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Tarihi Yarımada’nın keyfi Arwin’de çıkar!

Şehirde kalanları görelim! Ağustos sıcaklarına inat İstanbul’un keyfini püfür püfür esen bir terasta çıkarmaya ne dersiniz? İstanbul’un tüm ışıltısını ayaklarınızın altına seren, Tarihi Yarımada’nın kalbinde, Cihangir’in sofistike ruhunu yansıtan bir mekan olan Arwin’e daha yakından bakmaya ne dersiniz?

Tarihi Yarımada’nın keyfi Arwin’de çıkar!
EATING & DINING
Yayın Tarihi : 14-08-2023 09:53

Rez: 0535 522 79 46

Büyüleyen bir İstanbul manzarası, keyifli bir ambiyans ve tadına doyulmaz lezzetler… Bir insan keyif yapmak için daha ne ister ki? 

Cihangir’in trend mekanı Arwin, detaylarıyla sizi büyülemek için hazır! Günü muhteşem bir Diyarbakır kahvaltısıyla açıp, gün boyu muhteşem lezzetler sunan bir mekan burası. Günün her anına, ruhun her moduna uyan lezzet seçenekleri ve geniş menüsüyle lezzet ve keyif tutkunlarına unutulmaz anlar yaşatıyorlar. 

Meze & manzara ikilisi bir harika!

Arwin Cihangir; günü bitirmenin en keyifli yollarından birini masanıza seriyor! Arwin mutfağında her daim tazelik ve mevsimsellik ön planda tutuluyor. Bu yüzden mezeleri her gün özenle hazırlanıyor ve mevsimin en lezzetli ürünleri sunuluyor. Meze çeşitleri konusunda da oldukça iddialılar. Babagannuş, Köpoğlu, Girit Ezme, Humus, Fava ve Van Cacığı bizim favori mezelerimiz arasında!

Ara sıcaklarda da meze konusunda olduğu kadar iddialılar. Akdeniz Mücver, Çıtır Kalamar, Tereyağlı Karides, Patates Tava, Çıtır Asya Tavuk gibi birbirinden lezzetli seçenekler var. 

Kadehini keyfe, mutluluğa, huzura ve İstanbul’a kaldırmak isteyenler için harika bir seçenek! 

Dünya Mutfağı’ndan özel lezzetler

Arwin, aynı zamanda gün boyu Dünya Mutfağı’ndan özel lezzetleri sunduğu menüsüyle de dikkat çekiyor. Sıcak ve samimi bir mekan arayanların adresi Arwin’in menüsünde birbirinden enfes yemek ve ara sıcak bulabilirsiniz. Yerel dokunuşlarla çeşnilendirilmiş yemekleri denemenizi tavsiye ederiz..

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