Eating & Drinking: Türkiye ve Avrupa'nın en popüler yemek destinasyonları!

Uzun, tembel ve şarapla dolu öğle ve akşam yemekleri için bu restoranlar en iyileri!

Açık hava restoranları, yaz tatillerinden ve arkadaşlarla şarabın aktığı ve ardından gelen her şeyin bir ağacın gölgesi altında bir siesta olduğu uzun, tembel öğle yemeklerine yerleşmek için zaman tanıyan daha yavaş bir yaşam temposundan bahseder. Akşam gelin, kendinizi manzaralı bir masaya taşıyın ve leziz tabakların gelmesi ve ılık akşam havasında mis kokulu kokuların taşınmasıyla gündüzün gecceye dönüşünü izleyin.

Türkiye'de bu tür pek çok yer var ama bunlar, sarsıcı manzara ortamlarından kumların üzerindeki ateş çukuru ziyafetlerine kadar en güzelleri.

Paper Moon, Bodrum

Ege'nin cezbeciliğinin arasında kalmış, yeşil tutkunun dışa vurumuyla hayat bulmuş İtalyan klasiği! Doruklarında dolaşacağın bir romantizm anının tadını keyfine varın. Bodrum'un kıvrımlarına konumlanmış bir mabed adeta! Kayboluşunuz çarpıcı detaylara gizlenmiş, sonsuzluğun manifestosunun en gurme şekli. İtalyan lezzetlerini tutku dolu bir perspektifle yaşamaya hazırlan. Somon ve Ahtapot Carpaccio ile aşçılık mükemmeliğinin özetini en iyi haliyle yaşamanız tavsiyedir.

Bodrum Loft; 0533 073 86 86

Gallada the Peninsula İstanbul (Fatih Tutak)

Masterpiece parçaların gusto dokunuşları, iddialı şef Fatih Tutak imzasıyla geliyor. Şehride Yeni Türk - Asya yemek deneyimi için birebir. Menü olduğu gibi görsel başyapıtlarla çevrilmiş durumda. Asya'dan İstanbul'a uzanan deneysel bir yolculuk deneyimi için sabırsızlanın. Gallada ve Topside Bar, The Peninsula İstanbul Yolcu Salonu binasının terasında güzel bir gün batımı manzarası eşliğinde sizi unutulmaz lezzetler tatmaya davet ediyor.

Kemankeş Caddesi No:34, Beyoğlu; 0212 931 28 88

Karma Side

Boyut atlayan bir eğlence ve gastronominin çetrefilli yolları Karma'da kesişiyor. Işıltısında kaybolmaya hazırlan. Işıldayan Akdeniz yamaçlarında, hırçın dalgalar gibi kendine özgü bir konsept. İddialı gusto bir menüye eşlik eden kav kesinlikle denenmeli. Dünya sofralarının seçkin şampanya ve şarapları! Tütsülenmiş paprikaların eşsiz aroması, köz patateslerin lezzeti ve ahtapotun tattığı buluşmayı yaşatan lezzeti denenmesi gerek. Her bir tada sıra dışı bir not katarken üzerine serpilen sızma zeytinyağı ve taze fesleğen filizleriyle Karma'nın yeni iddialılarından.

Side, 0537 440 15 04

Sunset Grill & Bar

Patlatılan tüm şampanyaları sonuna kadar eğlenceli ve gastronomik hale getiren, şehrin en damga vuranı. Şık dokunuşlarla yeniden canlanan şehrin ritmi, İstanbul'un kalbi burada her an daha da hızlı atıyor. Dünyayı etrafında döndüren bir deneyim. Salı akşamları 18:30 - 20:30 arası DJ Aydın Katırcıoğlu kabinde; Happiest Hour of Tueasday! Sirena Yacths sponsorluğunda içkileriniz de %50 indirimli. Sunset'in bu keyif dolu saatlerini kaçırma.

0212 287 03 57

Od Urla

Açık odun ateşinin etrafında toplanın ve yeni tatlar deneyimleyin. Od Urla, camlarla çevrili mimarisi ve yüksek tavanıyla sizi bir deneyimin merkezi yapıyor. Sizi hazırlık ritüelimize götüren şef sofrasında bize katılabilir ya da restoran alanımızda farklı masalarda yer almayı seçebilirsiniz. Zeytin ağacı bahçesi Od Urla'nın gerçek dokusunu gösteren mutlak şeydir. Her ziyaretinizde bu bölgede mevsimlerin değiştiğine tanık olabilirsiniz.

Rüstem Mah. 2018 Sokak, Urla; 0532 696 39 30

Azumare

Antik, modern, sofistike! İşte Azumare'nin en kapsamlı kısa özeti. Şarap ve yemek için Antik Side'nin büyüsü. Güneş her daim Torosların ardından veda ediyor; gün batımı bir harika. Güneşin Azumare'ye bıraktığı kızıllığı yaşa. Azumare'de denize karşı, samimi ve sıcak bir atmosferde eşsiz Akdeniz sofralarında buluşmanın vaktidir şimdi.

Yasemin Sokak No:29, Manavgat; 0530 396 60 80

Ayvalık Cunda Bay Nihat

Bay Nihat, olağanüstü yemek kalitesi, çeşitli menü seçenekleri ve her bir yemeğin yapımında detaylara gösterilen titiz dikkat ile kendisini diğerlerinden ayırır. Yemek deneyimi, hem Ayvalık hem de Ege mutfaklarından enfes lezzetleri ortaya çıkaran heyecan verici bir gastronomi yolculuğuna dönüşüyor.

Cumhuriyet Cad. No:12, Ayvalık; 0266 327 10 63

Asmani Restaurant

Her yemeğin uzun ve yaratıcı bir hikayesi vardır. Bu yaratıcı yolculuk, taze ve kaliteli malzemelerle tam anlamıyla bir lezzet şölenine dönüşüyor. Akdeniz bölgesinin sıcak havasıyla zenginleşen topraklarında muzdan portakala çeşit çeşit taze sebze ve meyveleri barındıran Antalya, bu eşsiz ziyafete paha biçilemez bir katkı sağlıyor. Zengin yemek çeşitleriyle tüm bu doğal lezzetlerin hemen yanında yer alan Asmani Restaurant, doğru yerde yetişen kaliteli yiyeceklerle sizlere unutulmaz bir gastronomi deneyimi sunuyor.

Şirinyalı Mh. Lara Cd. No:24 07100 Muratpaşa; 0242 316 20 21

Suò•lo Urla

Suò•lo’nun yaratılmasında, yer aldığımız Urla’nın eski anlamı olan “verimli toprak” betimlemesi bizlere ilham oldu. İtalyanca “toprak” karşılığı ile can bulan mekanımızda, topraklarımızda yetişen ürünlerden tadabileceğiniz deneysel mutfak ve alkol barımız, toprak ve doğanın renklerini içinde barındırdığı butik konaklama alanlarımız ile sizleri bekliyoruz. Suò•lo Mutfağı, bahar aylarında deniz ürünleri ile, yaz döneminde bol bol Ege otları ve sebzelerle dolu.

Postane Sokak No:9, Urla; 0531 721 28 03

Da Mario, Bodrum

Da Mario, Bodrum'da İtalyan yeme-içme geleneğinin mirasını korurken, zengin yemekleri ve kendine özgü ortamıyla eski zamanlarını ağırlamaya devam ediyor. Da Mario'nun değişmeyen standartları ve güvenilir kadrosu, klasik lezzetlerini nesilden nesile aktarmaya devam etmesini sağlıyor. İtalya mutluluk, mizah ve bol bol sohbet anlamına gelir. Akdeniz'in karakteristik lezzetlerinin sunulduğu uzun sofralar, büyüleyici sohbetler sunuyor.

Gölköy Mah. 328. Sok No:15 Kempinski Residences Nef Reserve Gölköy; 0530 078 55 53

16 Roof

16 Roof stanbul geccenizi aydınlatacak. Canlı bir atmosfer yaratan canlı DJ performansları eşliğinde, Boğaz'ın ışıltılı fonunda lezzetli bir yemek setinin tadını çıkarın. Mutfak sanatlarının nadide örneklerinin tadına varın ve ardından geccenin güzelliğini doyasıya hissedin...

Swissotel The Bosphorus; 0549 326 11 12

Zuma, Bodrum

Zuma her yıl Bodrum Yalıkavak Marina'da ikamet etmektedir. Konuklar, modern Japon yemekleri ve Ege Denizi'nin nefes kesen manzarası eşliğinde enfes bir Akdeniz ortamında özel bir izakaya deneyiminin keyfini çıkarabilirler.

0252 385 48 07

Maça Kızı

Bodrum'daki Macakizi Otel'de Executive Chef Aret Sahakyan tarafından dünyanın dört bir yanından lezzetlerle güncellenen otantik rustik Akdeniz tarzı yemekler. 70'li yıllardan bu yana Akdeniz'in en sevilen rahat lüks mabetlerinden birine dönüşen Macakizi Otel'in hikayesinin bir parçası ol.

Kesire mevkii Narçiçeği sk.Göltürkbükü; 0252 311 24 00

Göltürkbükü Orkide Balık

Orkide, çok çeşitli en kaliteli deniz ürünlerini sunan modern bir deniz ürünleri restoranıdır. Çeşitli platformlarda on binlerce beş yıldızlı yorum almış olmaktan gurur duyuyoruz. Kendinizi kontrol etmekten çekinmeyin! Çevresine büyük saygı duyuyor ve ayak izimizi azaltmak için elinden gelen her şeyi yapıyor. Balıklar ve deniz ürünleri, mümkün olan her yerde sürdürülebilir kaynaklardan geliyor.

Göltürkbükü Mahallesi, Sahil Sokak, No 34, Bodrum; 0252 357 76 28

Kapari Bahçe

Hacımemiş Mahallesi’nde bulunan Kapari, 1800’lerden kalma tarihi bir binanın taşları arasındaki bahçede yer alıyor. Banu ve Haluk Maga’ya ait olan mekân, 2014’ten beri mevsimine göre seçilen ve yerel malzemelerle yapılan lezzetler sunmakta. Ege mutfağından oluşan menüsü, şef Çaykun Gelgeç imzası taşıyor. Yunan usulü musakka, hania böreği, sakızlı panacotta, patlıcan paçanga ve kabak çiçeği tempura dikkat çeken lezzetlerden. Tatlı olarak ise orman meyveli pavlova, çilekli yaz pasta, limonlu parfe ve ödül alan tahinli kurabiyesini deneyimleyebilirsiniz. Zaman zaman canlı müzik de yapılan mekânda, akşam yemeklerindeki yoğunluktan dolayı rezervasyon yaptırmanız gerekebilir.

Alaçatı, 12012. Sk. No:10, Çeşme; 02327160094

Ristorante Timeo: Taormina, Sicily

Gün batımına varın ve bu romantik otelin terasından Etna Dağı'ndan fışkıran lavların gözler önüne serilen dramını izlemek için akşama kadar kalın. Aktif bir yanardağın varlığı, verimli topraklara yol açar ve bu da Sicilya'nın lezzet dolu ürünler üretmesini sağlar. Bir içkiden daha uzun süre kalın ve ricotta kremalı kabak çiçeği dolması, fıstıklı arancini ve yerel patlıcanlar ve en tatlı domateslerle yapılan Pasta alla Norma gibi klasik yemekleri yiyin. Yemek yerken yumuşak seslerin kıvraklığını ve piyanonun sesini dinleyin ve D.H. Lawrence'tan Audrey Hepburn'e onlarca yıldır ziyaretçileri buraya çeken manzaraya bakın.

Adres: Via Teatro Greco, 59, 98039 Taormina ME, İtalya

Web sitesi: belmond.com

La Sponda Restaurant, Le Sirenuse: Positano, Italy

Le Sirenuse'de neredeyse harika derecede güzel iki açık yemek mekanı var. Aldo's, ikisi arasında daha resmi olmayan, her şeyden önce deniz ürünleri ızgarası, taze istiridye ve Caprese salataları sunan canlı bir bar. Ancak en güzel yer ödülü, otelin her akşam yüzlerce mumun yakıldığı gerçek restoranı La Sponda'ya verilmeli. Pembemsi tonlardaki Positano evlerine ve Siren Adaları'na su üzerinden bakarken begonviller duvarlara tırmanıyor ve limon ağaçları akşam havasını koklayan narenciye meyveleriyle yükseliyor.

Adres: Il Sirenuse, Via Cristoforo Colombo, 30, 84

The Teahouse at Petersham Nurseries: Richmond, London

Richmond'un pastoral çevresi içinde yer alan Petersham Nurseries, bir bitki fidanlığının yanı sıra muhteşem güzellikteki bir seranın içinde yer alan bir restorandır. İşin sırrı - dışarıda yemek yemek istiyorsanız - Café'de bir masa ayırtmak yerine Çayevi'ni hedeflemektir. Burada kahvaltı, öğle yemeği veya çay için hazırlanabilir ve ev yapımı makarna tabakları, taze toplanmış salatalar ve ısırgan otu ve limonlu kek veya çörekler ve reçel gibi görkemli ikramları açık havada rahat bir çinko masaya taşıyabilirsiniz. Saksılar, el arabaları ve yoğun fidanlıktaki tüm olup bitenlerin arasında, havada sallanan yasemin kokusunun asılı olduğu bir fantezi bahçesinde oturun.

Adres: Off Church Lane, Petersham Road, Richmond TW10 7AB

Web sitesi: petershamnurseries.com

The Giri Café: Ibiza, Spain

Beyaz badanalı bir şehir evinin arkasında The Giri Café'nin bol güneş alan bahçesi yer alır. Gölgeli şezlonglar, sabahları taze sıkılmış portakal suyu ve düz beyazların yanı sıra kahvaltı kaseleri ve kakuleli waffle'ları yudumlayarak tembellik yapmanızı sağlar. Günün menüsü için sebze ve otların gözlerinizin önünde büyüdüğü yükseltilmiş yataklar arasında dolaşın. Rahat ve zahmetsizce havalı bir kalabalık arasında adanın ürünlerini savunan tabakları denemek için öğle veya akşam yemeği için kalın.

Adres: Plaza de España, 5, 07810 San Juan Bautista, Illes Balears, İspanya

Web sitesi: cafe.thegiri.com

Belvedere Restaurant: Belmond Hotel Caruso Ravello, Italy

Amalfi Sahili'nin kraliçesi Ravello, kayalık tahtında yükseklerde oturuyor. Belvedere restoranının terasından Salerno Körfezi'nin tamamı aşağıya yayılıyor. Akşamları bir piyanonun çalındığı ve Gotik kemerlerin arka planı bir tablo gibi çerçevelediği zarif Il Loggiato barda bir kokteyl için gün batımını ziyaret edin. Ardından, yamaç boyunca ışıkların yanmasını izlerken klasik Amalfi yemeklerinde yemek yemek için göz alıcı restorana doğru yürüyün.

Adres: Piazza S. Giovanni del Toro, 2, 84010 Ravello SA, İtalya

Web sitesi: belmond.com

L’Orangerie at Airelles La Bastide: Gordes, France

Gördes uçurumun yamacına tırmanıyor, küçük kaladesler veya parke taşlı sokaklar beyaz taş evlerin yanından geçerek tepenin zirvesine çıkıyor. Kasabanın en şık oteli olan La Bastide, konukların yüzme havuzunun ve uzun Luberon manzaralı bahçelerin keyfini çıkarabilecekleri farklı katlara yayılan bahçe şeritleri ile mükemmel bir konuma sahiptir. L'Orangerie'de öğle veya akşam yemeği özeldir. Ilık akşam havasında zeytin ve selvi ağaçlarının kokularının süzüldüğü yemyeşil vadiye geniş bir teras açılıyor. Sarımsaklı sos ve uygun filet de boeuf ile mor enginar yiyin. Kahve ve paylaşmak için bir tabak taze pişmiş madlen ile işlerinizi bitirin.

Adres: 61 Rue de la Combe, 84220 Gordes, Fransa

Web sitesi: airelles.com

Locanda Cipriani: Venice, Italy

Venedik lagününün kuzey ucundaki küçük bir ada olan Torcello'ya tekneyle gidin ve Locanda Cipriani'ye gidin. Yine Harry's Bar'dan Giuseppe Cipriani tarafından kurulduğu 1930'lardan beri burada yemek yiyen Ernest Hemingway, Nancy Mitford ve diğer ünlü konukların izinden gidin. Sahne pek değişmedi; beyaz ferforje mobilyalar ve keten masa örtüleri esintiyle dalgalanıyor. Klasik menüde spagetti alle vongole ve mis kokulu gül ağaçları, nar ağaçları ve gölgeli çardağıyla en şirin bahçesinde servis edilen ızgara balık yer alıyor.

Adres: Piazza Santa Fosca, 29, 30142 Torcello VE, İtalya

Web sitesi: locandacipriani.com

To Lokali: Athens, Greece

Önceki yaşamında, To Lokali (ya da 'yerel'), kaldırım taşlarını dolduran sıra sıra sandalyelerin olduğu bir yaz sinemasıydı. Şimdi esasen bira bahçesine bir Yunan yorumu. Sehpalı masalar ve bira bardağı yerine, ağaçların arasına dizilmiş renkli ışıklar ve gece geç saatlere kadar servis edilen cömert cin tonikler ile geniş bir avlu bahçesi bulun. Havalı Atinalılar gece yarısından sonra arkadaşlarıyla buluşacak, ancak burası bir gece önce aşırıya kaçanlar için brunch ve güçlü kahve ile sabah 10'dan itibaren yeniden açılıyor.

Adres: Sarri 44, Athina 105 53, Yunanistan

Web sitesi: tolokali.gr

La Colombe d’Or: Saint-Paul-de-Vence, France

Muazzam ününe rağmen, Colombe d'Or'da hala aldatıcı bir şeyler var. Tepedeki Saint-Paul de Vence kasabasındaki otel, 20. yüzyılın en büyük sanatçılarından bazılarını ağırlamıştır - bazıları hayatlarını tablolarla ödemiş ve otele olağanüstü sanat koleksiyonunu kazandırmıştır. Bu sanat eserlerini ait oldukları yerde görmek bir zevk; hayatın uğultusu arasında rustik bir patlıcanda. Restoran, duvarlarla çevrili güzel bir bahçeyi dolduruyor ve renkli mürekkeplerle sıralanmış Provençal yemeklerin yer aldığı menüler bile karşı konulamaz.

Adres: Place du Général de Gaulle, 06570 Saint-Paul-de-Vence, Fransa

Web sitesi: la-colombe-dor.com

Casa de Chá Boa Nova: Leça da Palmeira, Portugal

Bu iki Michelin yıldızlı restoranın ortamı, mimari önemi nedeniyle Ulusal Anıt ilan edildi. Porto'nun eteklerinde yer alan kaygan modernist bina, Atlantik Okyanusu manzaralı kayaların üzerindeki beton bir platforma dökülen masalarla açık kenarlıdır. Denizkestanesi, levrek, kızıl karides, kalamar ve yeni çıkmış yerel balık çeşitleriyle sizi okyanus yolculuğuna çıkaran 21 çeşitli tadım menüsünde yemek yerken, denizin sesi ve tuzlu serpintisi deneyime katkıda bulunuyor. dalgalardan.

Adres: Av. da Liberdade, 1681, 4450-718 Leça da Palmeira, Portekiz

Web sitesi: casadechadaboanova.pt