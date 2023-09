Gecce Social Club üyelerine ünlü mekanların barmenlerinden imza kokteyl tarifleri...

Cin - Sunset Grill & Bar

French 75

Fransızlar kesinlikle kokteylden anlıyor. Zira sofistike tariflerini klasikler arasına sokmayı başardılar. Flüt bardakların içinde zarif görüntüsüyle fark yaratan tarifin 1915’te diğer birçok klasik kokteyl gibi Paris’in ünlü mekanı Harry’s New York Bar’da icat edildiği düşünülüyor. Adı ise o dönem devam eden I. Dünya Savaşı sebebiyle 75 mm’lik Fransız sahra topundan geliyor. Kokteylin asıl şöhreti ise kuşkusuz “Casablanca” filmiyle başlıyor. Tarifi oldukça basit. Cin, limon suyu ve şurubu bir shaker’a alın, buzla çalkalayın ve bir flüt bardak içerisine süzün. Üzerine şampanyayı ekleyerek servis edin.

İçerik

4 cl cin

1.5 cl limon suyu

1 cl şeker şurubu

6 cl şampanya

Paper Plane - 29

Eğer klasiklerden uzak durup farklı lezzetler sunmak istiyorsanız Paper Plane bunun için ideal. Bourbon’un keskinliği ile Amaro’nun yumuşacık tatlılığını muhteşem bir uyumla sunuyor. Aslında 1920’lerde ortaya çıkmış asıl tarif Kentucky Bourbon’una İtalyan acıları eklenerek oluşturulmuş olsa da Paper Plane, 2000’lerin başında barmen Sam Ross tarafından keşfedildi. Kokteylin adı ise barmenin o dönem sıkça dinlediği M.I.A’nın Paper Planes şarkısından geliyor.

İçerik

2.5 cl Viski

2.5 cl İtalyan Likör

2.5 cl İtalyan Amaro

2.5 cl taze limon suyu

Servis için limon kabuğu

Viski - Sortie

Manhattan

1874’te Winston Churchill’in annesi Jennie için New York’taki Manhattan Club’da verilen bir partide ilk kez servis edilen Manhattan, yaratıcısı barmenin bile adının önüne geçecek bir üne kavuştu. 1884’te O.H. Byron tarafından yazılmış ve klasikler arasına giren The Modern Bartender’s Guide’da ilk kez basılan tarif, Amerikan kokteylleri arasında belki de en klasik olanlardan. Klasik diyoruz, zira farklı varyasyonlarda hazırlansa da içeriğinde olmazsa olmazları var. Tüm malzemeleri buzla birlikte kokteyl kabına alıp çubuk yardımıyla 30 saniye kadar karıştırmanız yeterli. Üzerine bir kirazla şık bir sunum yaratacaksınız.

İçerik

5 cl İrlanda viskisi

2.5 cl Kırmızı vermut

3 damla portakal bitteri

Garnitür için kiraz

Irish Mule - Karma Side

Yapımı oldukça basit, üstün bir beceri gerektirmeyen bir tarif olsa da harika bir kokteylden bahsediyoruz. Bakır bir kapta servis edilmesinin en önemli sebebi bol buzlu servis edilen kokteyli uzun süre soğuk tutarak duyusal bir fark yaratmak. 1940’larda ortaya çıkan Irish Mule, ilk zamanlarında da bakır kaplarda servis edilerek önce Hollywood’u ardından da dünyanın dört bir yanındaki kokteyl severleri tavlamayı başardı. Moscow Mule’la kuzen oldukları doğru ama bu tarifi mutlaka bir de İrlanda viskisiyle deneyin.

İçerik

5 cl İrlanda viskisi

1 cl taze limon suyu (veya lime)

10 cl zencefilli bira

Servis için lime, taze nane

Bloody Mary - Arwin Cihangir

Tatlı kokteyl sevmeyenlerin gönlünü fetheden Bloody Mary, hem keyifli bir brunch’a şık bir final hazırlıyor, hem de baharatlı tadıyla damakları şenlendiriyor. Birçok kokteylin doğduğu yer olan Paris’te icat edilen Bloody Mary, asırlık tarihiyle de klasikler arasında olmayı sonuna kadar hak ediyor. Kimine göre İngiltere Kraliçesi I. Mary’den, kimine göre 1920’lerin film yıldızı Mary Pickford’dan aldığı düşünülen adı üzerine bir de tatlı hikaye var. Ernest Hemingway, evlenmeden önce flört ettiği Mary adındaki kadınla buluşmadan önce bara uğrar, barmene bir şey içmek istediğini ama üzerinde alkol kokusunun da kalmasını istemediğini söyler. Domates suyuyla karıştırılmış formülü tadarken ise ağzından “Bloody Mary” sözleri duyulur. Formül oldukça basit. Tüm malzemeleri shakerde karıştırıp üzerini kereviz sapı, zeytinle süsleyin.

İçerik (4 kişilik)

2 bardak domates suyu

1 bardak votka

¼ fincan taze limon suyu

2 çay kaşığı Worcestershire sosu (istenirse vegan)

2 çay kaşığı hazır yaban turpu

½ çay kaşığı Tabasco acı sos

½ çay kaşığı kereviz tuzu

⅛ çay kaşığı karabiber

Servis için kereviz sapı, zeytin

Negroni - Suolo Urla

“Klasik bir İtalyan” denildiğinde kuşkusuz akla gelen ilk isim Sophia Loren. Diğeri de benzer bir seksapeliteye sahip; Negroni. Campari’nin de etkisiyle girdiği her ortamda bir mücevher gibi parladığı kesin. 1920’lerde Floransa’da Kont Negroni’nin bir Americano kokteyli sipariş vermesiyle başlamış hikayesi. Ancak Kont’a, Campari ve vermutun alkolü yeterli gelmemiş olsa gerek ki bir tık daha sert olmasını rica etmiş. İçine eklenen cinle ortaya çıkan Negroni de haliyle yaratıcısının ismini almış. Burada önemli olanın cinin kalitesi olduğunu hatırlatalım. İyi malzemeyle Negroni’de fark yaratırsınız.

İçerik

3 cl cin

3 cl Alkollü likör

3 cl tatlı vermut

6-9 cl soda

Servis için portakal kabuğu

Espresso Martini - Sintesi

Miskin bir pazar gününü bir anda neşelendirecek Espresso Martini, 1983 yılında Soho’da Dick Bradsell adlı barmenin patronunu ayıltmak için yarattığı bir tarif. Kuşkusuz elinin altındaki kahve makinelerinin de faydası olmuştur. Sayısız varyasyonu olsa da IBA resmi kokteyller listesindeki resmi tanımına göre olmazsa olmazı sadece üç malzeme. İçindeki kafein oranı sayesinde alkol aldığınızı fark etmeyebilirsiniz. Dolayısıyla içerken dikkatli olmakta yarar var. Hazırlarken tüm malzemeleri bir shaker’a koyun, bol buzla çalkalayın. Bu kadar basit.

İçerik

5 cl votka

2 cl Kahlua veya kahve likörü

2.5 cl ılık espresso

Servis için kahve çekirdeği

Votka - The Galliard

Cosmopolitan

“Sex and The City” izleyicilerinin favorisi, 90’ların ünlüsü Cosmopolitan ferahlatıcı tadı, iç gıcıklayan görüntüsüyle modern klasikler arasında. Muallak bir tarihçesi var; kimi 1930’larda, kimi 70’lerde icat edildiğini söylüyor. Burada ustalık, malzemeleri özenle hazırlamakta. Aslen limon aromalı votkadan hazırlanan kokteylde dilerseniz Absolut Citron kullanabilir ya da limon oranını arttırabilirsiniz. Şeker şurubunu ise hazır satın alabilirsiniz. Eğer elinizin altında bulunmuyorsa dert etmeyin, zira şurupsuz yapılan varyasyonlar da mevcut. Cointreau yerine herhangi bir portakal likörüyle de benzer bir tada ulaşabilirsiniz. Tüm malzemeleri bol buzla bir shakerda çalkalayıp süzgeçten geçirerek martini bardağına alın. Üzerine bir dilim limonla servis edin.

İçerik

3 cl votka

3 cl kızılcık suyu

1.5 cl Portakal aromalı likör

1.5 cl limon suyu

1 çay kaşığı şeker şurubu

1 limon dilimi

Hanky Panky - Lucca

Sıradan kokteyllerden sıkılanlar için oldukça basit ama bir o kadar çarpıcı bir reçete Hanky Panky. Sadece lezzeti değil, klas görüntüsü ve sempatik ismiyle de hafızalarda yer eden cinsten. 1920’lerde Londra Savoy Hotel’in barında Coley olarak bilinen Ada Coleman adlı ünlü bir kadın barmen tarafından yaratılmış. Charles Hawtrey adıyla tanınan ünlü aktör bir gün barda bu yepyeni formülü denedi ve güzelliğini anlatmak için müstehcen bir deyiş olan “Hanky Panky”i tercih etti. Haliyle o günden beri bu formül seksi ismiyle anılır oldu. Malzemeleri bir kokteyl kabına koyup buzla çalkalamanız ve süzerek bir bardağa almanız yeterli. Servis ederken üzerine koyacağınız portakal kabuğu da hem aroması hem de şovuyla etkileyici bir dokunuş.

İçerik

2 cl cin

2 cl tatlı vermut

4 damla amaro veya bitters

Servis için portakal kabuğu

Daiquiri - Umus İstanbul

Kokteylimiz ismini Küba’nın Güney kıyısında bulunan Daiquiri kasabanından alıyor.

Hemingway’in el yazısında adı geçen ikinci kokteyl olan Daiquiri kokteylinin İspanya-Amerika savaşı sırasında Küba’da bulunan Jennings Cox adlı Amerikalı bir maden mühendisi tarafından icat edildiği biliniyor.

Daiquiri, yazar Ernest Hemingway ve Başkan John F. Kennedy’nin de en sevdiği kokteyllerden biriydi.

Kokteylimiz tek ana alkol ve aroma verici yardımcı bileşenlerden oluşuyor.

Daiquiri: Daiquiri, beyaz rom, lime suyu ve şeker kullanılarak hazırlanır. İsteğe göre meyve püresi de ekleyerek daha lezzetli hale getirebilirsiniz.

İçerik

60 ml beyaz rom

30 ml taze sıkılmış limon suyu

15 ml şeker şurubu

Cuba Libre - Fenix

Yine bilinirliği çok yaygın olan başka bir kokteyl, “Cuba Libre” kokteylini tanıtalım: İçki eleştirmenlerinin oldukça ortalama bir değer biçtiği Cuba Libre, tarihsel değeriyle, sadeliğiyle ve bir rom markası olan Bacardi firmasının marketing büyüsüyle, en popüler kokteyller listesinde kendine yer edinmiştir.

Küba tarihiyle özdeşleşen ve Kübalılar için bağımsızlığı simgeleyen özel bir kokteyldir.

İçeriği

60 ml beyaz rom

120 ml kola

1/2 lime

Viski severlerin vazgeçilmezi: Old Fashioned - Gia Urla

Şeker, bitter ve az miktarda viskiyi içeceği servis edeceğin bardağa koy, şeker eriyene kadar karıştır.

Karışıma bir küp buz biraz daha viski ekleyerek karıştır. Sonra tekrar bir küp buz biraz daha viski ekle, bu işlemi bardak dolana ve 50 ml viskinin tamamını bardağa dökene kadar tekrar et. (Buzları ve viskinin tamamını aynı anda koymayıp yavaş yavaş ekleyerek karıştırmaktaki amacımız içeceği yavaş yavaş seyreltmek ve soğutmak. Kokteylini çok fazla seyreltmemeye dikkat etmelisin)

Portakalın beş cm uzunluğunda kabuğunu soy, içeceğinin üstünde kabuğu uzunlamasına hafifçe katla, böylece içkine hafif bir portakal çeşnisi katmış olacaksın. Son olarak kabuğu spiral şeklinde kıvırıp bardağının en üstüne koy.

İçerik

1 çay kaşığı şeker

4 damla aromatik bitter

50 ml iskoç viskisi

Portakala kabuğu

Buz küpleri