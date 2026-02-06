Yapı Kredi bomontiada’da Karın Sessiz Anlatısı: Hasan Cem Araptarlı

Fotoğraf sanatının güçlü anlatım olanaklarını merkeze alan Hasan Cem Araptarlı’nin yeni sergisi “Kar: Bir HikAyenin İlk Cümlesi”, 7–22 Şubat 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi bomontiada’da izleyiciyle buluşuyor. Sergi, Derya Yücel’in küratoryel seçkisi ve Bozlu Art Project iş birliğiyle hayata geçiyor. Bu sergi, karı yalnızca bir doğa olayı olarak değil; zaman, bellek ve insan deneyimiyle kurduğu ilişki üzerinden ele alıyor.

Karın Manzarayla Kurduğu Derin İlişki

Sergi, sanatçının Türkiye’nin doğu coğrafyasında kış mevsiminde çektiği fotoğraflardan oluşuyor. Araptarlı, karın manzara üzerindeki etkisini yalnızca görsel bir dönüşüm olarak sunmuyor. Bunun yerine, karın mekanı nasıl sadeleştirdiğini, gündelik yaşamın ritmini nasıl yavaşlattığını ve algıyı nasıl dönüştürdüğünü görünür kılıyor. Bu yaklaşım, fotoğraf sergisi deneyimini estetik bir gözlemin ötesine taşıyor.

Beyazın İçinde Askıda Kalan Zaman

Karla kaplanan köyler, dağ yolları ve kent dokuları, sergide ortak bir sessizlik duygusuyla birleşiyor. Fotoğraflar, hareketin azaldığı ve sesin inceldiği bir zaman aralığına işaret ediyor. Bu noktada kar temalı fotoğraf üretimleri, yalnızca görüneni değil; hissedileni de aktarıyor. Araptarlı’nın kadrajında kar, hem örten hem de açığa çıkaran bir güç olarak beliriyor. Bir yandan izleri siliyor, diğer yandan belleği harekete geçiriyor.

Belgesel Duyarlık ile Estetik Sezgi Arasında

Uluslararası alanda çok sayıda ödüle değer görülen sanatçı, bu sergide belgesel duyarlığı estetik sezgiyle dengeli bir biçimde buluşturuyor. Fotoğraflar doğrudan bir hikâye anlatmıyor. Buna rağmen izleyiciyi, karın yarattığı boşlukta kendi anlatısını kurmaya davet ediyor. Bu davet, sergiyi tek yönlü bir anlatımdan çıkararak çok katmanlı bir okuma alanına dönüştürüyor.

Küratoryel Bakışın Açtığı Alan

Küratör Derya Yücel, sergiyi bir manzara sunumundan çok bir düşünme alanı olarak konumluyor. Yücel’e göre Araptarlı’nın fotoğrafları, karın yarattığı sessizliği izleyici için zihinsel bir eşik haline getiriyor. Bu eşik, dış dünya ile iç dünya arasında yeni geçişler kuruyor. Böylece sergi, çağdaş fotoğraf sanatı içinde güçlü bir düşünsel durak oluşturuyor.

Sessiz Ritmlerle Kurulan Bir Bağ

“Kar: Bir Hikâyenin İlk Cümlesi”, izleyiciyi coğrafyanın sessiz ritimleriyle, mekânın kırılganlığı ve insanın içsel manzaralarıyla yeniden bağ kurmaya çağırıyor. Sergi, kar üzerinden kurduğu bu anlatıyla hem bugüne hem de belleğe temas eden güçlü bir görsel deneyim sunuyor.

Sergi Tarihleri: 7 – 22 Şubat 2026

Mekan: Yapı Kredi bomontiada