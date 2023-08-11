Azumare'de cam kano ile Akdeniz keşfine çıkıyoruz!

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Antik Side'nin sofistike ruhunda, gizemli bir kaçamak! Her ayrıntısıyla unutulmaz bir deneyime imza atan Azumare Lounge; sunduğu eşsiz lezzetlerle sizi bekliyor.

Cam kano ile Akdeniz'i keşfet!

Güzelliğiyle göz kamaştıran Akdeniz sularının hemen yanına konumlanan Azumare ile farklı bir deneyim yaşamaya hazır mısın? Azumare, sunduğu ayrıcalıklar dünyasına bir yenisini daha ekliyor ve misafirlerine cam kano deneyimi sunuyor! Lezzet dolu bir restoran olmasının yanı sıra, plajıyla da dikkat çeken Azumare; misafirlerine unutamayacakları anlar yaşatıyor. Azumare plajından kanolarla denize açılıyoruz...

Büyülü bir hikayeye tanık oluyorsunuz

Antik Side'nin gizemli kapıları Azumare'de açılıyor! Muhteşem bir Akdeniz manzarası, gün batımının en seksi ışıltısı ve birbirinden gurme seçenekleriyle Azumare yaz keyfinize ayrıcalık katmak için sizi bekliyor...

Kokteylleri ile hayran bırakan!

Azumare'nin damaklarda şöleni yaşatan lezzetlerinin yanı sıra, imza kokteylleri de dikkat çekenlerden. Taze meyveler ve seçkin içkilerin muhteşem uyumu, her bir yudumda benzersiz bir zevk sunuyor. Keyifli sohbetlerin, hoş müziğin ve enfes lezzetlerin bir araya geldiği Azumare'de buluşalım.

Serinlemek için Azumare plajında buluşuyoruz...

Azumare keyfine doyum olmayan plaj alanıyla da dikkat çekiyor. Akdeniz'in büyülü sularına kendinizi bırakmak isterseniz, inceliklerle yaratılmış plaj bölümüne bayılacaksınız. Side'nin berrak denizi Azumare dokunuşuyla bir başka hava kazanmış sanki... Ayrıca 6 Rooms by Azumare'de konaklayan misafirler için bu plaj ücretsiz!