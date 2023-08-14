İstanbul'un en yeni, en iyi Bakery ve ayaküstü atıştırmalık mekanları

Crust Pastries & Coffee

Kadıköy’de açılan farklı hamur işi lezzetlerinin ve kahvelerin olduğu Crust, Danish’leri ve Pastel de Nata’ları ile deneyenleri kendilerine aşık ediyor. Danish’lerinde vanilya, böğürtlen, fıstık ve Lotus kreması, elmalı tarçınlı, yaban mersinli, frambuazlı, çikolatalı rulo, üzüm ve tarçınlı rulo seçenekleri var ve hepsi birbirinden eşsiz lezzetlere sahip. En tazesinden Pastel de Nata’larını da denemelisiniz.

Adres: Sahrayıcedit Mah, İnönü Cd. No: 30A, Kadıköy

Ema Bakery & Catering

Beşiktaş’ta yeni nesil bir fırın olan EMA, lezzetleriyle müşterilerini müdavimi yapacak. Ekşi mayalı simit, havuçlu tarçınlı kek, limonlu narlı tart ve daha birçok unlu mamuller yer alıyor. Günlük ve taze olan tatlar hem gözünüzü hem midenizi doyuracak. Pazartesi kapalı olan fırın, salıdan pazara kadar 09.00-18.00 arasında hizmet veriyor.

Adres: Vişnezade Mah. Hüsrev Gerece Cad. No:45A, Beşiktaş

Porridge & Pastry

Porridge & Pastry, Moda’nın yeni mekanlarından olmasına rağmen şimdiden müdavimleri oluşmaya başlamış. Özellikle Porridge ve tatlıları mekânın ilgi gören ürünlerinden. Vejetaryen, vegan, glütensiz ürün seçenekleri de oldukça fazla. Yiyecekleri dışında kahveleriyle de çok sevilen mekân, samimi sohbetlerinize ev sahipliği yapabilir.

Adres: Caferağa Mah. Leylek Sk. No:2, Kadıköy

Borboleta

Detaylarla güzelleşen bir hayatı sevenlerden misiniz? O zaman her detayı ile inceliklerle bezenmiş Borboleta Gastro & Patisserie ile tanışmanızın zamanı geldi! Moda'nın en yaşayan sokaklarından Ferit Tek Sokak'ta konumlanan Borboleta, yeni nesil trend Patisserie konseptine zerafet dolu bir dokunuş yapıyor ve cezbedici ambiyansında hayatın en tatlı anlarıyla buluşmak isteyen misafirlerini ağırlıyor.

Adres: Caferağa Mah. Ferit Tek Sokak, 60/D, Moda

Mahizer

Aşka inandıran bir lezet dünyasına girmeye, Mahizer ile tanışmaya hazır olun! Her anı lezzet dolu, her saniyesi büyüleyici bir lezzet kaçamağı sunan Mahizer; şık ve elegan ambiyansıyla da hayran bırakanlardan. Tüm tatlarıyla harika bir serüvene çıkaran mekan özellikle Baklava çeşitleriyle baş döndürücü! Lezzetin modern yorumlarla buluştuğu Mahizer sofralarına aşık olacaksını.

Adres: Taksim Meydanı - Gümüşsuyu - Kuruçeşme - Galataport

Flare Coffee & Breakfast & Dessert

Moda’da yeni bir kahve adresi kapılarını açtı. Moda Caddesi üzerinde bulunan Flare Coffee & Breakfast & Dessert kahve, tatlı gibi lezzetleri bulabileceğiniz bir adres. Beyaz ve bej gibi renklerin hakim olduğu bir dekorasyona sahip. Mekanın iç bölümünde duvarda bulunan ay tasarımı mekanın dekorasyonunda öne çıkan detaylardan.

Adres: Moda Cad. No:92/C Kadıköy

Kruvasan İstanbul ve Lokanta Kru

Nişantaşı’nın sevilen mekanlarından Kruvasan İstanbul ve Lokanta Kru; Kozyatağı’nda Mesa Koz binasında şube açtı. Lokanta Kru’nun Nişantaşı’daki mekanı yaz sonunda tekrar kapılarını açacak.

Adres: Mesa Koz, Sahrayı Cedit, Atatürk Cad. No:69,Kadıköy

Caffe Nero, Beşiktaş

Caffè Nero, 1975 yılından beri kapalı olan Beşiktaş Balıkçılar Çarşısı’nın karşısındaki tarihi Beşiktaş Rum Okulu binasında yeni şubesini açıyor. Uzun süren restorasyonun ardından açılan binada yer alan Caffe Nero menüsünde diğer şubelerinin aynısı olacak şekilde yer alacak. Eski okulun miras yapısı korunarak oluşturulan görkemli mekanın kapalı yerlerinin yanında ağaçlar altındaki geniş arka bahçesi de seçmek için denelerden biri.

Adres: Köyiçi Meydanı Sok. No:33, Beşiktaş

Minoa Ve

Akaretler’de 2014 yılında açılan Minoa’nın, vegan ve vejetaryen lezzetler tadabileceğiniz şubesi Minoa Ve Nişantaşı’nda Mudo Concept mağazasında bulunuyor. Minoa Ve, Mudo Concept mağazasının girişinde sağda konumlanıyor. Minoa Ve, vegan ve vejetaryen bir menüye sahip. Her gün 10.00-20.00 saatlerinde açık. Siyah fasülye burgerden fırınlanmış karnıyarığa, falafel köftelerinden avokadolu esmer pirinç salatasına tadabileceğiniz pek çok lezzet var menüsünde.

Adres: Teşvikiye Mah. Akkavak Sok. No: 24B, Nişantaşı

Amata

Kadıköy’de çarşı içerisinde, kalabalıktan sıyrılarak kahve ve atıştırmalık tatmak; kahvaltı yapmak için Amata ideal bir yer. Pankek’leri, brownie’leri ve milföy çeşitleri lezzetli olan Amata’nın rahat dekorasyonu da beğeniliyor.

Adres: Neşet Ömer Sok. Kadıköy Çarşısı No:1/70, Kadıköy

Tekin Usta

Datça’nın meşhur dondurmacısı Tekin Usta, İstanbul’a da açıldı. Keçi sütüyle ve orijinal dondurma reçetelerine sadık kalarak dondurmalarını hazırlayan mekandaki her çeşidin tadına doyulmaz bir aroması var. Mevsiminde toplanan Ege meyve ve yemişleriyle dondurmalarını hazırlayan Tekin Usta’nın bal badem, bal kavun ve karadut dondurmadı ise mutlaka denemeniz gereken çeşitlerden.

Adres: Şemsettin Günaltay Cad. No:140, Suadiye

Norre

Şehrin lezzetli kahve mekanlarına bir yenisi daha eklendi. Firuzağa’da kapılarını açan Norre kahveleri, tatlıları ve kahvaltı seçenekleriyle deneyenlerden tam not almayı başarıyor. Salı’dan Pazar’a sabah 9.30’dan 19.30’a kadar açık olan Norre’nin tartları ise mutlaka denenmesi gerekenlerden.

Adres: Bostanbaşı Cad. No: 20/A, Beyoğlu

Coq Roti

Coq Roti, Beşiktaş’ta Şair Leyla Sokak’ta açıldı. Piliç çevirme konusunda oldukça iddialı bir restoran. Şef Umur Soylu, Portekiz göçmen mutfağından esinlenerek konsepti tasarlanmış. Restoranda ana yemek olarak tavuk-patates-salata ürünleri tek bir tabakta sunuluyor. Tavuk ürünlerinde olduğu gibi patates ve salatalarını da öneriyorlar. Yemeğinizin ardında bir tatlı yemek isterseniz de ‘pastel de nata’ tatlısı aklınızda olsun.

Adres: Sinanpaşa Mah. Şair Leyla Sokak 9/1, Beşiktaş

Akali

İstanbul’un ünlü hamburger zinciri Akali‘nin Suadiye’de yeni bir şubesi var. Yumuşacık ekmekle hazırlanan hamburgerler farklı damaklar için kişiselleşebiliyor. Hamburger yanında servis edilen patatesler kadar fermente ayran da mekanın denenmesi gereken tatlarından bir tanesi.

Adres: Akın Sk. No:5/B, Suadiye

Cluster

Topağacı’nda açılan Cluster İstanbul’un en yeni ve iddialı hamburger mekanlarından bir tanesi. Pazartesi hariç haftanın her günü açık olan Cluster, menüsünde altı farklı hamburger sunuyor. Farklı damak tatları için hazırlanan çeşit çeşit patateslerin de her biri birbirinden leziz.

Telefon: 0545 230 68 65

Tale Köfte

Köftenin en güzel çeşitleriyle Tale’de tanışabilirsiniz. Tale, piliç ve vegan köfte olmak üzere 3 çeşit köfte seçenekleri mevcut. Köftenin yanına Tale piyaz ve Tale ayran söyleyerek lezzet şöleni yaşayabilirsiniz. Yemeğinizin üstüne süt helvası ile enfes bir kapanış yapabilirsiniz.

Adres: Caferağa, Moda Cd. No: 3,Kadıköy

Bröd Eatery

Bröd dokunuşuyla, Bröd Eatery müdavimleriyle buluştu. Nişantaşı’nda bulunan mekân, pazar dahil haftanın her günü 09.00-22.00 saatleri açık. Menüde neler mi var? Fried chicken burger, kaburga tiftik burger, corned beef sando; haftanın her günü fırından taze çıkan kurabiyeler… Bir kahve molası vermek istediğinizde de uğrayabilirsiniz.

Adres: Hacı Emin Efendi Sok. No:7, Nişantaşı

Rafine Moda

Moda’da bulunan Rafine Espresso Bar; yenilenen konsepti ve menüsü ile Rafine Fine Cuisine olarak karşımızda. Mekan artık bir hem kahvaltı ya da brunch keyfi yapabileceğiniz hem de dana incik, makarna çeşitleri gibi lezzetler bulabileceğiniz bir restoran. Tuzlu karamelli tart mekanda tadabileceğiniz lezzetlerden.

Adres: Nenehatun Sokak No:3/A, Moda

Chillis Tex Mex Eatery

Şehirde yeni bir Meksika restoranı açıldı. Maçka’da bulunan dekk içinde konumlanan Chillis Tex Mex Eatery’yi radarınıza alın. Amerikan tarzı Meksika mutfağı neler tadabilirsiniz? Mexican Burger, burrito, taco gibi alternatifler var.

Ala Gusto

Çorba, pide, mantı ve ızgara ağırlıklı menü sunan Ala Gusto geleneksel tatları sevenlere hitap ediyor. Farklı damak tatları için çeşitlerin bulunduğu restoranda pidelerin hamuru ise kendi reçeteleriyle hazırlanıyor.

Adres: Kuruçeşme Mah. No:9, Beşiktaş

The Red Balloon

Yeniköy’de açılan The Red Balloon İskandinav ilhamlı dekorasyonu, bahçesi, samimi ortamı ve farklı damak tatlarına uygun seçeneklerin sunulduğu menüsüyle ses getirdi. Öğle yemeklerini 12.00-17.00 saatleri arasında sunan mekanda akşam menüsü değişiyor. Kokteyllerinin de çok başarılı bulunduğu The Red Balloon’a gitmeden önce Instagram hesaplarındaki WhatsApp linki üzerinden rezervasyon yaptırmakta fayda var.

Adres: Salihağa Sokak No:5, Yeniköy

Bread & Burger Bebek

Farklı tatları bir burgerde birlikte tadabileceğiniz mekanlardan bir diğeri ise Bread&Burger, Bebek’te gidebileceğiniz harika hamburgercilerden bir tanesi. Günlük ekşi maya ile hazırladıkları ekmekleri ile leziz ekmeklerini bir araya getiren Bread&Burger’de patatesleri ise özel olarak Afyon’dan getirtiliyor. Bir çok farklı lezzete sahip menüsünden ise Füme Etli Boşnak Burger ve Steak House Burger’i deneyebilirsiniz.

Adres: Bebek, Manolya Sk. No:12, Bebek