Fransız tasarımcı Christian Louboutin'in ilk oteli: Verhelmo!

Christian Louboutin denildiğinde ilk aklımıza gelen, meşhur stilettoları oluyor. Gelin Louboutin’in zihnimizde çağrıştırdıklarını değiştirelim ve bu sıcak yaz günlerinde Louboutin’in Portekiz kıyılarındaki oteli Vermelho’ya doğru bir Akdeniz yolculuğuna çıkalım.

Vermelho, Louboutin’in ilk oteli, Lizbon’un güneyindeki sahil kasabası Melides’te geçtiğimiz haftalarda kapılarını açtı. Bir süredir merakla beklenen otel adını, ünlü tasarımcının imza rengi kırmızının İspanyolcasından alıyor. Haliyle dekorasyonda da kırmızı tonları bolca kullanılmış. Otelin hikâyesi ise yaklaşık on sene öncesine dayanıyor; Comporta’ya dinlenmeye gittiği vakitlerde küçük bir yaralanma yaşayan Louboutin, yakınlardaki bir hastaneye giderken sık çam ormanlarıyla çevrili Melides’e hayran olur. Sonraları buradan eski bir balıkçı evi alarak bir nevi sakin bir kaçış mekânı olur. Portekiz mimar Madalena Caiado’nun dokunuşlarıyla ise bu eski balıkçı evi, niş bir Akdeniz oteline dönüşür bir süre sonra.

Vermelho, Louboutin’in ilk oteli fakat sonuncusu değil; 2024’te yine Melides’te bir otel daha açacak olan Fransız tasarımcı, ilerleyen yıllarda Melides ormanları yakınlarında bir başka otel daha açmayı planlıyor. Melides’in berrak mavi suları, güneş ışığında altın gibi parlayan kumları ve yeşil coğrafyası Vermelho’yu bir cazibe merkezi kılıyor elbette fakat bir Louboutin oteli olduğu için dekorasyon ve mimarisi en az parıltılı Akdeniz doğası kadar kendinden söz ettiriyor. İspanyol ve Alentejo geleneksel tasarımının bir harmanı olan otelin dış cephesi açık mavi ve beyazın zarif birleşimiyle tasarlanmış. Sofistike dış mimariye bahçede İtalyan Giuseppe Ducrot’nun heykelleri eşlik ediyor.

Otelin 13 odası da beyaz badanalı duvarlar, mavi renkteki sade pencereler ve oymalı ahşap kapılar gibi yerel mimari unsurlarla tasarlanmış; zeminde ise kırmızı ve yeşil renkte karolar görülüyor. Mobilyalarda kullanılan döşemeler İspanyol tasarım uzmanlarıyla birlikte çalışılarak dekore edilmiş, mermer banyolar ise eski İspanyol ve Portekiz çiftlik evlerini anımsatacak şekilde tasarlanmış. Portekiz çinileri, antikaların yanı sıra uzun yıllardır Louboutin ile işbirliği yapan Konstantin Kakanias’ın el boyama çalışmaları otelin duvarlarını süslüyor.

Otelin mutfağında ise Portekizli şef David Abreu, yerel mutfak lezzetlerini hazırlıyor. İstiridyeli domuz eti, ahtapot salatası, yaban domuz yahnisine yine Portekiz şarapları eşlik ediyor. Yemeklerin servisinde ise yine yerel bir tasarım mağazasından gelen yemek takımları kullanılıyor.

Uzun yıllardır biriktirdiği antika eşyalarını da otelin dekorasyonunda kullanan Louboutin, otelle birlikte bir hayalinin daha gerçeğe dönüştüğünü söylüyor. Louboutin’ın bir hayali olan Vermelho ise, seyahat severlerin düşlerini süsleyen yeni bir Akdeniz rotası.