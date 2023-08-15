İstanbul'un en ünlü Çin restoranı Dragon Bodrum'da!

Susona Bodrum, sunduğu birbirinden farklı, güncel, doğal ve sürdürebilir menülerinin yanı sıra; Dragon Restaurant ile yaptığı iş birliği ile misafirlerini yeni ve heyecan verici tatlarla buluşturuyor. Dragon Restaurant, 8-20 Ağustos tarihleri arasında Frankie Beach Club’da, Çin mutfağının enfes lezzetlerinden oluşan özel menüsüyle akşam yemeği deneyimini bir üst noktaya taşıyor.

Unutulmaz bir gastronomi şöleni sağlamak için daima en iyi malzemelerle, sürekli yeniyi arayan ve trendleri takip eden Susona Bodrum, Hilton İstanbul Bosphorus’un öne çıkan restoranı Dragon ile yaptığı iş birliği ile mutfak deneyimini aynı heyecanla sürdürmeye devam ediyor. Çin mutfağının klasikleşmiş lezzetlerinin yanında Krepli Çıtır Ördek, X.O. Soslu Istakoz, Kung Pao Kalamar gibi özenle seçilmiş lezzetler sunuyor.

Misafirler, dört temel tadı bir araya getiren ve beşinci tat olarak kabul edilen umami deneyimini yaşatacak eşsiz tabakların ardından, menüde yer alan çaylar ile Çin mutfağının sunduğu tüm zenginliklerini tadacak.



Gün boyu lezzet, plaj keyfi ve müzik şölenini birlikte sunan Frankie Beach Club ise enfes tatlarını oluşturan menüsüyle göze çarpıyor. Frankie Beach Club, geniş sushi menüsü, lokal lezzetlerle bezenmiş seçenekleri ve zengin şarap & kokteyl menüsüyle dikkat çekiyor. 8-20 Ağustos tarihleri arasında Dragon Restaurant iş birliğine özel lezzetleriyle akşam yemeklerinde Susona Bodrum’da sıra dışı bir gastronomi deneyimini tadabilirsiniz.