roof Top, Galataport

Hem Galataport’un hem İstanbul’un en yeni mekanlarından Sail Loft terası, menüsü ve eğlencesiyle şehrin yeni gözdelerinden. Bodrum’daki rahat konseptini İstanbul’un muhteşem boğaz manzarasına taşıyan Sail Loft’ta müzik ve eğlence eşliğinde İstanbul’un ve yazın tadını çıkarmak mümkün.

Umberto Ristorante, Caddebostan

Bağdat Caddesi’nin yeni İtalyan’ı Umberto…Göztepe Parkı’nın tam karşısında konumlanan mekan, İtalyan mutfağının klasikleşen lezzetlerini modern bir yorumla servis ediyor. Şef Özgür Yavuz ve ekibinin hazırladığı menüde buratta, carpaccio, ızgara deniz mahsulleri tabağı gibi klasik başlangıçlardan pizza çeşitlerine, ferahlatıcı salatalardan makarnalara ve risotto çeşitlerine, ana yemeklerden tatlılara seçenekler mevcut. Haftanın her günü 12.00-23.00 arasında misafirlerini ağırlıyor.

Prof. Hulusi Behçet Cad. No:20 Caddebostan Kadıköy, İstanbul; 05332901010

Bansan, Suadiye

Anadolu yakasında yeni bir Kore restoranı açıldı. Suadiye’de kapılarını açan Bansan, Kore mutfağı sevenlerin dikkatini çekecek bir adres. Pazartesi günü hariç her gün 10.00-23.00 saatlerinde açık olan mekanın menüsünde tatlı patates tempura, wasabi tavuk burger, zencefilli portakal soslu tavuk, acı chedar soslu çıtır tavuk, köri tavuk, tuna gimbap tadabileceğiniz lezzetlerden.

Suadiye Mah. Ülkü Sok. No:2/C Kadıköy İstanbul; 05356828787

Stefano Kuruçeşme

Şef İsmet Saz’ın yeni restoranı Stefano, sunduğu İtalyan menüsüyle damaklarda iz bırakıyor. Sade ambiyansı ve boğaz manzaralı terası bulunan mekanın özellikle beef carpaccio, risotto truffle, calamar gibi farklı damaklara hitap eden tatları çok beğeniliyor. Tatlı sevenler için en çok önerilen tatlı ise Napolyon. İtalya’nın öne çıkan bölgelerinden gelenekseli öne çıkaracak şekilde seçilen yemekleri ve İtalyan makarnalarını Stefano’da günün her saatinde denemek mümkün.

Rezervasyon: 0212 258 00 29

Glouton

Bordel ve Mabou Pera’nın kardeş restoranı olarak Asmalımescit’te açılan Glouton kapılarını açan en yeni yerlerden bir tanesi. Özellikle istiridye konusunda iddialı olan mekan Güney İtalya yaşam tarzından ilham alıyor ve sunduğu her yemeğe hayattan keyif almayı getiriyor.

Telefon: (0212) 2434743

The G Pera

Farklı konsept sevenlere bir müjdemiz var. Beyoğlu’nda dizaynını, sesini ve ışığını kendine has hale getiren mekânın farklı özellikleri var. 18.00 ile 22.30 arasında yemek yiyebilir, 18.00 ile 02.00 arasında kokteyl keyfi yapabilir ve 00.00’dan sonra gecenin eğlencesine kendinizi bırakabilirsiniz. Mekânın, özel etkinliklerinize ve yemeklerinize ev sahipliği yapmasını isterseniz iletişime geçmeniz yeterli. 40 kişiyi oturarak, 100 kişiyi de ayakta ağırlayabilecek bir kapasitesi mevcut.

Olden 1772, Sirkeci

250 yıllık tarihe sahip Muhsinzade Han’ın içerisinde açılan Olden 1772, ilk bakışta mimari tasarımı ile büyüleyen yerlerden bir tanesi oldu. Tarihi dokunun elegan detaylarla bir araya getirildiği mekanda başlangıçlardan tatlıya birçok lezzetin tadını çıkarabilirsiniz.

Reservasyon için buraya tıklayabilirsiniz.

Sankai by Nagaya, Bebek

Japon omakase deneyimi sunan Sankai by Nagaya, dünyaca ünlü 2 Michelin yıldızlı şef Yoshizumi Nagaya’nın partnerliğiyle kapılarını açtı. Bebek Otel’in 3. katındaki sadece 24 kişilik oturuma sahip restoranda, İstanbul Boğazı manzarası eşliğinde Japon mutfağından lezzetleri ve Nagaya Şef’in özel reçetelerini omakase olarak sunuyor. Yalnızca mevsimsel ve iklimin öne çıkardığı ürünlerle çalışan Şef Nagaya, yüksek standartlardaki malzemelerin orijinal tadının ön planda kalmasının önemini vurgularken, mutfağının sırrını; “Amaç, doğal aromayı örtmeden arttırmaktır” diye tanımlıyor.

Sankai by Nagaya, Bebek Otel, Cevdet Paşa Cd. No:34; 05323791997

Marcello, Teşvikiye

Nişantaşı’nda yeni bir İtalyan restoranı: Marcello. The Stay Boulevard Nişantaşı’nın teras katında açılan mekan İtalyan mutfağı sevenlerin radarına alacağı bir adres. Napolili şef Luigi Mariconda ve focaccia şefi Massimiliano Nardo’nun İtalyan reçeteleri ile sunulan lezzetleri burada tadabilirsiniz.

Teşvikiye Cad. No:41 K:8 Harbiye, 05322009025