Sıcaklara meydan okuyoruz: Ağustos’ta o kadar da sıcak olmayan rotalar

Queensland, Avustralya

Ağustos’ta hava sıcaklığı: 22°C

Sıcakları unutturacak, hatta sizi bambaşka dünyalara yolculuğa çıkaracak bir Avustralya önerisi ile başlıyoruz! Denizin altına gizlenen cazibeli dünyayı keşfetmek için dalış tutkunlarının favorileri arasına girebilecek bir lokasyon Queensland. 1000’den fazla ekosistem türüne ve Dünya Mirası listesindeki beş bölgeye ev sahipliği yapan Queensland’in güzelliğinde tamamen büyülü bir tılsım var. Altın renkli, yumuşacık kumlu güneşli sahilleri ve tertemiz plajlarıyla tatil deneyiminize unutulmaz bir boyut katanlardan. Brisbane’nin çağdaş kentsel uçları, Büyük Set Resifi ve Granite Belt’in şaşırtan dünyası kesinlikle görmeniz gerekenler arasında. Queensland, oldukça geniş bir biyolojik çeşitliliğine sahip. Bu sebeple de Ağustos sıcaklarına meydan okumanın en deneyimsel yollarından biri de oradan geçiyor. Yağmur ormanları, savanları, ormanlık alanları, sulak bölgeleri ve çölleri kapsayan bir coğrafyada bulunan Queensland; alternatif deneyimleriyle de tutkunu olacağınız bir bölge.

Stockholm, İsveç

Ağustos’ta hava sıcaklığı: 22°C

Eğer daha önce gitmediyseniz ya da duymadıysanız; aklınızı ve kalbinizi bırakıp evinize döneceğiniz bir rota ile tanıştıracağız sizi! Ağustos ayında tüm dünyaya nispet yapar gibi; ne çok sıcak ne de çok kalabalık olan bir bölge Stockholm. Takımadaların keşfedilmeyi bekleyen sahilleriyle hayran bırakan bir Avrupa deneyimi! Hava o kadar ferahlatıcı ki; gerçek bir Scandi-Style aktivite olan şehirde bisiklet turlarını gündüz gözüyle gerçekleştirebiliyorsunuz. Aynı zamanda yerel halkı da oldukça eğlenceli tiplerle dolu! Hava kararmaya başladığında çimler üzerine yayılıp bu güzel havanın tadını çıkaranlar, tekneyle gezenler… Djurgården Adası’nda barakada yemek deneyimi yaşayabilir, Oaxen Slip’in güvertesinde gastronomik bir deneyime imza atabilirsiniz. Kahverengi tereyağlı Ringa Balığı ve Salamura Sebze bu bölgede kesinlikle denemeniz gereken lezzetler arasında.

Vilnius, Litvanya

Ağustos’ta hava sıcaklığı: 22°C

MO Modern Art Museum’s 2018 yılında açılmasıyla birlikte Vilnius, tasarım meraklıları için haritaya kazınan bir şehir olmaya başlamıştı; özellikle Typography tarzı bloglarda çokça okuduğumuz bir bölge haline gelmişti. Berlin’in akıllara durgunluk veren titanyum ve çinko ağırlıklı Jewish Museum’ın (Yahudi Müzesi) mimari Daniel Libeskind’in hayallerini kurduğu estetiği bu bölgede yakalayabilirsiniz. Eski Kent’in de oldukça dikkat çeken, instagrammable bir yanı olduğunu; brütalist ve barok karışımı detaylarıyla büyülediğini söyleyebiliriz. Užupis, bölgenin görülmesi gereken merkezlerinin başında yer alıyor; kendi milli marşı olan ve pasaportunuzu damgasıyla da süsleyen bölge burası. Bölgenin en popüler tarladan sofraya restoranı ise Sweet Root adından bir çiftlik; sofistike bir gastronomi deneyimi yaşamak isteyenler için şiddetle tavsiye edilir! Gecceyi sonlandırmak için ise kesinlikle Apoteka Bar’ın kokteyllerini denemelisiniz; burayı eczane temalı bir mahalle barı olarak düşünebilirsiniz.

Fransız Polinezyası

Ağustos’ta hava sıcaklığı: 27°C

Öncelikle şuna açıklık getirelim; Fransız Polinezyası, Polinezya ada öbeğinde; Büyük Okyanus’ta bulunan ve Fransa’ya başlı bir Fransa Denizaşırı Bölgeler Topluluğu üyesi. Ada’nın başkenti ise Papeete. Şimdi gelelim detaylara… Güney denizlerinin romantikliği malum dillere destan; ama şimdi en romantik düşünüzü ve alın ve ikiye katlayın. İşte tam bu histe Fransız Polinezyası’ndasınız! Bölgenin en büyük adası olan Tahiti, rüyalarınızı süsleyecek cinsten. The Society Islands’ın lagünleri ise büyüleyici detaylarla kaplı; mavinin cezbeden tonları, gizem dolu yemyeşil zirveler ve ağartılmış kumsallar! Lüksün tavan yaptığı deniz üstü villalar için tabii ki tercihinizi Bora Bora’dan yana kullanmalısınız. Fakat, yerel halkı gibi biz de bunun biraz klişe olduğunu düşünüyorum; yerel halk kendi arasında bu bölgeye “Boring Boring” (Sıkıcı Sıkıcı) şeklinde lakap takmış! Aynı hazzı veren başka bir konaklama deneyimi de Taha’a ve Huahine’de sizi bekliyor, göz atmanızı öneririz. Ağustos ayı çok bunaltıcı bir sıcağa ev sahipliği yapmıyor ama bölgenin bu dönemde pek ucuz olduğunu da söyleyemeyiz.

British Columbia, Kanada

Ağustos’ta hava sıcaklığı: 25°C

Kanada’nın çarpıcı eyaleti British Columbia ile tanışmaya hazırlanın. Kış sezonu boyunca kar sporu tutkunlarını arasında oldukça popüler bir rota olan British Columbia; yaz sezonunda da tüm bu dağları, ormanları ve gölleri keşfetmek için harita bir rota. Muhteşem bir kayak merkezi olan Whistler; Ağustos ayında dağ yollarında bisiklet binip yürüyüş yapabileceğiniz, ağaçların arasından çelik halatlarla inebileceğiniz ve bozulmamış, buzullarla beslenen sularda yüzebileceğiniz bir bölge. Dünya üzerinden yalnızca bu bölgede bulunan Beyaz Kürklü Siyah Ayı türlerini izlemenin de en doğru lokasyonu olan Great Bear Rainforest; vahşi doğası ile cezbedenler arasında. Yine aynı bölge içerisinde bulunan Vancouver’i de listenize almalısınız. Burada kıyı şeridinde kayıkla gezebilir, kaldırımda bulunan halka açık bir sanat eserini keşfedebileceğiniz ve lokal lezzetleri deneyimleyebileceğiniz bir bölge.

Cornwall, İngiltere

Ağustos’ta hava sıcaklığı: 19°C

Bunaltan sıcaklardan kaçmak için kendinizi İngiliz sahillerinin esintili kollarına bırakabilirsiniz. Ağustos ayı aslında Cornwall’daki en yoğun zamanlardan biri fakat; neyse ki batı taraflarda kargaşayı atlatmak için bir çok küçük pitoresk köy ve keşfedilmemiş plajlar bulunuyor. Cornwall; şu an İngiltere’nin tarladan sofraya sahnesinin tartışılmaz bir numaraları bölgesi. Kırsal bir restoran olan Coombeshead Farm kesinlikle yaşanması gereken bir deneyim. Fowey Hall Hotel ise bir başka dikkat çeken alternatif; Adayı ve zeytin pancarı ile yerel Levrek kesinlikle denenmeli.

Mancora, Peru

Ağustos’ta hava sıcaklığı: 21°C

Güney Amerika’nın çoğunda hava ya kavurucu sıcak ya da yağmurdan geçilmiyor! Peki Peru’nun en güneşli bölgesine gitmeye ne dersiniz? Mancora yıl boyunca parıldayan güneşiyle içinizi ısıtacak bir sahil kasabası. Ağustos ayı ise bölgenin en ılıman zamanı! Ülkenin en iyi, altın kumları da bu bölgede bulunuyor. Daha ekonomik bir tatil isteyenler için ise bu bölgede yine bungalov deneyimler ön plana çıkıyor. Bölgede dikkat çeken butik bir otel olan KiChic; dokuz adet taş odasıyla keyfli bir deneyim sunuyor. Aynı zamanda bu butik otelin tamamen kendi yetiştirdikleri ürünleri kullandıkları bir vejetaryen restoranı bulunuyor. Organik bahçeler, masaj ve yoga keyfi için de ideal bir bölge.