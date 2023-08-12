Dünya bunu konuşuyor: Sanat ile iç içe 2 yeni otel!

Özellikle Çığlık adlı tablosuyla sanat tarihine adını yazdıran Norveçli ekspresyonist ressam Edvard Much’ın yazlık evi, uzun bir renovasyonun ardından geçtiğimiz ay turizme açıldı. Norveç’in başkenti Oslo’dan arabayla bir saat mesafedeki Hvitsten kasabasında yer alan ve Oslo Fiyordu’nun eşsiz manzaralarına bakan Villa Munch, hem dış mimarisi hem de iç dekorasyonuyla sanatçının renkli ve isyankâr iç dünyasının adeta dışavurumu…

1910-1944yılları arasında bu yazlık evde yaşayan Munch’ın en önemli eserlerini burada tuvale döktüğü ve yaşadığı ruhsal rahatsızlıklar sırasında sık sık burada inzivaya çekildiği biliniyor.

Sanatı ve sanatçıların hayatlarını keşfetmeyi sevenler için dört yatak odalı bu eşsiz villa, özellikle yaz aylarında serin Norveç kıyılarında sıra dışı bir tatil imkânı sunuyor.

***

Moda dünyasının unutulmaz ismi Karl Lagerfeld’in tasarladığı Macau’daki otel ise 2023 yazının bir başka sürprizi…

Henüz kapılarını açan The Karl Lagerfeld Macau, kule şeklindeki dış binası ve mimarisinin yanı sıra iç dekorasyonda tüm tasarımı, mobilyaları ve sanat eserleriyle efsane modacının imzasını ve vizyonunu taşıyor. Lagerfeld, 2019’da vefat etmeden önce bu özel projeye tüm DNA’sını yansıtmayı başarmıştı.

Kendisi açılışını göremese de Macau’daki bu yeni adres, baştan sona Lagerfeld tarafından tasarlanan ilk ve tek otel olarak dünyanın en çok konuştuğu konaklama projelerinden biri oldu. 271 oda ve süitten oluşan otelin devasa havuzu, ünlü Portekizli şef José Avillez’e teslim edilen Mesa restoranı ve modacının Paris’teki evinde yer alan kütüphaneden ilhamla yaratılan 4 bin kitaplı The Book Lounge adlı okuma alanı; projeyi ayrıştıran özellikler arasında…

Ödüllü sanatçılar Marcel Wanders ve Jean-Michel Othoniel’in elinden çıkan muhteşem heykeller ise hem odalarda hem de ortak kullanım alanlarında kendilerine yer bularak Lagerfeld’in sanata duyduğu büyük tutkuyu bu çok özel otelde yaşatacak…