Geleneksel dokular modernizme ayak uyduruyor: Lizbon’da bu restoranları mutlaka görmelisiniz!

Portekiz’in başkenti Lizbon; son yıllarda özellikle gastronomik gezilerin vazgeçilmez destinasyonlarının başında gelmeye başladı. Bunun sebeplerinden biri ise tabii ki zengin mutfağı ve konseptleriyle hayran bırakan restoranları.

Lizbon mutfak kültürüne bakıldığında ise ağırlıklı olarak karşımıza deniz mahsülleri çıkıyor. Bölgenin en öne çıkan lezzetlerinde kullanılan malzemeler incelendiğinde karşınıza; Kalamar, Karides, Midye ve Morina Balığı gibi lezzetler çıkıyor.

Aynı zamanda yöresel yemekleriyle de öne çıkan bir bölge olan Lizbon’da, Saloio Regional ismiyle bilinen özel bir koyun peynirini denemeden sakın dönmeyin. Aynı zamanda, son yıllarda İstanbul’da da adına bir çok yeni mekan açılan o meşhur Pastel de Nata’ların da esas memleketi burasıdır; gitmişken kesinlikle denenmesi gereken bir tatlı.

Şehir tam bir gusto cennet; her köşede keşfetmenizi bekleyen farklı bir lezzet yorumu gizleniyor. Fakat Lizbon’da bazı restoranlar var ki; tadı damakta kalan lezzetlerinin yanına bir de eşsiz bir ambiyans eklemiş durumdalar! Geleneksel dokunuşlara sıkça rastlayabileceğiniz Lizbon’da; sizler için derlediğimiz bu mekanlar yöresel ve modernizmi aynı çatı altında buluşturup, gözleri kamaştıran deneyimler yaşatıyor!

Palácio Chiado

Rua do Alecrim 70, Lisbon / +351 21 010 1184

Lizbon’un şehir ışıklarının arasına gizlenmiş, izole bir tropik vaha. Eskilerin Chiado Sarayı, şimdilerin Palace Quintela adını verdiği sarayın içinde bulunan bir mekan. Hayal ve gerçek arasına sıkışmışcasına güzellikte bir ambiyansı var. 18. Yüzyılın gösterişini günümüzün detaylarıyla işledikleri kusursuz bir ambiyans yaratmışlar. Sizi şehrin temposundan anında uzaklaştıran; eşsiz gurme bir deneyim. Farklı yemek alanları yaratılan mekana bakış açışınız hangi masadan olursa olsun, çıtayı her zaman yüksek tutuyorlar. Hatta şanslıysanız haftanın belli günlerinden müzik ve eğlence geccelerine de denk gelebilirsiniz. Yemeğin, sanatın ve imza kokteyllerin buluştuğu bu harika mekanı kesinlikle görmelisiniz.

Bairro do Avillez

Rua Nova da Trindade 18, Lisbon / +351 21 583 0290

Gastronomi bir tutkuyla tanışmaya hazırlanın. Dünyanın en iyi 50 restoran sıralamasında 25. sırada yer alan ve 2 Michelin Yıldızı bulunan Belcanto’nun şefi José Avillez imzalı bir mekan Bairro do Avillez! Yani sunduğu gusto deneyimini az çok tahmin ediyorsunuzdur… Bairro do Avillez aslında oldukça farklı bir deneyim yaşatan bir mekan. Oldukça küçük bir mahalle olan Chiado’da konumlanıyor. Mekan bir kaç farklı alandan oluşuyor; peynirden sosise ağırlıklı olarak şarküteri ürünlerinden alış veriş yapabileceğiniz bir bölümü de bulunuyor. Mekan paylaşımlık kültürü ile ön plana çıkıyor. Aynı zamanda bölgenin yöresel lezzetlerini de menüsüne serpiştirmiş. Son dönemde en favori lezzeti ise Karides ve İstiridye ile lezzetlendirilmiş Malandrinho Pilavı.

JNcQUOI

Av. Da Liberdade, Lisbon / +351 21 936 9900

Lizbon’da bambaşka bir deneyim yaşamaya ve biraz da çılgınlığa hazır olmalısınız! İstanbullulara bu mekanın bize hissettirdiğini şöyle de anlatabiliriz aslında; bir miktar Sunset’i biraz Lucca’yla biraz 29’la karıştırıp ortaya çıkan his gibi… İyi yemeğin peşinden gidenlerin, gecceyi şık giysilerle geçirmek isteyenlerin ve zerafet. Meraklılarının oldukça hoşuna gidebilecek bir konsept. Bölgenin ünlü mimari Lázaro Rosa-Viólan’ın imzasını taşıyan mekan sofistike zevklere hitap eden yaşam alanlarıyla dikkat çekiyor. Neredeyse asırlık, tarihi izler taşıyan bir binanın modern unsurlarla kavuşmasına tanıklık ediyorsunuz. Öyle ki restoran bölümünde bir dinazor türü olan Velociraptor’ın iskeleti gibi dikkat çekici dekorasyon unsurları bulunuyor. Portekiz Mutfağı’nı dünya lezzetleriyle birleştirip yorumlayan restoranın şefi yaratıcı dokunuşlarıyla bilinen António Bóias. Şarap kavları da oldukça iddialı! JNcQUOI aynı zamanda içerisinde 3 farklı yaşam alanını da kapsıyor. Bu sezon kapılarını yeni açan ve özellikle deniz ürünleri konusunda oldukça iddialı olan JNcQUOI Beach Club Comporta, Lizbon’un kalbinde yalnızca üyelik sistemiyle çalışan JNcQUOI Club ve özel tasarım kıyafetlerin satıldığı Fashion Clinic Man & Woman mağazası…

Prado Restaurante

Travessa das Pedras Negras 2, Lisbon / +351 21 053 4649

Geleneksel dokuları incelikle günümüze uyduran, keyif dolu bir gastronomik deneyim bunan Prado, sofistike bir konaklama deneyimi sunan The Lisboans otelinin zemin katında bulunan bir restoran. Geniş tavanında kullandığı yeşillerle modernleşen ve detaylara çağa uyduran; ama yinede özünü cebinde taşıyan mekanlardan. Portekiz Mutfağı’nın tarladan sofraya konseptini etkileyici güzellikte uygulayan bir menüye sahip. Genç ve yeteceğiyle büyüleyen bir şef olan António Galopito imzası taşıyan lezzetlerinin en büyük özelliği ise tamamen mevsimsellik! Şimdilerde ise A La Carte menülerinin dışında eşsiz bir tadım menüsü sunmaya başladılar. Farklı deneyimlerin peşindeyseniz, kesinlikle denemelisiniz.

Restaurante Infame

Largo do Intendente Pina Manique 4, Lisbon / +351 21 880 4000

Tarihi ve nostaljik yapılarıyla dikkat çeken Intendente Meydanı’ndan yer almasının da etkisiyle, muhteşem bir geleneksel dokuya sahip olan mekanın kendine kattığı modern dokunuşlara hayran kalacaksınız! Ahşabın, bordo ve siyahın ağırlıklı olduğu iç dekorasyonuna inat, açık alınında da pırıl pırıl bir ambiyans hakim. Mekan, 1908 Lisboa Hotel’in girişinde yer alıyor; hem otel misafirlerini hem de dışarıdan gelen konukları ağırlıyor. Sabahın erken saatlerinden itibaren keyifli bir lezzet deneyimi sunan mekanı özellikle brunch için de tercih edebilirsiniz. Menüsünde ise ağırlık olarak Portekiz lezzetlerinin Hindistan ve doğu ülkelerinden esinlenen yorumlamalarına rastlıyorsunuz.

Rocco

Rua Ivens 14, Lisbon / +351 210 543 168

Özünden uzaklaşmayan ama inanılmaz şık detaylarla modernize olmuş bir mekan Rocco. Her detayına hayran kalmanızı garanti edecek kadar çok sevdik burayı! Rocco; 3 farklı konseptten oluşuyor ve her konseptin kendine ait bir çalışma saati var. Kısaca özetleyelim… Gastrobar (Pazartesi’den Pazar’a 10:30 - 01:00), Crudo Bar (Pazartesi’den Pazar’a 12:30 - 01:00) ve esas restoran kısmı Ristorante ( Pazartesi’den Pazar’a 12:30 - 16:00 ve 19:00 - 01:00).